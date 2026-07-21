Обсуждение статьи "Создание индикатора ZigZag со статистикой волн в MQL5"
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Опубликована статья Создание индикатора ZigZag со статистикой волн в MQL5:
Индикатор ZigZag дополняется количественной оценкой длин волн: для восходящих и нисходящих движений считаются текущая длина, максимум, минимум, среднее и медиана, обновляемые на каждом новом баре. Разбираются ключевые элементы реализации: поиск экстремумов в скользящем окне, конечный автомат пивотов, инкрементальный пересчёт и отключение визуального слоя в тестере. Практическая польза — объективные численные ориентиры вместо визуальной оценки на глаз.
Подавляющее большинство трейдеров использует классический ZigZag чисто визуально: посмотрел на график, на глаз прикинул, что волна большая или маленькая, принял решение. Никакой количественной базы под этим нет — ZigZag остаётся картинкой, а не измерительным инструментом.
Индикатор, о котором пойдёт речь в этой статье, решает именно эту задачу: он не просто рисует зигзаг, а параллельно считает статистику по длинам волн — отдельно для восходящих и нисходящих движений. На выходе трейдер получает конкретные числа: текущую длину волны, максимум, минимум, среднее и медиану. Все значения — в пунктах и обновляются на каждом новом баре без перегрузки терминала.
В статье разберу код целиком: как находятся экстремумы в скользящем окне, как конечный автомат собирает их в чередующуюся последовательность и как накапливается статистика. Отдельно покажу отрисовку подписанных пивотов на графике и разберу, где у такого подхода есть слабые места и как их можно закрыть в развитии индикатора.
Автор: Yevgeniy Koshtenko