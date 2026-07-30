Автоматизация классических рыночных методов в MQL5 (Часть 3): Стадийный анализ Стэна Вайнштейна

Введение

В Части 1 и Части 2 этой серии мы автоматизировали метод Ричарда Вайкоффа: определение структур накопления и распределения, вход в сделку в оптимальный момент и расчёт целей на основе «причины», измеренной в пределах торгового диапазона. Обе статьи были посвящены конкретным структурным событиям — «Пружине» и «Признаку силы» — и точной последовательности, в которой они должны возникнуть, чтобы торговый сигнал считался действительным.

Стадийный анализ Стэна Вайнштейна рассматривает рынок шире. Вместо ожидания конкретного события внутри структуры он прежде всего отвечает на вопрос: в какой фазе жизненного цикла сейчас находится данный рынок? Вайнштейн выделил четыре стадии — Стадия 1 (Основание), Стадия 2 (Рост), Стадия 3 (Вершина) и Стадия 4 (Снижение) — и сформулировал ключевое наблюдение: почти вся прибыль в устойчивом тренде зарабатывается на Стадии 2, то есть в фазе роста. Покупать на любой другой стадии — значит, по его словам, играть против казино, то есть против системы.

Изначально метод был разработан для акций на недельных графиках. Изучив тысячи ценовых моделей, Вайнштейн пришёл к выводу, что 30-недельная простая скользящая средняя является наиболее надёжным отдельным индикатором стадии рынка. Если 30-недельная MA растёт, а цена находится выше неё, рынок находится в Стадии 2. Обратная ситуация — снижение 30-недельной MA при цене ниже неё — соответствует Стадии 4. Если после снижения MA выравнивается, а цена начинает двигаться в боковом диапазоне над ней, формируется Стадия 1. Если же MA выравнивается после роста, а цена начинает колебаться ниже неё, формируется Стадия 3.

Сигналом на вход служит пробой вверх в Стадию 2: цена закрывается выше уровня сопротивления Стадии 1 при объёме как минимум вдвое выше недавнего среднего. Сигналом на выход становится первый признак Стадии 3 — пробой ценой 30-недельной MA вниз на повышенном объёме либо начало выравнивания самой MA после длительного роста. Для коротких позиций логика зеркальна: вход — на пробое вниз поддержки Стадии 3, выход — при начале формирования Стадии 1.

В этой статье данный метод реализован в виде полноценного торгового советника на MQL5. Мы рассмотрим следующие темы:





Понимание четырёх стадий

Согласно подходу Вайнштейна, любой рынок проходит через цикл стадий. Продолжительность цикла не является строго регулярной: Стадия 2 может длиться месяцы или годы, а Стадия 4 — быть как краткой, так и продолжительной. Однако порядок стадий остаётся неизменным. Понимание признаков каждой стадии служит основой для программной реализации логики их определения.

Рис. 1. График со Стадией 1, Стадией 2 (вход) и Стадией 3

Стадия 1 — Основание

Стадия 1 наступает после нисходящего тренда. До этого цена снижалась, 30-недельная MA имела отрицательный наклон, а инициатива была на стороне продавцов. В определённый момент продажи исчерпываются. Цена перестаёт обновлять минимумы и переходит к боковому движению. 30-недельная MA начинает выравниваться: она уже не снижается, но ещё не перешла к росту. Объём на Стадии 1 обычно уменьшается, поскольку ни покупатели, ни продавцы в этот момент не проявляют большого интереса. В терминологии Вайкоффа это фаза накопления, хотя сам Вайнштейн такое определение не использовал.

Главный признак, отличающий позднюю Стадию 1 от её середины, — рост объёма в дни повышения цены и его сокращение в дни снижения. Институциональные участники постепенно формируют позиции. 30-недельная MA ещё не развернулась вверх, но характер движения цены вокруг неё уже меняется.

Стадия 2 — Фаза роста

Стадия 2 начинается с прорыва. Цена закрывается выше уровня сопротивления, ограничивавшего Стадию 1, при объёме заметно выше среднего. 30-недельная MA разворачивается вверх. По Вайнштейну, это единственная стадия, на которой следует покупать.

Признаки Стадии 2 однозначны: цена находится выше растущей 30-недельной MA, объём увеличивается на восходящих движениях и сокращается на откатах, а максимумы и минимумы последовательно повышаются. Откаты к 30-недельной MA на Стадии 2 являются возможностями для покупки, а не предупреждениями. Тренд сохраняется, пока цена не закрывается заметно ниже 30-недельной MA на повышенном объёме.

Стадия 3 — Вершина

Стадия 3 формируется, когда восходящее движение исчерпывает потенциал. Цена перестаёт формировать существенные новые максимумы и начинает колебаться вокруг 30-недельной MA. Сама MA выравнивается и больше не растёт. Объём в дни повышения цены сокращается, а в дни снижения начинает увеличиваться. В терминологии Вайкоффа это фаза распределения.

Опасность Стадии 3 заключается в том, что она может выглядеть как модель продолжения. Цена всё ещё находится вблизи максимумов, а 30-недельная MA по-прежнему проходит в той же области графика. Вайнштейн предупреждал об этом прямо: на Стадии 3 соотношение риск/прибыль уже сместилось. Трейдер больше не следует за трендом, а фактически торгует против назревающего разворота.

Стадия 4 — Фаза снижения

Стадия 4 начинается, когда цена пробивает поддержку Стадии 3 вниз на повышенном объёме. 30-недельная MA разворачивается вниз. С этого момента ралли становятся возможностями для продаж, а не точками для покупок на пробой. Цена последовательно формирует понижающиеся максимумы и минимумы. Объём увеличивается на нисходящих движениях и сокращается во время подъёмов.

Стадия 4 является зеркальным отражением Стадии 2. Здесь шорт-трейдеры получают то же структурное преимущество, какое у лонг-трейдеров есть на Стадии 2.





Адаптация метода Вайнштейна для рынка Форекс

Вайнштейн разработал стадийный анализ для акций на недельных графиках. Чтобы корректно применять его к валютным парам в MetaTrader 5, необходимо внести три изменения.

Таймфрейм. 30-недельной MA на недельном графике соответствует 150-периодная MA на дневном графике или приблизительно 750-периодная MA на H4. Советник использует дневной таймфрейм и 150-периодную простую скользящую среднюю. Это позволяет получать ту же структурную информацию, что и 30-недельная MA Вайнштейна, сохраняя практичность тестирования в MetaTrader 5 на дневных барах.

Объём. Для акций доступен реальный биржевой объём. Для валютных пар используется тиковый объём — косвенный показатель активности, как было установлено в предыдущих частях серии. Здесь применяется тот же подход к относительному объёму: текущий объём сравнивается со средним объёмом за скользящее окно. Чтобы прорыв считался подтверждённым, объём должен заметно превышать это среднее.

Без ранжирования по относительной силе . Оригинальный метод Вайнштейна включает фильтр относительной силы: он покупает только акции, динамика которых превосходит общерыночный индекс. На рынке Форекс нет единого эталонного индекса, аналогичного S&P 500. Поэтому фильтр относительной силы заменён подтверждением импульса: при входе на прорыве в Стадию 2 значение 14-периодного RSI должно быть выше 50, подтверждая направление движения.



Реализация в MQL5



Советник разрабатывается поэтапно. Перед каждым фрагментом кода приводится пояснение.

Подключаемые файлы, перечисления и входные параметры

Для исполнения торговых операций потребуется торговая библиотека, перечисление четырёх стадий и входные параметры, управляющие периодом скользящей средней, порогом объёма, фильтром RSI и настройками риска.

Примечание: листинги кода и комментарии в них приведены в оригинале.

#property copyright "Copyright 2026, Tola Moses Hector" #property link "https://t.me/tolahector" #property version "1.00" #property description "Automating Classic Market Methods in MQL5 Part 3" #property description "Stan Weinstein Stage Analysis EA" #property description "Trades Stage 2 breakouts long and Stage 4 breakdowns short" #property description "Daily timeframe recommended" #include <Trade\Trade.mqh> enum ENUM_MARKET_STAGE { STAGE_UNKNOWN = 0 , STAGE_1_BASE = 1 , STAGE_2_ADVANCE = 2 , STAGE_3_TOP = 3 , STAGE_4_DECLINE = 4 }; input group "=== Stage Detection ===" input int InpMAPeriod = 150 ; input int InpSlopeLookback = 10 ; input double InpSlopeThreshold = 0.0001 ; input int InpHighLowLookback = 20 ; input group "=== Breakout Conditions ===" input double InpVolBreakoutMult = 1.8 ; input int InpVolAvgPeriod = 20 ; input int InpRSIPeriod = 14 ; input double InpRSIBullMin = 50.0 ; input double InpRSIBearMax = 50.0 ; input group "=== Entry and Risk ===" input double InpRiskPercent = 1.0 ; input double InpRR = 3.0 ; input int InpATRPeriod = 14 ; input double InpATRMult = 2.0 ; input group "=== Exit Conditions ===" input int InpExitMAPeriod = 150 ; input double InpExitVolMult = 1.5 ; input group "=== General ===" input int InpMagicNumber = 999001 ; input int InpSlippage = 10 ; input bool InpShowLabels = true ; input bool InpTradeShorts = true ;

Перечисление "ENUM_MARKET_STAGE" присваивает каждой стадии понятное имя. Далее в коде для обозначения стадии используются не числовые значения, а значения перечисления. Благодаря этому логика остаётся читаемой: если текущая стадия равна "STAGE_2_ADVANCE," условие читается буквально.

Параметр порога наклона ("InpSlopeThreshold") требует пояснения. Наклон MA рассчитывается как изменение на один бар за период анализа, после чего нормализуется по текущей цене. Порог 0,0001 означает, что для классификации MA как растущей или снижающейся она должна изменяться не менее чем на 0,01% за бар в соответствующем направлении. Если изменение меньше порога, MA считается горизонтальной — именно это условие используется для определения Стадий 1 и 3.

Глобальные переменные и дескрипторы индикаторов

Для всей логики определения стадий достаточно трёх дескрипторов индикаторов: скользящей средней для классификации стадии, ATR для размещения стоп-лосса и RSI для подтверждения импульса при прорывах. Переменная "g_prev_stage" важна, поскольку необходимо знать не только текущую стадию, но и момент перехода между стадиями. Сделка на Стадии 2 открывается при переходе со Стадии 1 на Стадию 2, а не на каждом баре, относящемся к Стадии 2.

Вспомогательные функции

Функции "PipSize()" и "CalcLots()" — это те же независимые от торгового инструмента функции, которые были представлены в Частях 1 и 2. Здесь они не приводятся повторно — добавьте их в начало файла в точности в том виде, в каком они были даны в предыдущих статьях.

double PipSize() { int digits = ( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); return (digits == 3 || digits == 5 ) ? _Point * 10.0 : _Point ; } double CalcLots( double sl_pips) { double balance = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); double risk_money = balance * InpRiskPercent / 100.0 ; double tick_val = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ); double tick_size = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ); double pip_size = PipSize(); if (tick_size <= 0 || tick_val <= 0 || sl_pips <= 0 ) return 0 ; double pip_value = (pip_size / tick_size) * tick_val; double lots = risk_money / (sl_pips * pip_value); double step = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_STEP ); double min_lot = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MIN ); double max_lot = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MAX ); lots = MathFloor (lots / step) * step; return MathMax (min_lot, MathMin (max_lot, lots)); }

Отображение на графике

void DrawLabel( string name, datetime time, double price, string text, color clr) { if (!InpShowLabels) return ; string obj = "WST_" + name; ObjectDelete ( 0 , obj); ObjectCreate ( 0 , obj, OBJ_TEXT , 0 , time, price); ObjectSetString ( 0 , obj, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , obj, OBJPROP_COLOR , clr); ObjectSetInteger ( 0 , obj, OBJPROP_FONTSIZE , 9 ); ChartRedraw ( 0 ); } void ClearLabels() { int total = ObjectsTotal ( 0 ); for ( int i = total - 1 ; i >= 0 ; i--) { string name = ObjectName ( 0 , i); if ( StringFind (name, "WST_" ) == 0 ) ObjectDelete ( 0 , name); } ChartRedraw ( 0 ); }

Это основа советника. Функция "ClassifyStage()" считывает значения скользящей средней, рассчитывает её наклон, проверяет положение цены относительно MA и определяет, формируются ли в недавнем ценовом движении повышающиеся максимумы или понижающиеся минимумы. Текущая стадия возвращается в виде значения "ENUM_MARKET_STAGE" .

Наклон рассчитывается следующим образом. Берётся значение MA на баре 1 и значение MA на баре "InpSlopeLookback + 1." Разность делится на длину периода анализа, что даёт наклон на один бар. Затем результат нормализуется по текущей цене, чтобы порог не зависел от торгового инструмента. Благодаря этому значение 0,0001 означает одно и то же как для EURUSD при цене 1,08, так и для золота при цене 2400.

ENUM_MARKET_STAGE ClassifyStage() { double ma_buf[]; ArraySetAsSeries (ma_buf, true ); int bars_needed = InpSlopeLookback + InpHighLowLookback + 5 ; if ( CopyBuffer (g_ma_handle, 0 , 1 , bars_needed, ma_buf) < bars_needed) return STAGE_UNKNOWN; double close1 = iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); double ma_now = ma_buf[ 0 ]; double ma_past = ma_buf[InpSlopeLookback]; double slope = (ma_now - ma_past) / InpSlopeLookback / close1; bool ma_rising = slope > InpSlopeThreshold; bool ma_falling= slope < -InpSlopeThreshold; bool ma_flat = !ma_rising && !ma_falling; bool price_above_ma = close1 > ma_now; bool price_below_ma = close1 < ma_now; double high_recent = 0 , high_older = 0 ; int half = InpHighLowLookback / 2 ; for ( int i = 1 ; i <= half; i++) high_recent = MathMax (high_recent, iHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , i)); for ( int i = half + 1 ; i <= InpHighLowLookback; i++) high_older = MathMax (high_older, iHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , i)); bool higher_highs = high_recent > high_older; double low_recent = DBL_MAX , low_older = DBL_MAX ; for ( int i = 1 ; i <= half; i++) low_recent = MathMin (low_recent, iLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , i)); for ( int i = half + 1 ; i <= InpHighLowLookback; i++) low_older = MathMin (low_older, iLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , i)); bool lower_lows = low_recent < low_older; if (ma_rising && price_above_ma && higher_highs) return STAGE_2_ADVANCE; if (ma_falling && price_below_ma && lower_lows) return STAGE_4_DECLINE; if (ma_flat && price_above_ma) return STAGE_1_BASE; if (ma_flat && price_below_ma) return STAGE_3_TOP; if (ma_rising && price_below_ma) return STAGE_3_TOP; if (ma_falling && price_above_ma) return STAGE_1_BASE; return STAGE_UNKNOWN; }

Логика классификации выглядит так. Если MA растёт, цена находится выше неё, а недавние максимумы превышают более ранние, определяется Стадия 2. Если MA снижается, цена находится ниже неё, а недавние минимумы ниже более ранних, определяется Стадия 4. Горизонтальная MA при цене выше неё соответствует Стадии 1, а при цене ниже неё — Стадии 3. Два дополнительных случая — растущая MA при цене ниже неё и снижающаяся MA при цене выше неё — представляют переходные состояния, которые Вайнштейн отнёс бы соответственно к поздней Стадии 3 и ранней Стадии 1.

Одного определения перехода между стадиями недостаточно. По методу Вайнштейна прорыв должен подтверждаться объёмом. Функция "IsValidBreakout()" проверяет, соответствует ли объём последнего бара заданному порогу.

bool IsValidBreakout() { long vol_buf[]; ArraySetAsSeries (vol_buf, true ); if ( CopyTickVolume ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 , InpVolAvgPeriod + 1 , vol_buf) < InpVolAvgPeriod + 1 ) return false ; long breakout_vol = vol_buf[ 0 ]; double avg_vol = 0 ; for ( int i = 1 ; i <= InpVolAvgPeriod; i++) avg_vol += ( double )vol_buf[i]; avg_vol /= InpVolAvgPeriod; bool vol_ok = (( double )breakout_vol > avg_vol * InpVolBreakoutMult); Print ( StringFormat ( "Weinstein: BreakoutVol:%I64d AvgVol:%.0f Ratio:%.2f Required:%.1fx Valid:%s" , breakout_vol, avg_vol, ( double )breakout_vol / avg_vol, InpVolBreakoutMult, vol_ok ? "YES" : "NO" )); return vol_ok; } bool RSIConfirmsBreakout( bool is_long) { double rsi_buf[]; ArraySetAsSeries (rsi_buf, true ); if ( CopyBuffer (g_rsi_handle, 0 , 1 , 1 , rsi_buf) < 1 ) return false ; double rsi = rsi_buf[ 0 ]; bool ok = is_long ? rsi >= InpRSIBullMin : rsi <= InpRSIBearMax; Print ( StringFormat ( "Weinstein: RSI:%.1f Required:%s%.1f Valid:%s" , rsi, is_long ? ">=" : "<=" , is_long ? InpRSIBullMin : InpRSIBearMax, ok ? "YES" : "NO" )); return ok; }

"IsValidBreakout()" рассчитывает средний объём за предыдущие "InpVolAvgPeriod" баров и проверяет, превышает ли объём бара прорыва это среднее значение в 1,8 раза. Вайнштейн считал идеальным подтверждением объём, в два-три раза превышающий средний. Значение по умолчанию 1,8 немного ниже, поскольку тиковый объём валютных пар обычно менее выражен, чем биржевой объём акций. "RSIConfirmsBreakout()" добавляет фильтр импульса: для входа в длинную позицию RSI должен быть не ниже 50, подтверждая направление прорыва.

Исполнение сделок

Функция входа вызывается только при обнаружении перехода между стадиями. Она проверяет условия прорыва, рассчитывает объём позиции, размещает стоп-лосс ниже MA для длинных позиций и выше неё для коротких, а также устанавливает тейк-профит в соответствии с заданным соотношением риска и прибыли.

void OpenLong() { if (!IsValidBreakout()) { Print ( "Weinstein: Stage 2 breakout — volume insufficient. Skipping." ); return ; } if (!RSIConfirmsBreakout( true )) { Print ( "Weinstein: Stage 2 breakout — RSI not confirming. Skipping." ); return ; } double atr_buf[]; ArraySetAsSeries (atr_buf, true ); if ( CopyBuffer (g_atr_handle, 0 , 1 , 1 , atr_buf) < 1 ) return ; double atr = atr_buf[ 0 ]; double ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double sl = ask - atr * InpATRMult; double sl_pip = (ask - sl) / PipSize(); double tp = ask + sl_pip * InpRR * PipSize(); double lots = CalcLots(sl_pip); if (lots <= 0 ) return ; long stop_lv = SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); double min_dist = stop_lv * _Point ; if (ask - sl < min_dist) sl = ask - min_dist - _Point ; if (tp - ask < min_dist) tp = ask + min_dist + _Point ; CTrade trade; trade.SetExpertMagicNumber(InpMagicNumber); trade.SetDeviationInPoints(InpSlippage); if (trade.Buy(lots, _Symbol , ask, sl, tp, "Weinstein Stage 2 Long" )) { datetime t1 = iTime ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); DrawLabel( "S2ENTRY" , t1, iLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ) - PipSize() * 5 , "STAGE 2" , clrDodgerBlue ); Print ( StringFormat ( "Weinstein: LONG opened | Lots:%.2f | Ask:%.5f | SL:%.5f | TP:%.5f" , lots, ask, sl, tp)); g_in_trade = true ; } } void OpenShort() { if (!InpTradeShorts) return ; if (!IsValidBreakout()) { Print ( "Weinstein: Stage 4 breakdown — volume insufficient. Skipping." ); return ; } if (!RSIConfirmsBreakout( false )) { Print ( "Weinstein: Stage 4 breakdown — RSI not confirming. Skipping." ); return ; } double atr_buf[]; ArraySetAsSeries (atr_buf, true ); if ( CopyBuffer (g_atr_handle, 0 , 1 , 1 , atr_buf) < 1 ) return ; double atr = atr_buf[ 0 ]; double bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double sl = bid + atr * InpATRMult; double sl_pip = (sl - bid) / PipSize(); double tp = bid - sl_pip * InpRR * PipSize(); double lots = CalcLots(sl_pip); if (lots <= 0 ) return ; long stop_lv = SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); double min_dist = stop_lv * _Point ; if (sl - bid < min_dist) sl = bid + min_dist + _Point ; if (bid - tp < min_dist) tp = bid - min_dist - _Point ; CTrade trade; trade.SetExpertMagicNumber(InpMagicNumber); trade.SetDeviationInPoints(InpSlippage); if (trade.Sell(lots, _Symbol , bid, sl, tp, "Weinstein Stage 4 Short" )) { datetime t1 = iTime ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); DrawLabel( "S4ENTRY" , t1, iHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ) + PipSize() * 5 , "STAGE 4" , clrCrimson ); Print ( StringFormat ( "Weinstein: SHORT opened | Lots:%.2f | Bid:%.5f | SL:%.5f | TP:%.5f" , lots, bid, sl, tp)); g_in_trade = true ; } }

Стоп-лосс размещается на расстоянии ATR × 2,0 от цены входа, а не непосредственно у MA. Скользящая средняя используется как сигнал выхода: если на Стадии 2 цена закрывается ниже MA на повышенном объёме, позиция проверяется на необходимость досрочного закрытия. Однако первоначальный стоп должен учитывать нормальную волатильность и не срабатывать при обычных откатах к MA.

Управление выходом

Критериями выхода из длинной позиции на Стадии 2 по Вайнштейну являются закрытие цены ниже растущей 30-недельной MA на повышенном объёме либо начало выравнивания самой MA, указывающее на формирование Стадии 3. Для открытых позиций эти условия проверяются на каждом новом баре.

void CheckExit() { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (! PositionSelectByTicket (ticket)) continue ; if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) != _Symbol ) continue ; if ( PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) != InpMagicNumber) continue ; long pos_type = PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); double ma_buf[]; ArraySetAsSeries (ma_buf, true ); if ( CopyBuffer (g_ma_handle, 0 , 1 , 1 , ma_buf) < 1 ) continue ; double ma_now = ma_buf[ 0 ]; double close1 = iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); long vol_buf[]; ArraySetAsSeries (vol_buf, true ); bool vol_ok = false ; if ( CopyTickVolume ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 , InpVolAvgPeriod + 1 , vol_buf) >= InpVolAvgPeriod + 1 ) { double avg_vol = 0 ; for ( int j = 1 ; j <= InpVolAvgPeriod; j++) avg_vol += ( double )vol_buf[j]; avg_vol /= InpVolAvgPeriod; vol_ok = (( double )vol_buf[ 0 ] > avg_vol * InpExitVolMult); } bool exit_long = (pos_type == POSITION_TYPE_BUY && close1 < ma_now && vol_ok); bool exit_short = (pos_type == POSITION_TYPE_SELL && close1 > ma_now && vol_ok); if (exit_long || exit_short) { CTrade trade; trade.SetExpertMagicNumber(InpMagicNumber); trade.SetDeviationInPoints(InpSlippage); if (trade.PositionClose(ticket)) { string dir = (pos_type == POSITION_TYPE_BUY ) ? "LONG" : "SHORT" ; Print ( StringFormat ( "Weinstein: %s closed — MA breach on volume. Ticket:%I64u" , dir, ticket)); g_in_trade = false ; } } } }

Для выхода должны одновременно выполняться два условия: цена закрывается с противоположной стороны MA, а объём превышает порог выхода. Закрытие ниже MA на низком объёме во время Стадии 2 считается обычным откатом. Вайнштейн прямо предостерегал от выхода при каждом незначительном касании MA. Сигнал на закрытие возникает только тогда, когда такое движение сопровождается значимым объёмом.

Функции OnInit, OnDeinit и OnTick

int OnInit () { g_ma_handle = iMA ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , InpMAPeriod, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); g_atr_handle = iATR ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , InpATRPeriod); g_rsi_handle = iRSI ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , InpRSIPeriod, PRICE_CLOSE ); if (g_ma_handle == INVALID_HANDLE || g_atr_handle == INVALID_HANDLE || g_rsi_handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "WeinsteinStageEA: Indicator handle creation failed." ); return INIT_FAILED ; } g_trade.SetExpertMagicNumber(InpMagicNumber); g_trade.SetDeviationInPoints(InpSlippage); g_prev_stage = STAGE_UNKNOWN; g_in_trade = false ; g_last_bar = 0 ; Print ( "WeinsteinStageEA initialized | Symbol:" , _Symbol , " | TF:" , EnumToString ( Period ()), " | MA Period:" , InpMAPeriod); return INIT_SUCCEEDED ; } void OnDeinit ( const int reason) { IndicatorRelease (g_ma_handle); IndicatorRelease (g_atr_handle); IndicatorRelease (g_rsi_handle); ClearLabels(); } void OnTick () { datetime current_bar = iTime ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 0 ); if (current_bar == g_last_bar) return ; g_last_bar = current_bar; CheckExit(); ENUM_MARKET_STAGE current_stage = ClassifyStage(); if (current_stage == STAGE_UNKNOWN) { g_prev_stage = STAGE_UNKNOWN; return ; } if (current_stage != g_prev_stage) { string stage_names[] = { "Unknown" , "Stage 1 Base" , "Stage 2 Advance" , "Stage 3 Top" , "Stage 4 Decline" }; Print ( StringFormat ( " Weinstein: Stage transition: %s " , stage_names[current_stage])); datetime t1 = iTime ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); color stage_colors[] = { clrGray , clrYellow , clrDodgerBlue , clrOrange , clrCrimson }; DrawLabel( "STAGE" + IntegerToString (( int )current_stage), t1, iHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ) + PipSize() * 8 , stage_names[current_stage], stage_colors[current_stage]); } if (!g_in_trade) { if (current_stage == STAGE_2_ADVANCE && g_prev_stage == STAGE_1_BASE) OpenLong(); else if (current_stage == STAGE_4_DECLINE && g_prev_stage == STAGE_3_TOP) OpenShort(); } g_prev_stage = current_stage; }

Логика входа в "OnTick()" заслуживает особого внимания. Сделка открывается только при переходе между стадиями: со Стадии 1 на Стадию 2 для длинных позиций и со Стадии 3 на Стадию 4 для коротких. Если советник был запущен несколько баров назад, а рынок уже далеко продвинулся в Стадии 2, вход не выполняется: переход уже произошёл, и оптимальная цена упущена. Так обеспечивается дисциплина метода Вайнштейна — не следует догонять уже сформировавшийся тренд.





Тестирование



Для тестирования советника откройте Тестер стратегий MetaTrader 5 и задайте следующие параметры: символ — EURUSD; таймфрейм — дневной; моделирование — «Каждый тик на основе реальных тиков»; начальный депозит — 10 000 долларов; период тестирования — 01.01.2019–31.12.2024. Затем установите входные параметры: InpMAPeriod=150, InpSlopeLookback=10, InpSlopeThreshold=0.0001, InpHighLowLookback=20, InpVolBreakoutMult=1.8, InpVolAvgPeriod=20, InpRSIPeriod=14, InpRSIBullMin=50, InpRSIBearMax=50, InpRiskPercent=1.0, InpRR=3.0, InpATRPeriod=14 и InpATRMult=2.0.

Здесь используется более длительный период тестирования, чем в Частях 1 и 2, поскольку дневной таймфрейм генерирует меньше сигналов. Переходы между стадиями на дневных барах происходят реже, чем побаровые определения на H4. Пятилетний тест даёт статистически более значимую выборку.

Чего ожидать

Переходы между стадиями регистрируются в журнале с указанием названия стадии и времени. Подтверждения по объёму и RSI записываются при каждой проверке прорыва, поэтому можно точно определить, почему сигнал был принят или отклонён. Точки входа отмечаются на графике синим цветом для Стадии 2 и красным для Стадии 4. Метки стадий отображаются в точках перехода между стадиями.

Процент прибыльных сделок будет умеренным: Вайнштейн создавал систему, в которой прибыльные позиции удерживаются значительно дольше убыточных. Процент прибыльных сделок 35–45% при средней прибыли 3R является вполне хорошим результатом. Соотношение риска и прибыли 3,0 означает, что даже одна прибыльная сделка из трёх выводит систему в безубыток, а всё, что выше, формирует положительное математическое ожидание.

Демонстрация и результаты тестирования

Рис. 2. Входные параметры демонстрационного теста





Рис. 3. Демонстрация





Рис. 4. График баланса и эквити





Рис. 5. Результаты тестирования





Рис. 6. Результаты тестирования — точки входа





Известные ограничения



Для получения надёжных значений 150-периодной дневной MA требуется значительный объём исторических данных. В тестере убедитесь, что до даты начала теста доступно не менее 300 баров истории. Первые 150 баров необходимы непосредственно для расчёта MA.

В условиях рваного и шумного рынка классификация может быстро переключаться между стадиями. Основным параметром для управления таким поведением служит порог наклона "InpSlopeThreshold" . Если журнал показывает частую смену стадий в пределах нескольких баров, увеличьте порог, чтобы классификация менялась только при более выраженном наклоне MA.

Метод разрабатывался для акций с реальным биржевым объёмом. Для валютных пар используется тиковый объём. Порог подтверждения объёмом может потребовать настройки для конкретного брокера и символа. Перед выводами об эффективности проведите предварительные тесты и изучите сообщения об объёме в журнале.

Советник входит только при первом обнаруженном переходе между стадиями. После закрытия сделки повторный вход не выполняется, пока не произойдёт новый переход. Поэтому, если движение Стадии 2 кратковременно прерывается сигналом Стадии 3, а затем возобновляется, советник войдёт повторно только при формировании нового перехода со Стадии 1 на Стадию 2. Это намеренно консервативный подход.

Выход при пробое MA на повышенном объёме — лишь один из нескольких допустимых вариантов выхода по Вайнштейну. Он также отмечал, что во время сильной Стадии 2 закрывать позицию при обычном касании 30-недельной MA не следует: акцию необходимо удерживать во время нормальных откатов. Требование повышенного объёма при выходе призвано учитывать это различие, однако на дневных данных оно работает не идеально.





Заключение



Ключевая идея Стэна Вайнштейна обманчиво проста: большую часть времени рынки находятся на Стадии 1, Стадии 3 или в переходном состоянии. Только на Стадиях 2 и 4 цена устойчиво движется в одном направлении. Торговля на любой другой стадии означает идти против структуры рынка, а не работать в её направлении.

Советник из этой статьи механически обеспечивает соблюдение этой дисциплины. Он не открывает длинную позицию на Стадии 2, если прорыв не подтверждён объёмом и импульс не поддерживает направление движения. Кроме того, длинные позиции не открываются на Стадиях 1, 3 или 4. Выход выполняется при первых признаках ухудшения стадии — закрытии ниже MA на значимом объёме, — не дожидаясь полного формирования Стадии 3.

Стадийный анализ отличается от простой системы пересечения скользящей средней многокритериальной классификацией. Одна только MA не определяет стадию. В расчёте учитываются наклон MA, положение цены относительно неё, последовательность максимумов и минимумов, а также поведение объёма в точках перехода. Система пересечения скользящей средней входит при каждом пересечении цены и MA. Этот советник открывает сделку только тогда, когда одновременно выполняются все структурные условия, заданные Вайнштейном.

Весь код был скомпилирован и протестирован в MetaTrader 5. Полный исходный файл "WeinsteinStageEA.mq5" приложен к статье. Скопируйте его в папку "MQL5\Experts\" и скомпилируйте в MetaEditor — дополнительные зависимости не требуются. Рекомендуется использовать советник на EURUSD на дневном таймфрейме. Перед запуском на реальном счёте обязательно протестируйте советник на демо-счёте.