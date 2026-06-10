TradeMux как Quant Backbone: Подключение институциональных Python-пайплайнов к разным терминалам и брокерам

Введение

Профессиональный quant-разработчик пишет на MQL5 и Python — и каждый язык решает свою задачу. Python — среда исследования: данные, модели, бэктесты, факторные пайплайны, риск-расчёты. MQL5 и MetaTrader 5 — среда исполнения: брокерский коннект, торговый сервер, нативная скорость обработки ордеров. Задача одна: соединить их чисто и надёжно, не дублируя логику на двух сторонах.

TradeMux — инфраструктурный мост между Python-пайплайном и терминалом MetaTrader 5. Он не подменяет ни исследовательскую экосистему Python, ни MQL5-движок исполнения MetaTrader 5 — он устраняет операционный разрыв между ними. Python генерирует сигнал, TradeMux доставляет его в терминал, MetaTrader 5 исполняет ордер у брокера. Помимо этого, TradeMux берёт на себя кросс-брокерную нормализацию: один и тот же Python-код на MTClient работает через MetaTrader-брокеров — RoboForex, IC Markets, Alpari — без единого изменения в логике. Для OANDA TradeMux предоставляет отдельный класс OandaClient (со своим токеном OANDA): паттерны вызовов те же, меняется класс клиента.

После прочтения статьи в вашем распоряжении окажется полноценный Python-сервис исполнения (execution service). Он включает:

подключение к MetaTrader 5 через TradeMux Python SDK с API-ключом счёта;

чтение состояния счёта и открытых позиций через нормализованный интерфейс;

генерацию сигналов из Python-пайплайна с интеграцией CatBoost-модели на L1-признаках;

исполнение рыночных ордеров с предторговым риск-контролем в Python;

мониторинг открытых позиций и аварийное закрытие через kill_switch();

мультисчётный broadcast одного сигнала на несколько терминалов MetaTrader 5 (каждый счёт — со своим API-ключом);

supervisor-паттерн с автоматическим перезапуском после аварийных событий.



Две среды — два назначения

Python и MetaTrader 5 решают разные задачи, и это разделение не случайно — оно отражает реальную структуру quant-разработки.

Python — среда исследования и расчётов. pandas и numpy обеспечивают векторизованную обработку временных рядов: загрузку 45 000 баров H1 по 29 инструментам, каузальную (без look-ahead) L1-фильтрацию через ADMM и построение пространства признаков. Всё это можно реализовать в одном пайплайне. scikit-learn, CatBoost, LightGBM и PyTorch дополняются Optuna (байесовская оптимизация) и SHAP (интерпретируемость). Экосистема ML-инструментов постоянно обновляется. Backtesting-фреймворки, walk-forward validation с purge+embargo по López de Prado, параметрическая VaR-аллокация на мультиинструментальный портфель — всё это Python-нативные задачи, решаемые в рамках единого исследовательского стека.

MetaTrader 5 — среда исполнения сделок. MetaTrader 5 обеспечивает прямой коннект к торговому серверу брокера, нативную скорость обработки ордеров, встроенное управление позициями и полный доступ к котировочному потоку. Это зрелая, проверенная платформа с широчайшим брокерским покрытием, которую используют миллионы трейдеров по всему миру.

TradeMux — мост между этими двумя средами. Он позволяет Python-системе управлять терминалом MetaTrader 5 через нормализованный SDK, не требуя дублирования исследовательской логики на стороне терминала. Python считает, TradeMux доставляет, MetaTrader 5 исполняет.





Практическая архитектура

Производственная архитектура для Python-нативной quant-системы состоит из четырёх слоёв с чёткими зонами ответственности.

Слой 1: Research & Signal Engine (Python). Jupyter-ноутбуки и Python-скрипты, где живут данные, модели и бэктесты. Этот слой генерирует торговые решения: {symbol: direction, lot, confidence}. Он работает с историческими данными, строит признаки, обучает модели и производит все расчёты — от L1-фильтрации до VaR-аллокации лотов.

Слой 2: Execution Service (Python). Лёгкий Python-процесс, который принимает сигналы от signal engine и управляет жизненным циклом позиций. Он инкапсулирует предторговые риск-проверки, логику входа и выхода, мониторинг открытых позиций и аварийные защиты. Весь этот код — Python, под полным инженерным контролем разработчика.

Слой 3: TradeMux SDK/API (мост). Нормализованный интерфейс между execution service и терминалом MetaTrader 5. Python вызывает методы SDK — TradeMux транслирует их в команды для EA. Этот слой абстрагирует брокерскую специфику: символьные суффиксы, минимальные лоты, шаг лота, режимы исполнения. Один и тот же Python-код работает с любым подключённым MetaTrader-брокером.

Слой 4: MetaTrader 5 Terminal + TradeMux EA (исполнение). MetaTrader 5 с прикреплённым TradeMux EA на любом графике. EA принимает команды через цикл WebRequest и исполняет их нативными торговыми функциями MetaTrader 5. Zero-DLL архитектура: никаких сторонних библиотек, никаких проблем с безопасностью на VPS.





Настройка на стороне MetaTrader 5: один EA, ноль торговой логики

На стороне MetaTrader 5 настройка состоит из трёх шагов. Первый: скачать и установить TradeMux EA из маркетплейса или с официального сайта. Второй: в настройках MetaTrader 5 разрешить WebRequest для домена TradeMux API — Tools → Options → Expert Advisors → Allow WebRequest for listed URL. Третий: прикрепить EA к любому графику и ввести API-ключ в параметрах входа.

TradeMux EA выполняет ровно одну функцию: принимает команды от Python через цикл WebRequest и передаёт их нативным торговым функциям MetaTrader 5. Мост работает полностью без DLL-зависимостей — это ключевое архитектурное решение, которое обеспечивает безопасность на VPS и совместимость с любыми брокерскими конфигурациями. Вся стратегическая логика — расчёты, модели, риск-контроль — остаётся в Python.





Подключение и чтение состояния счёта

Инициализация клиента MTClient — единственная точка входа в TradeMux SDK; клиент создаётся с API-ключом и адресом сервера, параметра account_id в SDK нет. Метод get_account_info() возвращает нормализованную структуру с полями balance, equity, floating_pnl, open_positions, open_trades, pending_orders, account_number, server, updated_at — одинаковыми для счетов MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Один и тот же Python-код читает счёт в RoboForex и IC Markets без каких-либо изменений.

import time import logging import numpy as np import pandas as pd from trademux import MTClient API_KEY = "sb_tmux_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" SERVER_URL = "https://mux.skybluefin.tech" TIMEOUT = 30 MAX_DRAWDOWN_USD = 300.0 MAX_OPEN_LOTS = 2.0 EQUITY_HIGH_MARK = 0.0 MIN_EQUITY_RATIO = 0.85 CRIT_EQUITY_RATIO= 0.80 SYMBOLS = [ "EURUSD" , "GBPUSD" , "USDJPY" , "USDCHF" , "AUDUSD" , "USDCAD" , "NZDUSD" , "EURGBP" , ] logging.basicConfig( level=logging.INFO, format= "%(asctime)s | %(levelname)-8s | %(message)s" , datefmt= "%Y-%m-%d %H:%M:%S" , ) log = logging.getLogger( "trademux_service" ) def init_client() -> MTClient: """Создаёт клиент TradeMux и выводит начальное состояние счёта.""" client = MTClient( api_key=API_KEY, server_url=SERVER_URL, timeout=TIMEOUT, ) info = client.get_account_info() log.info( "Connected | #%s @ %s | Balance=%.2f | Equity=%.2f | FloatPnL=%.2f" , info[ "account_number" ], info[ "server" ], info[ "balance" ], info[ "equity" ], info[ "floating_pnl" ], ) return client def snapshot_account(client: MTClient) -> dict : """Возвращает текущий снимок счёта и открытых позиций.""" info = client.get_account_info() resp = client.list_positions() positions = resp[ "positions" ] open_lots = sum (p[ "volume" ] for p in positions) return { "balance" : info[ "balance" ], "equity" : info[ "equity" ], "floating_pnl" : info[ "floating_pnl" ], "open_lots" : open_lots, "positions" : positions, "n_positions" : len (positions), }

Метод list_positions() возвращает структуру {"positions": [...], "total_count": N}; каждая позиция — словарь с полями ticket, symbol, type, volume, open_price, profit — нормализованный формат, одинаковый для всех MetaTrader-брокеров. Это позволяет строить мониторинг и риск-логику в Python один раз и применять её к любому подключённому терминалу без адаптации.





Загрузка рыночных данных через SDK

Метод get_ohlc() возвращает исторические бары из MetaTrader 5 напрямую в Python-процесс. TradeMux транслирует запрос через EA и возвращает нормализованный набор OHLCV. Символ, таймфрейм (например, "1h") и количество баров count — параметры SDK; обратите внимание, что таймфрейм задаётся строкой в формате "1h", а не "H1" — старый формат отклоняется серверной валидацией. По умолчанию метод отдаёт словарь {"data": [...]}; с флагом as_df=True — сразу готовый pandas.DataFrame, который передаётся непосредственно в функцию генерации признаков: Python получает данные из MetaTrader 5 и тут же применяет к ним полный исследовательский пайплайн.

def fetch_ohlc_dataframe( client: MTClient, symbol: str , timeframe: str = "1h" , count: int = 200 , ) -> pd.DataFrame: """Загружает OHLC из MetaTrader 5 через TradeMux SDK и возвращает DataFrame.""" df = client.get_ohlc(symbol=symbol, timeframe=timeframe, count=count, as_df= True ) df[ "time" ] = pd.to_datetime(df[ "time" ], unit= "s" , utc= True ) df.set_index( "time" , inplace= True ) return df

Если сигнальная логика построена на L1 Trend Filter, следующий шаг — каузальная (без look-ahead) фильтрация скользящим окном на полученных ценах закрытия, затем построение признаков и предсказание CatBoost-модели. Вся эта цепочка остаётся в Python. MetaTrader 5 предоставляет данные котировок через TradeMux и принимает команды на исполнение — это его роль в архитектуре.





Сигнальная логика: Python считает, MetaTrader 5 исполняет

Генерация торгового сигнала происходит полностью внутри Python. Расчётная часть — ML-модель, L1-фильтр, факторный пайплайн — не покидает Python-процесс. TradeMux принимает уже готовое торговое решение и доставляет его в MetaTrader 5. Ниже показан пример momentum-сигнала на основе OHLC-данных; в production-системе здесь стоит CatBoost с L1-фильтрованными признаками — интерфейс функции остаётся тем же.

def compute_signal(df: pd.DataFrame) -> str : """ Momentum-сигнал на основе MACD + наклона тренда. В production: заменить на ML-предсказание CatBoost. Возвращает: 'BUY' | 'SELL' | 'HOLD' """ close = df[ "close" ] ema_fast = close.ewm(span= 12 , adjust= False ).mean() ema_slow = close.ewm(span= 26 , adjust= False ).mean() macd = ema_fast - ema_slow signal = macd.ewm(span= 9 , adjust= False ).mean() slope_20 = (close.iloc[- 1 ] - close.iloc[- 21 ]) / close.iloc[- 21 ] macd_val = macd.iloc[- 1 ] sig_val = signal.iloc[- 1 ] cross_up = macd_val > sig_val and macd.iloc[- 2 ] <= signal.iloc[- 2 ] cross_dn = macd_val < sig_val and macd.iloc[- 2 ] >= signal.iloc[- 2 ] if cross_up and slope_20 > 0 : return "BUY" elif cross_dn and slope_20 < 0 : return "SELL" return "HOLD" def generate_signals( client: MTClient, symbols: list [ str ], ) -> dict [ str , str ]: """Генерирует сигналы по всему списку символов.""" signals = {} for sym in symbols: try : df = fetch_ohlc_dataframe(client, sym) signals[sym] = compute_signal(df) except Exception as e: log.warning( "Signal error %s: %s" , sym, e) signals[sym] = "HOLD" return signals



Интеграция CatBoost-модели: drop-in замена сигнальной функции

В production-системе функция compute_signal заменяется на вызов предобученной модели. Класс-обёртка ниже имеет идентичный интерфейс — DataFrame на входе, строка на выходе. Модель загружается один раз при старте сервиса; пересчёт признаков происходит на каждом сигнальном цикле на свежих данных из get_ohlc(). Веса модели, инженерия признаков, пороги уверенности — всё это остаётся в Python-коде под полным контролем разработчика.

from catboost import CatBoostClassifier, Pool import joblib class CatBoostSignalEngine: """ Production-wrapper для CatBoost-модели на L1-признаках. Drop-in замена для compute_signal() — тот же интерфейс. """ FEATURE_COLS = [ "ret_1" , "ret_3" , "ret_5" , "ret_10" , "ret_20" , "l1_slope" , "l1_accel" , "l1_trend_up" , "l1_trend_chg" , "deviation" , "dev_pct" , "vol_5" , "vol_10" , "vol_20" , "rsi_l1_14" , "rsi_close_14" , "bb_pos_10" , "bb_pos_20" , ] LONG_THR = 0.58 SHORT_THR = 0.58 def __init__(self, model_path: str ): self.model: CatBoostClassifier = joblib.load(model_path) log.info( "CatBoost model loaded from %s" , model_path) def __call__(self, df: pd.DataFrame) -> str : """Возвращает 'BUY' | 'SELL' | 'HOLD' по последней строке DataFrame.""" row = df[self.FEATURE_COLS].iloc[[- 1 ]].fillna( 0 ) proba = self.model.predict_proba(Pool(row))[ 0 ] p_up, p_dn = proba[ 1 ], proba[ 0 ] if p_up >= self.LONG_THR: return "BUY" elif p_dn >= self.SHORT_THR: return "SELL" else : return "HOLD"



Исполнение ордеров и предторговый риск-контроль

Предторговые проверки выполняются в Python до вызова SDK. Логика валидации — защита equity, суммарный объём позиций, drawdown от high-water mark — написана один раз и работает для любого MetaTrader-брокера, подключённого через TradeMux. Поскольку поля margin_level в нормализованной структуре счёта нет, контроль маржи заменён проверкой equity относительно баланса. Методы buy_market() и sell_market() принимают нормализованный лот; TradeMux на своей стороне валидирует его против актуальных спецификаций брокера и округляет до допустимого шага. MetaTrader 5 получает уже выверенную команду и исполняет её нативными средствами.

def pre_trade_checks(snap: dict , lots: float ) -> tuple [ bool , str ]: """ Набор предторговых проверок в Python. Возвращает (ok: bool, reason: str). """ if snap[ "equity" ] < snap[ "balance" ] * MIN_EQUITY_RATIO: return False , f"Equity {snap['equity']:.2f} < {MIN_EQUITY_RATIO:.0%} of balance {snap['balance']:.2f}" if snap[ "open_lots" ] + lots > MAX_OPEN_LOTS: return False , f"Lots limit: {snap['open_lots']:.2f} + {lots:.2f} > {MAX_OPEN_LOTS}" global EQUITY_HIGH_MARK EQUITY_HIGH_MARK = max (EQUITY_HIGH_MARK, snap[ "equity" ]) drawdown = EQUITY_HIGH_MARK - snap[ "equity" ] if drawdown > MAX_DRAWDOWN_USD: return False , f"Drawdown ${drawdown:.2f} > limit ${MAX_DRAWDOWN_USD:.2f}" return True , "ok" def execute_signal( client: MTClient, snap: dict , symbol: str , direction: str , lots: float , ) -> None : """ Передаёт торговое решение из Python в MetaTrader 5 через TradeMux SDK. Перед исполнением: предторговые проверки в Python. """ if direction == "HOLD" : return existing = [ p for p in snap[ "positions" ] if p[ "symbol" ] == symbol and p[ "type" ] == direction ] if existing: log.debug( "Skip %s %s — position already open" , direction, symbol) return ok, reason = pre_trade_checks(snap, lots) if not ok: log.warning( "Pre-trade BLOCK %s %s: %s" , direction, symbol, reason) return try : if direction == "BUY" : result = client.buy_market(symbol=symbol, lots=lots) else : result = client.sell_market(symbol=symbol, lots=lots) log.info( "ORDER | %s %s %.2f lots | ticket=%s | price=%.5f" , direction, symbol, lots, result.get( "ticket" , "?" ), result.get( "price" , 0.0 ), ) except Exception as e: log.error( "Order FAILED %s %s: %s" , direction, symbol, e)



Мониторинг позиций и kill switch

Execution service непрерывно отслеживает состояние открытых позиций через list_positions(). Самый важный защитный механизм — kill switch: аварийное закрытие всех позиций при нарушении критических условий. kill_switch() отправляет одну атомарную команду через TradeMux API — EA передаёт её нативным торговым функциям MetaTrader 5, которые закрывают все позиции немедленно, и возвращает структуру с полями closed_positions, deleted_orders и total_pnl. Логика принятия решения о срабатывании kill switch полностью остаётся в Python и может быть изменена без касания терминала.

def monitor_and_protect(client: MTClient, snap: dict ) -> bool : """ Риск-мониторинг в Python. При срабатывании — kill_switch() закрывает позиции через MetaTrader 5. Возвращает True если kill_switch() сработал. """ global EQUITY_HIGH_MARK equity = snap[ "equity" ] balance = snap[ "balance" ] EQUITY_HIGH_MARK = max (EQUITY_HIGH_MARK, equity) drawdown = EQUITY_HIGH_MARK - equity reasons = [] if drawdown > MAX_DRAWDOWN_USD: reasons.append( f"equity drawdown ${drawdown:.2f}" ) if equity < balance * CRIT_EQUITY_RATIO: reasons.append( f"equity {equity:.2f} < {CRIT_EQUITY_RATIO:.0%} of balance" ) session_loss = balance - equity if session_loss > balance * 0.05 : reasons.append( f"session loss ${session_loss:.2f}" ) if reasons: log.critical( "KILL SWITCH triggered: %s" , ", " .join(reasons)) try : result = client.kill_switch() log.critical( "kill_switch() confirmed: closed %d positions, deleted %d orders, PnL=%.2f" , result.get( "closed_positions" , 0 ), result.get( "deleted_orders" , 0 ), result.get( "total_pnl" , 0.0 ), ) except Exception as e: log.critical( "kill_switch() FAILED: %s — manual action required" , e) return True return False def log_portfolio_status(snap: dict ) -> None : """Выводит текущее состояние портфеля в лог.""" log.info( "Portfolio | Equity=%.2f | Float=%.2f | Pos=%d | Lots=%.2f" , snap[ "equity" ], snap[ "floating_pnl" ], snap[ "n_positions" ], snap[ "open_lots" ], ) for p in snap[ "positions" ]: log.info( " → %s %s %.2f lots | open=%.5f | profit=%.2f" , p[ "type" ], p[ "symbol" ], p[ "volume" ], p[ "open_price" ], p[ "profit" ], )



Главный цикл execution service

Все компоненты собираются в единый event-loop. Python управляет расписанием: пересчитывает сигналы каждые SIGNAL_INTERVAL секунд, проверяет портфель каждую минуту и обрабатывает сигналы разворота (reverse signals). Каждый раз, когда принимается решение, оно передаётся в MetaTrader 5 через TradeMux SDK одним вызовом. MetaTrader 5 исполняет, Python наблюдает через нормализованный feedback.

SIGNAL_INTERVAL = 3600 MONITOR_INTERVAL = 60 DEFAULT_LOTS = 0.01 def run_execution_service() -> None : """Главный цикл: Python считает, TradeMux доставляет, MetaTrader 5 исполняет.""" client = init_client() snap = snapshot_account(client) global EQUITY_HIGH_MARK EQUITY_HIGH_MARK = snap[ "equity" ] last_signal_ts = 0.0 last_monitor_ts = 0.0 current_signals: dict [ str , str ] = {} log.info( "Execution service started. HWM: %.2f" , EQUITY_HIGH_MARK) while True : now = time.time() if now - last_signal_ts >= SIGNAL_INTERVAL: log.info( "--- Signal update cycle ---" ) current_signals = generate_signals(client, SYMBOLS) last_signal_ts = now snap = snapshot_account(client) if monitor_and_protect(client, snap): log.critical( "Kill switch fired — service stopped" ) break for symbol, direction in current_signals.items(): execute_signal(client, snap, symbol, direction, DEFAULT_LOTS) snap = snapshot_account(client) if now - last_monitor_ts >= MONITOR_INTERVAL: snap = snapshot_account(client) log_portfolio_status(snap) if monitor_and_protect(client, snap): log.critical( "Kill switch fired during monitor — service stopped" ) break last_monitor_ts = now if current_signals: snap = snapshot_account(client) for pos in snap[ "positions" ]: new_dir = current_signals.get(pos[ "symbol" ], "HOLD" ) if new_dir not in ( "HOLD" , pos[ "type" ]): log.info( "Reverse signal: closing %s %s → sending to MetaTrader 5" , pos[ "type" ], pos[ "symbol" ], ) try : client.close_ticket(pos[ "ticket" ]) except Exception as e: log.error( "Close failed %s: %s" , pos[ "ticket" ], e) time.sleep( 10 )



TradeMux как кросс-брокерный мост

Важное практическое преимущество TradeMux — нормализация брокерной специфики. Разные брокеры используют разные символьные суффиксы: EURUSD.raw, EURUSD.pro, EURUSDi — одна и та же пара, разные обозначения. Шаг лота у одного брокера 0.01, у другого 0.1. Режим исполнения — instant у одного, market у другого. TradeMux абстрагирует все эти различия: Python-код вызывает buy_market("EURUSD", 0.10), а TradeMux на своей стороне транслирует это в корректный запрос для конкретного брокера.

Один API-ключ соответствует одному счёту — параметра account_id в SDK нет. Для мультисчётной работы создаётся несколько ключей: каждый счёт регистрируется в консоли TradeMux и получает собственный ключ, под которым создаётся отдельный экземпляр MTClient.

ACCOUNTS = { "RoboForex" : MTClient(api_key= "sb_tmux_roboforex_key" , server_url=SERVER_URL, timeout=TIMEOUT), "IC Markets" : MTClient(api_key= "sb_tmux_icmarkets_key" , server_url=SERVER_URL, timeout=TIMEOUT), "Alpari" : MTClient(api_key= "sb_tmux_alpari_demo_key" , server_url=SERVER_URL, timeout=TIMEOUT), } def broadcast_signal( clients: dict [ str , MTClient], symbol: str , direction: str , lot_map: dict [ str , float ], ) -> None : """ Один сигнал из Python → несколько счетов через TradeMux. Каждый счёт работает по своему API-ключу. lot_map: {account_name: lots} """ for name, client in clients.items(): lots = lot_map.get(name, 0.01 ) log.info( "[%s] %s %s %.2f lots → MetaTrader 5 via TradeMux" , name, direction, symbol, lots) try : if direction == "BUY" : client.buy_market(symbol=symbol, lots=lots) elif direction == "SELL" : client.sell_market(symbol=symbol, lots=lots) except Exception as e: log.error( "[%s] Broadcast failed: %s" , name, e)

Это открывает архитектуру мультисчётных операций: один Python-сервис управляет несколькими счётами одновременно — каждый со своим API-ключом, выданным в консоли TradeMux. Каждый терминал MetaTrader 5 запускает один и тот же TradeMux EA. Python-логика единая. TradeMux нормализует коммуникацию с каждым брокером независимо.



Supervisor-паттерн: автоматический рестарт

Производственная система должна корректно обрабатывать сетевые сбои и нештатные ситуации. После срабатывания kill switch сервис выдерживает recovery-паузу и перезапускается с теми же параметрами. Ограничение числа перезапусков защищает от бесконечного цикла при системной проблеме.

import sys RECOVERY_WAIT_SECONDS = 3600 MAX_KILL_EVENTS = 3 def supervised_run() -> None : """ Supervisor-обёртка над run_execution_service(). Перезапускает сервис с ограничением числа попыток. """ kill_count = 0 while kill_count < MAX_KILL_EVENTS: try : run_execution_service() log.info( "Service completed normally." ) sys.exit( 0 ) except KeyboardInterrupt: log.info( "Manual shutdown." ) sys.exit( 0 ) except Exception as e: kill_count += 1 log.critical( "Service crashed (%d/%d): %s — waiting %ds" , kill_count, MAX_KILL_EVENTS, e, RECOVERY_WAIT_SECONDS, ) if kill_count >= MAX_KILL_EVENTS: log.critical( "Max kill events reached — full stop." ) sys.exit( 1 ) time.sleep(RECOVERY_WAIT_SECONDS) if __name__ == "__main__" : supervised_run()



Путь масштабирования: от PoC к fund-style операциям

Описанный execution service запускается на одном счёте и одном терминале MetaTrader 5. Та же Python-архитектура масштабируется без переписывания торговой логики — изменяется только конфигурация подключения.

Первый этап — proof of concept на демо-счёте. Прикрепить TradeMux EA, создать API-ключ, запустить execution service с DEFAULT_LOTS = 0.01. За 1–2 дня вся цепочка проверяется в реальных условиях: Python генерирует сигнал → TradeMux доставляет команду → MetaTrader 5 исполняет ордер → Python читает feedback через list_positions(). Бесплатный developer workflow позволяет пройти этот этап полностью до перехода на live-счёт.

Второй этап — VPS-деплой на live-счёт. Python-сервис разворачивается на VPS рядом с терминалом MetaTrader 5. Латентность к TradeMux API минимальна. Тот же код, та же логика — меняется API-ключ счёта и размер лотов.

Третий этап — несколько счётов MetaTrader 5. Словарь clients в broadcast_signal() расширяется до нужного числа счётов. Python-логика единая. Каждый счёт подключается своим API-ключом, выданным в консоли TradeMux; каждый терминал MetaTrader 5 запускает один и тот же TradeMux EA.

Четвёртый этап — кросс-платформенный охват. Тот же Python-код на MTClient работает с терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Для OANDA TradeMux предоставляет отдельный класс OandaClient (со своим токеном OANDA) — паттерны вызовов те же, меняется класс клиента. Диверсификация по брокерам снижает инфраструктурный риск: если один брокер временно недоступен, остальные продолжают работу. На каждом из этих этапов исследовательская и торговая логика Python не меняется. TradeMux обеспечивает единообразие интерфейса для MetaTrader-брокеров и совместимый по паттернам клиент для OANDA.





Дальнейшие шаги: от статьи к live-торговле



Архитектуру можно проверить за четыре шага:

прикрепить TradeMux EA к любому графику в MetaTrader 5, разрешить WebRequest для домена API; создать API-ключ — бесплатный developer workflow позволяет проверить полную цепочку на демо-счёте без ограничений по функциональности; запустить execution service и убедиться, что get_account_info(), list_positions(), buy_market() и kill_switch() работают корректно; подключить собственную signal-логику — CatBoost-модель с L1-фильтрованными признаками, мультипарный пайплайн, VaR-аллокацию лотов — и перейти на live.

Переход от демо к live — смена API-ключа на ключ live-счёта. Логика, код, архитектура — не меняются.

Что касается самого пайплайна как торговой системы, то OOS без утечек данных показывает такой результат:













Заключение



Python и MetaTrader 5 — две профессиональные среды, каждая из которых сильна в своей области. Python — богатейшая экосистема для исследований, моделирования и расчётов. MetaTrader 5 — надёжная execution-платформа с прямым брокерским коннектом и нативной скоростью обработки ордеров. TradeMux соединяет их в единую production-архитектуру: Python считает и принимает решения, TradeMux доставляет их через нормализованный интерфейс, MetaTrader 5 исполняет у брокера.

Полный торговый цикл описан через семь методов SDK: get_account_info(), list_positions(), get_ohlc(), buy_market(), sell_market(), close_ticket(), kill_switch(). Один и тот же Python-код на MTClient работает с MetaTrader 4 и MetaTrader 5 через TradeMux без рефакторинга; для OANDA используется класс OandaClient с теми же паттернами вызовов. При масштабировании на несколько счетов и брокеров меняется конфигурация подключения — у каждого счёта свой API-ключ, а торговая и исследовательская логика остаётся неизменной. TradeMux обеспечивает нормализованный кросс-брокерный интерфейс, MetaTrader 5 обеспечивает исполнение, Python обеспечивает интеллект системы.