Untersuchung von Techniken zur Analyse der Kerzen (Teil III): Eine Bibliothek für die Musterbearbeitung

Wir haben uns bereits mit Techniken der Kerzenanalyse beschäftigt: Die Aktualität der Muster unter aktuellen Marktbedingungen wurde im ersten Artikel überprüft, und im zweiten Artikel wurde versucht, diese Untersuchung zu erweitern. Anhand der Bewertungskriterien der Entwicklung wir eine Vielzahl von möglichen Musterkombinationen untersucht, getestet und verglichen. Zu diesem Zweck haben wir einen benutzerdefinierten Pattern Analyzer mit einer Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten zum Studium von Mustern entwickelt. Die Theorie und Forschung kann jedoch nur Informationen und Schlussfolgerungen liefern. Die logische Fortsetzung der Aufgabe ist es, sie unter realen Bedingungen einzusetzen.

Daher ist der Zweck dieses Artikels, ein nutzerdefiniertes Werkzeug zu erstellen, das es den Nutzern ermöglicht, die gesamte Bandbreite an Informationen über zuvor diskutierte Muster zu erhalten und zu verwenden. Wir werden eine Bibliothek erstellen, die Sie in Ihren eigenen Indikatoren, Handelspanels, Expert Advisors, etc. verwenden können.

Bevor wir mit der Erstellung der Bibliotheksstruktur, der Klassen und Verbindungen beginnen, definieren wir die Daten, die wir verwenden werden. Das heißt, wir müssen die Methoden, die für die Eingabedaten verantwortlich sind, und die Methoden, die die Ergebnisse liefern, trennen. Die allgemeine Bibliotheksstruktur basiert auf der in den vorangegangenen Artikeln entwickelten visuellen Lösung — dem Pattern Analyzer.

Beginnen wir mit den Eingabeparameter der Anwendung, die das Ergebnis beim Testen der Muster beeinflussen können.

Abb.1 Eingabeparameter in der Registerkarte Einstellung.

Block 1. Dieser Block enthält die Liste der Kerzentypen, aus denen die vorhandenen und generierten Muster bestehen. Jeder der Typen hat seine Einstellungen, die Sie einsehen können, indem Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke des Kerzenmusters klicken. Die Kerzentypen 1-5 haben nur eine Einstellung, während Hammer zwei hat.

Block 2. Gewichtskoeffizienten. Es gibt drei Parameter К1, К2, К3, die das Ergebnis der Bewertung der Mustereffizienz beeinflussen.

Block 3. Schwellenwert Trendwert in Punkten.

Block 4. Kerzen zum Testen der erstellten Muster. Hier benötigen wir Sequenznummern oder die Kerzenindizes. Anhand dieser Daten können wir Informationen über jedes Muster beliebiger Größe, bis zu drei Kerzen, ermitteln.

Block 5. Anzahl der Kerzen im Muster. Diese Einstellung gilt nur für nutzerdefinierte Muster.

Dann lassen Sie uns die Registerkarte Analysieren und die darin enthaltenen Eingabeparameter ansehen.

Abb.2 Die Eingabeparameter der Registerkarte Analysieren.

Block 6. Dieser Block enthält Einstellungen des aktuellen Zeitrahmens und der Zeitspanne, die für die Musteranalyse verwendet werden.

Block 7. Namen bestehender Muster. Es gibt auch ein Eingabefeld, das nicht aus der Anwendung heraus bearbeitet werden kann, aber für den Zugriff auf ein Muster und die Beschaffung von Informationen darüber erforderlich ist.

Lassen Sie uns hier die Daten aufzählen, die aus der Musteranalyse gewonnen werden können. Dies ist notwendig, um eine korrekte Struktur von Methoden in einer Klasse zu erzeugen.

Patterns found. Die Anzahl der gefundenen Muster des angegebenen Typs.

Die Anzahl der gefundenen Muster des angegebenen Typs. Occurrence . Der Prozentsatz der Anzahl der gefundenen Muster in der gesamten Zeitspanne.

. Der Prozentsatz der Anzahl der gefundenen Muster in der gesamten Zeitspanne. Probability Wahrscheinlichkeit der Aufwärts- oder Abwärtsbewegung.

Wahrscheinlichkeit der Aufwärts- oder Abwärtsbewegung. Efficiency ratios Effizienzverhältnisse während der Auf- und Abwärtsbewegung für dieses Kerzenmuster.

Nachdem wir die grundlegenden Punkte festgelegt haben, fahren wir mit dem Erstellen der Bibliothek fort. Beginnen wir mit dem Erstellen einer Datei mit den erforderlichen Enumerationen Enums.mqh..

enum TYPE_CANDLESTICK { CAND_NONE, CAND_MARIBOZU, CAND_DOJI, CAND_SPIN_TOP, CAND_HAMMER, CAND_INVERT_HAMMER, CAND_LONG, CAND_SHORT }; enum TYPE_PATTERN { NONE, HUMMER, INVERT_HUMMER, HANDING_MAN, SHOOTING_STAR, ENGULFING_BULL, ENGULFING_BEAR, HARAMI_BULL, HARAMI_BEAR, HARAMI_CROSS_BULL, HARAMI_CROSS_BEAR, DOJI_STAR_BULL, DOJI_STAR_BEAR, PIERCING_LINE, DARK_CLOUD_COVER }; enum TYPE_TREND { UPPER, DOWN, FLAT };

Hier werden wir die Liste der einfachen verwendeten Kerzentypen, die Typen der vorhandenen Muster sowie die Art des Trends bestimmen - die Daten werden benötigt, um bestehende Muster auf dem Chart zu identifizieren.

Danach erstellen wir die Datei Pattern.mqh. Die Klasse CPattern wird in ihr erstellt, und in ihrem 'private' Abschnitt werden wir Variablen für die im vorherigen Abschnitt erwähnten Parameter deklarieren. Außerdem müssen wir die Datei mit den Enumerationen einbinden.

#include "Enums.mqh" class CPattern { private : double m_k1; double m_k2; double m_k3; int m_threshold_value; double m_long_coef; double m_short_coef; double m_doji_coef; double m_maribozu_coef; double m_spin_coef; double m_hummer_coef1; double m_hummer_coef2; int m_range_total; int m_trend_period; int m_found; double m_coincidence; double m_probability1; double m_probability2; double m_efficiency1; double m_efficiency2; struct CANDLE_STRUCTURE { double m_open; double m_high; double m_low; double m_close; TYPE_TREND m_trend; bool m_bull; double m_bodysize; TYPE_CANDLESTICK m_type; }; struct RATING_SET { int m_a_uptrend; int m_b_uptrend; int m_c_uptrend; int m_a_dntrend; int m_b_dntrend; int m_c_dntrend; };

Wie aus dem obigen Code ersichtlich ist, wurden zwei Strukturen in unser Programm aufgenommen. Die erste Struktur, CANDLE_STRUCTURE, wird für die Bestimmung des Kerzentyps auf dem Chart benötigt. Beachten Sie, dass in dieser Struktur zwei Arten von Trendaufzählungen verwendet werden: TYPE_TREND und TYPE_CANDLESTICK aus der Datei Enums.mqh, die zuvor besprochen wurde und für diese Struktur erstellt wurde. Die zweite Struktur, RATING_SET, speichert Datensätze der Schätzungen von Preisbewegungen nach dem Auftreten des Musters. Bitte lesen Sie den ersten Artikel für weitere Details.

Betrachten Sie nun den Teil des öffentlichen Teils der Klasse, der die Methoden zum Anpassen und Abrufen der Werte von Eingabeparametern beschreibt, die im Abschnitt Bibliotheksstruktur beschrieben sind.

public : CPattern( void ); ~CPattern( void ); void K1( const double k1) { m_k1=k1; } double K1( void ) { return (m_k1); } void K2( const double k2) { m_k2=k2; } double K2( void ) { return (m_k2); } void K3( const double k3) { m_k3=k3; } double K3( void ) { return (m_k3); } void Threshold( const int threshold) { m_threshold_value=threshold; } int Threshold( void ) { return (m_threshold_value); } void Long_coef( const double long_coef) { m_long_coef=long_coef; } double Long_coef( void ) { return (m_long_coef); } void Short_coef( const double short_coef) { m_short_coef=short_coef; } double Short_coef( void ) { return (m_short_coef); } void Doji_coef( const double doji_coef) { m_doji_coef=doji_coef; } double Doji_coef( void ) { return (m_doji_coef); } void Maribozu_coef( const double maribozu_coef) { m_maribozu_coef=maribozu_coef; } double Maribozu_coef( void ) { return (m_maribozu_coef); } void Spin_coef( const double spin_coef) { m_spin_coef=spin_coef; } double Spin_coef( void ) { return (m_spin_coef); } void Hummer_coef1( const double hummer_coef1) { m_hummer_coef1=hummer_coef1; } void Hummer_coef2( const double hummer_coef2) { m_hummer_coef2=hummer_coef2; } double Hummer_coef1( void ) { return (m_hummer_coef1); } double Hummer_coef2( void ) { return (m_hummer_coef2); } void Range( const int range_total) { m_range_total=range_total; } int Range( void ) { return (m_range_total); } void TrendPeriod( const int period) { m_trend_period=period; } int TrendPeriod( void ) { return (m_trend_period); }

Im Klassenkonstruktor werden wir die Standardparameter, wie sie in der Anwendung angegeben sind, in den Registerkarten der Einstellungen beschreiben.

CPattern::CPattern( void ) : m_k1( 1 ), m_k2( 0.5 ), m_k3( 0.25 ), m_threshold_value( 100 ), m_long_coef( 1.3 ), m_short_coef( 0.5 ), m_doji_coef( 0.04 ), m_maribozu_coef( 0.01 ), m_spin_coef( 1 ), m_hummer_coef1( 0.1 ), m_hummer_coef2( 2 ), m_range_total( 8000 ), m_trend_period( 5 ) { }

Der zweite Teil des 'public' Abschnitts der Klasse CPattern beschreibt die Methoden zur Verarbeitung der deklarierten Eingabeparameter und zum Erhalten der Eigenschaften und Merkmale der Muster.

Lassen Sie uns jede im Detail betrachten. Es ist wichtig, den Funktionsalgorithmus zu verstehen, um ihn bei der Erstellung von Indikatoren, Handelspanels oder Expert Advisors effizient einsetzen zu können.

CandleType

Die Methode gibt den Typ der ausgewählten Kerze aus vorhandenen Mustern, die in TYPE_CANDLESTICK aufgeführt sind, zurück.

TYPE_CANDLESTICK CandleType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int shift);

Parameter

symbol — Ausgewähltes Symbol der Suche

Ausgewähltes Symbol der Suche timeframe — Gewählter Zeitrahmen

Gewählter Zeitrahmen shift — Index der gewählten Kerze, ab der die Analyse beginnen soll.

Rückgabewert

Der Typ der gewählten Kerze aus der Enumeration TYPE_CANDLESTICK.

enum TYPE_CANDLESTICK { CAND_NONE, CAND_MARIBOZU, CAND_DOJI, CAND_SPIN_TOP, CAND_HAMMER, CAND_INVERT_HAMMER, CAND_LONG, CAND_SHORT };

Umsetzung

TYPE_CANDLESTICK CPattern::CandleType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int shift) { CANDLE_STRUCTURE res; if (GetCandleType(symbol,timeframe,res,shift)) return (res.m_type); return (CAND_NONE); } bool CPattern::GetCandleType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,CANDLE_STRUCTURE &res, const int shift) { MqlRates rt[]; int aver_period=m_trend_period; double aver= 0 ; SymbolSelect (symbol, true ); int copied= CopyRates (symbol,timeframe,shift,aver_period+ 1 ,rt); if (copied<aver_period) return ( false ); res.m_open=rt[aver_period].open; res.m_high=rt[aver_period].high; res.m_low=rt[aver_period].low; res.m_close=rt[aver_period].close; for ( int i= 0 ;i<aver_period;i++) aver+=rt[i].close; aver/=aver_period; if (aver<res.m_close) res.m_trend=UPPER; if (aver>res.m_close) res.m_trend=DOWN; if (aver==res.m_close) res.m_trend=FLAT; res.m_bull=res.m_open<res.m_close; res.m_bodysize= MathAbs (res.m_open-res.m_close); double shade_low=res.m_close-res.m_low; double shade_high=res.m_high-res.m_open; if (res.m_bull) { shade_low=res.m_open-res.m_low; shade_high=res.m_high-res.m_close; } double HL=res.m_high-res.m_low; double sum= 0 ; for ( int i= 1 ; i<=aver_period; i++) sum=sum+ MathAbs (rt[i].open-rt[i].close); sum=sum/aver_period; res.m_type=CAND_NONE; if (res.m_bodysize>sum*m_long_coef) res.m_type=CAND_LONG; if (res.m_bodysize<sum*m_short_coef) res.m_type=CAND_SHORT; if (res.m_bodysize<HL*m_doji_coef) res.m_type=CAND_DOJI; if ((shade_low<res.m_bodysize*m_maribozu_coef || shade_high<res.m_bodysize*m_maribozu_coef) && res.m_bodysize> 0 ) res.m_type=CAND_MARIBOZU; if (shade_low>res.m_bodysize*m_hummer_coef2 && shade_high<res.m_bodysize*m_hummer_coef1) res.m_type=CAND_HAMMER; if (shade_low<res.m_bodysize*m_hummer_coef1 && shade_high>res.m_bodysize*m_hummer_coef2) res.m_type=CAND_INVERT_HAMMER; if (res.m_type==CAND_SHORT && shade_low>res.m_bodysize*m_spin_coef && shade_high>res.m_bodysize*m_spin_coef) res.m_type=CAND_SPIN_TOP; ArrayFree (rt); return ( true ); }

Die Methode zur Kerzenerkennung GetCandleType() wird von der 'public' Methode GetCandleType() verwendet. GetCandleType() ist eine 'private' Methode. Deren Argumente beinhalten das aktuelle Symbol, den Zeitrahmen und die Kerzennummer sowie einen Zeiger auf die Struktur. Auf der Grundlage dieser Parameter wird die Musterberechnung und -identifikation durchgeführt.

PatternType

Diese Funktion erkennt den Mustertyp der ausgewählten Kerze. Sie hat 5 Methodenüberladungen, da Argumente entweder vorhandene Muster aus der TYPE_PATTERN Aufzählung oder generierte Muster aus einem, zwei oder drei Kerzenleuchtern sein können. Ein Argument kann auch ein Array von Mustern aus der Enumeration TYPE_PATTERN sein.

bool PatternType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,TYPE_PATTERN pattern, int shift); bool PatternType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index, const int shift); bool PatternType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2, const int shift); bool PatternType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2, int index3, const int shift); bool PatternType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,TYPE_PATTERN &pattern[], int shift);

Parameter

symbol — Ausgewähltes Symbol der Suche.

Ausgewähltes Symbol der Suche. timeframe — Ausgewählter Zeitrahmen.

Ausgewählter Zeitrahmen. pattern,pattern[] — Existierende Mustertypen aus TYPE_PATTERN.

Ein Zeiger auf den Array der bestehenden Muster aus der Liste TYPE_PATTERN. enum TYPE_PATTERN { NONE, HUMMER, INVERT_HUMMER, HANDING_MAN, SHOOTING_STAR, ENGULFING_BULL, ENGULFING_BEAR, HARAMI_BULL, HARAMI_BEAR, HARAMI_CROSS_BULL, HARAMI_CROSS_BEAR, DOJI_STAR_BULL, DOJI_STAR_BEAR, PIERCING_LINE, DARK_CLOUD_COVER };

index,index1,index2,index3 — Index der einfachen Kerzentypen (Block 4 in Abb.1).

Index der einfachen Kerzentypen (Block 4 in Abb.1). shift — Index der gewählten Kerze, ab der die Analyse beginnen soll, beginnend bei 0.

Rückgabewert

Ein boolscher Wert

Umsetzung

Da es 5 verschiedene Methodenimplementierungen von PatternType gibt, werden wir sie separat mit den verschiedenen Argumenten analysieren. Die erste von ihnen sucht nach einem vorhandenen Muster aus der Enumeration TYPE_PATTERN. Wie unten zu sehen ist, geschieht dies mit der 'private' Methode CheckPattern.

bool CPattern::PatternType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,TYPE_PATTERN pattern, const int shift) { if (CheckPattern(symbol,timeframe,shift)==pattern) return ( true ); return ( false ); } TYPE_PATTERN CPattern::CheckPattern( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int shift) { CANDLE_STRUCTURE cand1,cand2; TYPE_PATTERN pattern=NONE; ZeroMemory (cand1); ZeroMemory (cand2); GetCandleType(symbol,timeframe,cand2,shift); GetCandleType(symbol,timeframe,cand1,shift- 1 ); if (cand2.m_trend==DOWN && cand2.m_type==CAND_INVERT_HAMMER) pattern=INVERT_HUMMER; else if (cand2.m_trend==UPPER && cand2.m_type==CAND_HAMMER) pattern=HANDING_MAN; else if (cand2.m_trend==DOWN && cand2.m_type==CAND_HAMMER) pattern=HUMMER; else if (cand1.m_trend==UPPER && cand2.m_trend==UPPER && cand2.m_type==CAND_INVERT_HAMMER && cand1.m_close<=cand2.m_open) pattern=SHOOTING_STAR; else if (cand1.m_trend==DOWN && cand1.m_bull && cand2.m_trend==DOWN && !cand2.m_bull && cand1.m_bodysize>cand2.m_bodysize && cand1.m_close>=cand2.m_open && cand1.m_open<cand2.m_close) pattern=ENGULFING_BULL; else if (cand1.m_trend==UPPER && cand1.m_bull && cand2.m_trend==UPPER && !cand2.m_bull && cand1.m_bodysize<cand2.m_bodysize && cand1.m_close<=cand2.m_open && cand1.m_open>cand2.m_close) pattern=ENGULFING_BEAR; else if (cand2.m_trend==DOWN && !cand2.m_bull && (cand2.m_type==CAND_LONG || cand2.m_type==CAND_MARIBOZU) && cand1.m_type==CAND_DOJI && cand1.m_close<cand2.m_open && cand1.m_open>=cand2.m_close) pattern=HARAMI_CROSS_BULL; else if (cand2.m_trend==UPPER && cand2.m_bull && (cand2.m_type==CAND_LONG || cand2.m_type==CAND_MARIBOZU) && cand1.m_type==CAND_DOJI && cand1.m_close>cand2.m_open && cand1.m_open<=cand2.m_close) pattern=HARAMI_CROSS_BEAR; else if (cand1.m_trend==DOWN && cand1.m_bull && !cand2.m_bull && (cand2.m_type==CAND_LONG || cand2.m_type==CAND_MARIBOZU) && cand1.m_type!=CAND_DOJI && cand1.m_bodysize<cand2.m_bodysize && cand1.m_close<cand2.m_open && cand1.m_open>=cand2.m_close) pattern=HARAMI_BULL; else if (cand1.m_trend==UPPER && !cand1.m_bull && cand2.m_bull && (cand2.m_type==CAND_LONG || cand2.m_type==CAND_MARIBOZU) && cand1.m_type!=CAND_DOJI && cand1.m_bodysize<cand2.m_bodysize && cand1.m_close>cand2.m_open && cand1.m_open<=cand2.m_close) pattern=HARAMI_BEAR; else if (cand1.m_trend==DOWN && !cand2.m_bull && (cand2.m_type==CAND_LONG || cand2.m_type==CAND_MARIBOZU) && cand1.m_type==CAND_DOJI && cand1.m_close<=cand2.m_open) pattern=DOJI_STAR_BULL; else if (cand1.m_trend==UPPER && cand2.m_bull && (cand2.m_type==CAND_LONG || cand2.m_type==CAND_MARIBOZU) && cand1.m_type==CAND_DOJI && cand1.m_open>=cand2.m_close) pattern=DOJI_STAR_BEAR; else if (cand1.m_trend==DOWN && cand1.m_bull && !cand2.m_bull && (cand1.m_type==CAND_LONG || cand1.m_type==CAND_MARIBOZU) && (cand2.m_type==CAND_LONG || cand2.m_type==CAND_MARIBOZU) && cand1.m_close>(cand2.m_close+cand2.m_open)/ 2 && cand2.m_open>cand1.m_close && cand2.m_close>=cand1.m_open) pattern=PIERCING_LINE; else if (cand1.m_trend==UPPER && !cand1.m_bull && cand2.m_bull && (cand1.m_type==CAND_LONG || cand1.m_type==CAND_MARIBOZU) && (cand2.m_type==CAND_LONG || cand2.m_type==CAND_MARIBOZU) && cand1.m_close<(cand2.m_close+cand2.m_open)/ 2 && cand1.m_close<cand2.m_open && cand2.m_close<=cand1.m_open) pattern=DARK_CLOUD_COVER; return (pattern); }

Der nächste Typ der Methode von PatternType unterscheidet sich von der vorherigen dadurch, dass anstelle des Arguments des Mustertyps ein Array mit den gesuchten Mustern übergeben wird: bool CPattern::PatternType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,TYPE_PATTERN &pattern[], int shift) { for ( int i= 0 ;i< ArraySize (pattern);i++) { if (CheckPattern(symbol,timeframe,shift)==pattern[i]) return ( true ); } return ( false ); } Als Nächstes betrachten wir die Implementierung der Methode PatternType für die Arbeit mit Mustern, die aus den einfachen Kerzentypen generiert wurden. Es gibt drei Arten dieser Muster: bestehend aus einem, zwei oder drei Kerzen. Betrachten wir sie eine nach der anderen: bool CPattern::PatternType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index, int shift) { if (index< 0 || index> 11 ) return ( false ); CANDLE_STRUCTURE cand,cur_cand; RATING_SET ratings; ZeroMemory (cand); IndexToPatternType(cand,index); GetCandleType(symbol,timeframe,cur_cand,shift); if (cur_cand.m_type==cand.m_type && cur_cand.m_bull==cand.m_bull) return ( true ); return ( false ); } Dies ist die Implementierung einer Methode, die nach Mustern aus nur einer Kerze sucht. Die Methode ist der Methode CandleType() sehr ähnlich ist, obwohl Art und Umfang der übergebenen Argumente unterschiedlich sind. Achten Sie auf die 'private' Methode IndextoPatternType(), die früher nicht verwendet wurde: void IndexToPatternType(CANDLE_STRUCTURE &res, int index); Sie konvertiert den Index eines einfachen Kerzentyps in dessen Typ und übergibt ihn der angegebenen Struktur. Hier ist die Methode für ein Muster aus zwei Kerzen: bool CPattern::PatternType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2, int shift) { if (index1< 0 || index1> 11 || index2< 0 || index2> 11 ) return ( false ); CANDLE_STRUCTURE cand1,cand2,cand3,cur_cand,prev_cand; RATING_SET ratings; ZeroMemory (cand1); ZeroMemory (cand2); IndexToPatternType(cand1,index1); IndexToPatternType(cand2,index2); GetCandleType(symbol,timeframe,prev_cand,shift+ 1 ); GetCandleType(symbol,timeframe,cur_cand,shift); if (cur_cand.m_type==cand1.m_type && cur_cand.m_bull==cand1.m_bull && prev_cand.m_type==cand2.m_type && prev_cand.m_bull==cand2.m_bull) return ( true ); return ( false ); } Die Code-Implementierung ist sehr ähnlich wie vorher. Bitte beachten Sie jedoch, dass bei der Auswahl des Kerzenindex für die Analyse folgendes Merkmal berücksichtigt werden sollte: Da das Muster aus zwei Kerzen besteht, wird der Kerzentyp mit 'index1' um 'shift' und für index2 - um 'shift+1' verschoben. Die gleiche Besonderheit betrifft die Methodenimplementierung für drei Kerzenmuster: bool CPattern::PatternType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2, int index3, int shift) { CANDLE_STRUCTURE cand1,cand2,cand3,cur_cand,prev_cand,prev_cand2; RATING_SET ratings; ZeroMemory (cand1); ZeroMemory (cand2); ZeroMemory (cand3); IndexToPatternType(cand1,index1); IndexToPatternType(cand2,index2); IndexToPatternType(cand3,index3); GetCandleType(symbol,timeframe,prev_cand2,shift+ 2 ); GetCandleType(symbol,timeframe,prev_cand,shift+ 1 ); GetCandleType(symbol,timeframe,cur_cand,shift); if (cur_cand.m_type==cand1.m_type && cur_cand.m_bull==cand1.m_bull && prev_cand.m_type==cand2.m_type && prev_cand.m_bull==cand2.m_bull && prev_cand2.m_type==cand3.m_type && prev_cand2.m_bull==cand3.m_bull) return ( true ); return ( false ); } Found Die Methode liefert die Anzahl der gefundenen Muster des angegebenen Typs zurück. Sie hat 3 Methodenüberladungen für bestehende Muster TYPE_PATTERN, sowie für generierte Muster, bestehend aus 1-3 einfachen Kerzentypen. int Found( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,TYPE_PATTERN pattern); int Found( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index); int Found( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2); int Found( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2, int index3); Parameter symbol — Ausgewähltes Symbol der Suche.

Ausgewähltes Symbol der Suche. timeframe — Ausgewählter Zeitrahmen.

Ausgewählter Zeitrahmen. pattern — Existierende Mustertypen aus TYPE_PATTERN.

Existierende Mustertypen aus TYPE_PATTERN. index,index1,index2,index3 — Index der einfachen Kerzentypen (Block 4 in Abb.1). Rückgabewert Anzahl der gefundenen Muster des angegebenen Typs. Umsetzung Die Umsetzung dieser Methode ist ziemlich einfach. Die wichtigsten Operationen im Zusammenhang mit der Erhebung von Statistiken werden mit der 'private' Methode PatternStat() durchgeführt. int CPattern::Found( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,TYPE_PATTERN pattern) { PatternStat(symbol,timeframe,pattern); return (m_found); } int CPattern::Found( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1) { PatternStat(symbol,timeframe,index1); return (m_found); } int CPattern::Found( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2) { PatternStat(symbol,timeframe,index1,index2); return (m_found); } int CPattern::Found( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2, int index3) { PatternStat(symbol,timeframe,index1,index2,index3); return (m_found); } Die Methode PatternStat() hat zwei Typen: für bestehende und für erzeugte Muster. Untersuchen wir die Details. Der Erste ist gedacht für Muster vom Typ der Enumeration TYPE_PATTERN: CPattern::PatternStat( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,TYPE_PATTERN pattern) { int pattern_counter= 0 ; RATING_SET pattern_coef={ 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }; for ( int i=m_range_total;i> 4 ;i--) { if (CheckPattern(symbol,timeframe,i)==pattern) { pattern_counter++; if (pattern==HUMMER || pattern==INVERT_HUMMER || pattern==HANDING_MAN) GetCategory(symbol,timeframe,pattern_coef,i- 3 ); else GetCategory(symbol,timeframe,pattern_coef,i- 4 ); } } CoefCalculation(pattern_coef,pattern_counter); } Der zweite wird für erzeugte Muster mit den Indices der einfachen Kerzentypen. void CPattern::PatternStat( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2= 0 , int index3= 0 ) { CANDLE_STRUCTURE cand1,cand2,cand3,cur_cand,prev_cand,prev_cand2; RATING_SET rating={ 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }; int pattern_total= 0 ,pattern_size= 1 ; ZeroMemory (cand1); ZeroMemory (cand2); ZeroMemory (cand3); ZeroMemory (cur_cand); ZeroMemory (prev_cand); ZeroMemory (prev_cand2); if (index2> 0 ) pattern_size= 2 ; if (index3> 0 ) pattern_size= 3 ; if (pattern_size== 1 ) IndexToPatternType(cand1,index1); else if (pattern_size== 2 ) { IndexToPatternType(cand1,index1); IndexToPatternType(cand2,index2); } else if (pattern_size== 3 ) { IndexToPatternType(cand1,index1); IndexToPatternType(cand2,index2); IndexToPatternType(cand3,index3); } for ( int i=m_range_total;i> 5 ;i--) { if (pattern_size== 1 ) { GetCandleType(symbol,timeframe,cur_cand,i); if (cur_cand.m_type==cand1.m_type && cur_cand.m_bull==cand1.m_bull) { pattern_total++; GetCategory(symbol,timeframe,rating,i- 3 ); } } else if (pattern_size== 2 ) { GetCandleType(symbol,timeframe,prev_cand,i); GetCandleType(symbol,timeframe,cur_cand,i- 1 ); if (cur_cand.m_type==cand1.m_type && cur_cand.m_bull==cand1.m_bull && prev_cand.m_type==cand2.m_type && prev_cand.m_bull==cand2.m_bull) { pattern_total++; GetCategory(symbol,timeframe,rating,i- 4 ); } } else if (pattern_size== 3 ) { GetCandleType(symbol,timeframe,prev_cand2,i); GetCandleType(symbol,timeframe,prev_cand,i- 1 ); GetCandleType(symbol,timeframe,cur_cand,i- 2 ); if (cur_cand.m_type==cand1.m_type && cur_cand.m_bull==cand1.m_bull && prev_cand.m_type==cand2.m_type && prev_cand.m_bull==cand2.m_bull && prev_cand2.m_type==cand3.m_type && prev_cand2.m_bull==cand3.m_bull) { pattern_total++; GetCategory(symbol,timeframe,rating,i- 5 ); } } } CoefCalculation(rating,pattern_total); } Diese beiden Umsetzungen der Methode beinhalten eine neue Methode. Das ist die 'private' Methode CoefCalculation(): bool CoefCalculation(RATING_SET &rate, int found); Sie verarbeitet alle Ergebnisse, die bei der Suche und dem Testen von Mustern erzielt wurden. Ihre Argumente enthalten einen Zeiger auf die Struktur RATING_SET, die für die Sammlung von Daten über die Ergebnisse der Mustereffizienzprüfung und die Anzahl der gefundenen Muster verantwortlich ist. Alle anderen Parameter und Eigenschaften der analysierten Muster werden mit der Methode CoefCalculation() berechnet. bool CPattern::CoefCalculation(RATING_SET &rate, int found) { int sum1= 0 ,sum2= 0 ; sum1=rate.m_a_uptrend+rate.m_b_uptrend+rate.m_c_uptrend; sum2=rate.m_a_dntrend+rate.m_b_dntrend+rate.m_c_dntrend; m_probability1=(found> 0 )? NormalizeDouble (( double )sum1/found* 100 , 2 ): 0 ; m_probability2=(found> 0 )? NormalizeDouble (( double )sum2/found* 100 , 2 ): 0 ; m_efficiency1=(found> 0 )? NormalizeDouble ((m_k1*rate.m_a_uptrend+m_k2*rate.m_b_uptrend+m_k3*rate.m_c_uptrend)/found, 3 ): 0 ; m_efficiency2=(found> 0 )? NormalizeDouble ((m_k1*rate.m_a_dntrend+m_k2*rate.m_b_dntrend+m_k3*rate.m_c_dntrend)/found, 3 ): 0 ; m_found=found; m_coincidence=(( double )found/m_range_total* 100 ); return ( true ); } Koinzidenz Liefert die Häufigkeit des Auftretens der Muster. Sie hat 3 Methodenüberladungen für bestehende Muster TYPE_PATTERN, sowie für generierte Muster, bestehend aus 1-3 einfachen Kerzentypen. double Coincidence( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,TYPE_PATTERN pattern); double Coincidence( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index); double Coincidence( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2); double Coincidence( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2, int index3); Parameter symbol — Symbol selected for search.

Symbol selected for search. timeframe — ausgewählter Zeitrahmen.

ausgewählter Zeitrahmen. pattern — Existierende Mustertypen aus TYPE_PATTERN.

Existierende Mustertypen aus TYPE_PATTERN. index,index1,index2,index3 — Index der einfachen Kerzentypen (Block 4 in Abb.1). Rückgabewert Die Häufigkeit des Auftretens der Muster in Prozenten Umsetzung Ähnlich der Methode Found(). Der einzige Unterschied besteht darin, dass er den Wert der Variable m_coincidence zurückgibt. double CPattern::Coincidence( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,TYPE_PATTERN pattern) { PatternStat(symbol,timeframe,pattern); return (m_coincidence); } double CPattern::Coincidence( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1) { PatternStat(symbol,timeframe,index1); return (m_coincidence); } double CPattern::Coincidence( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2) { PatternStat(symbol,timeframe,index1,index2); return (m_coincidence); } double CPattern::Coincidence( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2, int index3) { PatternStat(symbol,timeframe,index1,index2,index3); return (m_coincidence); } Wahrscheinlichkeit Gibt die prozentuale Wahrscheinlichkeit einer Bewegung nach dem angegebenen Muster zurück. Sie hat 3 Methodenüberladungen für bestehende Muster TYPE_PATTERN, sowie für generierte Muster, bestehend aus 1-3 einfachen Kerzentypen. double Probability( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,TYPE_PATTERN pattern,TYPE_TREND trend); double Probability( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index,TYPE_TREND trend); double Probability( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2,TYPE_TREND trend); double Probability( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2, int index3,TYPE_TREND trend); Parameter symbol — Ausgewähltes Symbol der Suche.

Ausgewähltes Symbol der Suche. timeframe — ausgewählter Zeitrahmen.

ausgewählter Zeitrahmen. pattern — Existierende Mustertypen aus TYPE_PATTERN.

Existierende Mustertypen aus TYPE_PATTERN. index,index1,index2,index 3 — Index der einfachen Kerzentypen (Block 4 in Abb.1).

Index der einfachen Kerzentypen (Block 4 in Abb.1).



trend— TYPE_TREND enum TYPE_TREND { UPPER, DOWN, FLAT }; Rückgabewert Die prozentuale Wahrscheinlichkeit einer Bewegung nach dem gegebenen Muster. Umsetzung Ähnlich der Methode Found(). Der einzige Unterschied besteht darin, dass er den Wert der Variable m_coincidence oder m_probability2 je nach dem ausgewählten Trendtyp zurückgibt. double CPattern::Probability( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,TYPE_PATTERN pattern,TYPE_TREND trend) { PatternStat(symbol,timeframe,pattern); if (trend==UPPER) return (m_probability1); if (trend==DOWN) return (m_probability2); return ( 0 ); } double CPattern::Probability( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1,TYPE_TREND trend) { PatternStat(symbol,timeframe,index1); if (trend==UPPER) return (m_probability1); if (trend==DOWN) return (m_probability2); return ( 0 ); } double CPattern::Probability( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2,TYPE_TREND trend) { PatternStat(symbol,timeframe,index1,index2); if (trend==UPPER) return (m_probability1); if (trend==DOWN) return (m_probability2); return ( 0 ); } double CPattern::Probability( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2, int index3,TYPE_TREND trend) { PatternStat(symbol,timeframe,index1,index2,index3); if (trend==UPPER) return (m_probability1); if (trend==DOWN) return (m_probability2); return ( 0 ); } Efficiency Die Methode gibt den Effizienzkoeffizienten zurück. Sie hat 3 Methodenüberladungen für bestehende Muster TYPE_PATTERN, sowie für generierte Muster, bestehend aus 1-3 einfachen Kerzentypen. double Efficiency( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,TYPE_PATTERN pattern,TYPE_TREND trend); double Efficiency( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index,TYPE_TREND trend); double Efficiency( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2,TYPE_TREND trend); double Efficiency( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2, int index3,TYPE_TREND trend); Parameter symbol — Ausgewähltes Symbol der Suche.

Ausgewähltes Symbol der Suche. timeframe — ausgewählter Zeitrahmen.

ausgewählter Zeitrahmen. pattern — Existierende Mustertypen aus TYPE_PATTERN.

Existierende Mustertypen aus TYPE_PATTERN. index,index1,index2,index3 — Index der einfachen Kerzentypen (Block 4 in Abb.1).

Index der einfachen Kerzentypen (Block 4 in Abb.1). trend — Trendtyp, TYPE_TREND enum TYPE_TREND { UPPER, DOWN, FLAT }; Rückgabewert Den Effizienzkoeffizienten eines Musters. Umsetzung Ähnlich der Methode Found(). Der einzige Unterschied besteht darin, dass er den Wert der Variablen m_efficiency1 oder m_efficiency2 in Abhängigkeit von des gewählten Trendtyps zurückgibt. double CPattern::Efficiency( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,TYPE_PATTERN pattern,TYPE_TREND trend) { PatternStat(symbol,timeframe,pattern); if (trend==UPPER) return (m_efficiency1); if (trend==DOWN) return (m_efficiency2); return ( 0 ); } double CPattern::Efficiency( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1,TYPE_TREND trend) { PatternStat(symbol,timeframe,index1); if (trend==UPPER) return (m_efficiency1); if (trend==DOWN) return (m_efficiency2); return ( 0 ); } double CPattern::Efficiency( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2,TYPE_TREND trend) { PatternStat(symbol,timeframe,index1,index2); if (trend==UPPER) return (m_efficiency1); if (trend==DOWN) return (m_efficiency2); return ( 0 ); } double CPattern::Efficiency( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2, int index3,TYPE_TREND trend) { PatternStat(symbol,timeframe,index1,index2,index3); if (trend==UPPER) return (m_efficiency1); if (trend==DOWN) return (m_efficiency2); return ( 0 ); } Praktische Verwendung Nachdem wir uns Werkzeuge für die Arbeit mit Mustern angesehen haben, lassen Sie uns zwei Indikatoren und einen Expertenberater erstellen, um Beispiele für die Nutzung der Bibliotheken zu demonstrieren. CandleDetector Beginnen wir mit dem Indikator, der auf einem Chart eine Kerze des ausgewählten Typs aus der Aufzählung TYPE_CANDLESTICK zeigt. Erstellen Sie den Ordner Pattern im Ordner Indicators. Erstellen Sie in diesem Ordner die Datei CandleDetector.mq5, der der Name des zu erstellenden Indikators ist. Lassen Sie uns die Bibliothek Pattern.mqh für Musteroperationen einbinden und erste Eigenschaften des zukünftigen Indikators einstellen: #property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com/en/users/alex2356" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #include <Pattern/Pattern.mqh> #property indicator_type1 DRAW_ARROW #property indicator_width1 1 Der nächste Schritt besteht darin, die wichtigsten Einstellungen festzulegen, die sich auf die Anzeige dieses oder jenes Kerzentyps auswirkt. input TYPE_CANDLESTICK CandleType= 1 ; input color LabelColor= clrCrimson ; input double LongCoef= 1.3 ; input double ShortCoef= 0.5 ; input double DojiCoef= 0.04 ; input double MaribozuCoef= 0.01 ; input double SpinCoef= 1 ; input double HummerCoef1= 0.1 ; input double HummerCoef2= 2 ; input int TrendPeriod= 5 ; Als Nächstes konfigurieren Sie bei der Initialisierung das Erscheinungsbild des Indikators und bestimmen alle Werte aus den Eingabeparametern für die Suche. int OnInit () { min_rates_total=TrendPeriod+1; IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits ); SetIndexBuffer ( 0 ,Signal, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,min_rates_total); ArraySetAsSeries (Signal, true ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_ARROW , 108 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,LabelColor); Pat.Long_coef(LongCoef); Pat.Short_coef(ShortCoef); Pat.Doji_coef(DojiCoef); Pat.Maribozu_coef(MaribozuCoef); Pat.Spin_coef(SpinCoef); Pat.Hummer_coef1(HummerCoef1); Pat.Hummer_coef2(HummerCoef2); Pat.TrendPeriod(TrendPeriod); return ( INIT_SUCCEEDED ); } Achten Sie auf die Methode CandleType() — sie wird verwendet, um nach dem ausgewählten Kerzentyp im Diagramm zu suchen. int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (rates_total<min_rates_total) return ( 0 ); int limit,bar; ArraySetAsSeries (low, true ); if (prev_calculated>rates_total || prev_calculated<= 0 ) limit=rates_total-min_rates_total; else limit=rates_total-prev_calculated; for (bar=limit; bar>= 0 ; bar--) { Signal[bar]= 0.0 ; if (Pat.CandleType( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,bar)==CandleType) Signal[bar]=low[bar]- 200 * _Point ; } return (rates_total); } Ein Beispiel für die Arbeit des Indikators ist in Abb.3 (Suche nach einer langen Kerze) dargestellt. Abb.3 Das Funktionsbeispiel des Indikators CandleDetector. PatternDetector Der zweite Indikator sucht nach einem bestimmten Muster aus der Enumeration TYPE_PATTERN. Die Implementierung ist sehr ähnlich wie die vorherige. Dieser Code unterscheidet sich in einem Eingabeparameter und in der im Berechnungsteil verwendeten Methode. input TYPE_PATTERN PatternType= 1 ; input color LabelColor= clrCrimson ; input double LongCoef= 1.3 ; input double ShortCoef= 0.5 ; input double DojiCoef= 0.04 ; input double MaribozuCoef= 0.01 ; input double SpinCoef= 1 ; input double HummerCoef1= 0.1 ; input double HummerCoef2= 2 ; input int TrendPeriod= 5 ; CPattern Pat; double Signal[]; int min_rates_total; void OnInit () { min_rates_total=TrendPeriod+ 2 ; IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits ); SetIndexBuffer ( 0 ,Signal, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,min_rates_total); ArraySetAsSeries (Signal, true ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_ARROW , 108 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,LabelColor); Pat.Long_coef(LongCoef); Pat.Short_coef(ShortCoef); Pat.Doji_coef(DojiCoef); Pat.Maribozu_coef(MaribozuCoef); Pat.Spin_coef(SpinCoef); Pat.Hummer_coef1(HummerCoef1); Pat.Hummer_coef2(HummerCoef2); Pat.TrendPeriod(TrendPeriod); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (rates_total<min_rates_total) return ( 0 ); int limit,bar; ArraySetAsSeries (low, true ); if (prev_calculated>rates_total || prev_calculated<= 0 ) limit=rates_total-min_rates_total; else limit=rates_total-prev_calculated; for (bar=limit; bar> 0 ; bar--) { Signal[bar]= 0.0 ; if (Pat.PatternType( _Symbol , _Period ,PatternType,bar)) Signal[bar]=low[bar]- 200 * _Point ; } return (rates_total); } Die Ergebnisse von PatternDetector sind in Abb.4 dargestellt (Suche nach dem Engulfing - Aufwärtsmuster). Abb.4 Das Funktionsbeispiel des Indikators PatternDetector. Lassen Sie uns nun einen Expert Advisor erstellen, der die Muster auf dem Chart findet und, je nach dem ausgewählten Mustern, die Positionen eröffnet. Individuelle Mustertypen können für jeden Eröffnungstyp verwendet werden. Ein zusätzlicher Modus ermöglicht die Auswahl zwischen bestehenden Mustern und Mustern, die mit einfachen Kerzentypen erzeugt wurden. Lassen Sie uns das Verzeichnis der Muster im Ordner Experts erstellen und die Datei PatternExpert.mq5 hinzufügen, die den EA-Code enthält. Binden Sie zunächst die Bibliothek Pattern.mqh für die Arbeit mit den Mustern und die Bibliothek Trade.mqh für die Handelsoperationen ein. Deklarieren Sie Klasseninstanzen und tragen Sie die Enumeration PATTERN_MODE ein, die es ermöglicht, zwischen bestehenden und generierten Mustern zu wechseln. #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com/en/users/alex2356" #property version "1.00" #include <Pattern/Pattern.mqh> #include "Trade.mqh" CTradeBase Trade; CPattern Pat; enum PATTERN_MODE { EXISTING, GENERATED }; Definieren Sie nun die Eingabeparameter des Expert Advisors. Die EA-Parameter stehen im ersten Block: input string Inp_EaComment= "Pattern Strategy" ; input double Inp_Lot= 0.01 ; input MarginMode Inp_MMode=LOT; input string Inp_Str_label= "===EA parameters===" ; input int Inp_MagicNum= 1111 ; input int Inp_StopLoss= 40 ; input int Inp_TakeProfit= 30 ; Im zweiten Teil stehen die Einstellungen und Handelsparameter. input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_CURRENT ; input PATTERN_MODE PatternMode= 0 ; input TYPE_PATTERN BuyPatternType=ENGULFING_BULL; input TYPE_PATTERN SellPatternType=ENGULFING_BEAR; input uint BuyIndex1= 1 ; input uint BuyIndex2= 0 ; input uint BuyIndex3= 0 ; input uint SellIndex1= 1 ; input uint SellIndex2= 0 ; input uint SellIndex3= 0 ; input double LongCoef= 1.3 ; input double ShortCoef= 0.5 ; input double DojiCoef= 0.04 ; input double MaribozuCoef= 0.01 ; input double SpinCoef= 1 ; input double HummerCoef1= 0.1 ; input double HummerCoef2= 2 ; input int TrendPeriod= 5 ; Betrachten wir einige Parameter genauer: Current Timeframe — Zeitrahmen, der für Operationen ausgewählt wurde. Ermöglicht die Auswahl des Zeitrahmens während der Optimierung. Der aktuelle Zeitrahmen des Charts ist standardmäßig ausgewählt.

— Zeitrahmen, der für Operationen ausgewählt wurde. Ermöglicht die Auswahl des Zeitrahmens während der Optimierung. Der aktuelle Zeitrahmen des Charts ist standardmäßig ausgewählt. Pattern Mode — Modus der Musterauswahl. EXISTING — bestehende Muster; zwei Einstellungen für den Mustertyp sind anwendbar: Kaufen und Verkaufen. GENERATED — erzeugte Muster. In diesem Modus werden die Einstellungen für den Mustertyp Kauf/Verkauf ignoriert und stattdessen BuyIndex1-3 und SellIndex1-3 verwendet.

— Modus der Musterauswahl. EXISTING — bestehende Muster; zwei Einstellungen für den Mustertyp sind anwendbar: Kaufen und Verkaufen. GENERATED — erzeugte Muster. In diesem Modus werden die Einstellungen für den Mustertyp Kauf/Verkauf ignoriert und stattdessen BuyIndex1-3 und SellIndex1-3 verwendet. Buy Pattern Type/ Sell Pattern Type — wählen Sie Muster aus, um geeignete Handelsoperationen zu eröffnen.

— wählen Sie Muster aus, um geeignete Handelsoperationen zu eröffnen. BuyIndex1-3/SellIndex1-3 — wählen Sie ein Muster aus einfachen Kerzentypen (Abb.1 Block 4), bei deren Auftreten eine Kauf-/Verkaufsposition eröffnet wird. Andere Parameter ähneln denen der oben beschriebenen Indikatoren. Zusätzlich zu den Prüfungen, die in den Initialisierungsblöcken the Trend Period value eingestellt sind, der die On-Chart-Erkennung von Mustern beeinflusst. int OnInit () { if (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_CONNECTED )) { Print (Inp_EaComment, ": No Connection!" ); return ( INIT_FAILED ); } if (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_TRADE_ALLOWED )) { Print (Inp_EaComment, ": Trade is not allowed!" ); return ( INIT_FAILED ); } Pat.TrendPeriod(TrendPeriod); return ( INIT_SUCCEEDED ); } Der Berechnungsteil ist leicht verständlich. Betrachten wir die Funktion für das Kaufen und Verkaufen auf Grund der Signale. void OnTick () { if (!Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum)) { if (BuySignal()) Trade.BuyPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,Inp_StopLoss,Inp_TakeProfit,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); if (SellSignal()) Trade.SellPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,Inp_StopLoss,Inp_TakeProfit,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); } } Diese Funktionen sind ähnlich und so betrachten wir eine von ihnen BuySignal(), die nach einem Kaufsignal sucht. bool BuySignal() { if (PatternMode== 0 ) { if (BuyPatternType==NONE) return ( false ); if (Pat.PatternType( _Symbol ,Timeframe,BuyPatternType, 1 )) return ( true ); } else if (PatternMode== 1 ) { if (BuyIndex1> 0 && BuyIndex2== 0 && BuyIndex3== 0 ) { if (Pat.PatternType( _Symbol ,Timeframe,BuyIndex1, 1 )) return ( true ); } else if (BuyIndex1> 0 && BuyIndex2> 0 && BuyIndex3== 0 ) { if (Pat.PatternType( _Symbol ,Timeframe,BuyIndex1,BuyIndex2, 1 )) return ( true ); } else if (BuyIndex1> 0 && BuyIndex2> 0 && BuyIndex3> 0 ) { if (Pat.PatternType( _Symbol ,Timeframe,BuyIndex1,BuyIndex2,BuyIndex3, 1 )) return ( true ); } } return ( false ); } Die Funktion verfügt eine Überprüfung des aktuell ausgewählten Modus, bestehende Muster oder erstellte Muster. Die Eingangsparameter werden entsprechend ausgewählt: TYPE_PATTERN oder eine Reihe von Indizes des erstellten Musters. Lassen Sie uns den resultierenden Expert Advisor in zwei Modi testen und optimieren: mit bestehenden Mustern aus der Enumeration TYPE_PATTERN und mit erstellten Mustern aus einfachen Kerzentypen, wie in Abb.1 Block 4 dargestellt. Der Expert Advisor wir mit folgenden Parametern getestet: Zeitspanne: Für den Modus Aufwärtstrend 01.01.2018 — 15.03.2018.

Währungspaar EURUSD .

. Ausführung: Ohne Verzögerung. Dies sind keine Hochfrequenzstrategien, damit wird der Effekt einer Verzögerung sehr klein.



Dies sind keine Hochfrequenzstrategien, damit wird der Effekt einer Verzögerung sehr klein. Test: 1 Minute OHLC.



Einlage: 1000 USD.

Test: 1 Minute OHLC. Vortests mit realen Ticks zeigen fast die gleichen Ergebnisse.

Vortests mit realen Ticks zeigen fast die gleichen Ergebnisse. Server: MetaQuotes-Demo.

Kurse: 5 Dezimalstellen. Modus der erstellten Muster. Bestimmen wir die zu testende und optimierende Parameter. Abb.5 Die Parameter der Optimierung im Modus erstellte Muster. Abb.5 zeigt die Test- und Optimierungsbedingungen. Die besten Parameter, die als Ergebnis der Prüfung erhalten wurden, werden in der zweiten Spalte Wert angezeigt. Die Backtest-Ergebnisse und die Grafik sind in Abbildung 6 unten dargestellt. Abb.6 Beste Testergebnisse der Parameter im Modus erstellte Muster. Modus bestehender Muster. Die Parameter für das Testen und Optimieren. Abb.7 Die Parameter zur Optimierung im Modus bestehende Muster. Auch hier werden in der zweiten Spalte die Parameter des besten Optimierungsergebnisses angezeigt. Lassen Sie uns nun einen einzigen Test durchführen. Die Ergebnisse sind in Abbildung 8 unten dargestellt. Abb.8 Beste Testergebnisse für Parameter im Modus Bestehende Muster.

Pattern.mqh Bibliothek Bibliothek für das Arbeiten mit den Mustern 2 CandleDetector.mq5 Indikator Indikator für die Suche nach den Kerzen 3 PatternDetector.mq5 Indikator Indikator für die Suche nach den Mustern 4 PatternExpert.mq5 Expert Advisor Ein Expert Advisor, der die Muster handelt 5 Trade.mqh Bibliothek Klasse mit den Handelsfunktionen





