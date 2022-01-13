MQL5 Tarif Defteri: Aşırı Öğrenme Etkisini Azaltma ve Kotasyon Eksikliğini Ele Alma

Giriş

Pek çok yatırımcının, alım satım sistemleri için en uygun parametrelere dair defalarca kafasının karıştığına inanıyorum. Gerçekten de, tek başına bir alım satım algoritması yeterli değildir. Bunun nasıl başka şekilde kullanılabileceğini görmek gerekir. Hangi alım satım stratejisini kullanırsanız kullanın, ister basit ister karmaşık olsun, ister tek ister birden fazla enstrümanla olsun, gelecekte kâr sağlamak için hangi parametreleri seçeceğiniz sorusundan kaçamazsınız.

Alım satım sistemlerini, optimizasyon döneminde (geriye dönük test) ve sonraki dönemde (ileriye dönük test) iyi sonuçlar gösteren parametreler ile kontrol etme eğilimindeyiz. İleriye dönük testler aslında çok da gerekli değildir. İlgili sonuçlar geçmiş veriler kullanılarak elde edilebilir.

Bu yöntem, kesin bir cevap verilemeyen devasa bir soruya yol açar: Bir alım satım sistemini optimize etmek için ne kadar geçmiş veri kullanılmalıdır? Mesele şu ki, birçok seçenek var. Her şey, yararlanmayı umduğunuz fiyat dalgalanmalarının aralığına bağlı.

Optimizasyon için gereken geçmiş miktarına geri dönersek, mevcut verilerin saat içi alım satım için yeterli olabileceği sonucuna varıyoruz. Bu, daha uzun zaman aralıkları için her zaman doğru değildir. Tutarlı bir modelin tekrar sayısı ne kadar fazla olursa, yani ne kadar çok alım satımınız olursa, gelecekte görmeyi bekleyebileceğimiz test edilmiş alım satım sisteminin performansı o kadar doğru olur.

Ya belirli bir enstrümanın fiyat verileri yeterli sayıda tekrar elde etmek ve daha emin olabilmek için yeterli değilse? Cevap: Mevcut tüm cihazlardan gelen verileri kullanın.





NeuroShell DayTrader Professional'dan Örnek

MetaTrader 5'te programlamaya geçmeden önce NeuroShell DayTrader Professional'daki bir örneği inceleyelim. Birçok sembol için bir alım satım sisteminin (bir oluşturucu ile derlenmiş) parametrelerini optimize etmek için harika özellikler sunar. Alım satım modülü ayarlarında gerekli parametreleri ayarlayabilir, her bir sembol için parametreleri ayrı ayrı optimize edebilir veya tüm semboller için en uygun parametre setini tek seferde bulabilirsiniz. Bu seçenek Optimizasyon sekmesinde bulunabilir:

Şekil 1. NeuroShell DayTrader Professional'daki alım satım modülündeki Optimizasyon sekmesi

Bizim durumumuzda, sadece iki optimizasyon yönteminin sonuçlarını karşılaştırmamız gerektiğinden herhangi bir basit alım satım sistemi iş görecektir, bu nedenle sistem seçimi şu anda çok az önem taşımaktadır.

NeuroShell DayTrader Professional'da alım satım stratejilerini nasıl derleyebileceğinize dair bilgiyi, blogumun diğer makalelerinde bulabilirsiniz (ilgili bilgiyi bulmak için arama yapabilir veya etiketler kullanabilirsiniz). Ayrıca, NeuroShell DayTrader Professional ile uyumlu biçimde MetaTrader 5'ten kotasyonları bir betik kullanarak nasıl indirebileceğinizi açıklayan ve gösteren "Diğer Uygulamalar için MetaTrader 5 Kotasyonları Nasıl Hazırlanır?" başlıklı makaleyi okumanızı öneririm.

Bu testi yapmak için 2000 yılından Ocak 2013'e kadar sekiz sembol için günlük çubuklardan elde ettiğim verileri hazırladım:

Şekil 2. NeuroShell DayTrader Professional'da bir test için semboller listesi

Aşağıdaki şekil iki optimizasyon sonucunu göstermektedir. Üst kısım, her sembolün kendi parametrelerini elde ettiği optimizasyonun sonucunu gösterirken alt kısım, parametrelerin tüm semboller için ortak olduğu sonucu gösterir.

Şekil 3. İki parametre optimizasyon modunun sonuçlarının karşılaştırması

Ortak parametreleri gösteren sonuç, parametrelerin her bir sembol için farklı olduğu sonuç kadar iyi görünmüyor. Yine de, alım satım sistemi tüm semboller için aynı parametreler ile çeşitli fiyat davranış modellerinden (volatilite, trend/flat sayısı) geçtiğinden daha fazla güven uyandırıyor.

Aynı konudan devam edersek, mantıksal olarak daha fazla miktarda veri kullanarak optimizasyon lehine başka bir argüman bulabiliriz. Belli bir döviz çiftinin, örneğin EURUSD, fiyat davranışının daha sonrasında (iki, beş veya on yıl içinde) oldukça farklı olması da mümkündür. Örneğin, GBPUSD fiyat trendleri, EURUSD'nin geçmiş fiyat davranışına benzer olacaktır ve bunun tersi de geçerlidir. Buna hazır olmalısınız, çünkü bu herhangi bir enstrüman için geçerlidir.





MetaTrader 5'ten Bir Örnek

Şimdi MetaTrader 5'te hangi parametre optimizasyon modlarının sunulduğunu görelim. Aşağıda, optimizasyon modlarının açılır listesindeki bir ok ile işaretlenmiş Piyasa İzlemede Seçilen Tüm Semboller optimizasyon modunu görebilirsiniz.





Şekil 4. MetaTrader 5 Strateji Test Cihazındaki optimizasyon modları

Bu mod, yalnızca bir EA'yı her bir semboldeki mevcut parametrelerle tek tek test etmenize olanak sağlar. Testte kullanılan semboller, Piyasa İzleme penceresinde halihazırda seçili olan sembollerdir. Diğer bir deyişle, parametre optimizasyonu bu durumda gerçekleştirilmez. Ancak, MetaTrader 5 ve MQL5 bu fikri kendi başınıza uygulamanıza olanak sağlar.

Şimdi, böyle bir EA'nın nasıl uygulanacağını görmemiz gerekiyor. Sembol listesi bir metin dosyasında (*.txt) sağlanacaktır. Ayrıca, birkaç sembol listesi setini saklama imkanını uygulayacağız. Her set, bir bölüm numarası içeren kendi başlığına sahip ayrı bir bölümde yer alacaktır. Sayılar, görsel kontrolü kolaylaştırmak için gereklidir.

Uzman Danışmanın sembol dizisini doldururken doğru veri setini almasına olanak sağlamak için sayının önünde # işaretinin bulunmasının önemli olduğunu unutmayın. Genel olarak başlık herhangi bir sembol içerebilir, ancak her defasında # işareti olmalıdır. Sayı işareti, Uzman Danışmanın bölümleri belirleyeceği/sayacağı başka bir sembol ile değiştirilebilir. Bu durumda, değiştirmenin koda yansıtılması gerekecektir.

Aşağıda, test için üç sembol setini içeren SymbolsList.txt dosyasını görebilirsiniz. Gösterilen bu dosya, yöntemi test ederken daha fazla kullanılacaktır.





Şekil 5. Test için bir metin dosyasında sağlanan birkaç sembol seti

Harici parametrelere, Uzman Danışmanın mevcut testte kullanması gereken sembollerin setini belirtmek için bir başka parametre SectionOfSymbolList ekleyeceğiz. Bu parametre, sembol setini tanımlayan değeri (sıfırdan büyük) alır. Değer mevcut set sayısını aşarsa, Uzman Danışman günlüğe karşılık gelen bir giriş yazar ve test sadece mevcut sembol üzerinde yapılır.

SymbolsList.txt, Metatrader 5\MQL5\Files konumu altında yerel terminal dizininde yer almalıdır. Ortak klasöre de yerleştirilebilir, ancak bu durumda MQL5 Cloud Network içinde parametre optimizasyonu için kullanılabilir olmayacaktır. Ayrıca, test için dosyaya ve ilgili özel göstergelere erişime olanak sağlamak amacıyla, dosyanın başına aşağıdaki satırları yazmamız gerekir:

#property tester_file "SymbolsList.txt" #property tester_indicator "EventsSpy.ex5"

Uzman Danışmanımız, aşağıdaki makalede içerilen hazır, çok para birimli Uzman Danışman temelli olacaktır: "MQL5 Tarif Defteri: Sınırsız Sayıda Parametre ile Çok Para Birimli bir Uzman Danışman Geliştirme" Temeldeki alım satım stratejisi oldukça basittir, ancak yöntemin etkinliğini test etmek yeterli olacaktır. Gereksiz kısımları çıkartıp ihtiyacımız olanları ekleyeceğiz ve mevcut ilgili kodu düzelteceğiz. Uzman Danışmanımızı aşağıdaki serinin önceki makalesinde kapsamlı olarak açıklanan rapor kaydetme özelliği ile kesin olarak geliştireceğiz: "MQL5 Tarif Defteri: Excel'de Her Sembol için İşlemlerin Geçmişini Bir Dosyaya Yazma ve Denge Grafikleri Oluşturma. Değerlendirilen yöntemin etkinliğini değerlendirmek için tüm semboller için denge grafikleri de gerekecektir.

Uzman Danışmanın harici parametrelerinin ayarları aşağıdaki şekilde değiştirilmelidir:

sinput int SectionOfSymbolList = 1 ; sinput bool UpdateReport = false ; sinput string delimeter_00= "" ; sinput long MagicNumber = 777 ; sinput int Deviation = 10 ; sinput string delimeter_01= "" ; input int IndicatorPeriod = 5 ; input double TakeProfit = 100 ; input double StopLoss = 50 ; input double TrailingStop = 10 ; input bool Reverse = true ; input double Lot = 0.1 ; input double VolumeIncrease = 0.1 ; input double VolumeIncreaseStep = 10 ;

Harici parametrelerle ilişkili tüm diziler, ihtiyaç duyulmayacağından silinmeli ve tüm kod boyunca harici değişkenler ile değiştirilmelidir. Yalnızca, boyutu SymbolsList.txt dosyasındaki setlerden birinden kullanılan sembollerin sayısına bağlı olacak olan dinamik sembol dizisini - InputSymbols [] - bırakmalıyız. Uzman Danışman Strateji Test Cihazı dışında kullanılırsa, bu dizinin boyutu, gerçek zamanlı modda Uzman Danışman yalnızca bir sembol ile çalışacağından 1'e eşit olacaktır.

İlgili değişiklikler, dizi başlatma dosyası InitializeArrays.mqh içinde de yapılmalıdır. Yani, harici değişken dizilerinin başlatılmasından sorumlu tüm fonksiyonlar silinmelidir. InitializeArraySymbols() fonksiyonu şimdi aşağıdaki gibi görünür:

void InitializeArraySymbols() { int strings_count = 0 ; string checked_symbol = "" ; string message_01= "<--- All symbol names in the <- SymbolsList.txt -> file are incorrect ... --->

" "<--- ... or the value of the \"Section of List Symbols\" parameter is greater, " "than the number of file sections! --->

" "<--- Therefore we will test only the current symbol. --->" ; string message_02= "<--- In real-time mode, we only work with the current symbol. --->" ; if (!IsRealtime()) { strings_count=ReadSymbolsFromFile( "SymbolsList.txt" ); for ( int s= 0 ; s<strings_count; s++) { if ((checked_symbol=GetSymbolByName(temporary_symbols[s]))!= "" ) { SYMBOLS_COUNT++; ArrayResize (InputSymbols,SYMBOLS_COUNT); InputSymbols[SYMBOLS_COUNT- 1 ]=checked_symbol; } } } if (SYMBOLS_COUNT== 0 ) { if (IsRealtime()) Print (message_02); if (!IsRealtime()) Print (message_01); SYMBOLS_COUNT= 1 ; ArrayResize (InputSymbols,SYMBOLS_COUNT); InputSymbols[ 0 ]= _Symbol ; } }

ReadSymbolsFromFile() fonksiyon kodu da değiştirilmelidir. Önceden tüm sembol listesini okuyabilirken, şimdi sadece belirtilen sembol setini okumasını istiyoruz. Aşağıda, değiştirilmiş fonksiyon kodu yer almaktadır:

int ReadSymbolsFromFile( string file_name) { ulong offset = 0 ; string delimeter = "#" ; string read_line = "" ; int limit_count = 0 ; int strings_count = 0 ; int sections_count =- 1 ; string message_01= "<--- The <- " +file_name+ " -> file has not been prepared appropriately! --->

" "<--- The first string does not contain the section number identifier (" +delimeter+ ")! --->" ; string message_02= "<--- The <- " +file_name+ " -> file has not been prepared appropriately! --->

" "<--- There is no line break identifier in the last string, --->

" "<--- so only the current symbol will be involved in testing. --->" ; string message_03= "<--- The <- " +file_name+ " -> file could not be found! --->" "<--- Only the current symbol will be involved in testing. --->" ; int file_handle= FileOpen (file_name, FILE_READ | FILE_ANSI , '

' ); if (file_handle!= INVALID_HANDLE ) { while (! FileIsEnding (file_handle) || ! IsStopped ()) { while (! FileIsLineEnding (file_handle) || ! IsStopped ()) { read_line= FileReadString (file_handle); if ( StringFind (read_line,delimeter, 0 )>- 1 ) sections_count++; if (sections_count>SectionOfSymbolList) { FileClose (file_handle); return (strings_count); } if (limit_count== 0 && sections_count==- 1 ) { PrepareArrayForOneSymbol(strings_count,message_01); FileClose (file_handle); return (strings_count); } limit_count++; if (limit_count>= CHARTS_MAX ) { PrepareArrayForOneSymbol(strings_count,message_02); FileClose (file_handle); return (strings_count); } offset= FileTell (file_handle); if ( FileIsLineEnding (file_handle)) { if (! FileIsEnding (file_handle)) offset++; FileSeek (file_handle,offset, SEEK_SET ); if (sections_count!=SectionOfSymbolList) break ; else { if (read_line!= "" ) { strings_count++; ArrayResize (temporary_symbols,strings_count); temporary_symbols[strings_count- 1 ]=read_line; } } break ; } } if ( FileIsEnding (file_handle)) break ; } FileClose (file_handle); } else PrepareArrayForOneSymbol(strings_count,message_03); return (strings_count); }

Yukarıdaki koddaki bazı dizelerin vurgulandığını görebilirsiniz. Bu dizeler, bir hata durumunda bir (mevcut) sembol için bir dizi hazırlayan PrepareArrayForOneSymbol() fonksiyonunu içerir.

void PrepareArrayForOneSymbol( int &strings_count, string message) { Print (message); strings_count= 1 ; ArrayResize (temporary_symbols,strings_count); temporary_symbols[ 0 ]= _Symbol ; }

Artık parametre optimizasyon yöntemini test etmek için her şey hazır. Ancak teste geçmeden önce rapora bir veri serisi daha ekleyelim. Daha önce, rapor dosyası, tüm sembollerin dengelerine ek olarak, yüzde olarak ifade edilen yerel maksimum değerlerden tüm düşüşleri içeriyordu. Artık rapor para cinsinden tüm düşüşleri de kapsayacak. Aynı zamanda, raporun oluşturulduğunu CreateSymbolBalanceReport() fonksiyonunu da değiştireceğiz.

CreateSymbolBalanceReport() fonksiyon kodu aşağıda verilmektedir:

void CreateSymbolBalanceReport() { int file_handle = INVALID_HANDLE ; string path = "" ; if ((path=CreateInputParametersFolder())== "" ) return ; file_handle= FileOpen (path+ "\\LastTest.csv" , FILE_CSV | FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_COMMON ); if (file_handle> 0 ) { int digits = 0 ; int deals_total = 0 ; ulong ticket = 0 ; double drawdown_max = 0.0 ; double balance = 0.0 ; string delimeter = "," ; string string_to_write = "" ; static double percent_drawdown = 0.0 ; static double money_drawdown = 0.0 ; string headers= "TIME,SYMBOL,DEAL TYPE,ENTRY TYPE,VOLUME," "PRICE,SWAP($),PROFIT($),DRAWDOWN(%),DRAWDOWN($),BALANCE" ; if (SYMBOLS_COUNT> 1 ) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) StringAdd (headers, "," +InputSymbols[s]); } FileWrite (file_handle,headers); HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); deals_total= HistoryDealsTotal (); ArrayResize (symbol_balance,SYMBOLS_COUNT); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) ArrayResize (symbol_balance[s].balance,deals_total); for ( int i= 0 ; i<deals_total; i++) { ticket= HistoryDealGetTicket (i); GetHistoryDealProperties(ticket,D_ALL); digits=( int ) SymbolInfoInteger (deal.symbol, SYMBOL_DIGITS ); balance+=deal.profit+deal.swap+deal.commission; TesterDrawdownMaximum(i,balance,percent_drawdown,money_drawdown); StringConcatenate (string_to_write, deal.time,delimeter, DealSymbolToString(deal.symbol),delimeter, DealTypeToString(deal.type),delimeter, DealEntryToString(deal.entry),delimeter, DealVolumeToString(deal.volume),delimeter, DealPriceToString(deal.price,digits),delimeter, DealSwapToString(deal.swap),delimeter, DealProfitToString(deal.symbol,deal.profit),delimeter, DrawdownToString(percent_drawdown),delimeter, DrawdownToString(money_drawdown),delimeter, DoubleToString (balance, 2 )); if (SYMBOLS_COUNT> 1 ) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { if (deal.symbol==InputSymbols[s] && deal.profit!= 0 ) { symbol_balance[s].balance[i]=symbol_balance[s].balance[i- 1 ]+ deal.profit+ deal.swap+ deal.commission; StringAdd (string_to_write, "," + DoubleToString (symbol_balance[s].balance[i], 2 )); } else { if (deal.type== DEAL_TYPE_BALANCE ) { symbol_balance[s].balance[i]=balance; StringAdd (string_to_write, "," + DoubleToString (symbol_balance[s].balance[i], 2 )); } else { symbol_balance[s].balance[i]=symbol_balance[s].balance[i- 1 ]; StringAdd (string_to_write, "," + DoubleToString (symbol_balance[s].balance[i], 2 )); } } } } FileWrite (file_handle,string_to_write); string_to_write= "" ; } FileClose (file_handle); } else Print ( "Error creating the file! Error: " + IntegerToString ( GetLastError ())+ "" ); }

DrawdownMaximumToString() fonksiyonunda düşüşleri hesaplıyorduk. Bu işlem artık TesterDrawdownMaximum() fonksiyonu ile gerçekleştirilirken düşüş değeri, temel DrawdownToString() fonksiyonu kullanılarak bir dizeye dönüştürülür.

TesterDrawdownMaximum() fonksiyon kodu aşağıdaki gibidir:

void TesterDrawdownMaximum( int deal_number, double balance, double &percent_drawdown, double &money_drawdown) { ulong ticket = 0 ; string str = "" ; static double max = 0.0 ; static double min = 0.0 ; if (deal_number== 0 ) { percent_drawdown = 0.0 ; money_drawdown = 0.0 ; max=balance; min=balance; } else { if (balance>max) { money_drawdown=max-min; percent_drawdown= 100 -((min/max)* 100 ); max=balance; min=balance; } else { money_drawdown= 0.0 ; percent_drawdown= 0.0 ; min= fmin (min,balance); if ((ticket= HistoryDealGetTicket (deal_number))> 0 ) { GetHistoryDealProperties(ticket,D_COMMENT); static bool last_deal= false ; if (deal.comment== "end of test" && !last_deal) { last_deal= true ; money_drawdown=max-min; percent_drawdown+= 100 -((min/max)* 100 ); } } } } }

DrawdownToString() fonksiyonu kodu aşağıda verilmektedir:

string DrawdownToString( double drawdown) { return ((drawdown<= 0 ) ? "" : DoubleToString (drawdown, 2 )); }

Uzman Danışmanın test edilmesi ve sonuçların analizi için artık her şey hazır. Makalenin başlarında hazır dosya örneğini gördük. Aşağıdakileri yapalım: ikinci setteki semboller (üç sembol vardır: EURUSD, AUDUSD ve USDCHF) için parametreleri optimize edelim ve optimizasyonun ardından, verileri parametre optimizasyonunda yer almayan sembollerin sonuçlarını görmek için üçüncü setteki tüm sembolleri (toplamda yedi sembol) kullanarak testi çalıştıralım.





Parametreleri Optimize Etme ve Uzman Danışmanı Test Etme

Strateji Test Cihazı aşağıda gösterildiği gibi ayarlanmalıdır:





Şekil 6. Optimizasyon için Strateji Test Cihazı ayarları

Parametre optimizasyonu için Uzman Danışman ayarları aşağıda sağlanmaktadır:





Şekil 7. Parametre optimizasyonu için Uzman Danışman ayarları

Optimizasyon üç sembol içerdiğinden ve bunlardan her biri için pozisyon hacmi artışı etkinleştirildiğinden, pozisyon açmak ve pozisyon hacmini artırmak amacıyla minimum lotu belirledik. Bizim durumumuzda değer 0,01'dir.

Optimizasyonun ardından, maksimum kurtarma faktörü ile en üstteki sonucu seçiyoruz ve lot için VolumeIncrease parametresini 0,1 olarak ayarlıyoruz. Sonuç aşağıda gösterilmektedir:





Şekil 8. MetaTrader 5'te test sonucu

Aşağıda, Excel 2010'da gösterildiği şekliyle sonucu görebilirsiniz:

Şekil 9. Excel 2010'da gösterildiği şekliyle üç sembol için test sonuçları

Para cinsinden düşüş, ikinci (yardımcı) ölçek açısından alt grafikte yeşil işaretler olarak görüntülenir.

Excel 2010'daki grafik oluşturma sınırlarının da farkında olmanız gerekir (şartnamelerin ve sınırların tam listesi, Microsoft Office web sitesinin Excel şartnameleri ve sınırları sayfasında bulunabilir).





Şekil 10. Excel 2010'daki grafik oluşturma şartnameleri ve sınırları

Tablo, testi aynı anda 255 sembol için çalıştırabileceğimizi ve tüm sonuçları grafikte görüntüleyebileceğimizi gösterir. Tek sınırımız bilgisayar kaynaklarıdır.

Şimdi mevcut parametrelerl ile üçüncü setten yedi sembol için testi çalıştıralım ve sonucu kontrol edelim:

Şekil 11. Excel 2010'da gösterildiği şekliyle yedi sembol için test sonuçları

Değerlendirilen yedi sembol ile 6901 işlemimiz vardır. Grafikteki veriler Excel 2010'da oldukça hızlı bir şekilde güncellenir.





Sonuç

Uygulanan yöntemin, kullandığımız gibi basit bir alım satım stratejisinin bile iyi sonuçlar vermesi nedeniyle dikkate değer olduğuna inanıyorum. Burada optimizasyonun yedi sembolden sadece üçü için gerçekleştirildiğini unutmamalıyız. Tüm semboller için parametreleri tek seferde optimize ederek sonucu iyileştirmeye çalışabiliriz. Ancak, her şeyden önce, alım satım sistemini iyileştirmeyi ve daha da iyisi, çeşitli alım satım sistemlerinden oluşan bir portföy elde etmeyi hedeflemeliyiz. Bu düşünceye daha sonra döneceğiz.

Neredeyse hepsi bu. Çok para birimli alım satım stratejilerinin sonuçlarını incelemek için oldukça kullanışlı bir aracımız var. Aşağıda, değerlendirmeniz için Uzman Danışmanın dosyalarının bulunduğu indirilebilir zip dosyası yer almaktadır.

Dosyaları çıkardıktan sonra, ReduceOverfittingEA klasörünü MetaTrader 5\MQL5\Experts dizinine yerleştirin. Ayrıca EventsSpy.mq5 göstergesi MetaTrader 5\MQL5\Indicators içine yerleştirilmelidir. SymbolsList.txt MetaTrader 5\MQL5\Files içine yerleştirilmelidir.