Автооптимизация тейк-профитов и параметров индикатора с помощью SMA и EMA

Введение

В постоянно меняющемся мире алгоритмической торговли инновации являются ключом к тому, чтобы оставаться впереди. Сегодня мы рады представить продвинутый советник (EA), который сочетает машинное обучение с традиционным техническим анализом при работе на валютных рынках. Советник использует модель ONNX и тщательно оптимизированные технические индикаторы для принятия торговых решений на валютных рынках.

Подход советника многогранен и использует прогнозирование цен с помощью модели машинного обучения, методы отслеживания трендов и адаптивную оптимизацию параметров. Он предназначен в первую очередь для работы с акциями #AAPL, хотя его можно адаптировать и для других инструментов. Благодаря таким функциям, как динамическое определение размера лота, трейлинг-стопы и автоматическая подстройка под рыночные условия, этот советник представляет собой сочетание передовых технологий и проверенных временем принципов торговли.

Используемые индикаторы:

Простая скользящая средняя (SMA): Советник использует простую скользящую среднюю с адаптивно оптимизируемым периодом. SMA помогает определить общее направление тренда и используется в сочетании с ценовыми и другими индикаторами для генерации торговых сигналов. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA): Также используется с динамически оптимизируемым периодом. EMA быстрее реагирует на последние изменения цен, чем SMA, обеспечивая иной взгляд на направление тренда. Средний истинный диапазон (Average True Range, ATR): Хотя индикатор явно не рассчитывается в коде, советник использует расчеты на основе ATR для установки уровней стоп-лосса и тейк-профита. Это позволяет корректировать размер позиции и управлять рисками с учетом волатильности. Модель машинного обучения: Советник использует модель ONNX (Open Neural Network Exchange) для прогнозирования цен. Эта модель учитывает ряд последних ценовых данных и пытается спрогнозировать следующее движение цены, добавляя прогностический элемент в торговую стратегию.

Эти индикаторы объединены сложным образом, а их параметры динамически оптимизируются на основе текущих рыночных условий. Советник также включает в себя такие функции, как трейлинг-стопы и расчет морального ожидания для эффективного управления открытыми позициями.

Сочетание этих индикаторов, а также машинного обучения позволяет советнику адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и потенциально выявлять торговые возможности в различных состояниях рынка.





Обзор кода



1. Первоначальная настройка и включаемые файлы:

Код начинается с информации об авторских правах и включает необходимые библиотеки, такие как Trade.mqh.

#include <Trade\Trade.mqh>

2. Глобальные переменные и параметры:

Определяются параметры модели ONNX, включая размер выборки и хэндлы.

Объявляются входные параметры для индикаторов (SMA, EMA, ATR) и торговых операций.

Определяются перечисления и константы для движения цен и магических чисел.

#resource "/Files/model.EURUSD.D1.1_1_2024.onnx" as uchar ExtModel[];

input group "----- Indicators Parameters -----" int SMA_Period = 20 ; int EMA_Period = 50 ; input double StopLossATR = 1.5 ; input double TakeProfitATR = 3.0 ; input int OptimizationDays = 1 ; input int LookbackPeriod = 7 ; input int MinSMAPeriod = 5 ; input int MaxSMAPeriod = 50 ; input int MinEMAPeriod = 5 ; input int MaxEMAPeriod = 50 ;

#define MAGIC_SE 12321

datetime lastOptimizationTime = 0 ; double optimizedTakeProfit = 0.0 ; double optimizedStopLoss = 0.0 ;

double InpTakeProfit1 ; double InpStopLoss1;

3. Функция инициализации (OnInit):

Настраивает модель ONNX из буфера.

Инициализирует технические индикаторы (SMA, EMA).

Вызывает функции для оптимизации индикаторов и торговых параметров.

int OnInit () { ExtHandle = OnnxCreateFromBuffer (ExtModel, ONNX_DEFAULT ); if (ExtHandle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "OnnxCreateFromBuffer error " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } const long input_shape[] = { 1 , SAMPLE_SIZE, 1 }; if (! OnnxSetInputShape (ExtHandle, ONNX_DEFAULT , input_shape)) { Print ( "OnnxSetInputShape error " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } const long output_shape[] = { 1 , 1 }; if (! OnnxSetOutputShape (ExtHandle, 0 , output_shape)) { Print ( "OnnxSetOutputShape error " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } SMAHandle = iMA ( _Symbol , _Period , SMA_Period, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (SMAHandle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error initializing SMA indicator: " , GetLastError ()); return INIT_FAILED ; } EMAHandle = iMA ( _Symbol , _Period , EMA_Period, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); if (EMAHandle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error initializing EMA indicator: " , GetLastError ()); return INIT_FAILED ; }

trade.SetDeviationInPoints(Slippage); trade.SetExpertMagicNumber(MAGIC_SE);

OptimizeIndicators(); OptimizeParameters(); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

4. Функция деинициализации (OnDeinit):

Освобождает хэндлы для модели ONNX и индикаторов.

void OnDeinit ( const int reason) { if (ExtHandle != INVALID_HANDLE ) { OnnxRelease (ExtHandle); ExtHandle = INVALID_HANDLE ; } IndicatorRelease (SMAHandle); IndicatorRelease (EMAHandle); }

5. Основная торговая логика (OnTick):

Проверяет, закрыт ли рынок.

Периодически оптимизирует индикаторы и торговые параметры.

Обновляет логику трейлинг-стопа.

Прогнозирует движение цен с использованием модели ONNX.

Проверяет условия открытия/закрытия позиций на основе прогнозов и индикаторов.

void OnTick () { if (IsMarketClosed()) { return ; } static datetime lastOptimizationTime2 = 0 ; if ( TimeCurrent () - lastOptimizationTime2 >= OptimizationDays * PeriodSeconds ( PERIOD_H1 )) { OptimizeIndicators(); lastOptimizationTime2 = TimeCurrent (); IndicatorRelease (SMAHandle); IndicatorRelease (EMAHandle); SMAHandle = iMA ( _Symbol , _Period , SMA_Period, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); EMAHandle = iMA ( _Symbol , _Period , EMA_Period, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); } if ( TimeCurrent () - lastOptimizationTime >= PeriodSeconds ( PERIOD_H1 ) * HoursAnalyze) { OptimizeParameters(); lastOptimizationTime = TimeCurrent (); } if (NewBarTS()== true ) { double open= iOpen ( _Symbol ,TFTS, 1 ); CalcLvl(up,( int ) MathRound (( iHigh ( _Symbol ,TFTS, 1 )-open)/ _Point )); CalcLvl(dn,( int ) MathRound ((open- iLow ( _Symbol ,TFTS, 1 ))/ _Point )); buy_sl=CalcSL(dn); buy_tp=CalcTP(up); sell_sl=CalcSL(up); sell_tp=CalcTP(dn); if (TypeTS==Simple) SimpleTS(); if (TypeTS==MoralExp) METS(); if (TypeTS==None) return ; } double bid= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); if (bid==SLNeutral || bid<=SLBuy || (SLSell> 0 && bid>=SLSell)) { for ( int i= PositionsTotal ()- 1 ; i>= 0 ; i--) { ulong ticket= PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (ticket)== true ) trade.PositionClose(ticket); } } if ( TimeCurrent () >= ExtNextDay) { GetMinMax(); ExtNextDay = TimeCurrent (); ExtNextDay -= ExtNextDay % PeriodSeconds ( PERIOD_D1 ); ExtNextDay += PeriodSeconds ( PERIOD_D1 ); } if ( TimeCurrent () < ExtNextBar) return ; ExtNextBar = TimeCurrent (); ExtNextBar -= ExtNextBar % PeriodSeconds (); ExtNextBar += PeriodSeconds (); float close = ( float ) iClose ( _Symbol , _Period , 0 ); if (ExtMin > close) ExtMin = close; if (ExtMax < close) ExtMax = close; double sma[], ema[]; CopyBuffer (SMAHandle, 0 , 0 , 1 , sma); CopyBuffer (EMAHandle, 0 , 0 , 1 , ema); PredictPrice(); if (ExtPredictedClass >= 0 ) { if ( PositionSelect ( _Symbol )) CheckForClose(sma[ 0 ], ema[ 0 ]); else CheckForOpen(sma[ 0 ], ema[ 0 ]); } }

6. Торговые функции:

CheckForOpen - определяет, открывать ли позицию на покупку или продажу на основе прогнозов и сигналов индикаторов.

CheckForClose - проверяет, следует ли закрыть текущие позиции на основе прогнозов.

void CheckForOpen( double sma, double ema) { MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries (rates, true ); int copied = CopyRates ( _Symbol , 0 , 0 , 1 ,rates); if (copied <= 0 ) { Print ( "Error copying rates: " , GetLastError ()); return ; } double Close[ 1 ]; Close[ 0 ]=rates[ 0 ].close; double close = Close[ 0 ]; ENUM_ORDER_TYPE signal = WRONG_VALUE ; Print ( "ExtPredictedClass " ,ExtPredictedClass); if (ExtPredictedClass == 2 ) { Print ( "ExtPredictedClass Sell " ,ExtPredictedClass); Print ( "close " ,close, " sma " ,sma, " ema " , ema); if ((close < sma && close < ema)) { signal = ORDER_TYPE_SELL ; Print ( "Order Sell detected" ); } } else if (ExtPredictedClass == 0 ) { Print ( "ExtPredictedClass Buy " ,ExtPredictedClass); Print ( "close " ,close, " sma " ,sma, " ema " , ema); if ((close > sma && close > ema)) { signal = ORDER_TYPE_BUY ; Print ( "Order Buy detected" ); } } if (signal != WRONG_VALUE && TerminalInfoInteger ( TERMINAL_TRADE_ALLOWED )) { Print ( "Proceding open order" ); double price, sl= 0 , tp= 0 ; double bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); MqlTradeRequest request = {}; MqlTradeResult result = {}; request.action = TRADE_ACTION_DEAL ; request.symbol = _Symbol ; request.deviation = Slippage; request.magic = MAGIC_SE; request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK ; double lotaje; if (signal == ORDER_TYPE_SELL ) { price = bid; Print ( "Price: " ,price); if (inp_lot_type == LOT_TYPE_FIX) lotaje=inp_lot_fix ; else lotaje=get_lot(price); if (!CheckVolumeValue(lotaje)) return ; if (!InpUseStops && ATR) { sl = NormalizeDouble (bid + StopLossATR * ATRValue, _Digits ); tp = NormalizeDouble (ask - TakeProfitATR * ATRValue, _Digits ); if (!CheckMoneyForTrade( _Symbol , lotaje, ORDER_TYPE_SELL )) { Print ( "No hay suficiente margen para abrir la posición" ); return ; } request.type = ORDER_TYPE_SELL ; request.price = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); request.volume = lotaje; request.sl = sl; request.tp = tp; request.comment = "SEW Opened sell order" ; } if (!InpUseStops && ATR) { sl = 0 ; tp = 0 ; } else { InpTakeProfit1 =optimizedTakeProfit; InpStopLoss1= optimizedStopLoss; sl = NormalizeDouble (bid + InpStopLoss1* _Point , _Digits ); tp = NormalizeDouble (ask - InpTakeProfit1* _Point , _Digits ); } } else { price = ask; Print ( "Price: " ,price); if (inp_lot_type == LOT_TYPE_FIX) lotaje=inp_lot_fix ; else lotaje=get_lot(price); if (!CheckVolumeValue(lotaje)) return ; if (!InpUseStops) { sl = NormalizeDouble (ask - StopLossATR * ATRValue, _Digits ); tp = NormalizeDouble (bid + TakeProfitATR * ATRValue, _Digits ); if (!CheckMoneyForTrade( _Symbol , lotaje, ORDER_TYPE_BUY )) { Print ( "No hay suficiente margen para abrir la posición" ); return ; } request.type = ORDER_TYPE_BUY ; request.price = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); request.volume = lotaje; request.sl = sl; request.tp = tp; request.comment = "SEW Opened buy order" ; } if (!InpUseStops && ATR) { sl = 0 ; tp = 0 ; } else { InpTakeProfit1 =optimizedTakeProfit; InpStopLoss1= optimizedStopLoss; sl = NormalizeDouble (ask - InpStopLoss1* _Point , _Digits ); tp = NormalizeDouble (bid + InpTakeProfit1* _Point , _Digits ); } } Print ( "No InpUseStops used" ); if (!CheckMoneyForTrade( _Symbol , lotaje, ( ENUM_ORDER_TYPE )signal)) { Print ( "No hay suficiente margen para abrir la posición" ); return ; } Print ( "Volume " , lotaje); request.type = signal; request.price = price; request.volume = lotaje; request.sl = sl; request.tp = tp; request.comment = "SEW" ; if (! OrderSend (request, result)) { Print ( "Error opening the order: " , GetLastError ()); return ; } } } void CheckForClose( double sma, double ema) { if (InpUseStops) return ; bool bsignal = false ; long type = PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); if (type == POSITION_TYPE_BUY && ExtPredictedClass == 2 ) bsignal = true ; if (type == POSITION_TYPE_SELL && ExtPredictedClass == 0 ) bsignal = true ; if (bsignal && TerminalInfoInteger ( TERMINAL_TRADE_ALLOWED )) { ExtTrade.PositionClose( _Symbol ); CheckForOpen(sma, ema); } }

7. Прогноз цены (PredictPrice):

Использует модель ONNX для прогнозирования будущего движения цены.

void PredictPrice( void ) { static vectorf output_data( 1 ); static vectorf x_norm(SAMPLE_SIZE); if (ExtMin >= ExtMax) { Print ( "ExtMin >= ExtMax" ); ExtPredictedClass = - 1 ; return ; } if (!x_norm. CopyRates ( _Symbol , _Period , COPY_RATES_CLOSE , 1 , SAMPLE_SIZE)) { Print ( "CopyRates " , x_norm.Size()); ExtPredictedClass = - 1 ; return ; } float last_close = x_norm[SAMPLE_SIZE - 1 ]; x_norm -= ExtMin; x_norm /= (ExtMax - ExtMin); if (! OnnxRun (ExtHandle, ONNX_NO_CONVERSION , x_norm, output_data)) { Print ( "OnnxRun" ); ExtPredictedClass = - 1 ; return ; } float predicted = output_data[ 0 ] * (ExtMax - ExtMin) + ExtMin; float delta = last_close - predicted; if ( fabs (delta) <= 0.00001 ) ExtPredictedClass = PRICE_SAME; else if (delta < 0 ) ExtPredictedClass = PRICE_UP; else ExtPredictedClass = PRICE_DOWN; Print ( "Predicted price: " , predicted, " Delta: " , delta, " Predicted Class: " , ExtPredictedClass); }

8. Функции трейлинг-стопа:

Различные функции (AllTS, METS, SimpleTS) реализуют различные стратегии трейлинг-стопа.

Подробности можно узнать в этой статье: "Трейлинг-стоп в трейдинге"

9. Функции оптимизации:

OptimizeParameters - пробует различные значения тейк-профита и стоп-лосса для поиска оптимальных настроек.

OptimizeIndicators - находит лучшие периоды для индикаторов SMA и EMA.

void OptimizeParameters() { double bestTakeProfit = InpTakeProfit1; double bestStopLoss = InpStopLoss1; double bestPerformance = - DBL_MAX ; for ( int tp = 65 ; tp <= 500 ; tp += 5 ) { for ( int sl = 65 ; sl <= 500 ; sl += 5 ) { double performance = TestStrategy(tp, sl); if (performance > bestPerformance) { bestPerformance = performance; bestTakeProfit = tp; bestStopLoss = sl; } } } optimizedTakeProfit = bestTakeProfit; optimizedStopLoss = bestStopLoss; Print ( "Optimized TakeProfit: " , optimizedTakeProfit); Print ( "Optimized StopLoss: " , optimizedStopLoss); }

void OptimizeIndicators() { datetime startTime = TimeCurrent () - LookbackPeriod * PeriodSeconds ( PERIOD_H1 ); datetime endTime = TimeCurrent (); int bestSMAPeriod = SMA_Period; int bestEMAPeriod = EMA_Period; double bestPerformance = - DBL_MAX ; for ( int smaPeriod = MinSMAPeriod; smaPeriod <= MaxSMAPeriod; smaPeriod++) { for ( int emaPeriod = MinEMAPeriod; emaPeriod <= MaxEMAPeriod; emaPeriod++) { double performance = TestIndicatorPerformance(smaPeriod, emaPeriod, startTime, endTime); if (performance > bestPerformance) { bestPerformance = performance; bestSMAPeriod = smaPeriod; bestEMAPeriod = emaPeriod; } } } SMA_Period = bestSMAPeriod; EMA_Period = bestEMAPeriod; Print ("Optimized SMA Period : ", SMA_Period); Print ("Optimized EMA Period : ", EMA_Period); }

10. Вспомогательные функции и управление капиталом:

Функции для расчета размера лота, проверки объема, проверки закрытия рынка, включая функции для проверки наличия достаточного количества денег для торговли и нормализации размеров лотов и так далее.

bool IsMarketClosed() { datetime currentTime = TimeCurrent (); MqlDateTime tm; TimeToStruct (currentTime, tm); int dayOfWeek = tm.day_of_week; int hour = tm.hour; if (dayOfWeek <= Sunday || dayOfWeek >= Saturday) { return true ; } if (hour >= after || hour < before) { return true ; } return false ; } bool CheckVolumeValue( double volume) { double min_volume= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_MIN ); if (volume<min_volume) { return ( false ); } double max_volume= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_MAX ); if (volume>max_volume) { return ( false ); } double volume_step= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_STEP ); int ratio=( int ) MathRound (volume/volume_step); if ( MathAbs (ratio*volume_step-volume)> 0.0000001 ) { return ( false ); } return ( true ); } bool CheckMoneyForTrade( string symb, double lots, ENUM_ORDER_TYPE type) { MqlTick mqltick; SymbolInfoTick (symb,mqltick); double price=mqltick.ask; if (type== ORDER_TYPE_SELL ) price=mqltick.bid; double margin,free_margin= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE ); if (! OrderCalcMargin (type,symb,lots,price,margin)) { Print ( "Error in " , __FUNCTION__ , " code=" , GetLastError ()); return ( false ); } if (margin>free_margin) { Print ( "Not enough money for " , EnumToString (type), " " ,lots, " " ,symb, " Error code=" , GetLastError ()); return ( false ); } return ( true ); }

double get_lot( double price) { if (inp_lot_type==LOT_TYPE_FIX) return (normalize_lot(inp_lot_fix)); double one_lot_margin; if (! OrderCalcMargin ( ORDER_TYPE_BUY , _Symbol , 1.0 ,price,one_lot_margin)) return (inp_lot_fix); return (normalize_lot(( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )*(inp_lot_risk/ 100 ))/ one_lot_margin)); } double normalize_lot( double lt) { double lot_step = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_STEP ); lt = MathFloor (lt / lot_step) * lot_step; double lot_minimum = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MIN ); lt = MathMax (lt, lot_minimum); return (lt); }

Основные функции:

Использует машинное обучение (модель ONNX) для прогнозирования цен. Объединяет технические индикаторы (SMA, EMA) с прогнозами машинного обучения для принятия торговых решений. Реализует несколько стратегий трейлинг-стопа. Включает периодическую оптимизацию параметров индикатора и торговых настроек. Имеет встроенное управление рисками (размер лота, проверка капитала). Учитывает часы работы рынка для торговли.

Советник сочетает в себе традиционный технический анализ с машинным обучением для торговли на рынке Форекс. Он также включает в себя различные функции управления рисками и оптимизации для адаптации к меняющимся рыночным условиям.

Стратегия продемонстрировала прибыльность с солидным коэффициентом Шарпа в 6,21. Однако она имеет высокую просадку, что говорит о необходимости тщательного управления рисками. Способность стратегии обеспечивать постоянную прибыль, что видно по кривой эквити, отражает ее потенциал для применения в реальной торговле. Дальнейшие оптимизации могут быть направлены на сокращение просадок и повышение коэффициента восстановления для повышения общей производительности.





Итог



В статье представлен инновационный советник для алгоритмической торговли на рынке Форекс, специально разработанный для торговли акциями Apple Inc. (#AAPL). Советник представляет собой сложное сочетание машинного обучения и традиционного технического анализа, направленное на точное и адаптивное управление сложными ситуациями на валютных рынках.

В основе советника лежит модель ONNX (Open Neural Network Exchange), которая служит компонентом машинного обучения. Задача модели — прогнозировать движение цен на основе последних рыночных данных. Советник объединяет прогнозы с популярными техническими индикаторами, а именно простой скользящей средней (SMA) и экспоненциальной скользящей средней (EMA), для генерации торговых сигналов.

Подход многогранен и включает в себя несколько ключевых особенностей:

Динамическая оптимизация: Как технические индикаторы, так и торговые параметры подлежат периодической оптимизации. Это позволяет советнику адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям, потенциально улучшая свою производительность с течением времени. Адаптивное управление рисками: Советник использует динамическое определение размера лота и расчеты среднего истинного диапазона (ATR) для установки уровней стоп-лосса и тейк-профита. Подход направлен на корректировку размеров позиций и степени риска на основе текущей волатильности рынка. Несколько стратегий трейлинг-стопа: Советник реализует различные методы трейлинг-стопа, что позволяет гибко управлять открытыми позициями и потенциально максимизировать прибыль при минимизации убытков. Осведомленность о состоянии рынка: Система учитывает часы работы и условия рынка, гарантируя, что сделки будут совершаться только тогда, когда это необходимо.

В статье дается подробный анализ структуры кода советника, поясняются его ключевые компоненты:

Инициализация: На этом этапе настраивается модель ONNX и технические индикаторы, подготавливая советник к работе. Основная торговая логика: Основная функциональность, которая решает, когда открывать или закрывать позиции, на основе комбинированных сигналов модели машинного обучения и технических индикаторов. Прогнозирование цен: Использует модель ONNX для прогнозирования будущих движений цен. Функции оптимизации: Периодически корректирует параметры индикатора и торговые настройки для поддержания эффективности в меняющихся рыночных условиях. Управление рисками: Включает функции для расчета размера лота, управления денежными средствами и проверки состояния рынка.

Эффективность советника оценивалась посредством тестирования на истории акций AAPL. Результаты показали многообещающую прибыльность с коэффициентом Шарпа 6,21, что указывает на высокую доходность с поправкой на риск. Однако анализ также выявил относительно высокие показатели просадки, что указывает на области для потенциального улучшения управления рисками.





Заключение

Рассмотренный советник — это огромный скачок вперед. Он использует сочетание интеллектуальных технологий (машинное обучение) и проверенных методов (технический анализ), чтобы предоставить трейдерам эксклюзивные решения относительно того, как инвестировать в акции AAPL и другие инструменты.

Советник объединил модель ONNX для прогнозирования цен с оптимизированными техническими индикаторами. Такое сочетание подразумевает, что оно может реагировать как на мгновенные изменения цен, так и на медленные движения в сторону более долгосрочных событий.

Одной из привлекательных особенностей этого советника является то, что он имеет целостную систему управления рисками. Например, он использует динамический размер лота (изменение размера сделки в соответствии с рыночными условиями), уровни стоп-лосса и тейк-профита на основе ATR (установка ограничений на прибыль и убыток), а также несколько стратегий трейлинг-стопа с учетом изменения цены. Эти инструменты созданы специально для того, чтобы сохранить ваши деньги от неочевидных убытков.

Еще одной замечательной особенностью этого советника является то, что он довольно регулярно обновляет свои индикаторы и торговые параметры. Это позволяет советнику идти в ногу с меняющимся рынком, что является очень важным фактором для сохранения эффективности с течением времени.

Однако результаты тестирования на истории всё еще оставляют желать лучшего. Хотя результаты кажутся хорошими с точки зрения прибыли и управления рисками, были отмечены некоторые значительные просадки — значительное падение стоимости — что указывает на то, что управление рисками можно ужесточить. Будущие версии советника могут включать в себя более эффективные меры безопасности или более осторожную торговлю в периоды высокой волатильности.

Хотя он создан для торговли акциями AAPL, принципы, лежащие в его основе, можно легко применить и к другим финансовым рынкам. Такая гибкость делает этот инструмент полезным как для текущей торговли, так и в качестве модели для будущих алгоритмических систем.

Это сложный и многообещающий советник автоматической торговли, сочетающий в себе передовые технологии и традиционные подходы, эффективный в управлении рисками и легко адаптируемый к меняющимся рыночным условиям. Однако, как и любой другой торговый инструмент, он требует регулярного мониторинга, обновления и тестирования в реальных условиях для обеспечения его бесперебойной работы с течением времени.

Наконец, хотя этот советник, по-видимому, имеет большой потенциал, но над ним еще предстоит поработать и провести множество оптимизаций. Важно помнить, что торговля всегда сопряжена с риском, и прошлые результаты не гарантируют будущего успеха. Если вы рассматриваете возможность использования этой или любой другой автоматизированной системы, убедитесь, что вы понимаете риски и, в идеале, протестируйте ее в смоделированной среде, прежде чем использовать на реальных деньгах.

Надеюсь, вы сможете значительно улучшить этот советник и добиться хороших результатов. Это хороший пример того, как реализовать автоматическую оптимизацию со стоп-уровнями и индикаторами. Надеюсь, статья оказалась для вас полезной.