CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Осциллятор Клингера KVO - индикатор для MetaTrader 4

LeMan | Russian English
Просмотров:
8565
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Этот основанный на обороте осциллятор был разработан Стефаном Дж. Клингером.

Осциллятор вычисляется в семь приемов:

  1. Находится средняя типичная цена (H+L+C)/3
  2. Если текущая типичная цена больше средней типичой цены предыдущего бара, оборот текущего бара получает знак "плюс"
  3. Если текущая типичная цена меньше средней типичной цены предыдущего бара, оборот текущего бара получает знак "минус"
  4. Расчитывается 34-периодное ЭСС оборота, полученного на этапах 2 или 3
  5. Расчитывается 55-периодное ЭСС оборота, полученного на этапах 2 или 3
  6. 34-периодное ЭСС вычитается из 55-периодного ЭСС; результат строится на графике в виде гистограммы
  7. Расчитывается и строится на графике 13-периодное ЭСС разности, полученной на этапе 6


Индикатор Cronex T RSI GF Индикатор Cronex T RSI GF

По многочисленным просьбам модификация индикатора RSI

NonLagAMA NonLagAMA

Данный индикатор - адаптация индикатора NONLagDOT. Он показывает направление наклона AMA без каких-либо задержек. Лучше всего работает на графиках с периодами 15 минут и больше.

Скрипты для закрытия ордеров Скрипты для закрытия ордеров

Скрипты для закыртия ордеров при различных условиях.

JimsCloseOrders JimsCloseOrders

Простой советник для закрытия ордеров.