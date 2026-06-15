Создаем объемные 3D бары на MQL5

Введение

Около года назад в статье «Создаем 3D-бары на основе времени, цены и объема» я построил трёхмерное представление рынка на Python. Связка MetaTrader 5 и plotly выгружала котировки, считала объёмный профиль и рисовала интерактивную сцену. По трём осям в ней откладывались время, цена и объём. Подход работал и дал интересные наблюдения — те самые жёлтые объёмно-волатильные кластеры перед разворотами. Но у него была встроенная цена: сцена жила вне терминала. Нужен был Python-мост, выгрузка истории, отдельный процесс, а результат открывался в браузере как статичный снимок, оторванный от живого графика.

В этой статье мы возвращаем идею в MetaTrader 5. Сцена строится на CCanvas3D и DirectX 11, без внешних зависимостей. Она живёт поверх графика, вращается мышью, приближается колесом и перестраивается по кнопке на свежей истории. Ни Python, ни plotly, ни браузер — только штатные средства платформы.

В этой статье мы переносим базовые оси 3D-баров — время, цену и объём — и разбираем их реализацию до деталей. Цена ложится по вертикали, время уходит вглубь сцены, а третья горизонтальная ось отдаётся тиковому объёму. Бар перестаёт быть свечой и становится параллелепипедом: высота — это диапазон High-Low, длина по третьей оси — объём бара, цвет — направление. Ось волатильности и её связь с кластерами разворотов из Python-версии мы рассмотрим в следующей статье.

В статье последовательно рассматривается:

что переносится из Python-версии в нативный MQL5 и зачем

DirectX-сцена в MQL5: класс CCanvas3D, инициализация, проекция и освещение

построение геометрии вручную: вершина, грань, параллелепипед

загрузка истории и нормализация цены, объёма и времени в пространство сцены

орбитальная камера, управление мышью и цикл рендеринга

как читать сцену тикового объёма и куда её развивать





Что переносим из Python в нативный MQL5

В Python-версии каждый 3D-бар был объектом, который собирал профиль объёма по тикам, считал импульс и волатильность, а затем нормализовался в общий масштаб. Plotly раскладывал точки по трём осям: номер бара по времени, объём и цена. Сцена получалась богатой, но статичной — это был HTML-файл, который открывался отдельно от терминала и не обновлялся вместе с рынком.

Концептуально мы сохраняем ту же тройку осей, но меняем всё под капотом. Вместо выгрузки в pandas — прямой вызов CopyRates. Вместо MinMaxScaler — ручная нормализация в координаты сцены. Вместо точек plotly — настоящие трёхмерные тела, собранные из вершин и треугольников. И главное: вместо статичного снимка в браузере — живая интерактивная сцена прямо на графике, которую можно крутить и перестраивать в реальном времени.

Соответствие осей почти прямое. Там, где в Python по горизонтали шёл номер бара, у нас вглубь сцены уходит ось времени Z. Где в plotly по одной оси откладывался объём, у нас он становится длиной бара по оси X. Цена в обоих случаях — вертикаль. Разница в том, что теперь это не разбросанные точки, а сплошная стена баров, в которой видна форма и рельеф.





DirectX-сцена в MQL5: класс CCanvas3D

Программа — эксперт, а не индикатор. Это даёт полный контроль над мышью, таймером и графическими объектами. CCanvas3D создаётся один раз и используется на всём протяжении работы. Эксперт здесь не торгует — он рисует, и DirectX-холст ему нужен как полотно, а не как источник сигналов.

Вся 3D-функциональность подключается тремя заголовочными файлами из стандартной поставки терминала. На всю сцену приходится один-единственный меш CDXMesh: и оси, и все бары — это одна геометрия в общих массивах вершин и индексов. Это принципиально для производительности — один меш означает один вызов отрисовки на GPU.

#include <Canvas\Canvas3D.mqh> #include <Canvas\DX\DXMath.mqh> #include <Canvas\DX\DXMesh.mqh> input int InpBarsToShow = 80 ; CCanvas3D canvas; CDXMesh mesh;





Инициализация 3D-сцены

Вся настройка трёхмерного контекста умещается в несколько строк OnInit. Холст создаётся как растровый объект графика фиксированного размера, после чего задаётся перспективная проекция и параметры освещения. Без освещения грани параллелепипеда были бы залиты одним плоским цветом и куб выглядел бы силуэтом — именно направленный свет в связке с нормалями граней даёт объём.

int OnInit () { ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE, 1 ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL, 1 ); EventSetMillisecondTimer ( 250 ); if (!canvas.CreateBitmapLabel( "DX_3D_Bars" , 20 , 20 , CANVAS_WIDTH, CANVAS_HEIGHT, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) { Print ( "Canvas create error: " , GetLastError ()); return (INIT_FAILED); } canvas.ProjectionMatrixSet(( float ) DX_PI / 6 , ( float )CANVAS_WIDTH / ( float )CANVAS_HEIGHT, 0.1f , 80.0f ); canvas.LightColorSet(DXColor( 1.0f , 0.96f , 0.86f , 1.0f )); canvas.LightDirectionSet(DXVector3( 0.45f , - 0.85f , 0.35f )); canvas.AmbientColorSet(DXColor( 0.46f , 0.48f , 0.52f , 1.0f )); CreateUi(); BuildMarketBars(); UpdateCamera(); RedrawScene(); return (INIT_SUCCEEDED); }

Угол обзора DX_PI/6 — это 30 градусов, достаточно узкий конус, чтобы перспективные искажения не «разваливали» дальние бары. Ближняя плоскость отсечения стоит на 0.1, дальняя на 80 — наша сцена целиком влезает в этот диапазон по глубине. Цвет направленного света сделан тёплым, а ambient — нейтрально-холодным: освещённые грани слегка золотистые, затенённые уходят в серо-голубой, и куб читается объёмно.





Система координат сцены

Прежде чем класть бары, фиксируется система координат. Она задаётся набором констант: точка отсчёта ORIGIN и длины трёх осей. Сцена живёт в кубическом пространстве примерно от −3 до +6 единиц, центрированном перед камерой. Ось времени самая длинная, потому что вдоль неё выстраиваются десятки баров, и им нужно место, чтобы не слипаться.

const float ORIGIN_X = - 3.2f ; const float ORIGIN_Y = - 3.0f ; const float ORIGIN_Z = - 6.2f ; const float VOLUME_AXIS_LENGTH = 6.4f ; const float PRICE_AXIS_LENGTH = 6.0f ; const float TIME_AXIS_LENGTH = 12.4f ;





Геометрия: вершина, грань, параллелепипед

В Python-версии бар был точкой в пространстве plotly — за отрисовку отвечала библиотека. Здесь библиотеки нет, и тело бара мы собираем сами. DirectX не знает, что такое «параллелепипед»; он знает только треугольники, заданные вершинами и индексами. Поэтому геометрия строится снизу вверх: вершина → грань → коробка. Вершина описывается структурой DXVertex; нам важны четыре её поля — положение, нормаль (куда «смотрит» поверхность, это нужно освещению), цвет и текстурные координаты.

void SetVertex(DXVertex &vertex, const float x, const float y, const float z, const float nx, const float ny, const float nz, const DXColor &clr, const float u, const float v) { vertex.position = DXVector4(x, y, z, 1.0f ); vertex.vcolor = clr; vertex.normal = DXVector4(nx, ny, nz, 0.0f ); vertex.tcoord = DXVector2(u, v); }

Одна квадратная грань — это четыре вершины и два треугольника. Все четыре вершины грани получают одну нормаль, потому что плоский четырёхугольник смотрит в одну сторону. Индексы описывают, как из четырёх вершин собрать два треугольника: 0-1-2 и 0-2-3.

void AddFace(DXVertex &vertices[], uint &indices[], int &vertex_count, int &index_count, const float x0, const float y0, const float z0, const float x1, const float y1, const float z1, const float x2, const float y2, const float z2, const float x3, const float y3, const float z3, const float nx, const float ny, const float nz, const DXColor &clr) { int base = vertex_count; ArrayResize (vertices, vertex_count + 4 ); ArrayResize (indices, index_count + 6 ); SetVertex(vertices[base], x0, y0, z0, nx, ny, nz, clr, 0.0f , 0.0f ); SetVertex(vertices[base + 1 ], x1, y1, z1, nx, ny, nz, clr, 1.0f , 0.0f ); SetVertex(vertices[base + 2 ], x2, y2, z2, nx, ny, nz, clr, 1.0f , 1.0f ); SetVertex(vertices[base + 3 ], x3, y3, z3, nx, ny, nz, clr, 0.0f , 1.0f ); indices[index_count++] = ( uint )base; indices[index_count++] = ( uint )(base + 1 ); indices[index_count++] = ( uint )(base + 2 ); indices[index_count++] = ( uint )base; indices[index_count++] = ( uint )(base + 2 ); indices[index_count++] = ( uint )(base + 3 ); vertex_count += 4 ; }

Коробка AddBox — это шесть граней. Функция принимает два противоположных угла параллелепипеда и собирает переднюю, заднюю, правую, левую, верхнюю и нижнюю грани. У каждой грани своя нормаль: передняя смотрит в +Z, задняя в −Z, и так далее. Сортировка координат через MathMin/MathMax в начале — защита от того, что углы передадут в любом порядке.

void AddBox(DXVertex &vertices[], uint &indices[], int &vertex_count, int &index_count, const float x0, const float x1, const float y0, const float y1, const float z0, const float z1, const DXColor &clr) { float xa = MathMin (x0, x1); float xb = MathMax (x0, x1); float ya = MathMin (y0, y1); float yb = MathMax (y0, y1); float za = MathMin (z0, z1); float zb = MathMax (z0, z1); AddFace(vertices, indices, vertex_count, index_count, xa,ya,zb, xb,ya,zb, xb,yb,zb, xa,yb,zb, 0 , 0 , 1 , clr); AddFace(vertices, indices, vertex_count, index_count, xb,ya,za, xa,ya,za, xa,yb,za, xb,yb,za, 0 , 0 ,- 1 , clr); AddFace(vertices, indices, vertex_count, index_count, xb,ya,zb, xb,ya,za, xb,yb,za, xb,yb,zb, 1 , 0 , 0 , clr); AddFace(vertices, indices, vertex_count, index_count, xa,ya,za, xa,ya,zb, xa,yb,zb, xa,yb,za, - 1 , 0 , 0 , clr); AddFace(vertices, indices, vertex_count, index_count, xa,yb,zb, xb,yb,zb, xb,yb,za, xa,yb,za, 0 , 1 , 0 , clr); AddFace(vertices, indices, vertex_count, index_count, xa,ya,za, xb,ya,za, xb,ya,zb, xa,ya,zb, 0 ,- 1 , 0 , clr); }

Эти три функции — SetVertex, AddFace, AddBox — образуют весь конструктор геометрии. Всё, что есть в сцене, в итоге сводится к вызовам AddBox: и оси, и засечки времени, и каждый бар.





Оси и засечки времени

Оси рисуются как тонкие длинные коробки. Красная тянется по X (объём), зелёная по Y (цена), синяя по Z (время). На синей оси дополнительно расставляются пять кубических засечек — визуальные якоря для пяти временных меток интерфейса.

void AddAxes(DXVertex &vertices[], uint &indices[], int &vertex_count, int &index_count) { AddBox(vertices, indices, vertex_count, index_count, ORIGIN_X, ORIGIN_X + VOLUME_AXIS_LENGTH, ORIGIN_Y - AXIS_THICKNESS, ORIGIN_Y + AXIS_THICKNESS, ORIGIN_Z - AXIS_THICKNESS, ORIGIN_Z + AXIS_THICKNESS, DXColor( 0.90f , 0.18f , 0.12f , 1.0f )); for ( int i = 0 ; i < 5 ; i++) { float z = ORIGIN_Z + TIME_AXIS_LENGTH * ( float )i / 4.0f ; AddBox(vertices, indices, vertex_count, index_count, ORIGIN_X - 0.18f , ORIGIN_X + 0.18f , ORIGIN_Y - 0.18f , ORIGIN_Y + 0.18f , z - AXIS_THICKNESS, z + AXIS_THICKNESS, DXColor( 0.05f , 0.16f , 0.72f , 1.0f )); } }





Загрузка истории и нормализация

Сердце программы — BuildMarketBars(). Это нативный аналог Python-пайплайна с copy_rates и MinMaxScaler. Функция копирует историю, находит границы данных и переводит цены, объёмы и время в координаты сцены. Только здесь нормализация ручная и прозрачная: рыночные величины в любых масштабах сжимаются в фиксированный куб. Количество баров жёстко ограничено диапазоном 10…250, чтобы и сцена не пустовала, и геометрия не разрасталась бесконтрольно.

void BuildMarketBars() { MqlRates rates[]; int bars_to_copy = MathMax ( 10 , MathMin (InpBarsToShow, 250 )); int copied = CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , bars_to_copy, rates); if (copied <= 0 ) { Print ( "CopyRates error: " , GetLastError ()); return ; } double min_price = DBL_MAX, max_price = -DBL_MAX; long max_volume = 1 ; for ( int i = 0 ; i < copied; i++) { min_price = MathMin (min_price, rates[i].low); max_price = MathMax (max_price, rates[i].high); max_volume = ( long ) MathMax (( double )max_volume, ( double )rates[i].tick_volume); } double price_range = max_price - min_price; if (price_range <= 0.0 ) price_range = _Point ; bool time_ascending = (rates[ 0 ].time <= rates[copied - 1 ].time); UpdateTimeLabels(rates, copied, time_ascending); }

Флаг time_ascending важен: CopyRates в зависимости от настроек может вернуть бары как от старых к новым, так и наоборот. Направление определяется один раз, и дальше бары всегда раскладываются по оси Z строго от старых к новым.

Главный цикл превращает каждый бар в коробку. Позиция по Z — порядковый номер на оси времени. Низ и верх по Y — нормализованные low и high. Длина по X — тиковый объём, делённый на максимальный объём в выборке. Цвет — зелёный для бычьего бара, красный для медвежьего.

float slot = TIME_AXIS_LENGTH / ( float )copied; float depth = MathMax ( 0.045f , slot * 0.70f ); for ( int i = 0 ; i < copied; i++) { int source_index = (time_ascending ? i : copied - 1 - i); MqlRates rate = rates[source_index]; float z0 = ORIGIN_Z + ( float )i * slot + slot * 0.15f ; float z1 = z0 + depth; float y0 = ORIGIN_Y + ( float )((rate.low - min_price) / price_range) * PRICE_AXIS_LENGTH; float y1 = ORIGIN_Y + ( float )((rate.high - min_price) / price_range) * PRICE_AXIS_LENGTH; if (y1 - y0 < 0.035f ) y1 = y0 + 0.035f ; float x1 = ORIGIN_X + ( float )(( double )rate.tick_volume / ( double )max_volume) * VOLUME_AXIS_LENGTH; if (x1 - ORIGIN_X < 0.06f ) x1 = ORIGIN_X + 0.06f ; DXColor bar_color = (rate.close >= rate.open) ? DXColor( 0.08f , 0.66f , 0.36f , 1.0f ) : DXColor( 0.86f , 0.18f , 0.16f , 1.0f ); AddBox(vertices, indices, vertex_count, index_count, ORIGIN_X, x1, y0, y1, z0, z1, bar_color); }

Две страховки в цикле заслуживают внимания. Условие y1 − y0 < 0.035 гарантирует, что даже доджи с почти нулевым диапазоном останется видимым тонким срезом. Аналогично x1 − ORIGIN_X < 0.06 не даёт бару с нулевым объёмом полностью исчезнуть. Без них в сцене появлялись бы дыры.

[Рис. 1. Сцена тикового объёма, вид под углом — вставьте скриншот терминала]





Как читать сцену тикового объёма

В программе DX_3D_Bars_TickVolume.mq5 третьей осью служит tick_volume, нормированный на максимальный объём в выборке. Чем больше тиков прошло за бар — тем длиннее «лежит» его коробка вдоль красной оси. В результате периоды активного рынка визуально выпирают вперёд, а тихие участки прижимаются к плоскости цена-время.

Главная ценность подхода — цена и подтверждающий объём видны одновременно, без переключения внимания. Зелёно-красная стена баров — это привычный график цены, который читается по форме верхней кромки. Но теперь каждый бар ещё и выдаётся вперёд на величину своего объёма, и в профиль сцена превращается в рельеф активности вдоль времени.

Ракурс камеры Какая плоскость видна Что читается Вид сбоку Цена × Время Классический ценовой график, привычная форма движения Вид сверху Объём × Время Рельеф активности независимо от направления цены Промежуточный Все три оси Подтверждён ли ход цены объёмом — видно как форма

Импульсные движения с подтверждающим объёмом выглядят как длинные зелёные или красные клинья, выезжающие из стены. Движения «на пустоте» — высокие по цене, но короткие по объёму бары — это, как правило, ложные проколы. То, что в Python-версии приходилось разглядывать на статичном снимке plotly, здесь читается формой рельефа за одно движение камеры, прямо на живом графике.





Орбитальная камера и управление мышью

Именно интерактивность отличает эту сцену от статичного снимка Python-версии. Камера реализована как орбитальная: она всегда смотрит в центр сцены, а её положение задаётся двумя углами и расстоянием — это классические сферические координаты.

void UpdateCamera() { float target_x = ORIGIN_X + VOLUME_AXIS_LENGTH * 0.45f ; float target_y = ORIGIN_Y + PRICE_AXIS_LENGTH * 0.45f ; float target_z = ORIGIN_Z + TIME_AXIS_LENGTH * 0.50f ; float x = target_x + ( float )(cam_dist * MathSin (cam_angle_y) * MathCos (cam_angle_x)); float y = target_y + ( float )(cam_dist * MathSin (cam_angle_x)); float z = target_z + ( float )(cam_dist * MathCos (cam_angle_y) * MathCos (cam_angle_x)); canvas.ViewPositionSet(DXVector3(x, y, z)); canvas.ViewTargetSet(DXVector3(target_x, target_y, target_z)); canvas.ViewUpDirectionSet(DXVector3( 0.0f , 1.0f , 0.0f )); }

Угол cam_angle_y отвечает за вращение вокруг вертикали (азимут), cam_angle_x — за подъём и спуск (зенит), cam_dist — за дистанцию. Управление вешается на события мыши: перетаскивание с зажатой левой кнопкой меняет углы, колесо меняет дистанцию. Углы и дистанция ограничены, чтобы камера не переворачивалась через полюс и не улетала в бесконечность.

void OnMouseMove( int x, int y, uint flags) { if (prev_mouse_x == - 1 ) { prev_mouse_x = x; prev_mouse_y = y; return ; } if ((flags & 1 ) == 1 ) { cam_angle_y += (x - prev_mouse_x) / 300.0f ; cam_angle_x += (y - prev_mouse_y) / 300.0f ; if (cam_angle_x < - DX_PI_DIV2 * 0.88f ) cam_angle_x = - DX_PI_DIV2 * 0.88f ; if (cam_angle_x > DX_PI_DIV2 * 0.88f ) cam_angle_x = DX_PI_DIV2 * 0.88f ; UpdateCamera(); RedrawScene(); } prev_mouse_x = x; prev_mouse_y = y; } void OnMouseWheel( double delta) { cam_dist *= 1.0f - ( float )delta * 0.001f ; cam_dist = MathMax ( 7.0f , MathMin ( 45.0f , cam_dist)); UpdateCamera(); RedrawScene(); }





Рендеринг и пересборка меша

Отрисовка предельно лаконична. RedrawScene() очищает буферы цвета и глубины, рендерит сцену и обновляет холст. Очистка буфера глубины критична — без неё ближние и дальние бары перекрывались бы неправильно.

void RedrawScene() { canvas.Render(DX_CLEAR_COLOR | DX_CLEAR_DEPTH, ColorToARGB (clrWhiteSmoke)); canvas.Update(); ChartRedraw (); }

При обновлении меш пересобирается целиком. Старый меш выгружается, создаётся новый из свежих массивов вершин и индексов, и только при самой первой сборке он добавляется в сцену. Приём с флагом mesh_initialized избавляет от дублирования объекта при повторных перестройках.

if (mesh_initialized) mesh.Shutdown(); if (!mesh.Create(canvas.DXDispatcher(), canvas.InputScene(), vertices, indices)) { Print ( "Mesh create error: " , GetLastError ()); return ; } mesh.DiffuseColorSet(DXColor( 1.0f , 1.0f , 1.0f , 1.0f )); if (!mesh_initialized) { canvas.ObjectAdd(&mesh); mesh_initialized = true ; }

Перестройка вынесена в таймер через флаг need_rebuild, а не выполняется прямо в обработчике клика. Это сознательный приём: тяжёлую операцию пересоздания геометрии не стоит запускать внутри OnChartEvent. Клик лишь поднимает флаг, а OnTimer подхватывает его на следующем тике и выполняет работу, не блокируя обработку событий.

void OnTimer () { if (need_rebuild) { need_rebuild = false ; BuildMarketBars(); RedrawScene(); } }





Временные метки на оси Z

Чтобы синяя ось времени читалась не абстрактно, а в реальных датах, поверх холста выводятся пять подписей в опорных точках: START, 25%, 50%, 75% и NOW. Функция берёт соответствующий бар по доле и подставляет его реальное время, учитывая направление сортировки массива.

void UpdateOneTimeLabel( const string name, const MqlRates &rates[], const int copied, const bool time_ascending, const double part, const string prefix) { int bar_index = ( int ) MathRound ((copied - 1 ) * part); bar_index = MathMax ( 0 , MathMin (copied - 1 , bar_index)); int source_index = (time_ascending ? bar_index : copied - 1 - bar_index); string text = prefix + TimeToString (rates[source_index].time, TIME_DATE) + " " + TimeToString (rates[source_index].time, TIME_MINUTES); ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_TEXT, text); }

Это тот случай, когда плоский интерфейс MQL5 и 3D-холст работают вместе: объёмная сцена даёт форму, а обычные объекты OBJ_LABEL поверх неё дают точную привязку к датам, которую в трёхмерном пространстве рисовать текстом было бы сложно.





Что дальше

Мы перенесли базовую тройку 3D-баров — цена, время, объём — из Python в нативную среду MetaTrader 5 и собрали полноценный интерактивный движок на DirectX. Сцена больше не живёт в браузере отдельным снимком: она вращается мышью, приближается колесом и перестраивается на свежей истории прямо на графике, без Python-моста и внешних библиотек.

В Python-версии самым интересным наблюдением были жёлтые объёмно-волатильные кластеры, которые с высокой точностью предшествовали разворотам. Объём — лишь одна из двух величин, формировавших те кластеры; вторая — волатильность. В следующей статье мы заменим метрику третьей оси: вместо тикового объёма на ось X ляжет волатильность по True Range. Это потребует изменить ровно одну функцию во всём движке — и даст вторую сцену, которую можно будет сопоставить с этой и приблизиться к воспроизведению эффекта кластеров уже в нативном MQL5.