Обсуждение статьи "Автоматизация классических рыночных методов в MQL5 (Часть 3): Стадийный анализ Стэна Вайнштейна"
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Опубликована статья Автоматизация классических рыночных методов в MQL5 (Часть 3): Стадийный анализ Стэна Вайнштейна:
В Части 1 и Части 2 этой серии мы автоматизировали метод Ричарда Вайкоффа: определение структур накопления и распределения, вход в сделку в оптимальный момент и расчёт целей на основе «причины», измеренной в пределах торгового диапазона. Обе статьи были посвящены конкретным структурным событиям — «Пружине» и «Признаку силы» — и точной последовательности, в которой они должны возникнуть, чтобы торговый сигнал считался действительным.
Стадийный анализ Стэна Вайнштейна рассматривает рынок шире. Вместо ожидания конкретного события внутри структуры он прежде всего отвечает на вопрос: в какой фазе жизненного цикла сейчас находится данный рынок? Вайнштейн выделил четыре стадии — Основание, Рост, Вершина и Снижение — и сформулировал ключевое наблюдение: почти вся прибыль в устойчивом тренде зарабатывается на Стадии 2, то есть в фазе роста. Покупать на любой другой стадии — значит, по его словам, играть против казино, то есть против системы.
Изначально метод был разработан для акций на недельных графиках. Изучив тысячи ценовых моделей, Вайнштейн пришёл к выводу, что 30-недельная простая скользящая средняя является наиболее надёжным отдельным индикатором стадии рынка. Если 30-недельная MA растёт, а цена находится выше неё, рынок находится в Стадии 2. Обратная ситуация — снижение 30-недельной MA при цене ниже неё — соответствует Стадии 4. Если после снижения MA выравнивается, а цена начинает двигаться в боковом диапазоне над ней, формируется Стадия 1. Если же MA выравнивается после роста, а цена начинает колебаться ниже неё, формируется Стадия 3.
Сигналом на вход служит пробой вверх в Стадию 2: цена закрывается выше уровня сопротивления Стадии 1 при объёме как минимум вдвое выше недавнего среднего. Сигналом на выход становится первый признак Стадии 3 — пробой ценой 30-недельной MA вниз на повышенном объёме либо начало выравнивания самой MA после длительного роста. Для коротких позиций логика зеркальна: вход — на пробое вниз поддержки Стадии 3, выход — при начале формирования Стадии 1.
Автор: Tola Moses Hector