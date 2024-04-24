Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 9): Сбор результатов оптимизации одиночных экземпляров торговой стратегии

Введение

Мы уже сделали в предыдущих статьях довольно много вещей, которые ценны сами по себе. У нас есть торговая стратегия или несколько торговых стратегий, которые мы можем реализовать в советнике. Мы разработали схему соединения многих экземпляров торговых стратегий в одном советнике. Добавили инструменты управления максимальной допустимой просадкой. Посмотрели на возможные способы автоматизированного подбора наборов параметров стратегий для их наилучшей работе в группе. Научились собирать советник из групп экземпляров стратегий и даже из групп различных групп экземпляров стратегий. Но ценность уже полученных результатов сильно возрастёт, если нам удастся объединить их вместе.

Попробуем в рамках данной статьи набросать общую схему процесса: на вход подаются одиночные торговые стратегии, а на выходе получается готовый советник, в котором используется отобранные и объединённые в группы экземпляры исходных торговых стратегий, дающие наилучшие результаты торговли.

После составления примерной карты посмотрим внимательнее на какой-нибудь её участок, проанализируем, что нам понадобиться для реализации выбранного этапа, и займёмся непосредственно реализацией.





Основные этапы



Перечислим основные этапы, которые нам предстоит проходить в процессе разработки торгового советника:

Реализация торговой стратегии. Мы разрабатываем класс, являющийся наследником CVirtualStrategy, реализующий торговую логику открытия, сопровождения и закрытия виртуальных позиций и ордеров. Этим мы занимались в первых четырёх частях цикла.



Оптимизация торговой стратегии. Подбираем хорошие наборы входных параметров торговой стратегии, показывающие достойные внимания результаты. Если таковых не обнаружено, то возвращаемся к пункту 1.

Как правило, нам удобнее проводить оптимизацию на одном символе и таймфрейме. Для генетической оптимизации нам, скорее всего, понадобится запускать её несколько раз с различными критериями оптимизации, в том числе и каким-то своим. Использовать оптимизацию с полным перебором получится только в стратегиях с очень небольшим числом параметров. Даже в нашей модельной стратегии полный перебор слишком затратный. Поэтому дальше, говоря про оптимизацию, будем

подразумевать именно генетическую оптимизацию в тестере стратегий MetaTrader5. Процесс оптимизации детально не описывался в статьях, так как он стандартный.



Проводим кластеризацию наборов. Этот этап не является обязательным, но позволит несколько сэкономить на времени следующего этапа. Здесь мы существенно сокращаем количество наборов параметров экземпляров торговой стратегии, среди которых будем подбирать хорошие группы. Упоминается в шестой части.



Подбор групп наборов параметров. По результатам предыдущего этапа проводим оптимизацию, подбирающую

наиболее совместимые наборы параметров экземпляров торговой стратегии, дающие наилучшие результаты. Тоже в основном описывается в шестой части и развивается в седьмой.



Подбор групп из групп наборов параметров. Теперь объединяем в группы результаты предыдущего этапа по такому же принципу, как мы объединяли в группы наборы параметров одиночных экземпляров торговой режим сбора фреймов стратегии.



Перебор символов и таймфреймов. Повторяем этапы 2 - 5 для всех желаемых символов и таймфреймов. Возможно, помимо символа и таймфрейма, для некоторых торговых стратегий можно проводить отдельную оптимизацию на определённых классах других входных параметров.



Другие стратегии. Если на примете есть ещё другие торговые стратегии, то повторяем для каждой из них этапы 1 - 6.



Сборка советника. Все найденные лучшие группы групп для разных торговых стратегий, символов, таймфреймов и прочих параметров собираем в один итоговый советник.



Каждый этап после завершения порождает какие-то данные, которые нужно сохранить и использовать на следующих этапах. Мы пока что обходились временными подручными средствами, достаточно удобными для того, чтобы воспользоваться ими один-два раза, но не особо удобными для многократного использования.

Например, сохранение результатов оптимизации после второго этапа мы осуществляли в файл Excel, затем в нем добавляли вручную недостающие столбцы, и потом, сохранив в виде CSV-файла, использовали на третьем этапе.

Результатами третьего этапа мы либо пользовались прямо из интерфейса тестера стратегий , либо сохраняли опять в файлы Excel, там проводили некоторую обработку, и снова пользовались полученными результатами из интерфейса тестера.

Пятый этап мы фактически не проводили, отметив только возможность его проведения. Поэтому до его результатов дело не дошло.

Для всех этих получаемых данных хотелось бы реализовать единую схему хранения и использования.





Варианты реализации



По сути, основным видом данных, которые нам необходимо хранить и использовать являются результаты оптимизации нескольких советников. Как известно, все результаты оптимизации тестер стратегий записывает в отдельный кеш-файл с расширением *.opt, который потом можно открыть в тестере заново или даже открыть в тестере другого терминала MetaTrader5. Имя файла определяется из хеша, рассчитываемого на основе названия оптимизируемого советника и параметров оптимизации. Это позволяет не терять информацию об уже сделанных проходах при продолжении оптимизации после её досрочного прерывания или после смены критерия оптимизации.

Поэтому, один из рассматриваемых вариантов - использование кеш-файлов оптимизации для хранения промежуточных результатов. Для работы с ними есть хорошая библиотека от fxsaber, благодаря которой мы можем из программ на MQL5 получить доступ ко всей сохранённой информации.

Но с ростом числа проведённых оптимизаций будет расти и число файлов с их результатами. Чтобы в них не запутаться, надо будет придумывать какую-то дополнительную схему организации хранения и работы с этим кэш-файлами. Если оптимизация будет проводиться не на одном сервере, то надо будет реализовать синхронизацию или складывание всех кэш-файлов в одно место. Кроме того, для следующего этапа нам всё равно понадобится некоторая обработка, чтобы экспортировать в советник на следующем этапе полученные результаты оптимизации.

Тогда посмотрим в сторону организации хранения всех результатов в базе данных. На первый взгляд, это потребует достаточно больших временных затрат на реализацию. Но эту работу можно будет разбить на более мелкие этапы, и её результатами мы сможем воспользоваться сразу, не дожидаясь полной реализации. Также у такого подхода присутствует большая свобода в выборе наиболее удобных средств промежуточной обработки хранимых результатов. Например, какую-то обработку мы сможем поручить простым SQL-запросам, что-то будет рассчитываться в MQL5, а что-то — в программах, написанных, например, на Python или R. Мы сможем попробовать разные варианты обработки и выбрать наиболее подходящий.

MQL5 предлагает встроенные функции для работы с базой данных SQLite. Так же встречались и реализации сторонних библиотек, позволяющих работать с MySQL, например. Пока что не ясно, хватит ли нам возможностей SQLite, но скорее всего, этой базы данных для наших нужд окажется достаточно. Если же не хватит, то тогда уже будем думать над миграцией на другую СУБД.





Начинаем проектирование БД



Для начала нам надо выделить сущности, информацию о которых мы хотим хранить. Безусловно, таковой является один проход тестера. В состав полей этой сущности будут входить поля входных данных тестирования и поля результатов тестирования. В принципе, можно их выделить в отдельные сущности. Сущность входных данных можно разбить еще на белее мелкие сущности: советник, настройки оптимизации и параметры одиночного прохода советника. Но давайте продолжим руководствоваться принципом наименьшего действия. Для начала нам вполне хватит одной таблицы с полями для тех результатов прохода, которые мы использовали в предыдущих статьях и одного-двух текстовых полей для помещения необходимой информации о входных параметрах прохода.

Такая таблица может быть создана таким SQL-запросом:

CREATE TABLE passes ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, pass INT, -- номер прохода inputs TEXT, -- значения входных параметров прохода params TEXT, -- дополнительная информация о проходе initial_deposit REAL, -- результаты прохода... withdrawal REAL, profit REAL, gross_profit REAL, gross_loss REAL, max_profittrade REAL, max_losstrade REAL, conprofitmax REAL, conprofitmax_trades REAL, max_conwins REAL, max_conprofit_trades REAL, conlossmax REAL, conlossmax_trades REAL, max_conlosses REAL, max_conloss_trades REAL, balancemin REAL, balance_dd REAL, balancedd_percent REAL, balance_ddrel_percent REAL, balance_dd_relative REAL, equitymin REAL, equity_dd REAL, equitydd_percent REAL, equity_ddrel_percent REAL, equity_dd_relative REAL, expected_payoff REAL, profit_factor REAL, recovery_factor REAL, sharpe_ratio REAL, min_marginlevel REAL, deals REAL, trades REAL, profit_trades REAL, loss_trades REAL, short_trades REAL, long_trades REAL, profit_shorttrades REAL, profit_longtrades REAL, profittrades_avgcon REAL, losstrades_avgcon REAL, complex_criterion REAL, custom_ontester REAL, pass_date DATETIME DEFAULT (datetime('now') ) NOT NULL );

Создадим вспомогательный класс CDatabase, который будет содержать методы работы с базой данных. Можно сделать его статическим, так как много экземпляров в одной программе нам не понадобится, достаточно только одного. Поскольку пока что мы планируем накапливать всю информацию в одной базе данных, то название для файла с базой данных мы можем жёстко задать в исходном коде.

В составе этого класса будет поле s_db для хранения хендла открытой базы данных. Устанавливать его значение будет метод открытия базы данных Open(). Если база данных на момент открытия ещё не создана, то она будет создаваться с помощью вызова метода Create(). После открытия мы сможем выполнять одиночные SQL-запросы к базе данных при помощи метода Execute() или массовые SQL-запросы в одной транзакции с помощью метода ExecuteTransaction(). В конце мы будем закрывать базу данных при помощи метода Close().

Также мы можем объявить короткий макрос, позволяющий использовать вместо более длинного имени класса CDatabase более короткое имя DB.

#define DB CDatabase class CDatabase { static int s_db; static string s_fileName; public : static bool IsOpen(); static void Create(); static void Open(); static void Close(); static bool Execute( string &query); static bool ExecuteTransaction( string &queries[]); }; int CDatabase::s_db = INVALID_HANDLE ; string CDatabase::s_fileName = "database.sqlite" ;



В методе создания базы данных мы пока просто создадим массив с SQL-запросами на создание таблиц и выполним их в одной транзакции:

void CDatabase::Create() { string queries[] = { "DROP TABLE IF EXISTS passes;" , "CREATE TABLE passes (" "id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT," "pass INT," "inputs TEXT," "params TEXT," "initial_deposit REAL," "withdrawal REAL," "profit REAL," "gross_profit REAL," "gross_loss REAL," ... "pass_date DATETIME DEFAULT (datetime('now') ) NOT NULL" ");" , }; ExecuteTransaction(queries); }



В методе открытия базы данных мы сначала попытаемся открыть существующий файл с базой данных. Если его не существует, то тогда мы создаём его и открываем, после чего создаём структуру базы данных, вызывая метод Create():

bool CDatabase::IsOpen() { return (s_db != INVALID_HANDLE ); } ... void CDatabase::Open() { s_db = DatabaseOpen (s_fileName, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_COMMON ); if (!IsOpen()) { s_db = DatabaseOpen (s_fileName, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE | DATABASE_OPEN_COMMON ); if (!IsOpen()) { PrintFormat ( __FUNCTION__ " | ERROR: %s open failed with code %d" , s_fileName, GetLastError ()); return ; } Create(); } PrintFormat ( __FUNCTION__ " | Database %s opened successfully" , s_fileName); }



В методе выполнения нескольких запросов ExecuteTransaction() мы создаём транзакцию и начинаем в цикле по очереди выполнять все SQL-запросы. Если при выполнении очередного запроса возникла ошибка, то прерываем цикл, сообщаем об ошибке и отменяем все предыдущие запросы в рамках этой транзакции. Если ошибок не возникло, то подтверждаем транзакцию:

bool CDatabase::ExecuteTransaction( string &queries[]) { DatabaseTransactionBegin (s_db); bool res = true ; FOREACH(queries, { res &= Execute(queries[i]); if (!res) break ; }); if (!res) { PrintFormat ( __FUNCTION__ " | ERROR: Transaction failed, error code=%d" , GetLastError ()); DatabaseTransactionRollback (s_db); } else { DatabaseTransactionCommit (s_db); PrintFormat ( __FUNCTION__ " | Transaction done successfully" ); } return res; }



Сохраним сделанные изменения в файле Database.mqh в текущей папке.





Модификация советника для сбора данных оптимизации



При использовании в процессе оптимизации только агентов на локальном компьютере мы можем организовать сохранение результатов прохода в базу данных либо в обработчике события OnTester(), либо в обработчике события OnDeinit(). При использовании агентов в локальной сети или агентов в MQL5 Cloud Network добиться сохранения результатов будет если и возможно, то очень сложно. К счастью, MQL5 предлагает замечательный стандартный способ получения любой информации от агентов тестирования, где бы они ни находились, через создание, отправку и получение фреймов данных.

Этот механизм достаточно подробно описан в справке и в учебнике по алготрейдингу. Для того чтобы им воспользоваться, нам необходимо добавить в оптимизируемого советника три дополнительных обработчика событий: OnTesterInit(), OnTesterPass() и OnTesterDeinit().

Запуск оптимизации всегда выполняется из какого-либо терминала MetaTrader 5, который мы далее будем условно называть главным. При запуске из главного терминала оптимизации советника с такими обработчиками, перед раздачей экземпляров советника агентам тестирования для выполнения обычных проходов оптимизации с разными наборами параметров, происходит открытие нового графика в главном терминале, и на этом графике запускается ещё один экземпляр советника.

Этот экземпляр запускается в особом режиме: в нём не выполняются стандартные обработчики OnInit(), OnTick() и OnDeinit(), а выполняются только эти три новых обработчика. У этого режима даже есть своё название - режим сбора фреймов результатов оптимизации. При необходимости в функциях советника мы можем проверить, что советник запущен в этом режиме с помощью такого вызова функции MQLInfoInteger():

bool isFrameMode = MQLInfoInteger ( MQL_FRAME_MODE );

Как следует из названий, в режиме сбора фреймов обработчик OnTesterInit() выполняется однократно перед началом процесса оптимизации, OnTesterPass() выполняется каждый раз, когда какой-либо из агентов тестирования завершает проход, а OnTesterDeinit() выполняется однократно после завершения всех запланированных проходов оптимизации или её прерывании.

Именно экземпляр советника, запущенный на графике в главном терминале в режиме сбора фреймов, будет отвечать за сбор фреймов данных от всех агентов тестирования. "Фрейм данных" — это просто удобное название для использования его при описании процессов обмена информацией между агентами тестирования и советником в главном терминале. Оно обозначает какой-то набор данных с именем и числовым идентификатором, который агент тестирования создал и направил главному терминалу после завершения очередного прохода оптимизации.

Следует отметить, что создавать фреймы данных имеет смысл только в экземплярах советника, работающих в обычном режиме на агентах тестирования, а собирать и обрабатывать фреймы данных - только в экземпляре советника в главном терминале, работающем в режиме сбора фреймов. Поэтому давайте начнём с процесса создания фреймов.

Создание фреймов мы можем разместить в советнике в обработчике OnTester() или в любой функции или методе, вызываемой из OnTester(). Этот обработчик как раз запускается после завершения прохода, и мы можем получить в нём значения всех статистических характеристик выполненного прохода и, при необходимости, рассчитать значение пользовательского критерия оценки результатов прохода.

Сейчас у нас в нём расположен код, который рассчитывает пользовательский критерий, показывающий прогнозируемую прибыль, которую можно было бы получить при условии максимальной достигаемой просадки в 10%:

double OnTester ( void ) { double balanceDrawdown = TesterStatistics ( STAT_EQUITY_DD ); double profit = TesterStatistics ( STAT_PROFIT ); double coeff = fixedBalance_ * 0.1 / balanceDrawdown; double fittedProfit = profit * coeff; return fittedProfit; }



Давайте перенесем этот код из файла советника SimpleVolumesExpertSingle.mq5 в новый метод класса CVirtualAdvisor, а в советнике оставим только возврат результата вызова этого метода:

double OnTester ( void ) { return expert.Tester(); }



При переносе нам нужно учесть, что внутри метода мы уже не можем пользоваться переменной fixedBalance_, так как в другом советнике её может и не быть. Но её значение можно получить из статического класса CMoney через вызов метода CMoney::FixedBalance(). Попутно внесём еще одно изменение в расчет нашего пользовательского критерия. После определения прогнозируемой прибыли будем пересчитывать её на единицу времени, например прибыль в год. Это позволит нам грубо сравнивать между собой результаты проходов за разные по продолжительности периоды времени.

Для этого нам понадобится помнить в эксперте дату начала тестирования. Добавим новое свойство m_fromDate, в которое запишем текущее время в конструкторе объекта эксперта.

class CVirtualAdvisor : public CAdvisor { protected : ... datetime m_fromDate; public : ... virtual double Tester() override ; ... }; double CVirtualAdvisor::Tester() { double balanceDrawdown = TesterStatistics ( STAT_EQUITY_DD ); double profit = TesterStatistics ( STAT_PROFIT ); double coeff = CMoney::FixedBalance() * 0.1 / balanceDrawdown; long totalSeconds = TimeCurrent () - m_fromDate; double fittedProfit = profit * coeff * 365 * 24 * 3600 / totalSeconds ; CTesterHandler::Tester(fittedProfit, ~((CVirtualStrategy *) m_strategies[ 0 ])); return fittedProfit; }



Возможно, что в дальнейшем мы сделаем несколько пользовательских критериев оптимизации, и тогда данный код будет перенесён еще раз в новое место. Но пока что не будем отвлекаться на обширную тему исследования различных фитнес-функций для оптимизации советников и оставим этот код в таком виде.

Добавим теперь в файл советника SimpleVolumesExpertSingle.mq5 новые обработчики OnTesterInit(), OnTesterPass() и OnTesterDeinit(). Так как по нашей задумке логика работы этих функций должна быть единой для всех советников, то их реализацию мы сначала опустим на уровень эксперта (объекта класса CVirtualAdvisor).

При этом нужно учесть, что когда советник будет запускаться в главном терминале в режиме сбора фреймов, то функция OnInit(), в которой создаётся экземпляр эксперта, выполняться не будет. Поэтому, чтобы не добавлять создание/удаление экземпляра эксперта и в новые обработчики, сделаем в классе CVirtualAdvisor методы для обработки этих событий статическими. Тогда в советника нам надо добавить следующий код:

int OnTesterInit ( void ) { return CVirtualAdvisor::TesterInit(); } void OnTesterPass () { CVirtualAdvisor::TesterPass(); } void OnTesterDeinit ( void ) { CVirtualAdvisor::TesterDeinit(); }



Еще одно изменение, которое нам можно сделать с прицелом на будущее — это избавиться от отдельного вызова метода добавления торговых стратегий к эксперту CVirtualAdvisor::Add() после создания эксперта. Вместо него мы будем сразу передавать информацию о стратегиях в конструктор эксперта, а он уже будет сам вызывать метод Add(). Тогда этот метод можно будет убрать из публичной части.

При таком подходе функция инициализации советника OnInit() будет выглядеть так:

int OnInit () { CMoney::FixedBalance(fixedBalance_); expert = new CVirtualAdvisor( new CSimpleVolumesStrategy( symbol_, timeframe_, signalPeriod_, signalDeviation_, signaAddlDeviation_, openDistance_, stopLevel_, takeLevel_, ordersExpiration_, maxCountOfOrders_, 0 ), magic_, "SimpleVolumesSingle" , true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Сохраним сделанные изменения в файле SimpleVolumesExpertSingle.mq5 в текущей папке.





Модификация класса эксперта



Чтобы не перегружать кодом класс эксперта CVirtualAdvisor, давайте вынесем код обработчиков событий TesterInit, TesterPass и OnTesterDeinit в отдельный класс CTesterHandler, в котором создадим статические методы для обработки каждого из этих событий. Тогда в классе CVirtualAdvisor нам достаточно добавить примерно такой же код, как и в основном файле советника:

class CVirtualAdvisor : public CAdvisor { ... public : ... static int TesterInit(); static void TesterPass(); static void TesterDeinit(); }; int CVirtualAdvisor::TesterInit() { return CTesterHandler::TesterInit(); } void CVirtualAdvisor::TesterPass() { CTesterHandler::TesterPass(); } void CVirtualAdvisor::TesterDeinit() { CTesterHandler::TesterDeinit(); }



Внесём также некоторые дополнения в код конструктора объекта эксперта. С прицелом на будущее вынесем все действия из конструктора в новый метод инициализации Init(). Это позволит нам добавить несколько конструкторов с разными наборами параметров, которые будут использовать один и тот же метод инициализации после небольшой предобработки параметров.

Добавим конструкторы, у которых первым аргументом будет предаваться либо объект стратегии, либо объект группы стратегий. Тогда провести добавление стратегий к эксперту можно будет прямо в конструкторе. В этом случае нам уже не понадобится вызывать метод Add() в функции OnInit() у советника.

class CVirtualAdvisor : public CAdvisor { protected : ... datetime m_fromDate; public : CVirtualAdvisor(CVirtualStrategy *p_strategy, ulong p_magic = 1 , string p_name = "" , bool p_useOnlyNewBar = false ); CVirtualAdvisor(CVirtualStrategyGroup *p_group, ulong p_magic = 1 , string p_name = "" , bool p_useOnlyNewBar = false ); void CVirtualAdvisor::Init(CVirtualStrategyGroup *p_group, ulong p_magic = 1 , string p_name = "" , bool p_useOnlyNewBar = false ); ... }; ... CVirtualAdvisor::CVirtualAdvisor(CVirtualStrategy *p_strategy, ulong p_magic = 1 , string p_name = "" , bool p_useOnlyNewBar = false ) { CVirtualStrategy *strategies[] = {p_strategy}; Init( new CVirtualStrategyGroup(strategies), p_magic, p_name, p_useOnlyNewBar); }; CVirtualAdvisor::CVirtualAdvisor(CVirtualStrategyGroup *p_group, ulong p_magic = 1 , string p_name = "" , bool p_useOnlyNewBar = false ) { Init(p_group, p_magic, p_name, p_useOnlyNewBar); }; void CVirtualAdvisor::Init(CVirtualStrategyGroup *p_group, ulong p_magic = 1 , string p_name = "" , bool p_useOnlyNewBar = false ) { m_receiver = CVirtualReceiver::Instance(p_magic); m_interface = CVirtualInterface::Instance(p_magic); m_lastSaveTime = 0 ; m_useOnlyNewBar = p_useOnlyNewBar; m_name = StringFormat ( "%s-%d%s.csv" , (p_name != "" ? p_name : "Expert" ), p_magic, ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) ? ".test" : "" ) ); m_fromDate = TimeCurrent (); Add(p_group); delete p_group; };

Сохраним сделанные изменения в файле VirtualExpert.mqh в текущей папке.





Класс обработки событий оптимизации



Сосредоточимся теперь непосредственно на реализации действий, выполняемых перед началом, после завершения прохода и после завершения оптимизации. Создадим класс CTesterHandler и добавим в него методы обработки нужных событий, а также пару вспомогательных методов, размещённых в закрытой части класса:

class CTesterHandler { static string s_fileName; static void ProcessFrames(); static string GetFrameInputs( ulong pass); public : static int TesterInit(); static void TesterDeinit(); static void TesterPass(); static void Tester( const double OnTesterValue, const string params ); }; string CTesterHandler::s_fileName = "data.bin" ;



Обработчики событий для главного терминала выглядят очень просто, поскольку мы вынесем основной код во вспомогательные функции:

int CTesterHandler::TesterInit( void ) { DB::Open(); if (!DB::IsOpen()) { return INIT_FAILED ; } DB::Close(); return INIT_SUCCEEDED ; } void CTesterHandler::TesterDeinit( void ) { ProcessFrames(); ChartClose (); } void CTesterHandler::TesterPass( void ) { ProcessFrames(); }



Действия, выполняемые после завершения одного прохода у нас будут существовать в двух вариантах:

Для агента тестирования . Именно там после прохода будет собираться необходимая информация и создаваться фрейм данных для отправки в главный терминал. Эти действия будут собраны в обработчике события Tester() .





. Именно там после прохода будет собираться необходимая информация и создаваться фрейм данных для отправки в главный терминал. Эти действия будут собраны в обработчике события . Для главного терминала. Здесь могут выполняться действия по получению фреймов данных от агентов тестирования, разбору поступившей во фрейме информации и занесении её в базу данных. Эти действия будут собраны в обработчике TesterPass().

Действия по формированию фрейма данных для агента тестирования необходимо выполнять в советнике внутри обработчика OnTester. Так как его код мы перенесли на уровень объекта эксперта (в класс CVirtualAdvisor), то именно туда надо добавить вызов метода CTesterHandler::Tester(). В качестве параметров этого метода мы будем передавать только что рассчитанное значение пользовательского критерия оптимизации и строку с описанием параметров стратегии, которая использовалась в оптимизируемом советнике. Для формирования такой строки воспользуемся уже сделанным ранее оператором ~ (тильда) для объектов класса CVirtualStrategy.

double CVirtualAdvisor::Tester() { double balanceDrawdown = TesterStatistics ( STAT_EQUITY_DD ); double profit = TesterStatistics ( STAT_PROFIT ); double coeff = CMoney::FixedBalance() * 0.1 / balanceDrawdown; long totalSeconds = TimeCurrent () - m_fromDate; double fittedProfit = profit * coeff * 365 * 24 * 3600 / totalSeconds ; CTesterHandler::Tester(fittedProfit, ~((CVirtualStrategy *) m_strategies[ 0 ])); return fittedProfit; }



В самом методе CTesterHandler::Tester() мы пройдёмся по всем возможным именам доступных статистических характеристик, получим их значения, преобразуем в строки и добавим эти строки в массив stats. Зачем нам понадобилось преобразовывать вещественные числовые характеристики в строки? Только затем, чтобы можно было их передать в одном фрейме со строковым описанием параметров стратегии. В одном фрейме можно передать либо массив значений одного из простых типов (к которым строки не относятся), либо предварительно созданный файл с любыми данными. Поэтому, чтобы не связываться с отправкой двух разных фреймов (в одном — числа, а в другом — строки из файла), мы все данные превратим в строки, запишем в файл и отправим его содержимое в одном фрейме:

void CTesterHandler::Tester( double custom, string params ) { ENUM_STATISTICS statNames[] = { STAT_INITIAL_DEPOSIT , STAT_WITHDRAWAL , STAT_PROFIT , ... }; string stats[]; ArrayResize (stats, ArraySize (statNames)); FOREACH(statNames, stats[i] = DoubleToString ( TesterStatistics (statNames[i]), 2 )); APPEND(stats, DoubleToString (custom, 2 )); StringReplace (params, "'" , "\\'" ); int f = FileOpen (s_fileName, FILE_WRITE | FILE_TXT | FILE_ANSI ); FOREACH(stats, FileWriteString (f, stats[i] + "," )); FileWriteString (f, StringFormat ( "'%s'" , params)); FileClose (f); if (! FrameAdd ( "" , 0 , 0 , s_fileName)) { PrintFormat ( __FUNCTION__ " | ERROR: Frame add error: %d" , GetLastError ()); } }



И наконец — вспомогательный метод, который будет принимать фреймы данных и сохранять информацию из них в базу данных. В нем мы в цикле получаем все пришедшие фреймы, которые ещё не обработаны к текущему моменту времени. Из каждого фрейма получаем данные в виде массива символов и преобразуем их в строку. Далее формируем строку с именами и значениями параметров прохода с заданным индексом. Полученные значения мы используем для формирования SQL-запроса на вставку новой строки в таблицу passes в нашей базе данных. Созданный SQL-запрос добавляем в массив SQL-запросов.

После такой обработки всех полученных на текущий момент фреймов данных мы выполняем все SQL-запросы из массива в рамках одной транзакции.

void CTesterHandler::ProcessFrames( void ) { DB::Open(); string name; ulong pass; long id; double value; uchar data[]; string values; string inputs; string query; string queries[]; while ( FrameNext (pass, name, id, value, data)) { values = CharArrayToString (data); inputs = GetFrameInputs(pass); query = StringFormat ( "INSERT INTO passes " "VALUES (NULL, %d, %s,

'%s',

'%s');" , pass, values, inputs, TimeToString ( TimeLocal (), TIME_DATE | TIME_SECONDS )); APPEND(queries, query); } DB::ExecuteTransaction(queries); DB::Close(); }



Вспомогательный метод формирования строки с именами и значениями input-переменных прохода GetFrameInputs() взят из учебника по алготрейдингу и немного дополнен под наши нужды.

Полученный код сохраним в файле TesterHandler.mqh в текущей папке.





Проверка работы



Для проверки работоспособности запустим оптимизацию с небольшим количеством перебираемых параметров на не очень большом временном периоде. После завершения процесса оптимизации мы можем посмотреть на результаты в тестере стратегий и в созданной базе данных.

Рис. 1. Результаты оптимизации в тестере стратегий

Рис. 2. Результаты оптимизации в базе данных

Как видно, результаты в базе совпадают с результатами в тестере: при одинаковой сортировке по пользовательскому критерию мы наблюдаем одну и ту же последовательность значений прибыли (profit) в обоих местах. Наилучший проход сообщает, что за один год ожидаемая прибыль может составить более $5000 при начальном депозите $10000 и максимальной достигаемой просадке по средствам 10% от начального депозита ($1000). Но нам сейчас не столь важны количественные характеристики результатов оптимизации, как то, что эти результаты теперь могут сохраняться в базе данных.





Заключение

Итак, мы еще на шаг приблизились к поставленной цели. Нам удалось добиться сохранения результатов проводимых оптимизаций параметров советника в свою базу данных. Тем самым мы обеспечили фундамент для дальнейшей автоматизированной реализации второго этапа разработки торгового советника.

За кадром пока что осталось довольно много вопросов. Многие вещи в процессе работы над этой статьёй пришлось отложить на будущее, поскольку их реализация требовала бы значительных затрат. Но получив текущие результаты мы можем более чётко сформулировать направление дальнейшего развития проекта.

Реализованное сохранение работает пока что только для одного процесса оптимизации в том смысле, что мы сохраняем информацию о проходах, но выделить из них группы строк, относящиеся к одному процессу оптимизации пока что затруднительно. Для этого нам понадобится вносить изменения в структуру базы данных, которая сейчас сделана предельно простой. В дальнейшем мы попробуем автоматизировать запуск нескольких последовательных процессов оптимизации с предварительным заданием разных вариантов оптимизируемых параметров.

Спасибо за внимание, до новых встреч!



