Создание индикатора ZigZag со статистикой волн в MQL5

Индикатор количественного анализа волн ZigZag: статистика вместо интуиции

Подавляющее большинство трейдеров использует классический ZigZag чисто визуально: посмотрел на график, на глаз прикинул, что волна большая или маленькая, принял решение. Никакой количественной базы под этим нет — ZigZag остаётся картинкой, а не измерительным инструментом.

Индикатор, о котором пойдёт речь в этой статье, решает именно эту задачу: он не просто рисует зигзаг, а параллельно считает статистику по длинам волн — отдельно для восходящих и нисходящих движений. На выходе трейдер получает конкретные числа: текущую длину волны, максимум, минимум, среднее и медиану. Все значения — в пунктах и обновляются на каждом новом баре без перегрузки терминала.

В статье разберу код целиком: как находятся экстремумы в скользящем окне, как конечный автомат собирает их в чередующуюся последовательность и как накапливается статистика. Отдельно покажу отрисовку подписанных пивотов на графике и разберу, где у такого подхода есть слабые места и как их можно закрыть в развитии индикатора.



Почему один зигзаг — это мало

У обычного ZigZag есть системная проблема восприятия: человеческий глаз плохо оценивает абсолютную длину отрезков на графике, особенно при разных масштабах и таймфреймах. Волна в 150 пунктов на EURUSD и на GBPJPY визуально выглядит по-разному из-за разного ценового диапазона на экране. Поэтому трейдер обычно сравнивает её с недавними волнами на том же графике, а не с объективной историей инструмента.

Отдельная проблема — асимметрия движений, которую на глаз почти невозможно заметить за разумное время наблюдения. Если медвежьи волны на инструменте в среднем длиннее бычьих на 20%, эту цифру не увидеть, просто глядя на зигзаг день за днём — нужен именно подсчёт по всей доступной истории. Индикатор в этой статье закрывает оба пробела: он переводит визуальную оценку в число и накапливает статистику по всей видимой на графике истории, а не только по последним нескольким волнам, которые случайно попали в поле зрения.



Почему медиана, а не только среднее

Среднее арифметическое чувствительно к выбросам. Если рынок один раз дал аномально длинный импульс (например, на новостях), среднее по выборке будет заметно искажено. Эффект сохранится надолго, пока новые обычные волны не снизят вклад выброса.

Медиана устойчива к выбросам по определению — она показывает типичную волну, которая реально происходит на инструменте чаще всего. Расхождение между средним и медианой — уже само по себе диагностический сигнал: чем оно больше, тем сильнее в истории присутствуют редкие, но мощные движения. Разберём это на условном числовом примере из восьми бычьих волн одного инструмента:

№ волны Длина, пункты 1 120 2 145 3 98 4 160 5 132 6 1240 7 110 8 155

Среднее по этой выборке — 270 пунктов, что выглядит как типичная волна почти в два раза длиннее любой реально произошедшей, кроме одного новостного выброса на волне №6. Медиана по той же выборке — 138,5 пункта, что гораздо честнее отражает то, с чем трейдер реально сталкивается в девяти случаях из десяти. Именно поэтому индикатор считает обе величины параллельно и не подменяет одну другой.



Архитектура: буферы данных и буфер отрисовки

Ключевое архитектурное решение — три буфера при одном отображаемом графическом объекте:

#property indicator_buffers 3 #property indicator_plots 1 double ZigZagBuffer[]; double HighMapBuffer[]; double LowMapBuffer[];

HighMapBuffer и LowMapBuffer объявлены как INDICATOR_CALCULATIONS — они участвуют в расчёте, но не рисуются и не засоряют DataWindow. Сначала кандидаты на экстремумы записываются в служебные буферы, затем конечный автомат выбирает из них финальную альтернирующую последовательность хай-лоу-хай-лоу. Такое разделение — не украшательство, а прямое следствие того, что промежуточные кандидаты и финальный зигзаг живут в разных системах координат: кандидат может быть отменён backstep-механизмом на несколько баров позже своего появления, а финальная линия должна оставаться неизменной после того, как она отрисована.

Инициализация индикатора связывает буферы и настраивает поведение линии на пустых значениях:

int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 , ZigZagBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 , HighMapBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 2 , LowMapBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT , 0 ); g_in_tester = ( bool ) MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) || ( bool ) MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION ) || ( bool ) MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "Quantitative Analysis Indicator" ); lastBars = 0 ; return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Обратная сторона инициализации — деинициализация, которая аккуратно убирает за индикатором графический мусор при его удалении с графика или смене таймфрейма:

void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 , OBJ_PREFIX); Comment ( "" ); ChartRedraw (); }



Поиск экстремума в скользящем окне

Прежде чем разбирать конечный автомат, стоит остановиться на двух вспомогательных функциях, которые находят индекс максимума и минимума в окне заданной глубины назад от текущего бара. Это не готовые функции терминала, а собственная реализация под нужды индикатора — без использования индексации таймсерий, что важно при работе с массивами, переданными в OnCalculate в порядке non-series (не как таймсерия):

int ZZHighest( const double &array[], int depth, int start) { if (start < 0 ) return ( 0 ); double max = array[start]; int index = start; for ( int i = start - 1 ; i > start - depth && i >= 0 ; i--) { if (array[i] > max) { index = i; max = array[i]; } } return (index); } int ZZLowest( const double &array[], int depth, int start) { if (start < 0 ) return ( 0 ); double min = array[start]; int index = start; for ( int i = start - 1 ; i > start - depth && i >= 0 ; i--) { if (array[i] < min) { index = i; min = array[i]; } } return (index); }

Обе функции линейны по глубине окна InpDepth и вызываются на каждом баре внутри первого проходного цикла, то есть сложность полного пересчёта — O(rates_total × InpDepth). Для типичной глубины 12 и графика в несколько десятков тысяч баров это остаётся быстрой операцией, но при экстремально большом InpDepth на очень длинной истории стоит иметь это в виду.



Конечный автомат поиска экстремумов

Логика поиска пивотов реализована как явный конечный автомат с тремя состояниями:

enum EnSearchMode { Extremum = 0 , Bottom = - 1 , Peak = 1 };

Первый проход по барам детектирует кандидатов на хай и лоу через ZZHighest/ZZLowest — поиск экстремума в скользящем окне InpDepth баров назад. Здесь же работает backstep: если в последних InpBackstep барах уже был зафиксирован менее выгодный экстремум того же типа, он аннулируется — так убираются дребезжащие локальные пики внутри одной волны, которые иначе создавали бы несколько соседних зубцов ZigZag там, где по смыслу должна быть одна волна.

val = low[ZZLowest(low, InpDepth, shift)]; if (val == last_low) val = 0.0 ; else { last_low = val; if ((low[shift] - val) > InpDeviation * _Point ) val = 0.0 ; else { for (back = 1 ; back <= InpBackstep; back++) { res = LowMapBuffer[shift - back]; if ((res != 0 ) && (res > val)) LowMapBuffer[shift - back] = 0.0 ; } } } if (low[shift] == val) LowMapBuffer[shift] = val; else LowMapBuffer[shift] = 0.0 ;

Симметричный блок работает для кандидатов на хай, с той же логикой отклонения (InpDeviation) и того же backstep-подавления. Второй проход превращает облако кандидатов в чистую альтернирующую последовательность:

case Peak: if (LowMapBuffer[shift] != 0.0 && LowMapBuffer[shift] < last_low && HighMapBuffer[shift] == 0.0 ) { ZigZagBuffer[last_low_pos] = 0.0 ; last_low_pos = shift; last_low = LowMapBuffer[shift]; ZigZagBuffer[shift] = last_low; res = 1 ; } if (HighMapBuffer[shift] != 0.0 && LowMapBuffer[shift] == 0.0 ) { last_high = HighMapBuffer[shift]; last_high_pos = shift; ZigZagBuffer[shift] = last_high; extreme_search = Bottom; res = 1 ; } break ;

Пока автомат в состоянии Peak (ищем вершину после низа), новый более глубокий лоу заменяет предыдущий — он честнее отражает истинное дно текущей коррекции, — а появление хая переключает состояние на Bottom. Симметрично работает состояние Bottom. Именно это гарантирует главное свойство любого корректного зигзага: хай и лоу строго чередуются, без двух хаёв подряд.



Инкрементальный пересчёт без полной перерисовки

Важный практический момент, который часто упускают в самописных зигзагах — поведение при поступлении нового тика без полной перерисовки истории. Индикатор откатывается назад ровно на ExtRecalc = 3 последних зафиксированных экстремума и восстанавливает состояние автомата из содержимого LowMapBuffer/HighMapBuffer на этой точке:

if (prev_calculated > 0 ) { i = rates_total - 1 ; while (extreme_counter < ExtRecalc && i > rates_total - 100 ) { res = ZigZagBuffer[i]; if (res != 0 ) extreme_counter++; i--; } i++; start = i; if (LowMapBuffer[i] != 0 ) { cur_low = LowMapBuffer[i]; extreme_search = Peak; } else { cur_high = HighMapBuffer[i]; extreme_search = Bottom; } for (i = start + 1 ; i < rates_total && ! IsStopped (); i++) { ZigZagBuffer[i] = 0.0 ; LowMapBuffer[i] = 0.0 ; HighMapBuffer[i] = 0.0 ; } }

Это стандартный для MetaQuotes паттерн инкрементального расчёта в OnCalculate, который не гоняет весь массив на каждом тике — критично для нагруженных графиков и мультивалютных панелей. Полный пересчёт (prev_calculated == 0) происходит только при первом запуске индикатора, смене таймфрейма или подгрузке дополнительной истории, а во всех остальных случаях обрабатывается только хвост из последних нескольких баров.



Структура и накопление статистики волн

Статистика по каждому направлению хранится в отдельной структуре, которая сбрасывается перед каждым полным пересчётом:

struct WaveStats { double currentLength; double maxLength; double minLength; double avgLength; double medianLength; int count; }; WaveStats bullishWaves; WaveStats bearishWaves;

Для среднего используется формула инкрементального пересчёта без хранения всех значений — классическая скользящая формула, требующая O(1) памяти на одну волну:

void UpdateWaveStats(WaveStats &stats, double length) { stats.currentLength = length; stats.maxLength = (stats.count == 0 ) ? length : MathMax (stats.maxLength, length); stats.minLength = (stats.count == 0 ) ? length : MathMin (stats.minLength, length); stats.avgLength = (stats.avgLength * stats.count + length) / (stats.count + 1 ); stats.count++; }

Пивоты передаются в эту функцию из общего цикла, который проходит по всей найденной последовательности и относит каждую волну либо к бычьим, либо к медвежьим в зависимости от направления движения между соседними пивотами:

for ( int i = 1 ; i < n; i++) { double waveLength = MathAbs (val[i] - val[i - 1 ]) / _Point ; if (val[i] > val[i - 1 ]) { UpdateWaveStats(bullishWaves, waveLength); int sz = ArraySize (bullLen); ArrayResize (bullLen, sz + 1 ); bullLen[sz] = waveLength; } else { UpdateWaveStats(bearishWaves, waveLength); int sz = ArraySize (bearLen); ArrayResize (bearLen, sz + 1 ); bearLen[sz] = waveLength; } }

Для медианы такой инкрементальный трюк невозможен — медиану нельзя обновить без знания всего упорядоченного набора, поэтому массивы bullLen[]/bearLen[] накапливаются полностью и сортируются через ArraySort только один раз на пересчёт статистики, а не на каждый бар:

double CalculateMedian( double &array[]) { int size = ArraySize (array); if (size == 0 ) return ( 0 ); ArraySort (array); if (size % 2 == 0 ) return ((array[size / 2 - 1 ] + array[size / 2 ]) / 2.0 ); return (array[size / 2 ]); }

Это осознанный компромисс: точность важнее наносекунд, а пересчёт происходит не на каждом тике, а только на новом баре — проверка этого условия происходит ещё до сбора пивотов, чтобы не тратить ресурсы впустую при внутрибарных тиках:

if (rates_total == lastBars && prev_calculated != 0 ) return (rates_total); lastBars = rates_total;



Вывод статистики в комментарий графика

Собранная статистика выводится в стандартный комментарий графика — минималистичное решение, не требующее создания панели или дополнительных графических объектов:

void DisplayStats() { string info = "=== Количественный анализ волн ZigZag (пункты) ===

" ; info += "Бычьи волны (" + IntegerToString (bullishWaves.count) + "):

" ; info += StringFormat ( " Текущая: %.1f

" , bullishWaves.currentLength); info += StringFormat ( " Максимум: %.1f

" , bullishWaves.maxLength); info += StringFormat ( " Минимум: %.1f

" , bullishWaves.minLength); info += StringFormat ( " Среднее: %.1f

" , bullishWaves.avgLength); info += StringFormat ( " Медиана: %.1f



" , bullishWaves.medianLength); info += "Медвежьи волны (" + IntegerToString (bearishWaves.count) + "):

" ; info += StringFormat ( " Текущая: %.1f

" , bearishWaves.currentLength); info += StringFormat ( " Максимум: %.1f

" , bearishWaves.maxLength); info += StringFormat ( " Минимум: %.1f

" , bearishWaves.minLength); info += StringFormat ( " Среднее: %.1f

" , bearishWaves.avgLength); info += StringFormat ( " Медиана: %.1f" , bearishWaves.medianLength); Comment (info); }

Такой формат вывода удобен для быстрой визуальной проверки при разработке и отладке, но у него есть очевидное ограничение — значения недоступны программно другим индикаторам и советникам через iCustom. Этот момент разберу отдельно в разделе про ограничения.



Защита производительности в тестере и оптимизации

g_in_tester = ( bool ) MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) || ( bool ) MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION ) || ( bool ) MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE ); ... if (g_in_tester) return (rates_total);

При оптимизации в составе советника отрисовка объектов и вызов Comment() на каждом баре резко замедляют прогон. Это легко превращает 10 минут расчёта в часы. Индикатор явно отключает весь визуальный слой при работе в тестере, оставляя только расчёт самого буфера ZigZag, который может понадобиться советнику через iCustom. Это ровно та деталь, которую валидатор Маркета проверяет одной из первых у любого индикатора с графическими объектами.



Визуализация: подписанные пивоты

Помимо линии зигзага, индикатор рисует на каждом пивоте точку нужного цвета и подпись с длиной именно этой волны в пунктах:

void DrawPivots( const datetime &time[], const int &idx[], const double &val[], int n) { int total = ArraySize (time); for ( int i = 0 ; i < n; i++) { int barPos = idx[i]; if (barPos < 0 || barPos >= total) continue ; datetime t = time[barPos]; bool isLow; if (i == 0 ) isLow = (n > 1 && val[ 1 ] > val[ 0 ]); else isLow = (val[i] < val[i - 1 ]); color dotColor = isLow ? InpBullColor : InpBearColor; string dotName = OBJ_PREFIX + "dot_" + IntegerToString (idx[i]); ObjectCreate ( 0 , dotName, OBJ_ARROW , 0 , t, val[i]); ObjectSetInteger ( 0 , dotName, OBJPROP_ARROWCODE , 159 ); ObjectSetInteger ( 0 , dotName, OBJPROP_COLOR , dotColor); ObjectSetInteger ( 0 , dotName, OBJPROP_WIDTH , InpDotSize); ObjectSetInteger ( 0 , dotName, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_CENTER ); ObjectSetInteger ( 0 , dotName, OBJPROP_BACK , false ); if (InpShowLabels && i > 0 ) { double waveLength = MathAbs (val[i] - val[i - 1 ]) / _Point ; bool isBull = (val[i] > val[i - 1 ]); string txtName = OBJ_PREFIX + "txt_" + IntegerToString (idx[i]); ObjectCreate ( 0 , txtName, OBJ_TEXT , 0 , t, val[i]); ObjectSetString ( 0 , txtName, OBJPROP_TEXT , StringFormat ( "%.0f" , waveLength)); ObjectSetInteger ( 0 , txtName, OBJPROP_COLOR , isBull ? InpBullColor : InpBearColor); ObjectSetInteger ( 0 , txtName, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); ObjectSetInteger ( 0 , txtName, OBJPROP_ANCHOR , isBull ? ANCHOR_LOWER : ANCHOR_UPPER ); } } }

Подпись для восходящей волны ставится снизу, для нисходящей — сверху, что визуально повторяет направление движения и уменьшает наложение подписей соседних пивотов. Объекты получают уникальные имена на основе индекса бара. Это позволяет перерисовывать только изменившийся хвост и не трогать старые пивоты — но для этого вместо полного ObjectsDeleteAll нужна частичная очистка.

Вот так выглядит график. А в Print мы видим статистику:



Практическое применение статистики

Ситуация Что показывает статистика Практический вывод Медиана 180 пт, среднее 340 пт На инструменте есть редкие крупные импульсы Стоп ставить у медианы, тейк частично держать под хвостовые движения Среднее растёт, медиана стабильна Появились редкие выбросы, а не общий рост волатильности Не пересматривать базовые параметры риска по всей истории Медиана медвежьих волн больше медианы бычьих Снижения на инструменте в среднем резче роста Асимметричные стопы/тейки для длинных и коротких позиций Текущая волна заметно длиннее медианы Движение уже вышло за типичный диапазон Повышенная осторожность против входа по тренду на истощении импульса Минимум и медиана близки, максимум сильно выше Распределение волн сильно скошено вправо Управление риском по процентилям, а не по среднему отклонению



Входные параметры

Параметр Роль InpDepth Глубина окна поиска экстремума в барах. Больше — более крупные волны, меньше шума от локальных зубцов InpDeviation Минимальное отклонение в пунктах, чтобы кандидат считался значимым экстремумом, а не шумом внутри окна InpBackstep Число баров, в пределах которых менее выгодный экстремум того же типа аннулируется InpShowLabels Включает подписи длины волны на каждом пивоте InpDotSize Размер точки пивота на графике InpBullColor / InpBearColor Цвет пивотов и подписей для бычьих (лоу) и медвежьих (хай) точек соответственно



Честно про ограничения

Статистика считается по всей истории на графике целиком , без разбивки по временным окнам. Режим волатильности год назад и текущий режим смешиваются в одном среднем и одной медиане, что может маскировать реальные изменения поведения инструмента. Значения статистики доступны только через Comment() , то есть недоступны программно другим индикаторам и советникам. Для использования в автоматической торговле их нужно выводить через дополнительные скрытые буферы и читать через iCustom. Backstep и Deviation — эвристики, а не параметры, выведенные из статистики самого инструмента. Их разумные значения могут заметно отличаться между инструментами с разной типичной волатильностью, и подбор без отдельной валидации на out-of-sample-периоде рискует переобучением на конкретном участке истории. Отрисовка полностью очищает и заново создаёт все объекты на каждом новом баре (ObjectsDeleteAll перед DrawPivots), что на очень длинной истории с большим количеством пивотов может создавать заметную, хоть и разовую, нагрузку на каждый новый бар. Индикатор не разделяет статистику по фазам рынка (тренд/флэт), хотя типичная длина волны в трендовой и флэтовой фазе у большинства инструментов заметно различается — это прямое направление для доработки, а не признак ошибки в текущей реализации.



Куда расширять

Скользящее окно вместо всей истории. Добавить входной параметр количества последних волн, по которым считается статистика, чтобы отделить текущий режим волатильности от долгосрочного профиля инструмента.

Программный доступ к статистике. Вывести среднее, медиану, максимум и минимум по каждому направлению в дополнительные скрытые буферы INDICATOR_CALCULATIONS, чтобы советники могли читать их через iCustom без парсинга текста комментария.

Разделение по фазам рынка. Добавить фильтр по ADX или собственному классификатору тренд/флэт, чтобы считать отдельную статистику волн для каждого режима — это существенно точнее отражает то, чего ждать от следующей волны в текущих условиях.

Процентили вместо только медианы. Поскольку распределение длин волн часто скошено (см. раздел 2), добавление 25-го и 75-го процентилей дало бы более полную картину разброса, чем пара медиана/среднее — особенно полезно для калибровки диапазонов стопов и тейков.



Заключение

Этот индикатор — наглядный пример того, что количественный анализ не обязательно означает нейросети или сложную статистику. Достаточно взять привычный визуальный инструмент и добавить к нему явный подсчёт среднего, медианы, минимума и максимума по естественным сегментам движения цены — и получить работающий количественный слой поверх интуитивного индикатора, которым трейдеры и так уже пользуются каждый день.

Статистику нужно учитывать с поправкой на ограничения: она агрегирует всю историю без разделения по режимам и сейчас доступна только через комментарий графика. Параметры (depth, deviation, backstep) следует проверять на конкретном инструменте, а не переносить значения по умолчанию без вопросов.