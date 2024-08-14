Упрощаем торговлю на новостях (Часть 1): Создаем базу данных
Введение
В этой статье мы научимся создавать базу данных, в которой будем хранить данные из экономического календаря MQL5. Эти данные будут использоваться в будущих статьях для торговли новостями. Мы также рассмотрим, как выполнять базовые SQL-запросы для извлечения определенной структурированной информации из базы данных. Вся работа будет выполняться в среде MQL5 IDE.
Трейдеры внимательно следят за источниками новостей на предмет информации, которая может повлиять на рынки. Сюда входят геополитические события, объявления о доходах корпораций, политические события и экономические отчеты, такие как показатели роста ВВП или занятости. Трейдеры быстро реагируют на важные новости, чтобы извлечь прибыль из происходящих на рынке изменений. В зависимости от того, как интерпретируются новости, может возникнуть необходимость в покупке или продаже активов. В этой статье мы сосредоточимся на экономических событиях. Они доступны нам в экономическом календаре MQL5.
Для чего нужна база данных?
База данных — это структурированный набор данных, доступный в электронном виде. Базы данных могут эффективно хранить и управлять огромными объемами данных. В MQL5 мы работаем с базами данных SQLite, которые создаются и управляются ядром базы данных SQLite. Базы данных SQLite могут иметь любое расширение файла, но обычно это однодисковые файлы с расширениями .sqlite, .sqlite3 или .db. Эти файлы содержат все данные и структуру, присутствующие в базах данных, включая таблицы, триггеры, индексы и другие метаданные.
Базы данных идеально подходят для обработки больших наборов данных и упрощают процесс извлечения данных по определенной дате или событию без необходимости использования сложных циклов. Более того, экономический календарь MQL5 недоступен в тестере стратегий. Как проверить свою стратегию, основанную на новостях?
Ответ - использовать базу данных. Более подробную информацию о базах данных можно найти на слайдах лекции (на английском) и в этой5 статье. Кроме того, есть отличный учебник по SQLite (на английском).
Валюты в экономическом календаре MQL5
|Нет
|Символ
|Имя
|1.
|NZD
|Новозеландский доллар
|2.
|EUR
|Евро
|3.
|JPY
|Японская иена
|4.
|CAD
|Канадский доллар
|5.
|AUD
|Австралийский доллар
|6.
|CNY
|Китайский юань
|7.
|SGD
|Сингапурский доллар
|8.
|BRL
|Бразильский реал
|9.
|MXN
|Мексиканское песо
|10.
|ZAR
|Южноафриканский рэнд
|11.
|HKD
|Гонконгский доллар
|12.
|INR
|Индийская рупия
|13.
|NOK
|Норвежская крона
|14.
|USD
|Доллар США
|15.
|GBP
|Фунт стерлингов
|16.
|CHF
|Швейцарский франк
|17.
|KRW
|Южнокорейская вона
|18.
|SEK
|Шведская крона
Таблица выше не имеет определенного порядка.
В календаре MQL5 доступно много валют, но некоторые из них почти не используются брокерами и к ним сложно получить доступ трейдерам. Например, бразильский реал и южнокорейская вона не имеют широкого распространения. Исходя из личного опыта, даже если вам удастся найти брокера, который работает с этими экзотическими валютами, спреды, как правило, невыгодны для торговли.
Создание базы данных
Прежде чем создавать базу данных, нам необходимо учесть переход на летнее время и то, как это повлияет на наше тестирование на истории. Переход на летнее время (Daylight saving time, DST) - практика перевода часов на один час вперед в теплые месяцы года, как правило, с весны до осени, для более эффективного использования дневного света и экономии энергии.
В регионах, где действует летнее время, местное время может меняться на один час в периоды весеннего и осеннего перехода. Это влияет на время открытия и закрытия финансовых рынков. Например, если начнется летнее время и часы будут переведены на один час вперед, рынок может открыться раньше по местному времени. Напротив, когда заканчивается летнее время и часы переводятся на час назад (по обычному времени), время открытия рынка может отображаться позже по местному времени. В разных регионах мира могут быть свои собственные правила перехода на летнее время в зависимости от времени года.
Например, в США есть собственное летнее время, которое обычно начинается во второе воскресенье марта каждого года и заканчивается в первое воскресенье ноября того же года. Европейские страны также имеют собственное летнее время, которое обычно начинается в последнее воскресенье марта каждого года и заканчивается в последнее воскресенье октября того же года. Австралия — еще одна страна, где практикуется летнее время. Оно обычно начинается в первое воскресенье октября и заканчивается в первое воскресенье апреля следующего года.
Для учета корректировок, связанных с переходом на летнее время, некоторые биржи и финансовые рынки могут менять свои графики торгов или часовой пояс. Биржи публикуют скорректированные часы торговли с учетом изменений местного времени или меняют свой часовой пояс в соответствии с применяемым ими графиком перехода на летнее время, гарантируя участникам рынка единообразие и ясность.
По моим наблюдениям, если брокер, например, применяет летнее время в США, то часовой пояс до летнего времени будет GMT+2, а когда начнется летнее время в США, часовой пояс изменится на GMT+3. Вы не заметите разницы во времени между выпусками новостей США на сервере брокера до или во время летнего времени в США, поскольку они будут синхронизированы друг с другом. В качестве примера рассмотрим событие NFP (Non Farm Payrolls, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе) в США. Допустим, NFP публикуется в 14:00 на сервере брокера до перехода на летнее время в США. Время останется прежним — 14:00 во время летнего времени в США, хотя часовой пояс изменится на GMT+3.
С другой стороны, предположим, что новости о занятости в Великобритании запланированы к выходу на 8 утра до начала летнего времени в Великобритании и США. Брокер меняет часовой пояс при начале летнего времени в США. При этом новости выходят до начала летнего времени в Великобритании (ЕС). В этом случае выход новостей о занятости в Великобритании происходит в 7 утра по времени брокера. Затем в Великобритании начинается летнее время. Оно совпадет с летним временем в США. Соответственно, новости о занятости в Великобритании снова начинают выходить в 8 утра.
Всё это звучит довольно запутанно. Однако мы внедрим все эти изменения в нашу базу данных, чтобы иметь точные даты событий для последующего тестирования. Нам нужно будет определить, использует ли брокер DST в США, Великобритании (ЕС), Австралии или не использует его вообще. Мы также создадим таблицы экономического календаря для каждого типа летнего времени, чтобы иметь возможность изменять расписание для тестирования на истории в образовательных целях.
Реализация
У нас будет три класса по переходу на летнее время:
- DaylightSavings_AU
- DaylightSavings_UK
- DaylightSavings_US
class CDaylightSavings_AU:CObject { private: CTimeManagement Time; CDaylightSavings_AU(datetime startdate,datetime enddate); CObject *List() { return savings;}//Gets the list of Daylight savings time datetime StartDate; datetime EndDate; CArrayObj *savings; CArrayObj *getSavings; CDaylightSavings_AU *dayLight; public: CDaylightSavings_AU(void); ~CDaylightSavings_AU(void); bool isDaylightSavings(datetime Date);//This function checks if a given date falls within Daylight Savings Time. bool DaylightSavings(int Year,datetime &startDate,datetime &endDate);//Check if Daylight Savings Dates are available for a certain Year void adjustDaylightSavings(datetime EventDate,string &AdjustedDate);//Will adjust the date's time zone depending on Daylight Savings };
Создадим класс:
CDaylightSavings_AU
наследующий
CObject
Он будет создавать список, в котором будут храниться все даты перехода на летнее время с 2007 года, поскольку это самая ранняя дата, сохраненная в Экономический календарь MQL5
CDaylightSavings_AU::CDaylightSavings_AU(void) { savings = new CArrayObj(); //Daylight savings dates to readjust dates in the database for accurate testing in the strategy tester savings.Add(new CDaylightSavings_AU(D'2006.10.29 03:00:00',D'2007.03.25 02:00:00')); savings.Add(new CDaylightSavings_AU(D'2007.10.28 03:00:00',D'2008.04.06 02:00:00')); savings.Add(new CDaylightSavings_AU(D'2008.10.05 03:00:00',D'2009.04.05 02:00:00')); savings.Add(new CDaylightSavings_AU(D'2009.10.04 03:00:00',D'2010.04.04 02:00:00')); savings.Add(new CDaylightSavings_AU(D'2010.10.03 03:00:00',D'2011.04.03 02:00:00')); savings.Add(new CDaylightSavings_AU(D'2011.10.02 03:00:00',D'2012.04.01 02:00:00')); savings.Add(new CDaylightSavings_AU(D'2012.10.07 03:00:00',D'2013.04.07 02:00:00')); savings.Add(new CDaylightSavings_AU(D'2013.10.06 03:00:00',D'2014.04.06 02:00:00')); savings.Add(new CDaylightSavings_AU(D'2014.10.05 03:00:00',D'2015.04.05 02:00:00')); savings.Add(new CDaylightSavings_AU(D'2015.10.04 03:00:00',D'2016.04.03 02:00:00')); savings.Add(new CDaylightSavings_AU(D'2016.10.02 03:00:00',D'2017.04.02 02:00:00')); savings.Add(new CDaylightSavings_AU(D'2017.10.01 03:00:00',D'2018.04.01 02:00:00')); savings.Add(new CDaylightSavings_AU(D'2018.10.07 03:00:00',D'2019.04.07 02:00:00')); savings.Add(new CDaylightSavings_AU(D'2019.10.06 03:00:00',D'2020.04.05 02:00:00')); savings.Add(new CDaylightSavings_AU(D'2020.10.04 03:00:00',D'2021.04.04 02:00:00')); savings.Add(new CDaylightSavings_AU(D'2021.10.03 03:00:00',D'2022.04.03 02:00:00')); savings.Add(new CDaylightSavings_AU(D'2022.10.02 03:00:00',D'2023.04.02 02:00:00')); savings.Add(new CDaylightSavings_AU(D'2023.10.01 03:00:00',D'2024.04.07 02:00:00')); savings.Add(new CDaylightSavings_AU(D'2024.10.06 03:00:00',D'2025.04.06 02:00:00')); savings.Add(new CDaylightSavings_AU(D'2025.10.05 03:00:00',D'2026.04.05 02:00:00')); savings.Add(new CDaylightSavings_AU(D'2026.10.04 03:00:00',D'2027.04.04 02:00:00')); savings.Add(new CDaylightSavings_AU(D'2027.10.03 03:00:00',D'2028.04.02 02:00:00')); savings.Add(new CDaylightSavings_AU(D'2028.10.01 03:00:00',D'2029.04.01 02:00:00')); }
Затем используем булеву функцию
bool isDaylightSavings(datetime Date);//This function checks if a given date falls within Daylight Savings Time.
Чтобы определить, находится ли параметр даты в пределах дат летнего времени
bool CDaylightSavings_AU::isDaylightSavings(datetime Date) { // Initialize a list to store daylight savings periods. getSavings = List(); // Iterate through all the periods in the list. for(int i=0; i<getSavings.Total(); i++) { // Access the current daylight savings period. dayLight = getSavings.At(i); // Check if the given date is within the current daylight savings period. if(Time.DateIsInRange(dayLight.StartDate,dayLight.EndDate,Date)) { // If yes, return true indicating it is daylight savings time. return true; } } // If no period matches, return false indicating it is not daylight savings time. return false; }
мы также будем использовать еще одну булеву функцию
bool DaylightSavings(int Year,datetime &startDate,datetime &endDate);//Adjusts time when it is daylight savings an hour behind if outside
Чтобы определить, находится ли год (Year) в списке дат летнего времени, который мы инициализировали ранее, добавим начальную и конечную даты к переменным startDate и endDate.
bool CDaylightSavings_US::DaylightSavings(int Year,datetime &startDate,datetime &endDate) { // Initialize a list to store daylight savings periods. getSavings = List(); bool startDateDetected=false,endDateDetected=false; // Iterate through all the periods in the list. for(int i=0; i<getSavings.Total(); i++) { dayLight = getSavings.At(i); if(Year==Time.ReturnYear(dayLight.StartDate))//Check if a certain year's date is available within the Daylight Savings start dates in the List { startDate = dayLight.StartDate; startDateDetected = true; } if(Year==Time.ReturnYear(dayLight.EndDate))//Check if a certain year's date is available within the Daylight Savings end dates in the List { endDate = dayLight.EndDate; endDateDetected = true; } if(startDateDetected&&endDateDetected)//Check if both Daylight Savings start and end dates are found for a certain Year { return true; } } startDate = D'1970.01.01 00:00:00';//Set a default start date if no Daylight Saving date is found endDate = D'1970.01.01 00:00:00';//Set a default end date if no Daylight Saving date is found return false; }
Наша последняя публичная функция в этом классе
void adjustDaylightSavings(datetime EventDate,string &AdjustedDate);//Will adjust the date's time -zone depending on Daylight Savings
изменит строковую переменную AdjustedDate по ссылке с EventDate
void CDaylightSavings_AU::adjustDaylightSavings(datetime EventDate,string &AdjustedDate) { if(isDaylightSavings(TimeTradeServer()))//Check if the current trade server time is already within the Daylight Savings Period { if(isDaylightSavings(EventDate))//Checks if the event time is during daylight savings { AdjustedDate = TimeToString(EventDate);//storing normal event time } else { AdjustedDate = TimeToString((datetime)(EventDate-Time.HoursS()));//storing event time and removing an hour for DST } } else { if(isDaylightSavings(EventDate))//Checks if the event time is during daylight savings { AdjustedDate = TimeToString((datetime)(Time.HoursS()+EventDate));//storing event time and adding an hour for DST } else { AdjustedDate = TimeToString(EventDate);//storing normal event time } } }
Теперь перейдем к следующему заголовочному файлу в этом проекте, посвященному манипуляциям со временем
CTimeManagement
который является классом в этом же проекте
class CTimeManagement { private: MqlDateTime today;//private variable MqlDateTime timeFormat;//private variable public: bool DateIsInRange(datetime FirstTime,datetime SecondTime,datetime compareTime);//Checks if a date is within two other dates bool DateIsInRange(datetime Start,datetime End,datetime CompareStart,datetime CompareEnd);//Check if two dates(Start&End) are within CompareStart & CompareEnd bool DateisToday(datetime TimeRepresented);//Checks if a date is within the current day int SecondsS(int multiple=1);//Returns seconds int MinutesS(int multiple=1);//Returns Minutes in seconds int HoursS(int multiple=1);//Returns Hours in seconds int DaysS(int multiple=1);//Returns Days in seconds int WeeksS(int multiple=1);//Returns Weeks in seconds int MonthsS(int multiple=1);//Returns Months in seconds int YearsS(int multiple=1);//Returns Years in seconds int ReturnYear(datetime time);//Returns the Year for a specific date datetime TimeMinusOffset(datetime standardtime,int timeoffset);//Will return a datetime type of a date with an subtraction offset in seconds datetime TimePlusOffset(datetime standardtime,int timeoffset);//Will return a datetime type of a date with an addition offset in seconds };
Ранее вызванная функция
Time.DateIsInRange(dayLight.StartDate,dayLight.EndDate,Date)
является простой функцией, которая проверяет, находится ли одна дата между двумя другими датами
bool CTimeManagement::DateIsInRange(datetime FirstTime,datetime SecondTime,datetime compareTime) { if(FirstTime<=compareTime&&SecondTime>compareTime) { return true; } return false; }
Одно и то же имя функции с разными параметрами
bool DateIsInRange(datetime Start,datetime End,datetime CompareStart,datetime CompareEnd);
Функция проверяет, находятся ли две даты между двумя другими датами
bool CTimeManagement::DateIsInRange(datetime Start,datetime End,datetime CompareStart,datetime CompareEnd) { if(Start<=CompareStart&&CompareEnd<End) { return true; } return false; }
Нам понадобится функция, которая будет знать, наступила ли сегодня определенная дата, поэтому я и объявил
bool DateisToday(datetime TimeRepresented);//Checks if a date is within the current day
который будет сравнивать год, месяц и день текущего времени и datetime TimeRepresented
bool CTimeManagement::DateisToday(datetime TimeRepresented) { MqlDateTime TiM; TimeToStruct(TimeRepresented,TiM); TimeCurrent(today); if(TiM.year==today.year&&TiM.mon==today.mon&&TiM.day==today.day) { return true; } return false; }
Чтобы получить дату и время со смещением, у нас есть две функции
datetime TimeMinusOffset(datetime standardtime,int timeoffset);//Will return a datetime type of a date with an subtraction offset in seconds
и
datetime TimePlusOffset(datetime standardtime,int timeoffset);//Will return a datetime type of a date with an addition offset in seconds
когда мы хотим получить дату с отрицательным смещением в час (или любую другую единицу времени), мы будем использовать
datetime CTimeManagement::TimeMinusOffset(datetime standardtime,int timeoffset) { standardtime-=timeoffset; return standardtime; }
С другой стороны, если нам нужна дата с положительным смещением, мы будем использовать
datetime CTimeManagement::TimePlusOffset(datetime standardtime,int timeoffset) { standardtime+=timeoffset; return standardtime; }
Я решил создать включаемый файл, который будет хранить глобальные переменные и структуры, а также (в дальнейшем) типы enum, которые в будущем будут использоваться в различных классах и советниках.
Этот включаемый файл называется CommonVariables и будет хранить общие переменные
string broker=AccountInfoString(ACCOUNT_COMPANY);//Getting brokers name via AccountInfoString int Str = StringReplace(broker," ","");//Removing or replacing any spaces in the broker's name with an empty string int Str1 = StringReplace(broker,".","");//Removing or replacing any dots in the broker's name with an empty string int Str2 = StringReplace(broker,",","");//Removing or replacing any commas in the broker's name with an empty string #define BROKER_NAME broker//Broker's Name #define NEWS_TRADING_FOLDER "NewsTrading"//Name of main folder in common/files #define NEWS_CALENDAR_FOLDER StringFormat("%s\\NewsCalendar",NEWS_TRADING_FOLDER)//name of subfolder in NewsTrading #define NEWS_CALENDAR_BROKER_FOLDER StringFormat("%s\\%s",NEWS_CALENDAR_FOLDER,BROKER_NAME)//Name of subfolder in NewsCalendar #define NEWS_DATABASE_FILE StringFormat("%s\\Calendar.sqlite",NEWS_CALENDAR_BROKER_FOLDER)//Name of sqlite file in subfolder in "Broker's Name" #define NEWS_TEXT_FILE StringFormat("%s\\CalendarOpen.txt",NEWS_CALENDAR_BROKER_FOLDER)//Name of text file to indicate Calendar is open. struct Calendar { ulong EventId;//Event Id string CountryName;//Event Country string EventName;//Event Name string EventType;//Event Type string EventImportance;//Event Importance string EventDate;//Event Date string EventCurrency;//Event Currency string EventCode;//Event Code string EventSector;//Event Sector string EventForecast;//Event Forecast Value string EventPreval;//Event Previous Value string EventImpact;//Event Impact string EventFrequency;//Event Frequency }; enum DST_type { US_DST,//US Daylight Savings UK_DST,//UK(EU) Daylight Savings AU_DST,//AU Daylight Savings DST_NONE//No Daylight Savings Available };
При создании файлов в папке Common files я бы хотел организовать файлы по папкам, чтобы их было легче координировать через папку Common files.
Итак, я создал класс
class CFolders
что создаст папки в папке Common files в последовательности NewsTrading/NewsCalendar/Broker. Эту задачу мы поручим выполнить конструктору класса.
class CFolders { private: bool CreateFolder(string FolderPath);//Will create a folder with the FolderPath string parameter public: CFolders(void);//Class's constructor };
в конструкторе
CFolders::CFolders(void) { if(CreateFolder(NEWS_TRADING_FOLDER))//Will create the NewsTrading Folder { if(CreateFolder(NEWS_CALENDAR_FOLDER))//Will create the NewsCalendar Folder { if(!CreateFolder(NEWS_CALENDAR_BROKER_FOLDER))//Will create the Broker Folder { Print("Something went wrong with creating folder: ",NEWS_CALENDAR_BROKER_FOLDER); } } } }
Функция, вызываемая в конструкторе для создания отдельных папок
bool CFolders::CreateFolder(string FolderPath) { //--- attempt to create a folder relative to the MQL5\Files path if(FolderCreate(FolderPath,FILE_COMMON)) { //--- successful execution return true; } else { PrintFormat("Failed to create the folder %s. Error code %d",FolderPath,GetLastError()); } //--- execution failed return false; }
Свечи очень важны. Нам нужно будет собрать информацию о максимуме, минимуме, ценах открытия и закрытия конкретной свечи. Для этого мы создадим еще один класс, который будет собирать эту информацию для нас, когда она понадобится в других программах проекта. Название класса
class CCandleProperties
Теперь мы объявим функции в этом классе.
class CCandleProperties { private: CTimeManagement Time; public: double Open(int CandleIndex,ENUM_TIMEFRAMES Period=PERIOD_CURRENT,string SYMBOL=NULL);//Retrieve Candle OpenPrice double Close(int CandleIndex,ENUM_TIMEFRAMES Period=PERIOD_CURRENT,string SYMBOL=NULL);//Retrieve Candle ClosePrice double High(int CandleIndex,ENUM_TIMEFRAMES Period=PERIOD_CURRENT,string SYMBOL=NULL);//Retrieve Candle HighPrice double Low(int CandleIndex,ENUM_TIMEFRAMES Period=PERIOD_CURRENT,string SYMBOL=NULL);//Retrieve Candle LowPrice bool IsLargerThanPreviousAndNext(datetime CandleTime,int Offset,string SYMBOL);//Determine if one candle is larger than two others };
Мы кратко рассмотрим
double Open(int CandleIndex,ENUM_TIMEFRAMES Period=PERIOD_CURRENT,string SYMBOL=NULL);//Retrieve Candle Open Price
В этой функции мы вернем цену открытия свечи на основе целочисленного параметра CandleIndex и таймфрейма свечи, а также символа свечи.
double CCandleProperties::Open(int CandleIndex,ENUM_TIMEFRAMES Period=PERIOD_CURRENT,string SYMBOL=NULL) { return iOpen(((SYMBOL==NULL)?Symbol():SYMBOL),Period,CandleIndex);//return candle open price }
Чтобы проверить, произошло ли экономическое событие в конкретную дату, поскольку брокеры могут менять часовые пояса. Мы получим дату экономического события и с этой датой посмотрим на свечу M15 за это время, затем рассчитаем высоту свечи (iHigh-iLow) и сравним эту высоту со свечой M15 за час до события и через час после. Поскольку экономические события обычно приводят к волатильности рыночных цен, мы должны заметить очень длинную свечу, когда событие действительно произойдет. Мы будем использовать свечу M15, чтобы дать рынку достаточно времени для формирования этой длинной свечи. Если брокер изменил свой часовой пояс, дата события, сохраненная в экономическом календаре MQL5, может не совпадать с волатильностью свечи в определенное время на свече брокера, но эта волатильность может присутствовать и на час позже или на час раньше указанной даты. Функция, которую мы будем использовать для этой проверки, будет следующей:
bool IsLargerThanPreviousAndNext(datetime CandleTime,int Offset,string SYMBOL);//Determine if one candle is larger than two others
Функция проверит, больше ли высота свечи в определенную дату, чем высота свечи со смещением по времени до и после указанной даты.
bool CCandleProperties::IsLargerThanPreviousAndNext(datetime CandleTime,int Offset,string SYMBOL) { int CandleIndex = iBarShift(SYMBOL,PERIOD_M15,CandleTime);//Assign candle index of candletime int CandleIndexMinusOffset = iBarShift(SYMBOL,PERIOD_M15,Time.TimeMinusOffset(CandleTime,Offset));//Assign candle index of candletime minus time offset int CandleIndexPlusOffset = iBarShift(SYMBOL,PERIOD_M15,Time.TimePlusOffset(CandleTime,Offset));//Assign candle index of candletime plus time offset double CandleHeight = High(CandleIndex,PERIOD_M15,SYMBOL)-Low(CandleIndex,PERIOD_M15,SYMBOL);//Assign height of M15 candletime in pips double CandleHeightMinusOffset = High(CandleIndexMinusOffset,PERIOD_M15,SYMBOL)-Low(CandleIndexMinusOffset,PERIOD_M15,SYMBOL);//Assign height of M15 candletime minus offset in Pips double CandleHeightPlusOffset = High(CandleIndexPlusOffset,PERIOD_M15,SYMBOL)-Low(CandleIndexPlusOffset,PERIOD_M15,SYMBOL);//Assign height of M15 candletime plus offset in Pips //--Determine if candletime height is greater than candletime height minus offset and candletime height plus offset if(CandleHeight>CandleHeightMinusOffset&&CandleHeight>CandleHeightPlusOffset) { return true;//Candletime is likely when the news event occurred } return false;//Candletime is unlikely when the real news data was released }
Перейдем к классу новостей. Он будет получать значения напрямую из экономического календаря MQL5 и хранить
значения в базе данных для тестирования и, в конечном итоге, торговли.
class CNews { //Private Declarations Only accessible by this class/header file private: CTimeManagement Time;//TimeManagement Object declaration CDaylightSavings_UK Savings_UK;//DaylightSavings Object for the UK and EU CDaylightSavings_US Savings_US;//DaylightSavings Object for the US CDaylightSavings_AU Savings_AU;//DaylightSavings Object for the AU CCandleProperties Candle;//CandleProperties Object string CurrencyBase,CurrencyProfit,EURUSD;//String variables declarations for working with EURUSD bool EurusdIsSelected,EurusdIsFound,is_Custom;//Boolean variables declarations for working with EURUSD bool timeIsShifted;//Boolean variable declaration will be used to determine if the broker changes it's time zone datetime DaylightStart,DaylightEnd;//Datetime variables declarations for start and end dates for Daylight Savings //Structure Declaration for DST struct DST { bool result; datetime date; }; bool AutoDetectDST(DST_type &dstType);//Function will determine Broker DST DST_type DSTType;//variable of DST_type enumeration declared in the CommonVariables class/header file bool InsertIntoTable(int db,DST_type Type,Calendar &Evalues[]);//Function for inserting Economic Data in to a database's table void CreateAutoDST(int db);//Function for creating and inserting Recommend DST for the Broker into a table bool CreateTable(int db,string tableName,bool &tableExists);//Function for creating a table in a database void CreateRecords(int db);//Creates a table to store records of when last the Calendar database was updated/created bool UpdateRecords();//Checks if the main Calendar database needs an update or not void EconomicDetails(Calendar &NewsTime[]);//Gets values from the MQL5 economic Calendar //Public declarations accessable via a class's Object public: ~CNews(void);//Deletes a text file created when the Calendar database is being worked on void CreateEconomicDatabase();//Creates the Calendar database for a specific Broker datetime GetLastestNewsDate();//Gets the latest/newest date in the Calendar database };
Здесь есть много того, что нужно разобрать. Сначала рассмотрим
bool AutoDetectDST(DST_type &dstType);//Function will determine Broker DST
Как следует из названия функции, ее основная цель — получить расписание DST, которое использует брокер. Мы получим эту информацию через перечисление
enum DST_type { US_DST,//US Daylight Savings UK_DST,//UK(EU) Daylight Savings AU_DST,//AU Daylight Savings DST_NONE//No Daylight Savings Available };
переданная по ссылке в функции AutoDectectDST. Функция вернет false, если расписание перехода на летнее время брокера неизвестно или не может быть распознано.
bool CNews::AutoDetectDST(DST_type &dstType) { MqlCalendarValue values[];//Single array of MqlCalendarValue type string eventtime[];//Single string array variable to store NFP(Nonfarm Payrolls) dates for the 'United States' from the previous year int lastyear = Time.ReturnYear(Time.TimeMinusOffset(iTime(Symbol(),PERIOD_CURRENT,0),Time.YearsS()));//Will store the previous year into an integer datetime lastyearstart = StringToTime(StringFormat("%s.01.01 00:00:00",(string)lastyear));//Will store the start date for the previous year datetime lastyearend = StringToTime(StringFormat("%s.12.31 23:59:59",(string)lastyear));//Will store the end date for the previous year if(CalendarValueHistory(values,lastyearstart,lastyearend,"US"))//Getting last year's calendar values for CountryCode = 'US' { for(int x=0; x<(int)ArraySize(values); x++) { if(values[x].event_id==840030016)//Get only NFP Event Dates { ArrayResize(eventtime,eventtime.Size()+1,eventtime.Size()+2);//Increasing the size of eventtime array by 1 eventtime[eventtime.Size()-1] = TimeToString(values[x].time);//Storing the dates in an array of type string } } } datetime ShiftStart=D'1970.01.01 00:00:00',ShiftEnd=D'1970.01.01 00:00:00';//datetime variables to store the broker's time zone shift(change) DST previousresult,currentresult;//Variables of structure type DST declared at the beginning of the class EURUSD="";//String variable assigned empty string EurusdIsSelected = false;//Boolean variable assigned value false EurusdIsFound = false;//Boolean variable assigned value false for(int i=0;i<SymbolsTotal(true);i++)//Will loop through all the Symbols inside the Market Watch { string SymName = SymbolName(i,true);//Assign the Symbol Name of index 'i' from the list of Symbols inside the Market Watch CurrencyBase = SymbolInfoString(SymName,SYMBOL_CURRENCY_BASE);//Assign the Symbol's Currency Base CurrencyProfit = SymbolInfoString(SymName,SYMBOL_CURRENCY_PROFIT);//Assign the Symbol's Currency Profit SymbolExist(SymName,is_Custom);//Get the boolean value into 'is_Custom' for whether the Symbol Name is a Custom Symbol(Is not from the broker) //-- Check if the Symbol outside the Market Watch has a SYMBOL_CURRENCY_BASE of EUR //-- and a SYMBOL_CURRENCY_PROFIT of USD, and this Symbol is not a Custom Symbol(Is not from the broker) if(CurrencyBase=="EUR"&&CurrencyProfit=="USD"&&!is_Custom) { EURUSD = SymName;//Assigning the name of the EURUSD Symbol found inside the Market Watch EurusdIsFound = true;//EURUSD Symbol was found in the Trading Terminal for your Broker break;//Will end the for loop } } if(!EurusdIsFound)//Check if EURUSD Symbol was already Found in the Market Watch { for(int i=0; i<SymbolsTotal(false); i++)//Will loop through all the available Symbols outside the Market Watch { string SymName = SymbolName(i,false);//Assign the Symbol Name of index 'i' from the list of Symbols outside the Market Watch CurrencyBase = SymbolInfoString(SymName,SYMBOL_CURRENCY_BASE); CurrencyProfit = SymbolInfoString(SymName,SYMBOL_CURRENCY_PROFIT); SymbolExist(SymName,is_Custom);//Get the boolean value into 'is_Custom' for whether the Symbol Name is a Custom Symbol(Is not from the broker) //-- Check if the Symbol outside the Market Watch has a SYMBOL_CURRENCY_BASE of EUR //-- and a SYMBOL_CURRENCY_PROFIT of USD, and this Symbol is not a Custom Symbol(Is not from the broker) if(CurrencyBase=="EUR"&&CurrencyProfit=="USD"&&!is_Custom) { EurusdIsSelected = SymbolSelect(SymName,true);//Adding the EURUSD Symbol to the Market Watch if(EurusdIsSelected)//Check if this program added EURUSD Symbol to Market Watch { EURUSD = SymName;//Assigning the name of the EURUSD Symbol found outside the Market Watch EurusdIsFound = true;//EURUSD Symbol was found in the Trading Terminal for your Broker break;//Will end the for loop } } } } if(!EurusdIsFound)//Check if EURUSD Symbol was Found in the Trading Terminal for your Broker { Print("Cannot Find EURUSD!"); Print("Cannot Create Database!"); Print("Server DST Cannot be Detected!"); dstType = DST_NONE;//Assigning enumeration value DST_NONE, Broker has no DST(Daylight Savings Time) return false;//Returning False, Broker's DST schedule was not found } for(uint i=0;i<eventtime.Size();i++) { currentresult.result = Candle.IsLargerThanPreviousAndNext((datetime)eventtime[i],Time.HoursS(),EURUSD);//Store the result of if the event date is the larger candlestick currentresult.date = (datetime)eventtime[i];//Store the eventdate from eventtime[i] timeIsShifted = ((currentresult.result!=previousresult.result&&i>0)?true:false);//Check if there is a difference between the previous result and the current result //--- Print Event Dates and if the event date's candle is larger than the previous candle an hour ago and the next candle an hour ahead Print("Date: ",eventtime[i]," is Larger: ",Candle.IsLargerThanPreviousAndNext((datetime)eventtime[i],Time.HoursS(),EURUSD)," Shifted: ",timeIsShifted); if(timeIsShifted)//Check if the Larger candle has shifted from the previous event date to the current event date in eventtime[i] array { if(ShiftStart==D'1970.01.01 00:00:00')//Check if the ShiftStart variable has not been assigned a relevant value yet { ShiftStart=currentresult.date;//Store the event date for when the time shift began } ShiftEnd=previousresult.date;//Store the event date timeshift } previousresult.result = currentresult.result;//Store the previous result of if the event date is the larger candlestick previousresult.date = currentresult.date;//Store the event date from eventtime[i] } if(ShiftStart==D'1970.01.01 00:00:00'&&eventtime.Size()>0)//Check if the ShiftStart variable has not been assigned a relevant value and the event dates are more than zero { Print("Broker ServerTime unchanged!"); dstType = DST_NONE;//Assigning enumeration value DST_NONE, Broker has no DST(Daylight Savings Time) return true;//Returning True, Broker's DST schedule was found successfully } if(Savings_AU.DaylightSavings(lastyear,DaylightStart,DaylightEnd)) { if(Time.DateIsInRange(DaylightStart,DaylightEnd,ShiftStart,ShiftEnd)) { Print("Broker ServerTime Adjusted For AU DST"); if(EurusdIsSelected)//Check if this program added EURUSD Symbol to Market Watch { SymbolSelect(EURUSD,false);//Remove EURUSD Symbol from Market Watch } dstType = AU_DST;//Assigning enumeration value AU_DST, Broker has AU DST(Daylight Savings Time) return true;//Returning True, Broker's DST schedule was found successfully } } else { Print("Something went wrong!"); Print("Cannot Find Daylight-Savings Date For AU"); Print("Year: %d Cannot Be Found!",lastyear); if(EurusdIsSelected)//Check if this program added EURUSD Symbol to Market Watch { SymbolSelect(EURUSD,false);//Remove EURUSD Symbol from Market Watch } dstType = DST_NONE;//Assigning enumeration value DST_NONE, Broker has no DST(Daylight Savings Time) return false;//Returning False, Broker's DST schedule was not found } if(Savings_UK.DaylightSavings(lastyear,DaylightStart,DaylightEnd)) { if(Time.DateIsInRange(DaylightStart,DaylightEnd,ShiftStart,ShiftEnd)) { Print("Broker ServerTime Adjusted For UK DST"); if(EurusdIsSelected)//Check if this program added EURUSD Symbol to Market Watch { SymbolSelect(EURUSD,false);//Remove EURUSD Symbol from Market Watch } dstType = UK_DST;//Assigning enumeration value UK_DST, Broker has UK/EU DST(Daylight Savings Time) return true;//Returning True, Broker's DST schedule was found successfully } } else { Print("Something went wrong!"); Print("Cannot Find Daylight-Savings Date For UK"); Print("Year: %d Cannot Be Found!",lastyear); if(EurusdIsSelected)//Check if this program added EURUSD Symbol to Market Watch { SymbolSelect(EURUSD,false);//Remove EURUSD Symbol from Market Watch } dstType = DST_NONE;//Assigning enumeration value DST_NONE, Broker has no DST(Daylight Savings Time) return false;//Returning False, Broker's DST schedule was not found } if(Savings_US.DaylightSavings(lastyear,DaylightStart,DaylightEnd)) { if(Time.DateIsInRange(DaylightStart,DaylightEnd,ShiftStart,ShiftEnd)) { Print("Broker ServerTime Adjusted For US DST"); if(EurusdIsSelected)//Check if this program added EURUSD Symbol to Market Watch { SymbolSelect(EURUSD,false);//Remove EURUSD Symbol from Market Watch } dstType = US_DST;//Assigning enumeration value US_DST, Broker has US DST(Daylight Savings Time) return true;//Returning True, Broker's DST schedule was found successfully } } else { Print("Something went wrong!"); Print("Cannot Find Daylight-Savings Date For US"); Print("Year: %d Cannot Be Found!",lastyear); if(EurusdIsSelected)//Check if this program added EURUSD Symbol to Market Watch { SymbolSelect(EURUSD,false);//Remove EURUSD Symbol from Market Watch } dstType = DST_NONE;//Assigning enumeration value DST_NONE, Broker has no DST(Daylight Savings Time) return false;//Returning False, Broker's DST schedule was not found } if(EurusdIsSelected)//Check if this program added EURUSD Symbol to Market Watch { SymbolSelect(EURUSD,false);//Remove EURUSD Symbol from Market Watch } Print("Cannot Detect Broker ServerTime Configuration!"); dstType = DST_NONE;//Assigning enumeration value DST_NONE, Broker has no DST(Daylight Savings Time) return false;//Returning False, Broker's DST schedule was not found }
Функция получилась длинной. Давайте разберем ее. В первой части мы собираем даты NFP предыдущего года. Поэтому, если текущий год — 2024, мы соберем все даты на 2023 год, поскольку нам необходимо проанализировать весь год, чтобы успешно получить вероятный график перехода брокера на летнее время. Эти даты будут сохранены в нашем едином строковом массиве eventtime.
MqlCalendarValue values[];//Single array of MqlCalendarValue type string eventtime[];//Single string array variable to store NFP(Nonfarm Payrolls) dates for the 'United States' from the previous year int lastyear = Time.ReturnYear(Time.TimeMinusOffset(iTime(Symbol(),PERIOD_CURRENT,0),Time.YearsS()));//Will store the previous year into an integer datetime lastyearstart = StringToTime(StringFormat("%s.01.01 00:00:00",(string)lastyear));//Will store the start date for the previous year datetime lastyearend = StringToTime(StringFormat("%s.12.31 23:59:59",(string)lastyear));//Will store the end date for the previous year if(CalendarValueHistory(values,lastyearstart,lastyearend,"US"))//Getting last year's calendar values for CountryCode = 'US' { for(int x=0; x<(int)ArraySize(values); x++) { if(values[x].event_id==840030016)//Get only NFP Event Dates { ArrayResize(eventtime,eventtime.Size()+1,eventtime.Size()+2);//Increasing the size of event time array by 1 eventtime[eventtime.Size()-1] = TimeToString(values[x].time);//Storing the dates in an array of type string } } }
Затем нам нужно будет использовать эти даты для символа EURUSD, поскольку XAUUSD (золото) и другие индексы, такие как US30 (Dow Jones), очень волатильны даже без новостей. EURUSD в основном стабилен и становится по-настоящему волатильным во время экономических событий, что упрощает определение того, когда произошло экономическое событие, поскольку рынок, скорее всего, сформирует ценовой выброс в связи с событием. По этой же причине мы сосредоточимся на событиях NFP, поскольку они регулярно вызывают скачки цен на рынке. Итак, после того, как мы получили эти данные, нам понадобится символ EURUSD. Сначала мы проверим все доступные символы у брокера, чтобы найти EURUSD и выбрать его. Если EURUSD не найден, вернем false.
EURUSD="";//String variable assigned empty string EurusdIsSelected = false;//Boolean variable assigned value false EurusdIsFound = false;//Boolean variable assigned value false for(int i=0;i<SymbolsTotal(true);i++)//Will loop through all the Symbols inside the Market Watch { string SymName = SymbolName(i,true);//Assign the Symbol Name of index 'i' from the list of Symbols inside the Market Watch CurrencyBase = SymbolInfoString(SymName,SYMBOL_CURRENCY_BASE);//Assign the Symbol's Currency Base CurrencyProfit = SymbolInfoString(SymName,SYMBOL_CURRENCY_PROFIT);//Assign the Symbol's Currency Profit SymbolExist(SymName,is_Custom);//Get the boolean value into 'is_Custom' for whether the Symbol Name is a Custom Symbol(Is not from the broker) //-- Check if the Symbol outside the Market Watch has a SYMBOL_CURRENCY_BASE of EUR //-- and a SYMBOL_CURRENCY_PROFIT of USD, and this Symbol is not a Custom Symbol(Is not from the broker) if(CurrencyBase=="EUR"&&CurrencyProfit=="USD"&&!is_Custom) { EURUSD = SymName;//Assigning the name of the EURUSD Symbol found inside the Market Watch EurusdIsFound = true;//EURUSD Symbol was found in the Trading Terminal for your Broker break;//Will end the for loop } } if(!EurusdIsFound)//Check if EURUSD Symbol was already Found in the Market Watch { for(int i=0; i<SymbolsTotal(false); i++)//Will loop through all the available Symbols outside the Market Watch { string SymName = SymbolName(i,false);//Assign the Symbol Name of index 'i' from the list of Symbols outside the Market Watch CurrencyBase = SymbolInfoString(SymName,SYMBOL_CURRENCY_BASE); CurrencyProfit = SymbolInfoString(SymName,SYMBOL_CURRENCY_PROFIT); SymbolExist(SymName,is_Custom);//Get the boolean value into 'is_Custom' for whether the Symbol Name is a Custom Symbol(Is not from the broker) //-- Check if the Symbol outside the Market Watch has a SYMBOL_CURRENCY_BASE of EUR //-- and a SYMBOL_CURRENCY_PROFIT of USD, and this Symbol is not a Custom Symbol(Is not from the broker) if(CurrencyBase=="EUR"&&CurrencyProfit=="USD"&&!is_Custom) { EurusdIsSelected = SymbolSelect(SymName,true);//Adding the EURUSD Symbol to the Market Watch if(EurusdIsSelected)//Check if this program added EURUSD Symbol to Market Watch { EURUSD = SymName;//Assigning the name of the EURUSD Symbol found outside the Market Watch EurusdIsFound = true;//EURUSD Symbol was found in the Trading Terminal for your Broker break;//Will end the for loop } } } } if(!EurusdIsFound)//Check if EURUSD Symbol was Found in the Trading Terminal for your Broker { Print("Cannot Find EURUSD!"); Print("Cannot Create Database!"); Print("Server DST Cannot be Detected!"); dstType = DST_NONE;//Assigning enumeration value DST_NONE, Broker has no DST(Daylight Savings Time) return false;//Returning False, Broker's DST schedule was not found }
После обнаружения EURUSD пройдемся по всем датам NFP и найдем свечи M15 для каждой отдельной даты, а затем сравним высоту свечи со смещенными датами за час до и после события, чтобы с большой вероятностью определить, произошло ли событие. Если даты событий не соответствуют волатильности в свечах, мы сохраним первую дату события, когда возникло это несоответствие, и дату его окончания в переменных ShiftStart и ShiftEnd.
for(uint i=0;i<eventtime.Size();i++) { currentresult.result = Candle.IsLargerThanPreviousAndNext((datetime)eventtime[i],Time.HoursS(),EURUSD);//Store the result of if the event date is the larger candlestick currentresult.date = (datetime)eventtime[i];//Store the event date from eventtime[i] timeIsShifted = ((currentresult.result!=previousresult.result&&i>0)?true:false);//Check if there is a difference between the previous result and the current result //--- Print Event Dates and if the event date's candle is larger than the previous candle an hour ago and the next candle an hour ahead Print("Date: ",eventtime[i]," is Larger: ",Candle.IsLargerThanPreviousAndNext((datetime)eventtime[i],Time.HoursS(),EURUSD)," Shifted: ",timeIsShifted); if(timeIsShifted)//Check if the Larger candle has shifted from the previous event date to the current event date in eventtime[i] array { if(ShiftStart==D'1970.01.01 00:00:00')//Check if the ShiftStart variable has not been assigned a relevant value yet { ShiftStart=currentresult.date;//Store the event date for when the time shift began } ShiftEnd=previousresult.date;//Store the event date timeshift } previousresult.result = currentresult.result;//Store the previous result of if the event date is the larger candlestick previousresult.date = currentresult.date;//Store the event date from eventtime[i] }
Получив даты ShiftStart и ShiftEnd, мы проверим, соответствуют ли они датам начала и окончания летнего времени. Если совпадение есть, мы назначим расписание летнего времени в переменной dstType и вернем значение true. Если у нас нет даты ShiftStart date(ShiftStart=D'1970.01.01 00:00:00') и размер массива eventtime больше нуля, мы знаем, что брокер не следует никакому расписанию перехода на летнее время.
if(ShiftStart==D'1970.01.01 00:00:00'&&eventtime.Size()>0)//Check if the ShiftStart variable has not been assigned a relevant value and the event dates are more than zero { Print("Broker ServerTime unchanged!"); dstType = DST_NONE;//Assigning enumeration value DST_NONE, Broker has no DST(Daylight Savings Time) return true;//Returning True, Broker's DST schedule was found successfully } if(Savings_AU.DaylightSavings(lastyear,DaylightStart,DaylightEnd)) { if(Time.DateIsInRange(DaylightStart,DaylightEnd,ShiftStart,ShiftEnd)) { Print("Broker ServerTime Adjusted For AU DST"); if(EurusdIsSelected)//Check if this program added EURUSD Symbol to Market Watch { SymbolSelect(EURUSD,false);//Remove EURUSD Symbol from Market Watch } dstType = AU_DST;//Assigning enumeration value AU_DST, Broker has AU DST(Daylight Savings Time) return true;//Returning True, Broker's DST schedule was found successfully } } else { Print("Something went wrong!"); Print("Cannot Find Daylight-Savings Date For AU"); Print("Year: %d Cannot Be Found!",lastyear); if(EurusdIsSelected)//Check if this program added EURUSD Symbol to Market Watch { SymbolSelect(EURUSD,false);//Remove EURUSD Symbol from Market Watch } dstType = DST_NONE;//Assigning enumeration value DST_NONE, Broker has no DST(Daylight Savings Time) return false;//Returning False, Broker's DST schedule was not found } if(Savings_UK.DaylightSavings(lastyear,DaylightStart,DaylightEnd)) { if(Time.DateIsInRange(DaylightStart,DaylightEnd,ShiftStart,ShiftEnd)) { Print("Broker ServerTime Adjusted For UK DST"); if(EurusdIsSelected)//Check if this program added EURUSD Symbol to Market Watch { SymbolSelect(EURUSD,false);//Remove EURUSD Symbol from Market Watch } dstType = UK_DST;//Assigning enumeration value UK_DST, Broker has UK/EU DST(Daylight Savings Time) return true;//Returning True, Broker's DST schedule was found successfully } } else { Print("Something went wrong!"); Print("Cannot Find Daylight-Savings Date For UK"); Print("Year: %d Cannot Be Found!",lastyear); if(EurusdIsSelected)//Check if this program added EURUSD Symbol to Market Watch { SymbolSelect(EURUSD,false);//Remove EURUSD Symbol from Market Watch } dstType = DST_NONE;//Assigning enumeration value DST_NONE, Broker has no DST(Daylight Savings Time) return false;//Returning False, Broker's DST schedule was not found } if(Savings_US.DaylightSavings(lastyear,DaylightStart,DaylightEnd)) { if(Time.DateIsInRange(DaylightStart,DaylightEnd,ShiftStart,ShiftEnd)) { Print("Broker ServerTime Adjusted For US DST"); if(EurusdIsSelected)//Check if this program added EURUSD Symbol to Market Watch { SymbolSelect(EURUSD,false);//Remove EURUSD Symbol from Market Watch } dstType = US_DST;//Assigning enumeration value US_DST, Broker has US DST(Daylight Savings Time) return true;//Returning True, Broker's DST schedule was found successfully } } else { Print("Something went wrong!"); Print("Cannot Find Daylight-Savings Date For US"); Print("Year: %d Cannot Be Found!",lastyear); if(EurusdIsSelected)//Check if this program added EURUSD Symbol to Market Watch { SymbolSelect(EURUSD,false);//Remove EURUSD Symbol from Market Watch } dstType = DST_NONE;//Assigning enumeration value DST_NONE, Broker has no DST(Daylight Savings Time) return false;//Returning False, Broker's DST schedule was not found } if(EurusdIsSelected)//Check if this program added EURUSD Symbol to Market Watch { SymbolSelect(EURUSD,false);//Remove EURUSD Symbol from Market Watch } Print("Cannot Detect Broker ServerTime Configuration!"); dstType = DST_NONE;//Assigning enumeration value DST_NONE, Broker has no DST(Daylight Savings Time) return false;//Returning False, Broker's DST schedule was not found }
После того, как мы определили график DST, нам необходимо сохранить эту информацию для последующего использования при тестировании экономических событий, чтобы знать, какой календарь использовать.
void CreateAutoDST(int db);//Function for creating and inserting Recommend DST for the Broker into a table
В таблице AutoDST будет сохранена одна запись.
void CNews::CreateAutoDST(int db) { bool failed=false;//boolean variable if(!DatabaseTableExists(db,"AutoDST"))//Checks if the table 'AutoDST' exists in the databse 'Calendar' { //--- create the table AutoDST if(!DatabaseExecute(db,"CREATE TABLE AutoDST(DST STRING NOT NULL);"))//Will attempt to create the table 'AutoDST' { Print("DB: create the AutoDST table failed with code ", GetLastError()); DatabaseClose(db);//Close the database return;//Exits the function if creating the table failed } } else { return;//Exits the function if the table AutoDST table already exists } //Sql query/request to insert the recommend DST for the Broker using the DSTType variable to determine which string data to insert string request_text=StringFormat("INSERT INTO 'AutoDST'(DST) VALUES ('%s')",((DSTType==US_DST)?"Data_US": (DSTType==UK_DST)?"Data_UK":(DSTType==AU_DST)?"Data_AU":"Data_None")); if(!DatabaseExecute(db, request_text))//Will attempt to run this sql request/query { Print(GetLastError()); PrintFormat("INSERT INTO 'AutoDST'(DST) VALUES ('%s')",((DSTType==US_DST)?"Data_US": (DSTType==UK_DST)?"Data_UK":(DSTType==AU_DST)?"Data_AU":"Data_None"));//Will print the sql query if failed failed=true;//assign true if the request failed } if(failed) { //--- roll back all transactions and unlock the database DatabaseTransactionRollback(db); PrintFormat("%s: DatabaseExecute() failed with code %d", __FUNCTION__, GetLastError()); } }
Нам нужна функция, которая будет создавать наши календарные таблицы, чтобы мы могли повторно использовать эту функцию для настройки наших индивидуальных календарей на различные графики DST.
bool CreateTable(int db,string tableName,bool &tableExists);//Function for creating a table in a database
В этой функции CreateTable мы просто создадим таблицы 'Data_UK' для DST Великобритании ,'Data_US' для DST США, 'Data_AU' для DST Австралии и 'Data_None' при отсутствии DST. Строка tableName определяет суффикс имени таблицы, например, 'US'.
bool CNews::CreateTable(int db,string tableName,bool &tableExists) { if(DatabaseTableExists(db,StringFormat("Data_%s",tableName)))//Checks if a table 'Data_%s' exists in the database 'Calendar' { tableExists=true;//Assigns true to tableExists variable if(!DatabaseExecute(db,StringFormat("DROP TABLE Data_%s",tableName)))//We will drop the table if the table already exists { //If the table failed to be dropped/deleted PrintFormat("Failed to drop table Data_%s with code %d",tableName,GetLastError()); DatabaseClose(db);//Close the database return false;//will terminate execution of the rest of the code below and return false, when the table cannot be dropped } } if(!DatabaseTableExists(db,StringFormat("Data_%s",tableName)))//If the database table 'Data_%s' doesn't exist { //--- create the table 'Data' with the following columns if(!DatabaseExecute(db,StringFormat("CREATE TABLE Data_%s(" "ID INT NOT NULL," "EVENTID INT NOT NULL," "COUNTRY STRING NOT NULL," "EVENTNAME STRING NOT NULL," "EVENTTYPE STRING NOT NULL," "EVENTIMPORTANCE STRING NOT NULL," "EVENTDATE STRING NOT NULL," "EVENTCURRENCY STRING NOT NULL," "EVENTCODE STRING NOT NULL," "EVENTSECTOR STRING NOT NULL," "EVENTFORECAST STRING NOT NULL," "EVENTPREVALUE STRING NOT NULL," "EVENTIMPACT STRING NOT NULL," "EVENTFREQUENCY STRING NOT NULL," "PRIMARY KEY(ID));",tableName)))//Checks if the table was successfully created { Print("DB: create the Calendar table failed with code ", GetLastError()); DatabaseClose(db);//Close the database return false;//Function returns false if creating the table failed } } return true;//Function returns true if creating the table was successful }
Теперь нам нужно вставить данные в созданные нами таблицы, но сначала нам нужно получить эти данные. Наша следующая функция
void EconomicDetails(Calendar &NewsTime[]);//Gets values from the MQL5 economic Calendar
Извлекаем все доступные экономические события по ссылке в массиве NewsTime Calendar
void CNews::EconomicDetails(Calendar &NewsTime[]) { int Size=0;//to keep track of the size of the events in the NewsTime array MqlCalendarCountry countries[]; int count=CalendarCountries(countries);//Get the array of country names available in the Calendar string Country_code=""; for(int i=0; i<count; i++) { MqlCalendarValue values[]; datetime date_from=0;//Get date from the beginning datetime date_to=(datetime)(Time.MonthsS()+iTime(Symbol(),PERIOD_D1,0));//Date of the next month from the current day if(CalendarValueHistory(values,date_from,date_to,countries[i].code)) { for(int x=0; x<(int)ArraySize(values); x++) { MqlCalendarEvent event; ulong event_id=values[x].event_id;//Get the event id if(CalendarEventById(event_id,event)) { ArrayResize(NewsTime,Size+1,Size+2);//Readjust the size of the array to +1 of the array size StringReplace(event.name,"'","");//Removing or replacing single quotes(') from event name with an empty string NewsTime[Size].CountryName = countries[i].name;//storing the country's name from the specific event NewsTime[Size].EventName = event.name;//storing the event's name NewsTime[Size].EventType = EnumToString(event.type);//storing the event type from (ENUM_CALENDAR_EVENT_TYPE) to a string NewsTime[Size].EventImportance = EnumToString(event.importance);//storing the event importance from (ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPORTANCE) to a string NewsTime[Size].EventId = event.id;//storing the event id NewsTime[Size].EventDate = TimeToString(values[x].time);//storing normal event time NewsTime[Size].EventCurrency = countries[i].currency;//storing event currency NewsTime[Size].EventCode = countries[i].code;//storing event code NewsTime[Size].EventSector = EnumToString(event.sector);//storing event sector from (ENUM_CALENDAR_EVENT_SECTOR) to a string if(values[x].HasForecastValue())//Checks if the event has a forecast value { NewsTime[Size].EventForecast = (string)values[x].forecast_value;//storing the forecast value into a string } else { NewsTime[Size].EventForecast = "None";//storing 'None' as the forecast value } if(values[x].HasPreviousValue())//Checks if the event has a previous value { NewsTime[Size].EventPreval = (string)values[x].prev_value;//storing the previous value into a string } else { NewsTime[Size].EventPreval = "None";//storing 'None' as the previous value } NewsTime[Size].EventImpact = EnumToString(values[x].impact_type);//storing the event impact from (ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPACT) to a string NewsTime[Size].EventFrequency = EnumToString(event.frequency);//storing the event frequency from (ENUM_CALENDAR_EVENT_FREQUENCY) to a string Size++;//incrementing the Calendar array NewsTime } } } } }
После получения данных нам нужно вставить их в таблицы календаря.
bool InsertIntoTable(int db,DST_type Type,Calendar &Evalues[]);//Function for inserting Economic Data in to a database's table
Выполнить эту задачу поможет функция InsertIntoTable. Она имеет три параметра.
1. Этот входной параметр представляет собой целочисленное значение базы данных.
int db
2. Этот параметр - график DST.
DST_type Type
3. Эта ссылка на массив представляет собой входные данные событий календаря, которые мы могли бы получить из нашей предыдущей функции EconomicDetails.
Calendar &Evalues[]
В этой функции мы изменим даты отдельных событий. Если они попадают в график летнего времени, мы добавим час к дате события. Если текущее время сервера попадает в график летнего времени, мы уберем час из даты события. Сохраним все данные об экономических событиях в таблице календаря Data_%s.
bool CNews::InsertIntoTable(int db,DST_type Type,Calendar &Evalues[]) { string tableName;//will store the table name suffix for(uint i=0; i<Evalues.Size(); i++)//Looping through all the Economic Events { string Date;//Will store the date for the economic event switch(Type)//Switch statement to check all possible 'case' scenarios for the variable Type { case DST_NONE://if(Type==DST_NONE) then run code below Date = Evalues[i].EventDate;//Assign the normal Economic EventDate tableName = "None";//Full table name will be 'Data_None' break;//End switch statement case US_DST://if(Type==US_DST) then run code below Savings_US.adjustDaylightSavings(StringToTime(Evalues[i].EventDate),Date);//Assign by Reference the Economic EventDate adjusted for US DST(Daylight Savings Time) tableName = "US";//Full table name will be 'Data_US' break;//End switch statement case UK_DST://if(Type==UK_DST) then run code below Savings_UK.adjustDaylightSavings(StringToTime(Evalues[i].EventDate),Date);//Assign by Reference the Economic EventDate adjusted for UK DST(Daylight Savings Time) tableName = "UK";//Full table name will be 'Data_UK' break;//End switch statement case AU_DST://if(Type==AU_DST) then run code below Savings_AU.adjustDaylightSavings(StringToTime(Evalues[i].EventDate),Date);//Assign by Reference the Economic EventDate adjusted for AU DST(Daylight Savings Time) tableName = "AU";//Full table name will be 'Data_AU' break;//End switch statement default://if(Type==(Unknown value)) then run code below Date = Evalues[i].EventDate;//Assign the normal Economic EventDate tableName = "None";//Full table name will be 'Data_None' break;//End switch statement } string request_text = StringFormat("INSERT INTO 'Data_%s'(ID,EVENTID,COUNTRY,EVENTNAME,EVENTTYPE,EVENTIMPORTANCE,EVENTDATE,EVENTCURRENCY,EVENTCODE," "EVENTSECTOR,EVENTFORECAST,EVENTPREVALUE,EVENTIMPACT,EVENTFREQUENCY)" "VALUES (%d,%d,'%s','%s', '%s', '%s', '%s','%s','%s','%s','%s','%s','%s','%s')", tableName, i, Evalues[i].EventId, Evalues[i].CountryName, Evalues[i].EventName, Evalues[i].EventType, Evalues[i].EventImportance, Date, Evalues[i].EventCurrency, Evalues[i].EventCode, Evalues[i].EventSector, Evalues[i].EventForecast, Evalues[i].EventPreval, Evalues[i].EventImpact, Evalues[i].EventFrequency);//Inserting all the columns for each event record if(!DatabaseExecute(db, request_text))//Checks whether the event was inserted into the table 'Data_%s' { Print(GetLastError()); PrintFormat("INSERT INTO 'Data_%s'(ID,EVENTID,COUNTRY,EVENTNAME,EVENTTYPE,EVENTIMPORTANCE,EVENTDATE,EVENTCURRENCY,EVENTCODE," "EVENTSECTOR,EVENTFORECAST,EVENTPREVALUE,EVENTIMPACT,EVENTFREQUENCY)" "VALUES (%d,%d,'%s','%s', '%s', '%s', '%s','%s','%s','%s','%s','%s','%s','%s')", tableName, i, Evalues[i].EventId, Evalues[i].CountryName, Evalues[i].EventName, Evalues[i].EventType, Evalues[i].EventImportance, Date, Evalues[i].EventCurrency, Evalues[i].EventCode, Evalues[i].EventSector, Evalues[i].EventForecast, Evalues[i].EventPreval, Evalues[i].EventImpact, Evalues[i].EventFrequency);//Will print the sql query to check for any errors or possible defaults in the query/request return false;//Will end the loop and return false, as values failed to be inserted into the table } } return true;//Will return true, all values were inserted into the table successfully }
После того, как мы создали таблицы и вставили в них экономические данные, нам понадобится временная метка того, когда было выполнено это действие. Это необходимо, чтобы знать, когда обновлять таблицу.
void CreateRecords(int db);//Creates a table to store records of when last the Calendar database was updated/created
Мы создадим таблицу под названием Records и будем сохранять в ней текущее время сервера каждый раз, когда создаем или обновляем таблицы календаря.
void CNews::CreateRecords(int db) { bool failed=false; if(!DatabaseTableExists(db,"Records"))//Checks if the table 'Records' exists in the databse 'Calendar' { //--- create the table if(!DatabaseExecute(db,"CREATE TABLE Records(RECORDEDTIME INT NOT NULL);"))//Will attempt to create the table 'Records' { Print("DB: create the Records table failed with code ", GetLastError()); DatabaseClose(db);//Close the database return;//Exits the function if creating the table failed } } //Sql query/request to insert the current time into the 'RECORDEDTIME' column in the table 'Records' string request_text=StringFormat("INSERT INTO 'Records'(RECORDEDTIME) VALUES (%d)",(int)TimeCurrent()); if(!DatabaseExecute(db, request_text))//Will attempt to run this sql request/query { Print(GetLastError()); PrintFormat("INSERT INTO 'Records'(RECORDEDTIME) VALUES (%d)",(int)TimeCurrent()); failed=true;//assign true if the request failed } if(failed) { //--- roll back all transactions and unlock the database DatabaseTransactionRollback(db); PrintFormat("%s: DatabaseExecute() failed with code %d", __FUNCTION__, GetLastError()); } }
Наши функции почти готовы. Осталось еще три, на которых я хочу сосредоточиться. Первая
bool UpdateRecords();//Checks if the main Calendar database needs an update or not
Вернет false, когда максимальная запись в таблице Records находится в пределах текущей даты (это означает, что таблицы календаря уже были созданы или обновлены в текущий день и сегодня не нужно выполнять никаких новых обновлений). Функция вернет true, если таблицы календаря не существуют, или нет базы данных, или максимальная запись в таблице Records не попадает в текущую дату (день).
bool CNews::UpdateRecords() { //--- open/create int db=DatabaseOpen(NEWS_DATABASE_FILE, DATABASE_OPEN_READONLY|DATABASE_OPEN_COMMON);//try to open database Calendar if(db==INVALID_HANDLE)//Checks if the database was able to be opened { //if opening the database failed if(!FileIsExist(NEWS_DATABASE_FILE,FILE_COMMON))//Checks if the database Calendar exists in the common folder { return true;//Returns true when the database was failed to be opened and the file doesn't exist in the common folder } } if(!DatabaseTableExists(db,"Records"))//If the database table 'Records' doesn't exist { DatabaseClose(db); return true; } int recordtime=0;//will store the maximum date recorded in the database table 'Records' string request_text="SELECT MAX(RECORDEDTIME) FROM Records";//Sql query to determine the lastest or maximum date recorded int request=DatabasePrepare(db,request_text);//Creates a handle of a request, which can then be executed using DatabaseRead() if(request==INVALID_HANDLE)//Checks if the request failed to be completed { Print("DB: ",NEWS_DATABASE_FILE, " request failed with code ", GetLastError()); DatabaseClose(db); return true; } for(int i=0; DatabaseRead(request); i++)//Will read all the results from the sql query/request { if(!DatabaseColumnInteger(request, 0, recordtime))//Will assign the first column value to the variable 'recordtime' { Print(i, ": DatabaseRead() failed with code ", GetLastError()); DatabaseFinalize(request);//Removes a request created in DatabasePrepare() DatabaseClose(db);//Closes the database return true; } } DatabaseFinalize(request);//Removes a request created in DatabasePrepare() DatabaseClose(db);//Closes the database if(!Time.DateisToday((datetime)recordtime))//Checks if the recorded time/date is today(current day) { return true; } return false; }
Вторая функция, на которой я хочу сосредоточиться, это
datetime GetLastestNewsDate();//Gets the lastest/newest date in the Calendar database
Эта функция похожа на предыдущую. Разница в том, что GetLastestNewsDate просто возвращает максимальное зафиксированное время в таблице Records, которое будет использоваться позже для уведомления пользователя, если он попытается протестировать дату в тестере стратегий, которая будет больше этой даты. Мы сообщим пользователю/трейдеру, что после этой даты нет никаких экономических событий для тестирования.
datetime CNews::GetLastestNewsDate() { //--- open the database 'Calendar' in the common folder int db=DatabaseOpen(NEWS_DATABASE_FILE, DATABASE_OPEN_READONLY|DATABASE_OPEN_COMMON); if(db==INVALID_HANDLE)//Checks if 'Calendar' failed to be opened { if(!FileIsExist(NEWS_DATABASE_FILE,FILE_COMMON))//Checks if 'Calendar' database exists { return 0;//Will return the earliest date which is 1970.01.01 00:00:00 } } string eventtime="1970.01.01 00:00:00";//string variable with the first/earliest possible date in MQL5 //Sql query to determine the lastest or maximum recorded time from which the database was updated. string request_text="SELECT MAX(RECORDEDTIME) FROM Records"; int request=DatabasePrepare(db,request_text); if(request==INVALID_HANDLE) { Print("DB: ",NEWS_DATABASE_FILE, " request failed with code ", GetLastError()); DatabaseClose(db); return true; } for(int i=0; DatabaseRead(request); i++)//Will read all the results from the sql query/request { if(!DatabaseColumnText(request, 0,eventtime))//Will assign the first column(column 0) value to the variable 'eventtime' { Print(i, ": DatabaseRead() failed with code ", GetLastError()); DatabaseFinalize(request);//Finalize request DatabaseClose(db);//Closes the database 'Calendar' return 0;//Will end the for loop and will return the earliest date which is 1970.01.01 00:00:00 } } DatabaseFinalize(request); DatabaseClose(db);//Closes the database 'Calendar' return StringToTime(eventtime);//Returns the string eventtime converted to datetime }
Теперь перейдем к функции, которая создаст базу данных календаря, а также вызовет все остальные функции, которые мы создали ранее, для создания таблиц в этой базе данных и вставки значений в эти таблицы.
void CreateEconomicDatabase();//Creates the Calendar database for a specific Broker
Это функция, которую мы будем вызывать для создания нашей базы данных, после того как советник будет присоединен к графику.
void CNews::CreateEconomicDatabase() { Print("Please wait..."); if(FileIsExist(NEWS_DATABASE_FILE,FILE_COMMON))//Check if the database exists { if(!UpdateRecords())//Check if the database is up to date { return;//will terminate execution of the rest of the code below } } else { if(!AutoDetectDST(DSTType))//Check if AutoDetectDST went through all the right procedures { return;//will terminate execution of the rest of the code below } } if(FileIsExist(NEWS_TEXT_FILE,FILE_COMMON))//Check if the database is open { return;//will terminate execution of the rest of the code below } Calendar Evalues[];//Creating a Calendar array variable bool failed=false,tableExists=false; int file=INVALID_HANDLE; datetime lastestdate=D'1970.01.01 00:00:00'; //--- open/create the database 'Calendar' int db=DatabaseOpen(NEWS_DATABASE_FILE, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE| DATABASE_OPEN_COMMON);//will try to open/create in the common folder if(db==INVALID_HANDLE)//Checks if the database 'Calendar' failed to open/create { Print("DB: ",NEWS_DATABASE_FILE, " open failed with code ", GetLastError()); return;//will terminate execution of the rest of the code below } else { file=FileOpen(NEWS_TEXT_FILE,FILE_WRITE|FILE_ANSI|FILE_TXT|FILE_COMMON);//try to create a text file 'NewsDatabaseOpen' in common folder if(file==INVALID_HANDLE) { DatabaseClose(db);//Closes the database 'Calendar' if the News text file failed to be created return;//will terminate execution of the rest of the code below } } DatabaseTransactionBegin(db);//Starts transaction execution Print("Please wait..."); //-- attempt to create the calendar tables if(!CreateTable(db,"None",tableExists)||!CreateTable(db,"US",tableExists) ||!CreateTable(db,"UK",tableExists)||!CreateTable(db,"AU",tableExists)) { FileClose(file);//Closing the file 'NewsDatabaseOpen.txt' FileDelete(NEWS_TEXT_FILE,FILE_COMMON);//Deleting the file 'NewsDatabaseOpen.txt' return;// } EconomicDetails(Evalues);//Retrieving the data from the Economic Calendar if(tableExists)//Checks if there is an existing table within the Calendar Database { //if there is an existing table we will notify the user that we are updating the table. PrintFormat("Updating %s",NEWS_DATABASE_FILE); } else { //if there isn't an existing table we will notify the user that we about to create one PrintFormat("Creating %s",NEWS_DATABASE_FILE); } //-- attempt to insert economic event data into the calendar tables if(!InsertIntoTable(db,DST_NONE,Evalues)||!InsertIntoTable(db,US_DST,Evalues) ||!InsertIntoTable(db,UK_DST,Evalues)||!InsertIntoTable(db,AU_DST,Evalues)) { failed=true;//Will assign true if inserting economic vaules failed in any of the Data tables } if(failed)//Checks if the event/s failed to be recorded/inserted into the database table 'Data_%s' { //--- roll back all transactions and unlock the database DatabaseTransactionRollback(db); PrintFormat("%s: DatabaseExecute() failed with code %d", __FUNCTION__, GetLastError()); FileClose(file);//Close the text file 'NEWS_TEXT_FILE' FileDelete(NEWS_TEXT_FILE,FILE_COMMON);//Delete the text file, as we are reverted/rolled-back the database ArrayRemove(Evalues,0,WHOLE_ARRAY);//Removes the values in the array } else//if all the events were recorded or inserted into the tables 'Data_%s' { if(tableExists) { //Let the user/trader know that the database was updated PrintFormat("%s Updated",NEWS_DATABASE_FILE); } else { //Let the user/trader know that the database was created PrintFormat("%s Created",NEWS_DATABASE_FILE); } CreateRecords(db);//Will create the 'Records' table and insert the current time CreateAutoDST(db);//Will create the 'AutoDST' table and insert the broker's DST schedule FileClose(file);//Close the text file 'NEWS_TEXT_FILE' FileDelete(NEWS_TEXT_FILE,FILE_COMMON);//Delete the text file, as we are about to close the database ArrayRemove(Evalues,0,WHOLE_ARRAY);//Removes the values in the array } //--- all transactions have been performed successfully - record changes and unlock the database DatabaseTransactionCommit(db); DatabaseClose(db);//Close the database }
Теперь перейдем к советнику, который будет запускать весь код, созданный нами во всех различных классах и файлах, созданных в проекте NewsTrading.
//+------------------------------------------------------------------+ //| NewsTrading.mq5 | //| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #include "News.mqh" CNews NewsObject; #include "TimeManagement.mqh" CTimeManagement CTM; #include "WorkingWithFolders.mqh" CFolders Folder();//Calling the class's constructor //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- if(!MQLInfoInteger(MQL_TESTER))//Checks whether the program is in the strategy tester { //Checks whether the database file exists and whether it has been modified in the current date if((!CTM.DateisToday((datetime)FileGetInteger(NEWS_DATABASE_FILE,FILE_MODIFY_DATE,true)))||(!FileIsExist(NEWS_DATABASE_FILE,FILE_COMMON))) { /* In the Do while loop below, the code will check if the terminal is connected to the internet. If the the program is stopped the loop will break, if the program is not stopped and the terminal is connected to the internet the function CreateEconomicDatabase will be called from the News.mqh header file's object called NewsObject and the loop will break once called. */ bool done=false; do { if(IsStopped()) { done=true; } if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_CONNECTED)) { Print("Waiting for connection..."); Sleep(500); continue; } else { Print("Connection Successful!"); NewsObject.CreateEconomicDatabase();//calling the database create function done=true; } } while(!done); } } else { //Checks whether the database file exists if(!FileIsExist(NEWS_DATABASE_FILE,FILE_COMMON)) { Print("Necessary Files Do not Exist!"); Print("Run Program outside of the Strategy Tester"); Print("Necessary Files Should be Created First"); return(INIT_FAILED); } //Checks whether the lastest database date includes the time and date being tested datetime lastestdate = CTM.TimePlusOffset(NewsObject.GetLastestNewsDate(),CTM.DaysS());//Day after the lastest recorded time in the database if(lastestdate<TimeCurrent()) { Print("Necessary Files OutDated!"); Print("Database Dates End at: ",lastestdate); Print("Dates after %s will not be available for backtest",lastestdate); Print("To Update Files:"); Print("Run Program outside of the Strategy Tester"); } } //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- } //+------------------------------------------------------------------+
Теперь осталось только скомпилировать файлы и советник, добавить советник на график и начать анализ.
И самое главное, посмотреть, что может предложить экономический календарь.
Это наши файлы проекта
Разбивка экономического календаря MQL5
После того, как все скомпилировано, откроем торговый терминал, найдем окно "Навигатор" и откроем папку NewsTrading.
Добавим советник на нужный нам график. Опцию "Разрешить автоматическую торговлю" включать не будем. Торговать мы пока не собираемся. Жмем ОК и добавляем советник.
После присоединения советника к графику на вкладке "Эксперты" должно появиться сообщение об успешном создании базы данных.
Нажмите кнопку IDE на верхней панели.
Нажмите кнопку "Файл" в новом окне и выберите "Открыть общую папку данных".
Ваш файловый каталог должен выглядеть примерно так, как показано на изображении выше.
Вы увидите, что была создана папка NewsTrading и многие другие.
После того, как все папки будут открыты, вы увидите отдельную базу данных SQLite календаря вашего брокера.
Вернемся к среде разработки MQL5.
Выберите иконку с изображением папки в левом верхнем углу, чтобы открыть общую папку MetaQoutes.
Найдите базу данных Calendar SQLite и откройте ее.
Вы должны увидеть содержимое базы данных в окне "Навигатор". Щелкните правой кнопкой мыши по первой таблице и выберите "Открыть таблицу".
Откроется таблица и отобразятся все записи (*) из AutoDST. В этой таблице всегда будет только одна запись, поскольку это будет рекомендуемая нашим брокером таблица DST.
После того, как мы откроем таблицу Data_AU, в ней будут отображены все записи в этой таблице, а также все столбцы.
SQL-запрос:
SELECT None.EVENTNAME, DATE(REPLACE(None.EVENTDATE,'.','-')) as Date, TIME(REPLACE(None.EVENTDATE,'.','-')) as Time_None, TIME(REPLACE(US.EVENTDATE,'.','-')) as Time_US, TIME(REPLACE(UK.EVENTDATE,'.','-')) as Time_UK, TIME(REPLACE(AU.EVENTDATE,'.','-')) as Time_AU FROM 'Data_None' None INNER JOIN 'Data_US' US on US.ID=None.ID INNER JOIN 'Data_UK' UK on UK.ID=None.ID INNER JOIN 'Data_AU' AU on AU.ID=None.ID WHERE Date BETWEEN '2023-01-01' AND '2024-01-01' AND None.EVENTID='840100001';
Назначение: Запрос отображает название события с идентификатором события = '840100001', дату события - как Date, а время - как Time_None между '2023-01-01' и '2024-01-01' из таблицы Data_None, а также выбирает тот же идентификатор события из таблиц Data_UK, Data_US, Data_AU, но отображает только время событий из этих таблиц как Time_UK, Time_US и Time_AU. В этом запросе мы хотим показать разницу во времени между разными календарными таблицами для одного и того же события за весь 2023 год.
В приведенном выше SQL-запросе мы даем таблице Data_None псевдоним None, таблице Data_US — псевдоним US, таблице Data_UK — псевдоним UK, а таблице Data_AU — псевдоним AU.
Мы выбираем (SELECT)
None.EVENTNAME
из таблицы Data_None.
REPLACE(None.EVENTDATE,'.','-')
Точки ('.') в значении из None.EVENTDATE заменяются дефисами ('-'). Это потому, что функция SQL
DATE()
принимает только даты в datetime с дефисом в качестве разделителя символов и не принимает даты в datetime с точками. Функция преобразует datetime в дату.
TIME()
Эта функция преобразует datetime во время.
SQL-запрос:
SELECT Distinct(COUNTRY) FROM 'Data_None';
Назначение: Запрос предоставляет нам все уникальные страны, записи о которых имеются в таблице календаря Data_None.
Если вы хотите сохранить результаты ваших SQL-запросов для последующего анализа, щелкните правой кнопкой мыши по одному из результатов и экспортируйте CSV-файл, который можно преобразовать в файл Excel
для более подробного анализа.
SQL-запрос:
SELECT * FROM 'Data_None' where COUNTRY='New Zealand';
Назначение: Запрос предоставляет все записи по определенной стране. В данном случае это Новая Зеландия.
SQL-запрос:
SELECT Distinct(EVENTID), COUNTRY, EVENTNAME,EVENTTYPE, EVENTSECTOR, EVENTIMPORTANCE, EVENTFREQUENCY, EVENTCURRENCY, EVENTCODE FROM 'Data_None' where COUNTRY='New Zealand';
Назначение: Запрос извлекает все уникальные идентификаторы событий для определенной страны и выбирает определенные столбцы, такие как " EVENTNAME ", " EVENTSECTOR " и так далее.
В их число не входит "EVENTDATE", поскольку у всех "EVENTID" разные "EVENTDATE". Попытка включить в запрос "EVENTDATE" приведет к ошибкам.
SQL-запрос:
SELECT Distinct(EVENTID), COUNTRY, EVENTNAME, EVENTTYPE, EVENTIMPORTANCE FROM 'Data_None' where COUNTRY='New Zealand' and EVENTSECTOR='CALENDAR_SECTOR_PRICES';
Цель: Запрос извлекает все уникальные идентификаторы событий для определенных "COUNTRY" и "EVENTSECTOR"
SQL-запрос:
SELECT COUNTRY,EVENTNAME, EVENTIMPORTANCE FROM 'Data_None' where EVENTIMPORTANCE='CALENDAR_IMPORTANCE_HIGH' UNION SELECT COUNTRY,EVENTNAME, EVENTIMPORTANCE FROM 'Data_None' where EVENTIMPORTANCE='CALENDAR_IMPORTANCE_HIGH';
Цель: Запрос извлекает все уникальные записи для важности события "CALENDAR_IMPORTANCE_HIGH"
Заключение
Из этой статьи можно извлечь много полезного. Надеюсь, вы узнали что-то новое и почерпнули новые идеи. Мы ответили на вопрос, почему использование базы данных - это правильное решение. Мы также рассмотрели все валюты, предоставляемые Экономическим календарем MQL5, и переход на летнее время (DST). Кроме того, мы создали различные необходимые файлы для создания базы данных календаря и проверки необходимости обновления или создания базы данных.
Наконец, мы осуществили поиск файлов базы данных после их создания и извлекли определенные данные с помощью базовых SQL-запросов для управления таблицей. В следующей статье мы рассмотрим управление рисками.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/14324
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Отличная статья и хорошо продуманный код.
Мне понравился подход, который вы использовали для получения типа DST брокера через реакцию цены на NFP США на графиках EURUSD, он работает безупречно.
Я также протестировал корректировку dst на события Non-farm payrolls (NFP) США на нескольких брокерах (DST_NONE, DST_UK и DST_US) и показал, что они правильно рассчитываются внутри метода CDaylightSavings_AU::adjustDaylightSavings() и его братьев и сестер в двух других классах. Однако производительность процесса определения времени суток можно значительно повысить, если напрямую вычислять время переключения dst с помощью математических уравнений вместо линейного поиска по CArrayObj() жестко закодированных значений. См. здесь.
Также обратите внимание, что SymbolInfoString(SymName,SYMBOL_CURRENCY_BASE) может не сработать у некоторых брокеров, которые неправильно настраивают это свойство на своих серверах (они"ошибочно" устанавливают базовую валюту EURUSD в USD вместо EUR), поэтому безопаснее использовать StringSubstr(SymName,0,3).
Спасибо.