Осциллятор Клингера KVO - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8565
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Этот основанный на обороте осциллятор был разработан Стефаном Дж. Клингером.
Осциллятор вычисляется в семь приемов:
- Находится средняя типичная цена (H+L+C)/3
- Если текущая типичная цена больше средней типичой цены предыдущего бара, оборот текущего бара получает знак "плюс"
- Если текущая типичная цена меньше средней типичной цены предыдущего бара, оборот текущего бара получает знак "минус"
- Расчитывается 34-периодное ЭСС оборота, полученного на этапах 2 или 3
- Расчитывается 55-периодное ЭСС оборота, полученного на этапах 2 или 3
- 34-периодное ЭСС вычитается из 55-периодного ЭСС; результат строится на графике в виде гистограммы
- Расчитывается и строится на графике 13-периодное ЭСС разности, полученной на этапе 6
