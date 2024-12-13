Автоматическая оптимизация параметров для торговых стратегий с Python и MQL5

Смысл автоматической оптимизации

Представьте, что у вас есть торговый робот, на разработку которого ушло много сил. Вы с нетерпением ждете возможности увидеть его в работе и поэтому запускаете сразу без оптимизации. Вы получаете первые положительные результаты и думаете, что все в порядке. Однако вскоре что-то ломается, и вы начинаете нести потери.

Неоптимизированный робот работает нестабильно и может реагировать на нерелевантные данные, что приводит к непонятным прибылям и убыткам. Он может принимать решения на основе ложных сигналов, не учитывать изменения рынка и торговать с неоправданным риском, приводя к значительным убыткам. Оптимизация обеспечивает лучшую производительность и надежность.

В этой статье мы увидим, почему автоматическая оптимизация может быть полезна. Мы также познакомимся с различными используемыми алгоритмами и практическими примерами скриптов на Python и советников. Вы научитесь настраивать автоматическую оптимизацию, сравнивать результаты и правильно настраивать оптимизацию параметров, чтобы улучшить эффективность торговой стратегии.

Алгоритмы самооптимизации для торговых стратегий включают оптимизацию параметров, эволюционные алгоритмы, эвристические методы, градиентные методы, машинное обучение и оптимизацию на основе моделирования. Каждый из этих методов имеет свои уникальные плюсы и минусы и подходит под различные торговые потребности и рыночные условия.





Методы оптимизации параметров

Оптимизация методом грубой силы — тестирует все комбинации параметров для получения точных результатов, но потребляет много ресурсов. Поиск по сетке — оценивает комбинации в сетке для баланса полноты и эффективности. Случайный поиск — проверяет случайные комбинации для более быстрого получения результатов, жертвуя при этом точностью.

Выбор конкретного метода зависит от доступных ресурсов, времени и желаемой точности.





Зачем писать на Питоне?



Программы на Python — отличный инструмент для проверки идей, быстрого создания графиков и подтверждения теоретических утверждений историческими торговыми данными. Питон позволяет разрабатывать и корректировать модели, легче проводить эксперименты с различными стратегиями и параметрами. Возможность создания подробных графиков и визуализаций помогает более интуитивно интерпретировать результаты. Кроме того, возможность интеграции исторических данных позволяет проверить, как стратегии работали бы в прошлых сценариях, обеспечивая практическое подтверждение выдвинутых теорий. Такое сочетание скорости, гибкости и аналитических возможностей делает Python незаменимы инструментом для всех трейдеров, которые хотят оптимизировать свои стратегии и лучше понимать финансовые рынки.





Стратегия и индикаторы, используемые в этой статье



Стратегия Mobile Sox Crossing (MAs Crossing) — это торговая методика, основанная сигналах, генерируемых при пересечении двух скользящих средних. Для определения изменений ценового тренда используются две скользящие средние разных периодов: короткая и длинная. Когда короткая скользящая средняя пересекает длинную снизу вверх, формируется сигнал на покупку, указывающий на возможный бычий тренд. И наоборот, когда короткая скользящая средняя пересекает длинную сверху вниз, формируется сигнал на продажу, что указывает на возможный медвежий тренд. Эта стратегия достаточно популярна — она проста и вполне эффективна на рынках с четкими тенденциями.

Индикатор SMA (Simple Moving Average, простая скользящая средняя) рассчитывает среднюю цену актива за определенный период. Для расчета SMA суммируем цены закрытия актива за выбранный период, а затем делим на количество периодов. SMA сглаживает колебания цен и помогает определить общее направление тренда. Этот индикатор фильтрует рыночный шум и дает более четкого представления о базовой тенденции. В языке Python есть готовые библиотеки для быстрого и удобно расчета SMA, например pandas.





Оптимизация параметров с помощью Python. Пример



У нас есть по Python-скрипту для каждого метода. Мы уже рассмотрели различия каждого подхода.

Стратегия во всех трех сценариях одинакова. Если вы хотите проверить собственную стратегию, поменяйте следующий код:

data = data.copy() # Create a copy of the original DataFrame data['Short_MA'] = data['Close'].rolling(window=short_window).mean() data['Long_MA'] = data['Close'].rolling(window=long_window).mean() data['Signal'] = 0 data.loc[data.index[short_window:], 'Signal'] = np.where( data['Short_MA'][short_window:] > data['Long_MA'][short_window:], 1, 0) data['Position'] = data['Signal'].diff()

Python достаточно прост, поэтому я не вижу необходимости объяснять этот код.

В приложении к статье вы найдете три скрипта: b forec.py, grid search v2.py и random search v2.py.

Перед их использованием необходимо установить библиотеки. Это можно сделать с использованием команды pip:

pip install numpy pandas matplotlib itertools MetaTrader5 random

Для работы скриптов используем одинаковые входные данные:

symbol = "EURUSD" timeframe = mt5.TIMEFRAME_D1 start = pd.Timestamp( "2020-01-01" ) end = pd.Timestamp( "2021-01-01" )

Метод грубой силы Brute Force









Best parameters: Short = 14.0, Long = 43.0 Best performance: 10014.176, Risk: 3.7431030827241524e-05

Поиск по сетке

Best parameters: Short = 14.0 , Long = 43.0 Best performance: 10014.176 , Risk: 3.7431030827241524 e- 05

Случайный поиск

Best parameters: Short = 14.0 , Long = 44.0 Best performance: 10013.697 , Risk: 3.725494046576829 e- 05

Эти скрипты не оптимизируются автоматически, поэтому придется выбирать каждый период для изучения.

Результаты во всех из них хорошие и одинаковые. Но здесь мы имели дело с простой стратегией, а в более сложных может быть больше параметров и более широкие диапазоны значений.





Как часто следует оптимизировать стратегию?



Торговую стратегию обязательно нужно оптимизировать, чтобы она оставалась эффективной с течением времени. Частота и период истории для оптимизации зависят от разных факторов, но в особенности от волатильности рынка.

Представьте, что вы разрабатываете торговую стратегию, которая работает на дневном таймфрейме, то есть каждый сигнал основан на ежедневных рыночных данных. Волатильность здесь играет важную роль: когда рынок более волатилен, движения цен становятся больше и быстрее, и это несомненно отразится на результатах работы такой стратегии.

Чтобы определить, когда проводить оптимизацию и какой ретроспективный анализ использовать, необходимо отслеживать волатильность рынка. Один из вариантов — это наблюдать за дневным диапазоном цен (HIGH - LOW) или истинным средним диапазоном активов, с которыми вы работаете. Ниже приведен вариант руководства анализа на основе волатильности.

Низкая волатильность — когда рынок спокоен и дневные диапазоны небольшие, стратегии, как правило, требуют менее частых корректировок. В таких условиях достаточно может быть оптимизировать каждые 1–3 месяца на большей истории , чтобы зафиксировать более стабильные трнеды. Исторический период в 50-100 дней вполне подойдет.

Умеренная волатильность — в нормальных рыночных условиях, с более регулярными, но не слишком большими колебаниями цен, оптимизировать можно каждые 1-2 месяца. Для того чтобы заметить существенные изменения в тренде, может быть достаточно 20–50 дней истории.

Высокая волатильность — в периоды высокой волатильности, например, во время кризисов или важных экономических событий, движения цен становятся значительными и быстрыми. В такие периоды очень важно проводить оптимизацию чаще, возможно, каждые 2–4 недели, и использовать более короткий исторический период, например, 10–20 дней, чтобы быстро адаптироваться к изменениям рыночных условий.





Пример самооптимизации на MQL5



В качестве примера рассмотрим торгового советника на MQL5, работающего по стратегии пересечения скользящих средних (MA). Он работает в платформе MetaTrader 5 и предназначен для автоматического совершения операций на финансовом рынке. Советник использует две простые скользящие средние (SMA) с настраиваемыми периодами для формирования сигналов на покупку и продажу при их пересечении.

Основная цель советника — автоматическая оптимизация периодов MA для получения максимальной прибыли, минимальной просадки или максимального коэффициента Шарпа в зависимости от выбранной конфигурации. В процессе оптимизации тестируются различные комбинации периодов MA в определенном периоде исторических данных.

Советник состоит из следующих блоков:

1. Инициализация и настройка — определение начальных параметров: периоды MA, размер лота, магическое число для идентификации ордеров и т. д.

2. Оптимизация — использует алгоритм полного поиска для проверки всех возможных комбинаций периодов MA в указанных диапазонах. Оптимизация осуществляется на основе выбранных критериев: прибыль или минимальная просадка.

3. Выполнение операций — постоянно следит за рынком и открывает позиции на покупку или продажу при пересечении скользящих средних в соответствии с заданной стратегией. Он также управляет открытыми позициями, устанавливая стоп-уровни на основе ATR (среднего истинного диапазона).

4. Автоматическая переоптимизация — в определенные периоды времени (настраиваются) советник переоптимизирует параметры скользящих средних, чтобы адаптировать их к изменившимся условиям рынка.

5. Трейлинг-стоп — советник использует различные типы трейлинг-стопов, чтобы гарантировать прибыль и защититься от убытков.

6. Расписание обучения — его можно настроить так, чтобы обучение не проводилось в определенные дни недели или в определенные часы.

7. Завершение и очистка — советник выполняет нужные операции по очистке и закрытию всех открытых операций при остановке.

В целом, этот торговый робот представляет собой сложную реализацию, которая сочетает технический анализ (пересечение скользящих средних) со стратегиями управления рисками (стопы и трейлинг-стопы) и автоматической оптимизацией параметров. Он предназначен для автономной работы и оптимизирован для максимизации эффективности с учетом риска в автоматической торговой среде.

Трейлинг-стопы, используемые в статье и коде, взяты из статьи: Трейлинг-стоп в трейдинге Алексея Полякова.





Код



Чтобы использовать другой метод оптимизации, отредактируйте эту часть кода:

for ( int fastPeriod = FastMAPeriodStart; fastPeriod <= FastMAPeriodStop; fastPeriod += FastMAPeriodStep) { for ( int slowPeriod = SlowMAPeriodStart; slowPeriod <= SlowMAPeriodStop; slowPeriod += SlowMAPeriodStep) { double criterionValue = PerformBacktest(fastPeriod, slowPeriod, startBar); if (IsNewOptimal(criterionValue, bestCriterionValue, OptimizationCriterion)) { bestCriterionValue = criterionValue; bestFastPeriod = fastPeriod; bestSlowPeriod = slowPeriod; } } }

Чтобы использовать другую стратегию, изменить следующую часть кода (и ее входные данные):

double fastMA_curr[]; double slowMA_curr[]; double fastMA_prev[]; double slowMA_prev[]; ArraySetAsSeries (fastMA_curr, true ); ArraySetAsSeries (slowMA_curr, true ); ArraySetAsSeries (fastMA_prev, true ); ArraySetAsSeries (slowMA_prev, true ); int fastMA_current = iMA ( _Symbol , 0 , FastMAPeriod, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); int fastMA_previous = iMA ( _Symbol , 0 , FastMAPeriod, 1 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); int slowMA_current = iMA ( _Symbol , 0 , SlowMAPeriod, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); int slowMA_previous = iMA ( _Symbol , 0 , SlowMAPeriod, 1 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (fastMA_current, 0 , 0 , 2 , fastMA_curr); CopyBuffer (slowMA_current, 0 , 0 , 2 , slowMA_curr); CopyBuffer (fastMA_previous, 0 , 0 , 2 , fastMA_prev); CopyBuffer (slowMA_previous, 0 , 0 , 2 , slowMA_prev); double fastMA_previousFF = fastMA_prev[ 0 ]; double slowMA_previousSS = slowMA_prev[ 0 ]; double fastMA_currentFF = fastMA_curr[ 0 ]; double slowMA_currentSS = slowMA_curr[ 0 ]; if (fastMA_previousFF < slowMA_previousSS && fastMA_currentFF > slowMA_currentSS) { if ( PositionsTotal () > 0 ) { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if ( PositionSelectByTicket (i)) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL ) { Print ( "Closing sell position: Ticket " , PositionGetInteger ( POSITION_TICKET )); ClosePosition( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET )); } } } } double openPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double atrMultiplier = ATRmultiplier; OpenPosition( ORDER_TYPE_BUY , openPrice, atrMultiplier); } else if (fastMA_previousFF > slowMA_previousSS && fastMA_currentFF < slowMA_currentSS) { if ( PositionsTotal () > 0 ) { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if ( PositionSelectByTicket (i)) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { Print ( "Closing buy position: Ticket " , PositionGetInteger ( POSITION_TICKET )); ClosePosition( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET )); } } } } double openPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double atrMultiplier = ATRmultiplier; OpenPosition( ORDER_TYPE_SELL , openPrice, atrMultiplier); } IndicatorRelease (fastMA_current); IndicatorRelease (slowMA_current); IndicatorRelease (fastMA_previous); IndicatorRelease (slowMA_previous); }

Важно отметить, что если вы не освободите индикаторы, окно графика будет захламлено.





Разница с автооптимизацией и без нее



Мы будем использовать тот же период (с 20.04.2024 по 20.05.2024) для EURUSD и дневные бары.





С оптимизацией

Без автооптимизации

Очевидно, что с автоматической оптимизацией работа лучше. Ни одна сделка не была заключена без автооптимизации. Первая автоматическая оптимизация была в начале, а затем было 40 дней на повторную оптимизацию (вне периода).





Заключение



Автоматическая оптимизация позволяет обеспечить стабильную и надежную работу торговых советников на постоянно меняющихся финансовых рынках. В этой статье мы рассмотрели, почему самооптимизация полезна, увидели различные типы алгоритмов, доступных для оптимизации торговых стратегий и параметров, а также о преимуществах и недостатках различных методов оптимизации параметров. Также мы затронули тему использования языка Python как инструмента для быстрого и эффективного тестирования стратегий на основе исторических данных. Кроме того, мы рассмотрели пример оптимизации параметров с использованием стратегии пересечения скользящих средних.

Не забывайте про необходимость регулярной оптимизации с учетом волатильности рынка для поддержания эффективности стратегий. Пример самооптимизации с использованием MQL5 проиллюстрировал практическое применение этих концепций, показав существенное улучшение производительности, которого можно добиться с помощью автооптимизации. Оптимизированные советники демонстрируют лучшую адаптивность и эффективность.

В заключение следует отметить, что автоматическая оптимизация не только повышает производительность торгового советника, но и дает трейдерам большую уверенность и спокойствие, поскольку они знают, что их эксперт может эффективно ориентироваться в сложных ситуациях на финансовых рынках. Такой стратегический подход к разработке и использованию торговых роботов будет полезен всем.





Книги и ссылки

"Advances in Financial Machine Learning" by Marcos López de Prado.

"Algorithmic Trading and DMA" by Barry Johnson.

"Python for Data Analysis" by Wes McKinney.

"Machine Learning for Asset Managers" by Marcos López de Prado.

"Quantitative Trading: How To Build Your Own Algorithmic Trading Business" by Ernest P.



