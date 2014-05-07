Guía práctica de MQL5: Reducción del efecto del sobreajuste y el manejo de la falta de cotizaciones

Introducción

Creo que muchos traders han confundido varias veces los parámetros óptimos para sus sistemas de trading. De hecho, un algoritmo de trading por sí solo no es suficiente. Hay que ver como se puede usar más. Sea cual sea la estrategia de trading que utilice, sea sencilla o compleja, con uno o varios instrumentos, no se puede evitar la pregunta de qué parámetros elegir para garantizar futuras ganancias.

Tendemos a comprobar los sistemas de trading con parámetros que demostraron buenos resultados durante el período de optimización (backtesting) y durante el período posterior (forward testing). Forward testing de hecho, no es tan necesario. Se pueden obtener resultados pertinentes usando los datos del historial.

Este método da lugar a una pregunta que no puede tener una respuesta definitiva: ¿qué cantidad de datos del historial hay que usar para optimizar un sistema de trading? La cosa es que hay muchas opciones. Todo depende del rango de fluctuaciones del precio que espera capitalizar.

Volviendo a la cantidad del historial necesaria para la optimización, concluimos que los datos disponibles pueden ser muy suficientes para el trading entre horas. Esto no es siempre cierto para plazos más largos. Cuantas más repeticiones de una pauta coherente, es decir, cuantos más trades tengamos, más veraz es el rendimiento del sistema de trading probado que podremos esperar ver en el futuro.

¿Qué ocurre si los datos del precio de un cierto instrumento no son suficientes para conseguir un número suficiente de repeticiones y sentirse más seguro? Respuesta: utilice los datos de todos los instrumentos disponibles.





Ejemplo en NeuroShell DayTrader Professional

Antes de proceder a la programación en MetaTrader 5, repasemos un ejemplo en NeuroShell DayTrader Professional. Ofrece grandes características para optimizar los parámetros de un sistema de trading (compilado con un constructor) para múltiples símbolos. Puede configurar los parámetros necesarios en los ajustes del módulo de trading, optimizar los parámetros para cada símbolo por separado o encontrar un conjunto óptimo de parámetros para todos los símbolos a la vez. Se puede encontrar esta opción en la pestaña Optimization:

Fig. 1. La pestaña Optimization en el módulo de trading NeuroShell DayTrader Professional

En nuestro caso, cualquier sistema simple de trading hará que sólo necesitemos comparar los resultados de dos métodos de optimización, por lo que actualmente, la elección del sistema es de poca importancia.

Puede encontrar información acerca de cómo recopilar estrategias de trading en NeuroShell DayTrader Professional en otros artículos de mi blog (puede buscar o puede utilizar tags para encontrar la información relevante). También recomendaría que lea un artículo titulado "Cómo preparar cotizaciones en MetaTrader 5 para otras aplicaciones" que describe y demuestra cómo puede descargar cotizaciones de MetaTrader 5 en el formato compatible con NeuroShell DayTrader Professional mediante un script.

Para hacer esta prueba, preparé los datos obtenidos de las barras diarias para ocho símbolos del año 2000 hasta Enero del 2013:

Fig. 2. Lista de símbolos para una prueba en NeuroShell DayTrader Professional

La figura de abajo muestra los resultados de dos optimizaciones. La parte superior muestra el resultado de la optimización donde cada símbolo consigue sus propios parámetros, mientras la parte de abajo muestra el resultado donde los parámetros son comunes para todos los símbolos.

Fig. 3. Comparación de los resultados de los modos de optimización de dos parámetros

El resultado que muestra los parámetros comunes no parece tan bueno como el de los parámetros diferentes para cada símbolo. Sin embargo, inspira más confianza el hecho de que el sistema de trading pase por una serie de distintos patrones de comportamiento de los precios (volatilidad, número de tendencias/planos) con los mismos parámetros para todos los símbolos.

Continuando con el mismo tema, lógicamente podemos encontrar otro argumento a favor de la optimización que utiliza una cantidad de datos más grande. Bien puede ser que el comportamiento de los precios de un determinado par de divisas, por ejemplo EURUSD, será muy diferente después (en dos, cinco o diez años). Por ejemplo las tendencias de los precios de GBPUSD serán similares al comportamiento del precio anterior de EURUSD y viceversa. Debe estar listo para esto, ya que es así para cualquier instrumento.





Un Ejemplo en MetaTrader 5

Ahora veamos qué parámetros ofrecen modos de optimización en MetaTrader 5. Puede ver abajo todos los símbolos seleccionados en el modo de optimización de Observación del Mercado marcados con una flecha en la lista del menú despegable de los modos de optimización.





Fig. 4. Modos de optimización en el Probador de estrategias de MetaTrader 5

Este modo le permite sólo probar un Asesor Experto con los parámetros actuales en cada símbolo, de uno en uno. Los símbolos utilizados para la prueba son los seleccionados actualmente en la ventana de Observación del Mercado. Es decir, la optimización de parámetros no se realiza en este caso. Sin embargo, MetaTrader 5 y MQL5 le permiten aplicar esta idea por su cuenta.

Ahora, debemos ver cómo aplicar este Asesor Experto. La lista de símbolos se proporcionará en un archivo de texto (*.txt). Además, aplicaremos la posibilidad de almacenar varios conjuntos de listas de símbolos. Cada conjunto estará en una sección separada con su propio encabezamiento que representa un número de sección. Los números son necesarios para facilitar la comprobación de la imagen.

Tenga en cuenta que es importante tener el símbolo # delante del número para permitir al Asesor Experto conseguir los datos correctos cuando se llene la matriz de los símbolos. Generalmente, el encabezamiento puede contener cualquier símbolo pero debe tener # siempre. El signo del número puede ser reemplazado por cualquier otro símbolo, según el cual el Asesor Experto determinará/contará las secciones. En ese caso el reemplazo se reflejará en el código.

A continuación, se puede ver el archivo SymbolsList.txt que contiene tres conjuntos de símbolos para probar. Como se muestra, se utilizará este archivo aún más al probar el método.





Fig. 5. Se proporcionan varios conjuntos de símbolos en un fichero de texto para las pruebas

En los parámetros externos, agregaremos otro parámetro, SectionOfSymbolList, para indicar el conjunto de símbolos que el Asesor Experto debe utilizar en la prueba actual. Este parámetro toma el valor (desde cero hacia arriba) que define el conjunto de símbolos. Si el valor excede el número de conjuntos disponibles, el Asesor Experto escribirá una entrada correspondiente al registro y sólo se hará la prueba en el símbolo actual.

Se debe situar SymbolsList.txt en el directorio del terminal local en Metatrader 5\MQL5\Files. También se puede colocar en la carpeta común pero en este caso no estará disponible para la optimización del parámetro en MQL5 Cloud Network. Además, para permitir el acceso al archivo y a los indicadores personalizados pertinentes para la prueba, debemos escribir las siguientes líneas al principio del archivo:

#property tester_file "SymbolsList.txt" #property tester_indicator "EventsSpy.ex5"

Nuestro Asesor Experto se basará en el Asesor Experto multidivisa que ya existe, representado en el artículo "Guía práctica de MQL5: El desarrollo de un Asesor Experto multidivisa con un número ilimitado de parámetros". El principio de su estrategia de trading es bastante sencillo pero será suficiente para probar la eficiencia del método. Acabamos de quitar las partes innecesarias, agregamos lo que necesitamos y corregimos el código pertinente existente. Mejoraremos ciertamente nuestro Asesor Experto con el informe que guarda la característica descrita extensamente en el artículo anterior de las series "Guía práctica de MQL5: Escribir el historial de transacciones en un archivo y crear gráficos de balance para cada símbolo en Excel". Los gráficos de balance para todos los símbolos serán también necesarios para evaluar la eficiencia del método en cuestión.

Se deben modificar los parámetros externos del Asesor Experto de la siguiente forma:

sinput int SectionOfSymbolList = 1 ; sinput bool UpdateReport = false ; sinput string delimeter_00= "" ; sinput long MagicNumber = 777 ; sinput int Deviation = 10 ; sinput string delimeter_01= "" ; input int IndicatorPeriod = 5 ; input double TakeProfit = 100 ; input double StopLoss = 50 ; input double TrailingStop = 10 ; input bool Reverse = true ; input double Lot = 0.1 ; input double VolumeIncrease = 0.1 ; input double VolumeIncreaseStep = 10 ;

Se deben borrar todas las matrices asociadas con los parámetros externos ya que no harán falta y deben ser reemplazadas por las variables externas a través del código completo. Sólo debemos dejar la matriz dinámica de símbolos, InputSymbols[], cuyo tamaño dependerá del número de símbolos usados a partir de uno de los conjuntos en el archivo SymbolsList.txt. Si el Asesor Experto se usa fuera del Probador de Estrategias, el tamaño de esta matriz será igual a 1 ya que el Asesor Experto trabajará con un único símbolo en el modo de tiempo real.

Se deben llevar a cabo también los cambios correspondientes en el archivo de inicialización de la matriz; InitializeArrays.mqh. Es decir, se deben borrar todas las funciones responsables de la inicialización de las matrices de las variables externas. A continuación, se muestra la función InitializeArraySymbols():

void InitializeArraySymbols() { int strings_count = 0 ; string checked_symbol = "" ; string message_01= "<--- All symbol names in the <- SymbolsList.txt -> file are incorrect ... --->

" "<--- ... or the value of the \"Section of List Symbols\" parameter is greater, " "than the number of file sections! --->

" "<--- Therefore we will test only the current symbol. --->" ; string message_02= "<--- In real-time mode, we only work with the current symbol. --->" ; if (!IsRealtime()) { strings_count=ReadSymbolsFromFile( "SymbolsList.txt" ); for ( int s= 0 ; s<strings_count; s++) { if ((checked_symbol=GetSymbolByName(temporary_symbols[s]))!= "" ) { SYMBOLS_COUNT++; ArrayResize (InputSymbols,SYMBOLS_COUNT); InputSymbols[SYMBOLS_COUNT- 1 ]=checked_symbol; } } } if (SYMBOLS_COUNT== 0 ) { if (IsRealtime()) Print (message_02); if (!IsRealtime()) Print (message_01); SYMBOLS_COUNT= 1 ; ArrayResize (InputSymbols,SYMBOLS_COUNT); InputSymbols[ 0 ]= _Symbol ; } }

El código de la función ReadSymbolsFromFile() también se debe modificar. Se usa para leer toda la lista de símbolos mientras que ahora queremos que se lea sólo el conjunto del símbolo especificado. A continuación se muestra el código de la función modificado:

int ReadSymbolsFromFile( string file_name) { ulong offset = 0 ; string delimeter = "#" ; string read_line = "" ; int limit_count = 0 ; int strings_count = 0 ; int sections_count =- 1 ; string message_01= "<--- The <- " +file_name+ " -> file has not been prepared appropriately! --->

" "<--- The first string does not contain the section number identifier (" +delimeter+ ")! --->" ; string message_02= "<--- The <- " +file_name+ " -> file has not been prepared appropriately! --->

" "<--- There is no line break identifier in the last string, --->

" "<--- so only the current symbol will be involved in testing. --->" ; string message_03= "<--- The <- " +file_name+ " -> file could not be found! --->" "<--- Only the current symbol will be involved in testing. --->" ; int file_handle= FileOpen (file_name, FILE_READ | FILE_ANSI , '

' ); if (file_handle!= INVALID_HANDLE ) { while (! FileIsEnding (file_handle) || ! IsStopped ()) { while (! FileIsLineEnding (file_handle) || ! IsStopped ()) { read_line= FileReadString (file_handle); if ( StringFind (read_line,delimeter, 0 )>- 1 ) sections_count++; if (sections_count>SectionOfSymbolList) { FileClose (file_handle); return (strings_count); } if (limit_count== 0 && sections_count==- 1 ) { PrepareArrayForOneSymbol(strings_count,message_01); FileClose (file_handle); return (strings_count); } limit_count++; if (limit_count>= CHARTS_MAX ) { PrepareArrayForOneSymbol(strings_count,message_02); FileClose (file_handle); return (strings_count); } offset= FileTell (file_handle); if ( FileIsLineEnding (file_handle)) { if (! FileIsEnding (file_handle)) offset++; FileSeek (file_handle,offset, SEEK_SET ); if (sections_count!=SectionOfSymbolList) break ; else { if (read_line!= "" ) { strings_count++; ArrayResize (temporary_symbols,strings_count); temporary_symbols[strings_count- 1 ]=read_line; } } break ; } } if ( FileIsEnding (file_handle)) break ; } FileClose (file_handle); } else PrepareArrayForOneSymbol(strings_count,message_03); return (strings_count); }

Puede ver que están destacados algunos caracteres en el código anterior. Esos códigos contienen la función PrepareArrayForOneSymbol() que prepara simplemente una matriz para un (actual) símbolo en caso de error.

void PrepareArrayForOneSymbol( int &strings_count, string message) { Print (message); strings_count= 1 ; ArrayResize (temporary_symbols,strings_count); temporary_symbols[ 0 ]= _Symbol ; }

Ahora todo está listo para probar el método de optimización del parámetro. Pero antes de proceder con la prueba, agreguemos otra serie de datos al informe. Antes, además del balance de todos los símbolos, el archivo del informe contenía todas las disminuciones de máximos locales expresadas en porcentaje. Ahora el informe también cubrirá todas las disminuciones en términos monetarios. Al mismo tiempo, modificaremos la función CreateSymbolBalanceReport() donde se genera el informe.

Se proporciona el código de la función CreateSymbolBalanceReport() a continuación:

void CreateSymbolBalanceReport() { int file_handle = INVALID_HANDLE ; string path = "" ; if ((path=CreateInputParametersFolder())== "" ) return ; file_handle= FileOpen (path+ "\\LastTest.csv" , FILE_CSV | FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_COMMON ); if (file_handle> 0 ) { int digits = 0 ; int deals_total = 0 ; ulong ticket = 0 ; double drawdown_max = 0.0 ; double balance = 0.0 ; string delimeter = "," ; string string_to_write = "" ; static double percent_drawdown = 0.0 ; static double money_drawdown = 0.0 ; string headers= "TIME,SYMBOL,DEAL TYPE,ENTRY TYPE,VOLUME," "PRICE,SWAP($),PROFIT($),DRAWDOWN(%),DRAWDOWN($),BALANCE" ; if (SYMBOLS_COUNT> 1 ) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) StringAdd (headers, "," +InputSymbols[s]); } FileWrite (file_handle,headers); HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); deals_total= HistoryDealsTotal (); ArrayResize (symbol_balance,SYMBOLS_COUNT); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) ArrayResize (symbol_balance[s].balance,deals_total); for ( int i= 0 ; i<deals_total; i++) { ticket= HistoryDealGetTicket (i); GetHistoryDealProperties(ticket,D_ALL); digits=( int ) SymbolInfoInteger (deal.symbol, SYMBOL_DIGITS ); balance+=deal.profit+deal.swap+deal.commission; TesterDrawdownMaximum(i,balance,percent_drawdown,money_drawdown); StringConcatenate (string_to_write, deal.time,delimeter, DealSymbolToString(deal.symbol),delimeter, DealTypeToString(deal.type),delimeter, DealEntryToString(deal.entry),delimeter, DealVolumeToString(deal.volume),delimeter, DealPriceToString(deal.price,digits),delimeter, DealSwapToString(deal.swap),delimeter, DealProfitToString(deal.symbol,deal.profit),delimeter, DrawdownToString(percent_drawdown),delimeter, DrawdownToString(money_drawdown),delimeter, DoubleToString (balance, 2 )); if (SYMBOLS_COUNT> 1 ) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { if (deal.symbol==InputSymbols[s] && deal.profit!= 0 ) { symbol_balance[s].balance[i]=symbol_balance[s].balance[i- 1 ]+ deal.profit+ deal.swap+ deal.commission; StringAdd (string_to_write, "," + DoubleToString (symbol_balance[s].balance[i], 2 )); } else { if (deal.type== DEAL_TYPE_BALANCE ) { symbol_balance[s].balance[i]=balance; StringAdd (string_to_write, "," + DoubleToString (symbol_balance[s].balance[i], 2 )); } else { symbol_balance[s].balance[i]=symbol_balance[s].balance[i- 1 ]; StringAdd (string_to_write, "," + DoubleToString (symbol_balance[s].balance[i], 2 )); } } } } FileWrite (file_handle,string_to_write); string_to_write= "" ; } FileClose (file_handle); } else Print ( "Error creating the file! Error: " + IntegerToString ( GetLastError ())+ "" ); }

Solíamos calcular las disminuciones en la función DrawdownMaximumToString(). Esto ahora lo lleva a cabo la función TesterDrawdownMaximum(), mientras que el valor de disminución se convierte en un carácter que usa la función básica DrawdownToString().

Se muestra el código de la función CreateSymbolBalanceReport() a continuación:

void TesterDrawdownMaximum( int deal_number, double balance, double &percent_drawdown, double &money_drawdown) { ulong ticket = 0 ; string str = "" ; static double max = 0.0 ; static double min = 0.0 ; if (deal_number== 0 ) { percent_drawdown = 0.0 ; money_drawdown = 0.0 ; max=balance; min=balance; } else { if (balance>max) { money_drawdown=max-min; percent_drawdown= 100 -((min/max)* 100 ); max=balance; min=balance; } else { money_drawdown= 0.0 ; percent_drawdown= 0.0 ; min= fmin (min,balance); if ((ticket= HistoryDealGetTicket (deal_number))> 0 ) { GetHistoryDealProperties(ticket,D_COMMENT); static bool last_deal= false ; if (deal.comment== "end of test" && !last_deal) { last_deal= true ; money_drawdown=max-min; percent_drawdown+= 100 -((min/max)* 100 ); } } } } }

Se muestra el código de la función DrawdownToString() a continuación:

string DrawdownToString( double drawdown) { return ((drawdown<= 0 ) ? "" : DoubleToString (drawdown, 2 )); }

Ahora está todo configurado y preparado para probar el Asesor Experto y analizar los resultados. Al principio de este artículo, hemos visto el archivo ya existente. Procedamos de la siguiente manera: optimice los parámetros para los símbolos en el segundo conjunto (hay tres símbolos: EURUSD, AUDUSD y USDCHF) y siguiendo la optimización realice la prueba que usa todos los símbolos del tercer conjunto (siete símbolos en total) para ver los resultados para los símbolos cuyos datos no estaban implicados en la optimización del parámetro.





Optimización de Parámetros y Prueba del Asesor Experto

Se debe configurar el Probador de Estrategias como se muestra a continuación:





Fig. 6. Configuración del Probador de Estrategias para la optimización

A continuación, se proporciona la configuración del Asesor Experto para la optimización del los parámetros:





Fig. 7. Configuración del Asesor Experto para la optimización de los parámetros

Dado que la optimización implica tres símbolos y el aumento de volumen de posición está habilitado para cada uno de ellos, hemos creado el lote mínimo con el fin de abrir una posición y aumentar el volumen de posición. En nuestro caso, el valor es 0,01.

Después de la optimización, seleccionamos el resultado principal por el factor máximo de recuperación y esablecemos el parámetro VolumeIncrease a 0,1 para el lote. El resultado se muestra a continuación:





Fig. 8. El resultado de la prueba en MetaTrader 5

A continuación, puede ver es el resultado en Excel 2010:

Fig. 9. El resultado de la prueba de tres símbolos en Excel 2010

La disminución en términos monetarios se muestra con marcas verdes en el gráfico inferior en función de la segunda escala (adicional).

Debería ser consciente de los límites de los gráficos en Excel 2010 (se puede encontrar la lista completa de especificaciones y límites en la página web Excel specifications and limits de Microsoft Office).





Fig. 10. Especificaciones y límites de la representación gráfica en Excel 2010

¡La tabla muestra que podemos hacer la prueba para 255 símbolos al mismo tiempo y mostrar todos los resultados en el gráfico! Sólo estamos limitados por los recursos del ordenador.

Hagamos ahora la prueba para siete símbolos del tercer conjunto con los parámetros actuales y comprobemos el resultado:

Fig. 11. El resultado de la prueba de siete símbolos en Excel 2010

Con siete símbolos, tenemos 6901 transacciones. Se actualizan los datos del gráfico rápidamente en Excel 2010.





Conclusión

Creo que el método presentado es digno de mención por el hecho de que incluso una estrategia de trading sencilla como la utilizada mostró buenos resultados. Aquí, debemos tener presente que la optimización sólo se llevó a cabo para tres símbolos de siete. Podemos tratar de mejorar el resultado optimizando los parámetros para todos los símbolos a la vez. Sin embargo, antes que nada, debemos tratar de mejorar la estrategia de trading, o mejor todavía, tener una cartera de varias estrategias de trading. Volveremos a esta idea más adelante.

Eso es todo. Hemos conseguido una herramienta bastante útil para estudiar los resultados de las estrategia de trading multidivisa. Al final del artículo está el archivo zip descargable con los archivos del Asesor Experto para su estudio.

Después de extraer los archivos, ponga la carpeta ReduceOverfittingEA en el directorio MetaTrader 5\MQL5\Experts. Además, hay que colocar el indicador EventsSpy.mq5 en MetaTrader 5\MQL5\Indicators. Hay que poner SymbolsList.txt en MetaTrader 5\MQL5\Files.