Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 56): Анализ принятия и отвержения на границах сессии с помощью CP

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Введение

Торговые сессии оставляют устойчивые структурные следы. По мере того как цена формируется в пределах сессии, ее максимум и минимум становятся опорными границами, с которыми последующее движение цены должно считаться. Свечи, взаимодействующие с этими ранее сформированными уровнями, показывают, принимает ли рынок новые экстремумы диапазона или отвергает их. Ранее я представил индекс давления свечи (CPI), чтобы количественно оценивать внутреннее давление покупателей и продавцов, которое не видно по одному лишь цвету свечи. Когда цена возвращается к границе предыдущей сессии, ключевой вопрос состоит в том, идет ли речь о принятии или об отвержении, и CPI помогает ответить на него объективно.

В этой статье та же идея переносится в контекст торговых сессий. Цель состоит в том, чтобы использовать CPI для проверки, сопровождаются ли свечи, взаимодействующие с уже сформированными границами сессии, давлением покупателей или давлением продавцов. Благодаря этому уровни сессии перестают быть просто статичными линиями на графике. Они становятся зонами, где внутреннее ценовое давление показывает, принимает ли рынок более высокие цены или отвергает их. Это помогает объективно отличать истинное принятие от отвержения, что дает объективный контекст для дискреционных решений трейдера.





Обзор предыдущей статьи

В предыдущей статье был представлен индекс давления свечи (CPI), который в простых словах показывает внутреннее давление покупателей или продавцов внутри каждой закрытой свечи. Это давление отражает, как цена вела себя в процессе формирования свечи, и показывает больше, чем один только цвет свечи. Чтобы кратко вернуться к материалу той статьи, разберем его в двух частях. В первой части кратко повторим саму концепцию CPI, а во второй – результаты, полученные при тестировании индикатора CPI. Ниже обе темы кратко рассматриваются, после чего анализ в этой статье развивается дальше.

Концепция CPI

Если вы когда-нибудь смотрели футбольный матч, то наверняка замечали: побеждает не всегда та команда, которая играла лучше. Команда может больше владеть мячом, создавать больше моментов и постоянно давить, но все равно проиграть матч. Большинство людей запоминают итоговый счет, но полная картина того, как проходил матч, часто остается скрытой. Со свечами происходит то же самое. Многие смотрят только на цвет свечи и на этом останавливаются. CPI работает как скрытая статистика матча: он показывает давление внутри свечи, которого не видно по одному лишь ее цвету.

Он рассчитывается по цене максимума, цене минимума и цене закрытия свечи, как показано в формуле ниже.

Результаты тестирования

Значения CPI нормируются в пределах фиксированного диапазона от -1 до +1, что позволяет последовательно сравнивать силу давления между свечами.После того как индикатор был успешно разработан, мы протестировали его и получили следующие результаты.

Эти результаты наглядно показывают давление внутри каждой свечи, а свечи, отмеченные стрелками, выделяют более сильное доминирование покупателей или продавцов за счет интенсивности цвета. В следующем разделе показано, как CPI можно использовать шире – для различения поведения при пробое и развороте на ключевых уровнях рыночных сессий.







Концепция стратегии

Структура сессии как память рынка

Когда торговая сессия завершается, это означает окончание определенного этапа рыночной активности. За это время цена формирует диапазон, тестирует ликвидность и в конечном счете закрывается на уровне, который отражает временный консенсус между покупателями и продавцами. Максимум и минимум сессии не случайны – это внешние границы такого процесса принятия решений.

После формирования эти границы сохраняются в рыночной структуре. Когда цена снова подходит к максимуму или минимуму предыдущей сессии, она взаимодействует не со случайным уровнем, а возвращается в зону, где ранее уже происходили дисбаланс, поглощение и последующее разрешение. Поэтому максимумы и минимумы сессии часто становятся устойчивыми уровнями поддержки и сопротивления – опорными точками, в которых рынок заново оценивает прежний консенсус.

Принятие и отвержение на уровнях сессии

Когда цена возвращается к границе предыдущей сессии, возможны два сценария: принятие или отвержение. Принятие происходит, когда цена выходит за пределы уровня и удерживается выше или ниже него, что указывает на готовность участников совершать сделки вне диапазона предыдущей сессии. Отвержение происходит, когда цена тестирует уровень, но не может удержать давление за его пределами и возвращается в прежний диапазон.

Представим, что максимум предыдущей сессии находится на уровне 1,1000. Когда цена возвращается, возможны два сценария:

принятие – устойчивое закрытие выше уровня при сильном положительном CPI;

отвержение – выход выше уровня, но затем возврат внутрь диапазона и закрытие внутри него с переходом CPI в отрицательную область.

Это определяется положением цены закрытия внутри диапазона свечи, а не только тенями или цветом. На схеме ниже показан процесс, который запускается, когда цена достигает границы предыдущей сессии: принятие или отвержение определяется поведением на самом уровне, а не первичным тестом.

Эти исходы определяются не одним тиком и не одной тенью, а тем, как цена ведет себя к моменту закрытия свечи на уровне. Закрытие показывает наличие или отсутствие реального подтверждения. Движение за пределы уровня сессии, которое не сохраняет давление к моменту закрытия, не дает подтверждения, тогда как закрытие за пределами уровня отражает устойчивое участие.

Ограничения цвета свечи на границах сессии

На ключевых уровнях сессии один только цвет свечи часто дает неполные или вводящие в заблуждение сигналы. Свеча может закрыться выше цены открытия и выглядеть бычьей, но при этом завершиться слабо внутри своего диапазона после краткого движения вверх. В таких случаях цвет свечи указывает на силу, тогда как внутреннее поведение говорит о нерешительности или поглощении.

И наоборот, свеча с медвежьим цветом может закрыться рядом со своим максимумом, что указывает не на доминирование продавцов, а на поглощение продаж. Такие противоречия особенно часто возникают вблизи максимумов и минимумов сессии, где сосредоточена ликвидность и сталкиваются встречные ордера. Если полагаться в таких точках только на цвет свечи, можно неверно истолковать намерения рынка.

CPI как слой подтверждения на уровнях сессии

Индекс давления свечи (CPI) снимает это ограничение: он оценивает, где цена закрывается внутри диапазона свечи, а не опирается только на цвет. Измеряя внутреннее давление покупателей и продавцов, CPI показывает, за кем оставался контроль: за покупателями, за продавцами или ни у одной из сторон.

Максимум или минимум сессии задает структурный контекст; CPI оценивает качество взаимодействия цены с этой структурой. Выход выше максимума сессии, сопровождающийся сильным положительным CPI, указывает на принятие – давление покупателей сохраняется к моменту закрытия. Напротив, выход за уровень при слабом или отрицательном CPI говорит о недостаточной вовлеченности участников и повышает вероятность отвержения. Та же логика применяется и к минимумам сессии.

Интерпретация давления

Этот подход отслеживает поведение цены на уровнях сессии и оценивает реакцию через внутренние метрики давления. Благодаря этому анализ остается основанным на фактической реакции рынка и опирается на наблюдаемое поведение, избегая спекулятивных допущений.

CPI классифицирует качество текущего взаимодействия. Благодаря этому он помогает отличать значимое принятие от слабых/неглубоких пробоев, а подлинное отвержение – от временной нерешительности.

Область применения и цель подхода

В данной статье представлен подход к интерпретации уровней сессии. Он сочетает структуру сессии с CPI и позволяет оценивать, принимает ли цена уровень или отвергает его, по характеру закрытия свечей внутри диапазона. В следующем разделе показано, как эта логика реализуется на языке MQL5 с использованием анализа по закрытым свечам и вычислений, изолированных по сессиям.

Этот пример еще раз показывает, что структура сессии задает контекст, а поведение свечи на границе определяет, будет ли уровень принят или произойдет отвержение.





Реализация на MQL5

Реализация на языке MQL5 превращает сессионную концепцию индекса давления свечи (CPI) в инструмент анализа по закрытым свечам. Она строит прямоугольники сессий Токио, Лондона и Нью-Йорка и по данным CPI классифицирует принятие уровня после пробоя и отвержение на границах сессий. Цель здесь – добиться согласованности: одна и та же логика должна работать и при исторической реконструкции, и в реальном времени. Все классификации выполняются исключительно на полностью закрытых свечах.

Внутренне реализация построена вокруг трех основных задач: построения окон сессий во времени брокера (сервера); отбора диапазонов сессий по закрытым свечам; и оценки взаимодействий на границах сессии, подтвержденных CPI, по двухсвечной модели.

Настройка сессии и управление состоянием

Сессии настраиваются через входные строки в формате HH:MM по времени брокера (сервера). Такой подход обеспечивает переносимость между разными брокерами и не зависит от локального времени машины. Каждая сессия представлена структурой SessionState, в которой хранятся имя сессии и заданное временное окно, вычисленные метки времени startDT и endDT, привязанные к нужному торговому дню, текущие максимум и минимум для построения прямоугольника сессии, а также два флага управления – doneHighSide и doneLowSide, – которые исключают повторные классификации на одной и той же границе. Три экземпляра (g_sess[3]) создаются и обновляются по единой схеме, поэтому Токио, Лондон и Нью-Йорк обрабатываются одинаково в рамках общей логики.

struct SessionState { string name; string startHHMM; string endHHMM; color rectColor; datetime anchorMidnight; datetime startDT; datetime endDT; bool active; double high; double low; bool doneHighSide; bool doneLowSide; }; SessionState g_sess[ 3 ];

Границы сессии и обработка полуночи

Границы сессии строятся функцией BuildSessionBounds(). Эта функция разбирает входные значения HH:MM и вычисляет значения startDT и endDT, привязанные к anchorMidnight. Сессии, которые переходят через полночь, то есть когда время начала позже времени окончания, обрабатываются явно, чтобы окно сессии оставалось корректным даже при охвате двух календарных дат.

void BuildSessionBounds( const string startHHMM, const string endHHMM, datetime now, datetime &sessStart, datetime &sessEnd, datetime &anchorMidnight) { }

Функция также выбирает наиболее актуальное вхождение сессии относительно текущего времени, чтобы привязка сессии соответствовала предполагаемому торговому дню, а не только календарной дате.

Логика принадлежности к сессии (фильтрация по datetime)

В реализации не используется привязка окон сессии к диапазонам индексов баров. Вместо этого границы сессии хранятся как значения datetime (startDT, endDT), а принадлежность свечи определяется сравнением времени открытия каждого бара (iTime) с окном сессии.

datetime t1 = iTime ( _Symbol , _Period , 1 ); if (t1 >= s.startDT && t1 <= s.endDT) { double h1 = iHigh ( _Symbol , _Period , 1 ); double l1 = iLow ( _Symbol , _Period , 1 ); if (h1 > s.high) s.high = h1; if (l1 < s.low) s.low = l1; }

В режиме реального времени UpdateOneSessionLive() проверяет последнюю закрытую свечу (bar[1]) и обновляет диапазон сессии только в том случае, если ее временная метка попадает в интервал [startDT, endDT]. В исторической реконструкции UpdateOneSessionAtShift() применяет ту же логику, используя произвольный сдвиг бара. Поскольку каждая свеча имеет абсолютную временную метку, этот подход на основе datetime работает одинаково на всех таймфреймах.

Визуальные и аналитические диапазоны сессии

В реализации поддерживаются два разных типа диапазонов сессии.

ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_RECTANGLE , 0 , s.startDT, s.high, s.endDT, s.low); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_FILL , true ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , ColorToARGB (s.rectColor, InpRectTransparency));

Диапазон прямоугольника (s.high, s.low) обновляется по мере обработки свечей и используется только для построения визуальных прямоугольников сессии (OBJ_RECTANGLE). Эти прямоугольники сохраняются на графике, а в их именах используется временная метка anchorMidnight соответствующей сессии. Однако отдельная постоянная структура данных для диапазонов завершенных сессий не хранится.

Аналитический диапазон вычисляется по запросу с помощью SessionRangeFromShift(). Эта функция просматривает исторические свечи, временные метки которых попадают в окно сессии, начиная с указанного startShift, чтобы исключить более новые свечи. Это разделение гарантирует, что оценочная свеча не будет влиять на уровень сессии, с которым она сравнивается.

Вычисление CPI и шумовой фильтр

CPI вычисляется функцией CalcCPI(high, low, close) и нормируется в диапазоне от -1 до +1. Шумовой фильтр (InpMinRangePoints) отсеивает свечи, у которых диапазон от максимума до минимума меньше заданного минимума, снижая число ложных классификаций из-за баров с низкой активностью.

bool SessionRangeFromShift( const SessionState &s, int startShift, double &outHigh, double &outLow) { for ( int sh = startShift; sh < Bars ( _Symbol , _Period ); sh++) { datetime tt = iTime ( _Symbol , _Period , sh); if (tt < s.startDT) break ; if (tt > s.endDT) continue ; outHigh = MathMax (outHigh, iHigh ( _Symbol , _Period , sh)); outLow = MathMin (outLow, iLow ( _Symbol , _Period , sh)); } return true ; }

CPI применяется только к закрытым свечам, а именно к двум барам, участвующим в оценке: sh1 – более новая свеча подтверждения, а sh2 = sh1 + 1 – более старая контекстная свеча, которая задает условия пробоя или задает предшествующий контекст CPI.

Модель оценки сигналов (двухсвечное ядро)

Все классификации выполняются внутри EvaluateSignalsCore() по единой двухсвечной модели. Более ранняя свеча (sh2) либо задает условия подтверждения пробоя, либо дает предшествующий контекст CPI для разворотов, а более новая свеча (sh1) либо подтверждает пробой поведением при ретесте, либо указывает на отвержение по возвратному закрытию внутри диапазона.

int sh1 = 1 ; int sh2 = sh1 + 1 ; double cpi1 = CalcCPI(h1, l1, c1); double cpi2 = CalcCPI(h2, l2, c2);

Эта модель используется как в режиме реального времени (где sh1 = bar[1]), так и при исторической реконструкции (где sh1 задается произвольным историческим сдвигом), что обеспечивает одинаковую логику в обоих режимах.

Критерии принятия пробоя

Принятие уровня после пробоя подтверждается двухсвечной последовательностью. Свеча пробоя (sh2) должна закрыться за соответствующей границей сессии, а CPI должен превысить заданный порог силы в направлении пробоя. Затем подтверждающая свеча (sh1) должна протестировать границу в пределах допуска и снова закрыться за ней.

double hiBrk, loBrk; SessionRangeFromShift(s, sh1 + 2 , hiBrk, loBrk); bool bullBreak = (c2 > hiBrk + tol) && (cpi2 >= InpStrongThreshold) && RetestTouchesFromAbove(l1, hiBrk, touchTol) && (c1 > hiBrk);

Опорный уровень пробоя (hiBrk или loBrk) вычисляется с помощью SessionRangeFromShift() при startShift = sh1 + 2. Это исключает из диапазона, по которому определяется уровень, и свечу пробоя, и свечу подтверждения, поэтому последовательность пробоя не влияет на границу, которую пытается пробить.

Критерии отвержения и логика порогов

Отвержение фиксируется, когда подтверждающая свеча (sh1) выходит за границу сессии, но закрывается с возвратом обратно в диапазон сессии. На максимуме сессии свеча должна подняться выше максимума и закрыться ниже него (медвежье отвержение). На минимуме сессии свеча должна опуститься ниже минимума и закрыться выше него (бычье отвержение).

bool bearRejAtHigh = (h1 > hiRev + tol) && (c1 < hiRev) && (cpi1 <= -InpStrongThreshold) && (cpi2 > = -InpNeutralBand) && PassWickHigh(o1,h1,l1,c1);

Для проверки CPI используется модель порогового переключения, а не модель постепенного усиления сигнала. Для медвежьего отвержения у sh1 должен быть сильно отрицательный CPI, а у sh2 он не должен быть сильно отрицательным. Для бычьего отвержения у sh1 должен быть выраженно положительный CPI, а у sh2 он не должен быть выраженно положительным. Можно включить дополнительные фильтры по длине тени: они требуют минимальной длины тени и сокращают число ложных срабатываний от неглубоких или неоднозначных проколов.

Опорные уровни отвержения (hiRev / loRev) вычисляются при startShift = sh1 + 1, то есть подтверждающая свеча исключается, а уже сформированная структура сессии сохраняется.

Ограничение числа классификаций за сессию

Чтобы избежать повторных отметок на одной и той же границе, через InpOncePerSessionPerSide можно включить правило: не более одной классификации на каждую сторону за сессию. Когда правило включено, doneHighSide исключает повторные классификации на максимуме сессии, а doneLowSide – на минимуме сессии. Эти флаги автоматически сбрасываются, когда сессия переходит к новому опорному окну.

if (InpOncePerSessionPerSide) { if (s.doneHighSide) bearRejAtHigh = false ; if (s.doneLowSide) bullRejAtLow = false ; }

Визуальный слой

Визуальный слой предназначен для интерпретации, а не для исполнения торговых решений. Прямоугольники сессий рисуются с помощью OBJ_RECTANGLE; их цвет и прозрачность можно настраивать. Когда пробой или отвержение подтверждается, сигнальные стрелки ставятся на подтверждающей свече (sh1). На sh1 также наносятся мини-маркеры CPI, чтобы визуализировать величину и направление давления: высота маркера кодирует силу, а цвет – интенсивность давления покупателей или продавцов.

DrawArrow(t1, h1 + 10 * _Point , false , s.name+ "_REJH" ); DrawCPIMarkerOnBar(t1, h1, l1, cpi1, s.name+ "_CPI" );

Все визуальные элементы строятся только по закрытым свечам и не пересчитываются на каждом тике, что обеспечивает детерминированную отрисовку.

Историческая реконструкция и работа в реальном времени

После прикрепления к графику инструмент может выполнять ограниченную историческую реконструкцию с помощью EvaluateHistoryLookback(): проходить от старых баров к новым, восстанавливать прямоугольники сессий и классифицировать события без запуска алертов.

if (bar0 != g_lastBarTime) { g_lastBarTime = bar0; for ( int i= 0 ;i< 3 ;i++) EvaluateSignalsForSessionLive(g_sess[i]); }

В режиме реального времени отслеживание сессии обновляется по последней закрытой свече, а классификация сигналов выполняется только при формировании нового бара. Это обеспечивает полное совпадение логики оценки с историческим поведением: одна оценка на каждую закрытую свечу без расхождений между режимами.

EvaluateHistoryLookback();





Тестирование и результаты

Тестирование проводилось в Тестере стратегий MetaTrader 5 в визуальном режиме, чтобы оценить структурную корректность, дисциплину тайминга и одинаковое поведение классификации. Целью тестирования была аналитическая проверка, а не торговая результативность. Использовались та же реализация, те же параметры и те же определения сессий, без изменений.

Чтобы проверить устойчивость в разных рыночных условиях, тестирование проводилось на EURUSD – относительно стабильной валютной паре – и на XAUUSD (золоте) – более волатильном инструменте с более резкими движениями, привязанными к сессиям.

Построение сессий и их стабильность

На обоих инструментах окна сессий Токио, Лондона и Нью-Йорка формировались последовательно и корректно соотносились со временем брокера. Прямоугольники сессий расширялись только пока соответствующие сессии были активны и оставались стабильными после завершения окна сессии. Границы после закрытия свечи больше не менялись. Такое поведение стабильно наблюдалось и при исторической реконструкции, и при воспроизведении в тестере в реальном времени, что подтверждает два момента: принадлежность к сессии определяется по абсолютным временным меткам свечей; построение диапазона опирается только на закрытые свечи.

Рисунок выше: Тестер стратегий на EURUSD H1

Принятие и отвержение на границах сессии

На EURUSD взаимодействия у границ сессий в целом были упорядоченными. Принятие уровня после пробоя развивалось по четкой двухсвечной схеме: сначала шла свеча пробоя, подтвержденная CPI, затем – свеча подтверждения, которая выполняла ретест и снова закрывалась за границей сессии. В случаях отвержения наблюдались короткие проколы уровней сессии, после которых следовало уверенное закрытие обратно внутри диапазона, часто сопровождавшееся явным пороговым переключением CPI.

На XAUUSD та же логика сохранялась и в условиях более высокой волатильности. Границы сессий тестировались агрессивнее, но классификации оставались контролируемыми и без повторов. Шумовой фильтр и пороги CPI отсеивали незначительные колебания, поэтому отмечались только структурно значимые взаимодействия.

Ограничение "один раз за сессию на сторону" оказалось особенно эффективным в волатильных условиях, предотвращая повторные классификации при быстром тестировании границ.

Рисунок выше: Тест на XAUUSD, H1

Визуальная интерпретация и аналитическая ценность

Прямоугольники сессий задавали структурный контекст по времени, а стрелки отмечали классифицированные взаимодействия на границах сессий. Мини-маркеры CPI добавляли контекст давления прямо на свечах подтверждения, позволяя отличать принятие от отвержения, не полагаясь только на цвет свечи.

На EURUSD это дало чистые и показательные примеры. На XAUUSD тот же визуальный язык прояснял намерение рынка внутри больших внутридневных диапазонов, отделяя простую волатильность от подтвержденного направленного движения.





Заключение

В этой статье было показано, как структуру сессии и давление на уровне свечи можно объединить для интерпретации принятия и отвержения на ключевых уровнях рынка. Если рассматривать каждую торговую сессию как самостоятельную фазу со своим формирующимся диапазоном, то максимумы и минимумы сессии воспринимаются не как статичные линии, а как контекстные зоны принятия решений, значимость которых проявляется через поведение цены и внутреннее давление.

Индекс давления свечи выступил практичным инструментом для оценки этого поведения. Если не ограничиваться одним только цветом или размером свечи, CPI показывает, поддерживались ли взаимодействия на границах сессий устойчивым давлением покупателей или продавцов либо были всего лишь слабыми проколами, которые с высокой вероятностью являлись ложными. При использовании логики закрытых свечей и двухсвечной модели подтверждения этот подход позволяет отличать сценарии продолжения движения от сценариев отвержения уровня без введения дискреционных правил. Реализация на языке MQL5 показала, что этот подход остается стабильным на разных инструментах и при разных режимах волатильности. Тестирование на EURUSD и XAUUSD показало устойчивую работу механизма построения сессий, оценки CPI и классификации при условии, что анализ ограничен полностью закрытыми свечами. Оба режима дали совпадающие результаты, что подтверждает аналитическую надежность подхода.

Этот подход представлен строго как аналитический инструмент, а не как самостоятельная торговая система. Его ценность заключается в ясности. Объединяя временную структуру сессии с оценкой свечей по давлению, эта реализация дает структурированный способ наблюдать, изучать и рассматривать поведение цены на уровне сессий в контексте других форм рыночного анализа.