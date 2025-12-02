Здравствуйте, трейдеры.

Эта библиотека содержит все функции для получения текущего местного времени на определенном или всех рынках Forex. Вы можете конвертировать местное время между часовыми поясами или в серверное время вашего брокера. Вы также можете торговать в определенные сессии, устанавливая время начала и окончания сессии для каждой сессии отдельно. Библиотека позаботится о различных смещениях времени и переходах на летнее время у брокера и на этих рынках. Это избавляет вас от необходимости изобретать колесо каждый раз, когда вы программируете советник или технический индикатор, который должен иметь дело с часовыми поясами и часами местных сессий.

Часовой пояс определяется как стандартное время, зависящее от географического положения данного места. Другими словами, часовой пояс - это местное время определенного региона, основанное на вращении Земли. Он определяется в UTC (всемирное координированное время), стандарте, по которому координируется время в разных регионах мира.

Например, время в Нью-Йорке отстает от Гринвича на 5 часов и представлено как UTC-5 или UTC-4 в зависимости от освещенности дня. Время в Сиднее опережает время по Гринвичу на 10 часов и представлено как UTC+10 или UTC+11 в зависимости от освещенности дня (лето или зима). Термины UTC и GMT часто используются как взаимозаменяемые для выражения смещения, поэтому UTC+2 и GMT+2 часто имеют одинаковое значение.

Смещение UTC положительно, если часовой пояс находится к востоку от GMT, и отрицательно, если часовой пояс находится к западу от GMT.

Обратите внимание, что в библиотеке положительные часовые пояса обозначаются положительными смещениями, а отрицательные - отрицательными.

Это противоположно встроенной в MQL5 функции TimeGMTOffset(), которая обозначает положительные часовые пояса, например GMT+3, отрицательными смещениями, например -10800, и наоборот.

По умолчанию библиотека будет искать и загружать символ XAUUSD для оценки смещения часового пояса сервера. XAUUSD может дать более надежные результаты (особенно для брокеров, которые следуют графику ЕС DST) в недели, когда графики US DST и EU DST не синхронизированы (март и конец октября). Как вариант, если ваш брокер придерживается графика US DST или вообще не придерживается, то использование символа графика также подойдет. Вызовите CTimeZoneInfo::SetUsingGoldSymbol() с параметром 'false', чтобы использовать символ текущего графика, а не XAUUSD.

Чтобы определить расписание дня (DST) вашего брокера, вы можете использовать этот скрипт https://www.mql5.com/ru/code/48650.

Примечание:

В качестве побочного эффекта того, что XAUUSD начинается на час позже Forex, переключение DST будет происходить на час позже (только в тестере стратегий, но не в обычном режиме).

При тестировании в тестере стратегийTimeGMT() всегда равно симулированному серверному времениTimeTradeServer().

Библиотека TimeZoneInfo рассчитывает правильное время в часовых поясах на основе "истинного" GMT путем анализа истории котировок H1, а не на основе времени, возвращаемого вызовом встроенной функции TimeGMT.

Как получить текущее время?

Метод RefreshTime()обновляет текущее локальное время часового пояса. Давайте посмотрим на примере, как можно получить текущее время.

"ToString() : "

"TimeLocal() : "

"Name() : "

вывод:

output:

Примечания:

- Метод TimeUTC() возвращает время UTC, что эквивалентно времени GMT.

- Метод TimeLocal() возвращает местное время данного часового пояса (которое могло быть изменено в результате вызова методов RefreshTime или SetLocalTime ).

- Метод TimeGMTOffset() возвращает текущую разницу между местным временем данного часового пояса и временем по Гринвичу в секундах, с учетом перехода на зимнее или летнее время. Возвращаемое смещение включает поправку на DST для текущего часового пояса. Смещение GMT положительно, если часовой пояс находится к востоку от (впереди) GMT, и отрицательно, если часовой пояс находится к западу от (позади) GMT.

- Метод TimeDaylightSavings() возвращает корректировку перехода на летнее время (DST) в секундах, если в зонах, где действует DST, был осуществлен переход на летнее время. Если был осуществлен переход на зимнее (стандартное) время (или если часовой пояс не поддерживает DST), возвращается 0. Корректировка dst уже является частью TimeGMTOffset.

Класс CTimeZoneInfo содержит метод SetCustomTimeZone , который можно использовать для настройки встроенного пользовательского часового пояса. В дальнейшем пользовательский часовой пояс можно будет использовать через идентификатор ZONE_ID_CUSTOM. Рассмотрим пример, показывающий, как можно настроить встроенный пользовательский часовой пояс на указанное имя, смещение относительно среднего времени по Гринвичу (GMT) и идентификатор летнего графика.

Print ( "

========== Configure the built-in custom timezone ==========" ); string name = "Custom+3" ; int baseGMTOffset = 10800 ; ENUM_ZONE_ID daylightRuleId = ZONE_ID_LONDON; bool success = CTimeZoneInfo::SetCustomTimeZone(name, baseGMTOffset, daylightRuleId); Print ( "Parameter 'name' : " , name); Print ( "Parameter 'baseGMTOffset' : " , baseGMTOffset); Print ( "Parameter 'daylightRuleId' : " , EnumToString (daylightRuleId)); Print ( "SetCustomTimeZone() returns : " , success);

Вывод:





Получение текущего времени во всех часовых поясах



Давайте посмотрим на примере, как можно получить текущее местное время во всех часовых поясах.

Print ( "

========== Get Current Time in All Timezones ==========" ); for (ENUM_ZONE_ID id= 0 ; id <= MAX_ZONE_ID; id++) { CTimeZoneInfo tz(id); tz.RefreshTime(); PrintFormat ( "%-12s: %s | %s" , tz.Name(), TimeToString (tz. TimeLocal ()), tz.ToString()); }

вывод:





Это можно сделать и другим способом, используя статический метод GetCurrentTimeForPlace(). Также обратите внимание, что существует еще один статический метод FormatTimeForPlace(), который можно использовать для форматирования обычных переменных mql datetime в строку ( аналогично TimeToString), но с указанием дня недели, даты, времени, названия часового пояса и смещения. Эти статические методы не требуют создания объектов для их вызова.

Print ( "

========== GetCurrentTimeForPlace() ==========" ); for (ENUM_ZONE_ID id= 0 ; id <= MAX_ZONE_ID; id++) { datetime time = CTimeZoneInfo::GetCurrentTimeForPlace(id); PrintFormat ( "Time : %s | %s" , TimeToString (time), CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(time, id)); }

выход:





Как установить локальное время для часового пояса?



Метод SetLocalTime()установитуказанное локальное время. Рассмотрим пример, показывающий, как можно установить местное время для часового пояса. Print ( "

========== Set the local time for a timezone ==========" ); CTimeZoneInfo tz(ZONE_ID_NEWYORK); if (tz.SetLocalTime( D'2021.07.15 09:31' )) PrintFormat ( "%-12s: %s | %s" , tz.Name(), TimeToString (tz. TimeLocal ()), tz.ToString()); if (tz.SetLocalTime( D'2022.01.23 17:04' )) PrintFormat ( "%-12s: %s | %s" , tz.Name(), TimeToString (tz. TimeLocal ()), tz.ToString()); if (tz.SetLocalTime( D'2023.03.12 02:21' )) PrintFormat ( "%-12s: %s | %s" , tz.Name(), TimeToString (tz. TimeLocal ()), tz.ToString());

вывод:

Причина последнего сообщения об ошибке будет описана в следующем параграфе.





Летнее время (DST):



DST - это сезонная мера изменения времени, при которой часы переводятся вперед по сравнению со стандартным временем в течение части года. см. https://www. timeanddate.com/time/dst/transition.html ("Летний пропуск", "Зимний откат"). Когда весной наступает зимнее время, наши часы переводятся на определенное время вперед, обычно на один час. Это означает, что на часах пропускается один час. Осенью (осенью) период DST обычно заканчивается, и наши часы снова возвращаются к стандартному времени.



Пример начала перехода на зимнее время

(несуществующий час)

В Соединенных Штатах Америки период DST всегда начинается в 02:00 (2 часа ночи) по местному времени. В тот момент, когда время впервые достигает 1:59:59 по стандартному времени, часы переходят на 3:00:00 по летнему времени. Таким образом, часа с 2:00:00 до 2:59:59 в ночь перехода не существует.





II. Получение информации о часовом поясе

1. Смещение UTC и текущее смещение DST

Приведем пример, показывающий, как можно получить имя часового пояса, смещение UTC и текущее смещение DST, если действует DST.

Print ( "

========== UTC offset and current DST offset ==========" ); for (ENUM_ZONE_ID id= 0 ; id <= MAX_ZONE_ID; id++) { CTimeZoneInfo tz(id); tz.RefreshTime(); PrintFormat ( "%-12s: GMT%+g | DST%+g" , tz.Name(), tz. TimeGMTOffset ()/ 3600 ., tz. TimeDaylightSavings ()/ 3600 .); }

вывод:

Примечания:

- Метод TimeGMTOffset() возвращает текущую разницу между местным временем данного часового пояса и временем по Гринвичу в секундах с учетом перехода на зимнее или летнее время. Возвращаемое смещение включает поправку на DST для текущего часового пояса. Смещение GMT положительно, если часовой пояс находится к востоку от (впереди) GMT, и отрицательно, если часовой пояс находится к западу от (позади) GMT.

- Метод TimeDaylightSavings() возвращает корректировку перехода на летнее время (DST) в секундах, если в зонах, где действует DST, был осуществлен переход на летнее время. Если был осуществлен переход на зимнее (стандартное) время (или если часовой пояс не поддерживает DST), возвращается 0. Корректировка dst уже является частью TimeGMTOffset.

2. Время перехода на DST для текущего года

.

Рассмотрим пример, показывающий, как можно получить информацию о DST.

Print ( "

========== DST switch times for the current year ==========" ); datetime dst_start, dst_end; for (ENUM_ZONE_ID id= 0 ; id <= MAX_ZONE_ID; id++) { CTimeZoneInfo tz(id); tz.RefreshTime(); if (tz.GetDaylightSwitchTimes(dst_start, dst_end)) { PrintFormat ( "%-12s: DST starts on %s | DST ends on %s" , tz.Name(), TimeToString (dst_start), TimeToString (dst_end)); } }

вывод:

3. Время следующего перехода на зимнее время



Приведем пример, показывающий, как можно получить время следующего перехода на летнее время.

Print ( "

========== Time of the next DST switch ==========" ); for (ENUM_ZONE_ID id= 0 ; id <= MAX_ZONE_ID; id++) { CTimeZoneInfo tz(id); tz.RefreshTime(); datetime nxswitch = tz.GetDaylightNextSwitch(); if (nxswitch) { PrintFormat ( "%-12s: Time: %s | dstNextSwitch: %s" , tz.Name(), TimeToString (tz. TimeLocal ()), TimeToString (nxswitch)); } }

вывод:





4. Список DST



Приведем пример, показывающий, как можно получить информацию о DST для всех часовых поясов в этой библиотеке за ряд лет.

Print ( "

========== DST List ==========" ); datetime dst_start, dst_end; int delta_start, delta_end; for (ENUM_ZONE_ID id= 0 ; id <= MAX_ZONE_ID; id++) { CTimeZoneInfo timezone(id); PrintFormat ( "========= %s Summer Time (DST) =========" , timezone.Name()); for ( int year= 2008 ; year<= 2030 ; year++) { if (CTimeZoneInfo::GetDaylightSwitchTimes(id, year, dst_start, dst_end)) { CTimeZoneInfo::GetDaylightSwitchDeltas(id, year, delta_start, delta_end); PrintFormat ( "DST starts on %s (%+d) and ends on %s (%+d)" , TimeToString (dst_start), delta_start/ 3600 , TimeToString (dst_end), delta_end/ 3600 ); } } }

output:

5. Смещение GMT сервера (текущее)



Смещение GMT брокера показывает, на сколько секунд время брокера опережает время GMT, смещение брокера = TimeTradeServer() - TimeGMT(). Положительные значения указывают на то, что время сервера опережает GMT. Давайте посмотрим на примере, как можно получить текущее смещение GMT брокера.

Print ( "

========== Current GMT offset of the broker ========== " ); CTimeZoneInfo broker(ZONE_ID_BROKER); broker.RefreshTime(); Print ( "Name() : " , broker.Name()); Print ( "TimeLocal() : " , broker. TimeLocal ()); Print ( "ToString() : " , broker.ToString()); Print ( "TimeGMTOffset() : " , broker. TimeGMTOffset ());

вывод:

Примечание: Важным замечанием для функции TimeGMTOffset() является то, что она возвращает смещение utc с учетом поправки dst (UTC+DST). Положительные значения указывают на то, что время сервера опережает (восточнее) GMT.

6. Смещение GMT сервера (историческое)

Прошлое GMT смещение сервера можно рассчитать как разницу между временем появления на графике первого бара недели сервера и временем UTC, соответствующим 5 часам вечера воскресенья по нью-йоркскому времени. Рассмотрим на примере, как можно получить прошлое GMT смещение брокера. Для этого примера в качестве прошлого времени брокера мы будем использовать время свечей графика. Print ( "

========== Past GMT offsets of the broker (chart candles) ==========" ); datetime bartimes[]; int copied = CopyTime ( Symbol (), PERIOD_D1 , D'2022.03.18' , 9 , bartimes); if (copied<= 0 ) Print ( "CopyTime() failed." ); for ( int i = 0 ; i < copied; i++) { datetime t = bartimes[i]; CTimeZoneInfo broker(ZONE_ID_BROKER); broker.SetLocalTime(t); PrintFormat ( "bar #%i Time: %s | offset: %5d (GMT%+g) | %s" , i+ 1 , TimeToString (broker. TimeLocal ()), broker. TimeGMTOffset (), broker. TimeGMTOffset ()/ 3600.0 , broker.ToString()); }

вывод:

Как видно на баре №5, сервер перешел с зимнего времени +2 на летнее +3, причем время перехода соответствует американскому графику DST (2-е воскресенье марта). В неделю бывает пять свечей D1, а в субботу и воскресенье свечей нет.Время на этих серверах всегда опережает Нью-Йорк на 7 часов в течение года и представлено как NY+7. Обратите внимание, что зимой NY -5, а летом -4.

Это первая библиотека в кодовой базе, способная определять смещение GMT сервера в прошлом (исторические смещения GMT). Алгоритм, реализованный в расчетах, очень быстрый и точный, и он совместим - насколько это возможно - с различными брокерами (протестирован на большом количестве брокеров с различными GMT-смещениями или DST-расписаниями).





III. Конвертация между часовыми поясами



Конвертация текущего местного времени в другой часовой пояс

Используйте метод ConvertLocalTime() для преобразования установленного местного времени данного экземпляра часового пояса в определенный часовой пояс. Этот метод возвращает новое время заданного часового пояса.

Рассмотрим пример, показывающий, как можно преобразовать "текущее " местное время в определенный часовой пояс.

Print ( "

========== Convert current local time in Sydney to New York ==========" ); CTimeZoneInfo sydney(ZONE_ID_SYDNEY); sydney.RefreshTime(); datetime localtime = sydney. TimeLocal (); datetime converted = sydney.ConvertLocalTime(ZONE_ID_NEWYORK); PrintFormat ( "%s | %s" , TimeToString (localtime), sydney.ToString()); PrintFormat ( "%s | %s" , TimeToString (converted), CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(converted, ZONE_ID_NEWYORK));

вывод:





Преобразовать конкретное местное время в другой часовой пояс



Приведем пример, показывающий, как можно преобразовать конкретное местное время в конкретный часовой пояс.

Print ( "

========== Convert a specific local time in Sydney to New York ==========" ); CTimeZoneInfo sydney(ZONE_ID_SYDNEY); sydney.SetLocalTime( D'2016.05.21 14:47:08' ); datetime localtime = sydney. TimeLocal (); datetime converted = sydney.ConvertLocalTime(ZONE_ID_NEWYORK); PrintFormat ( "%s | %s" , TimeToString (localtime), sydney.ToString()); PrintFormat ( "%s | %s" , TimeToString (converted), CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(converted, ZONE_ID_NEWYORK));

output:





Преобразовать текущее местное время во всех часовых поясах в время брокера



Приведем пример, показывающий, как можно преобразовать текущее местное время во всех часовых поясах в брокерское время.

Print ( "

========== Convert the current local time in all timezones to the broker time ==========" ); for (ENUM_ZONE_ID id= 0 ; id <= MAX_ZONE_ID; id++) { datetime localtime = CTimeZoneInfo::GetCurrentTimeForPlace(id); datetime converted = CTimeZoneInfo::ConvertTimeForPlace(localtime, id, ZONE_ID_BROKER); PrintFormat ( "%-49s | %s" , CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(localtime, id), CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(converted, ZONE_ID_BROKER)); }

вывод:





IV. Работа с часами локальных сессий



A. Класс CTimeZoneInfo



Обратите внимание, что использование родительского класса CTimeZoneInfo , а не класса CSessionHours , не является предпочтительным, так как требует большего количества кодирования и, следовательно, чревато ошибками. Давайте посмотрим на примере, как мы получаем часы сессии Forex во всех часовых поясах и конвертируем их во время брокера.

Print ( "

======= Local Session Hours (CTimeZoneInfo Class) =======" ); const ENUM_ZONE_ID ids[] = {ZONE_ID_SYDNEY, ZONE_ID_TOKYO, ZONE_ID_FRANKFURT, ZONE_ID_LONDON, ZONE_ID_NEWYORK}; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (ids); i++) { ENUM_ZONE_ID id = ids[i]; CTimeZoneInfo tz(id); tz.RefreshTime(); datetime localtime = tz. TimeLocal (); datetime beginlocal = StringToTime ( TimeToString (localtime, TIME_DATE ) + " " + "08:00" ); datetime endlocal = StringToTime ( TimeToString (localtime, TIME_DATE ) + " " + "17:00" ); tz.SetLocalTime(beginlocal); datetime beginbroker = tz.ConvertLocalTime(ZONE_ID_BROKER); tz.SetLocalTime(endlocal); datetime endbroker = tz.ConvertLocalTime(ZONE_ID_BROKER); MqlDateTime st; TimeToStruct (localtime, st); int dow = st.day_of_week; string state_str = ((dow != SATURDAY && dow != SUNDAY ) && ( TimeTradeServer () >= beginbroker && TimeTradeServer () < endbroker)) ? "open" : "closed" ; PrintFormat ( "%-12s: %s | %s [session %s]" , tz.Name(), CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(beginbroker, ZONE_ID_BROKER), CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(endbroker, ZONE_ID_BROKER), state_str); } Print ( "-----------------------------------" ); Print ( "broker time : " , TimeTradeServer ()); Print ( "broker time : " , CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace( TimeTradeServer (), ZONE_ID_BROKER));

вывод:





B. Класс CSessionHours



Назначение: Класс для доступа к часам локальной торговой сессии для указанного местоположения.

Производный от класса CTimeZoneInfo.

Примечание: Для новых объектов CSessionHours часы сессии по умолчанию устанавливаются на 8:00 утра - 5:00 вечера по местному времени. Эти значения по умолчанию могут быть переопределены по желанию.





Работа с объектами CSessionHours



Рассмотрим пример использования этого объекта. Print ( "

========== Working with CSessionHours Objects ==========" ); CSessionHours tz(ZONE_ID_SYDNEY); tz.RefreshTime(); Print ( "Name() : " , tz.Name()); Print ( "TimeUTC() : " , tz.TimeUTC()); Print ( "TimeLocal() : " , tz. TimeLocal ()); Print ( "ToString() : " , tz.ToString()); Print ( "BeginLocalTime() : " , tz.BeginLocalTime()); Print ( "EndLocalTime() : " , tz.EndLocalTime()); Print ( "CheckLocalSession() : " , tz.CheckLocalSession()); Print ( "SecRemainingSession() : " , tz.SecRemainingSession()); Print ( "SecondsToString() : " , CSessionHours::SecondsToString(tz.SecRemainingSession()));

вывод:





Часы локальной сессии



CSessionHours предоставляет больше функциональности при меньшем количестве кода. Давайте посмотрим пример, как с помощью класса CSessionHours получить часы сессии Forex во всех часовых поясах и преобразовать их во время брокера. Обратите внимание, что преобразование во время брокера - это необязательный шаг, и он не требуется для проверки времени начала и окончания каждой сессии.

Print ( "

======= Local Session Hours (CSessionHours Class) =======" ); const ENUM_ZONE_ID ids[] = {ZONE_ID_SYDNEY, ZONE_ID_TOKYO, ZONE_ID_FRANKFURT, ZONE_ID_LONDON, ZONE_ID_NEWYORK}; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (ids); i++) { ENUM_ZONE_ID id = ids[i]; CSessionHours tz(id); tz.RefreshTime(); datetime beginlocal = tz.BeginLocalTime(); datetime endlocal = tz.EndLocalTime(); datetime beginbroker = CTimeZoneInfo::ConvertTimeForPlace(beginlocal, id, ZONE_ID_BROKER); datetime endbroker = CTimeZoneInfo::ConvertTimeForPlace(endlocal, id, ZONE_ID_BROKER); string state_str = tz.CheckLocalSession() ? "open, ends in " + CSessionHours::SecondsToString(tz.SecRemainingSession()) : "closed" ; PrintFormat ( "%-12s: %s | %s [session %s]" , tz.Name(), CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(beginbroker, ZONE_ID_BROKER), CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(endbroker, ZONE_ID_BROKER), state_str); } Print ( "-----------------------------------" ); Print ( "broker time : " , TimeTradeServer ()); Print ( "broker time : " , CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace( TimeTradeServer (), ZONE_ID_BROKER)); Print ( "Fx close : " , CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(CSessionHours::ForexCloseTime(), ZONE_ID_BROKER)); int sec = CSessionHours::SecRemainingForex(); Print ( "closes in : " , sec, " sec = " , CSessionHours::SecondsToString(sec));

выход:





Как переопределить время локальной сессии по умолчанию?



Давайте рассмотрим пример, показывающий, как мы можем переопределить время сеанса по умолчанию в классе CSessionHours .

Print ( "

=========== Override the default session hours ===========" ); CSessionHours frankfurt(ZONE_ID_FRANKFURT); frankfurt.BeginLocalTime( 9 , 0 ); frankfurt.EndLocalTime( 19 , 0 ); frankfurt.RefreshTime(); datetime beginlocal = frankfurt.BeginLocalTime(); datetime endlocal = frankfurt.EndLocalTime(); PrintFormat ( "new session hours : %s | %s" , CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(beginlocal, ZONE_ID_FRANKFURT), CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(endlocal, ZONE_ID_FRANKFURT)); PrintFormat ( "current local time : %s" , frankfurt.ToString());

вывод:





Как проверить закрытие позиций в выходные дни?



Статический метод SecRemainingForex() вернет время в секундах, оставшееся до закрытия рынка Forex на этой неделе. Этот метод следует вызывать из обработчика события OnTick()(или лучше из OnTimer(), если тики не приходят непосредственно перед выходными) , чтобы неоднократно проверять состояние закрытия. Рассмотрим пример, показывающий, как можно проверить закрытие позиций в выходные.

Print ( "

======= Check For Closing Positions at Weekend =======" ); int InpHours = 2 ; int InpMinutes = 30 ; int sec = CSessionHours::SecRemainingForex(); PrintFormat ( "Time remaining till the weekend : %s" , CSessionHours::SecondsToString(sec)); PrintFormat ( "Close all if remaining time becomes %s or less." , CSessionHours::SecondsToString(InpHours * 3600 + InpMinutes * 60 )); if (sec <= InpHours * 3600 + InpMinutes * 60 ) { }

В качестве альтернативы можно проверить предыдущее условие, используя абсолютное время:

if ( TimeTradeServer () >= CSessionHours::ForexCloseTime() - (InpHours * 3600 + InpMinutes * 60 )) { }

выход:









Конец недели - часовой пояс брокера и график DST

Рынок Forex открывается в воскресенье в 17:00 по нью-йоркскому времени (GMT-5 зимой и GMT-4 летом) и закрывается в пятницу в то же время. Время открытия в Нью-Йорке соответствует Sun, 10:00 PM UTC зимой (и Sun, 09:00 PM UTC летом). Форекс закрывается в пятницу в 10:00 UTC зимой (и 09:00 UTC летом). Спот-рынок золота и серебра обычно начинается на час позже. ссылка

Каждый форекс-брокер имеет свой часовой пояс и время сервера. Поэтому начало торговой недели (свечи H1) у разных брокеров разное, и может варьироваться отSun, 02:00 PM по серверному времени для брокеров в Сан-Франциско (GMT-8), доMon, 09:00 AM по серверному времени для брокеров в Сиднее (GMT+11). Конец торговой недели также варьируется отFri, 02:00 PM по серверному времени, доSat, 09:00 AM по серверному времени.

Каждый брокер волен выбирать свое летнее время (DST). Причем DST не обязательно одинаково для данного часового пояса. Иногда они смешивают его, используя часовой пояс ЕС и DST США вместо DST ЕС. Для брокеров, которые не следуют американскому графику, серверное время начала (и конца) недели у одного и того же брокера варьируется на +/- один час в течение года. Метод ForexCloseTime() обрабатывает эти меж- и внутриброкерские вариации, конвертируя время закрытия в Нью-Йорке в 17:00 в брокерское время с учетом смещения времени и DST, что позволяет получить точные результаты.

Использование часового пояса +2 (и +3 летом на графике США) означает, что в неделю есть пять свечей D1. В субботу и воскресенье свечи отсутствуют в течение всего года. Просто время на этих серверах всегда опережает Нью-Йорк на 7 часов и представлено как NY+7. На сегодняшний день это самая распространенная настройка, но существует множество менее распространенных вариаций.





Образец индикатора TestIndi.mq5





iForexSessions - индикатор для MetaTrader 5

Выделяет сессии рынка Форекс

Получить его можно здесь https://www.mql5.com/ru/code/48842.





Ссылки

Мировые часы: https: //www.timeanddate.com/worldclock/

Конвертер часовых поясов: https: //www.timeanddate.com/worldclock/converter-classic.html





Обновления:

2024.03.01 - v.1.40 : Удален избыточный код в классе CTimeZoneInfo (использовался во время тестирования), добавлены дополнительные методы в класс CSessionHours, обновлен TestIndi.mq5 для отражения новых изменений.

2024.03.03 - v.1.45 : Обновлен код примера "Работа с часами локальной сессии - класс CTimeZoneInfo".

2024.03.08 - v.1.50 : В класс CTimeZoneInfo добавлены два внутренних метода HistoryBrokerOffset и FirstBarOfWeek. Обработка времени сервера в прошлом (смещение UTC, форматирование текста, преобразования и т.д.).

2024.03.15 - v.1.56 : Добавлен скрипт "SydneySession_Script.mq5", показывающий колебания часов сессии в Сиднее в течение года.

2024.03.30 - v.1.65 : Исправлено смещение GMT брокера. В настоящее время библиотека сканирует бары H1 только на графике GOLD, так как он имеет наиболее точное время начала на всех протестированных мной брокерах.

2024.04.01 - v.1.67 : Исправлена потенциальная проблема в расчете смещения GMT брокера в течение первого часа торговой недели.

2024.04.03 - v.1.70: Кэширование брокерских GMT-оффсетов в хэш-карту для более быстрого получения (например, из индикаторов). Кэш брокерских смещений будет содержать одну запись на торговую неделю.

2024.04.08 - v.1.72 : Повышена производительность библиотеки как минимум в 2-3 раза. Теперь в методе GetNthSunday используется StructToTime вместо StringToTime.

2024.04.09 - v.1.75 : Исправлена потенциальная проблема при расчете GMT-смещения брокера во время рождественских праздников у брокеров GMT+0.

2024.04.11 - v.1.77 : Ускорен метод GetDaylightSwitchTimes. Теперь используется статический массив для запоминания времени переключения для текущего года.

2024.04.12 - v.1.80 : Исправлена ошибка в расчете брокерского GMT-смещения у брокеров, не предоставляющих торговлю золотом.

2024.04.15 - v.1.82 : В класс CTimeZoneInfo добавлен метод SetCustomTimeZone , с помощью которого можно настроить встроенный пользовательский часовой пояс с указанным именем, GMT-смещением и DST-идентификатором. Доступ к пользовательской временной зоне можно получить через ZONE_ID_CUSTOM.

2024.04.16 - v.1.85 : Заменен внутренний метод GetNthSunday на более оптимизированный метод GetMonthTime.

2024.04.17 - v.1.87 : Заменен внутренний метод TimeYear на более оптимизированный метод GetYear.

2024.04.18 - v.1.88 : Добавлен внутренний метод CreateDateTime для построения временных значений из компонентов даты (год, месяц и день). Это в 100-120 раз быстрее, чем вызов функции StructToTime.

2024.10.21 - v.1.90 : Улучшено определение символа GOLD с возвратом к символу EURUSD.

