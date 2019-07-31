MT5-тестер автоматически сохраняет оптимизационные кеши (данные оптимизации) в файлах Tester\cache\*.opt.

И умеет экспортировать/импортировать их.

Данная библиотека позволяет работать с этими данными.





Пример



Будем оптимизировать этот советник

input double inLots = 1 ; input int inTP = 100 ; input int inSL = 100 ; #include <MT4Orders.mqh> #define Ask SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) void OnInit (){ OrderSend ( _Symbol , OP_BUY, inLots, Ask, 0 , Ask - inSL * _Point , Ask + inTP * _Point ); }





После Оптимизации во вкладке ее результатов сделаем экспорт кеш-файла оптимизации.





Теперь запускаем TesterCache-Example-скрипт





На выходе имеем

version = 514 copyright = Copyright 2000 - 2019 , MetaQuotes Software Corp. header_size = 1696 record_size = 296 expert_name = TestCache expert_path = Experts\TestCache.ex5 server = MetaQuotes-Beta symbol = TESTER_EURGBP.rann_RannForex period = PERIOD_M1 date_from = 2019.07 . 26 00 : 00 : 00 date_to = 2019.07 . 31 00 : 00 : 00 date_forward = 1970.01 . 01 00 : 00 : 00 opt_mode = 0 ticks_mode = 2 last_criterion = 0 msc_min = 1 msc_max = 486 msc_avg = 3 group = demo (netting) trade_currency = USD trade_deposit = 100000 trade_condition = 0 trade_leverage = 100 trade_hedging = 1 trade_currency_digits = 2 parameters_size = 16 parameters_total = 3 opt_params_size = 16 opt_params_total = 2 dwords_cnt = 0 snapshot_size = 9 passes_total = 287 passes_passed = 287 Pass = 9 initial_deposit = 100000.0 withdrawal = 0.0 profit = - 95.0 grossprofit = 0.0 grossloss = 95.0 maxprofit = 0.0 minprofit = 95.0 conprofitmax = 0.0 maxconprofit = 0.0 conlossmax = 95.0 maxconloss = 95.0 balance_min = 99905.0 maxdrawdown = 95.0 drawdownpercent = 0.095 reldrawdown = 95.0 reldrawdownpercent = 0.095 equity_min = 99905.0 maxdrawdown_e = 95.0 drawdownpercent_e = 0.095 reldrawdown_e = 95.0 reldrawdownpercnt_e = 0.095 expected_payoff = - 95.0 profit_factor = 0.0 recovery_factor = - 1.0 sharpe_ratio = 0.0 margin_level = 1.797693134862316 e+ 308 custom_fitness = 0.0 deals = 2 trades = 1 profittrades = 0 losstrades = 1 shorttrades = 0 longtrades = 1 winshorttrades = 0 winlongtrades = 0 conprofitmax_trades = 0 maxconprofit_trades = 0 conlossmax_trades = 1 maxconloss_trades = 1 avgconwinners = 0 avgconloosers = 1 [type] [integer_value] [double_value] [string_value] [ 0 , 0 ] 14 0 0.00000 "inLots" [ 0 , 1 ] 13 1 1.90000 "1.9" [ 0 , 2 ] 13 1 1.00000 "1.0" [ 0 , 3 ] 13 0 0.10000 "0.1" [ 0 , 4 ] 13 5 5.00000 "5.0" [ 1 , 0 ] 14 0 0.00000 "inSL" [ 1 , 1 ] 7 50 50.00000 "50" [ 1 , 2 ] 7 50 50.00000 "50" [ 1 , 3 ] 7 25 25.00000 "25" [ 1 , 4 ] 7 200 200.00000 "200"

Выведены все данные соответствующего прохода/записи.





Программирование



Запущенный выше скрипт имеет следующие комментарии в своем исходнике.

#property script_show_inputs input string inFileName = "Tester.opt" ; input int inNum = 0 ; #include <fxsaber\TesterCache\TesterCache.mqh> void OnStart () { TESTERCACHE<ExpTradeSummary> Cache; if (Cache.Load(inFileName)) { MqlParam Params[][ 5 ]; const int Size = Cache.GetInputs(inNum, Params); Print (Cache.Header.ToString()); Print (Cache[inNum].ToString()); ArrayPrint (Params); Cache.SaveSet(inNum); Cache.Save( __FILE__ ); } }



Особенности



Использует библиотеку TypeToBytes.

Описание полей смотрите в соответствующих mqh-файлах.

Библиотека работает во всех режимах Оптимизации, включая математический.