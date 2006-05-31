Работа с файлами. Пример визуализация важных рыночных событий



Каждый трейдер знает, что открывать позицию, применяя только лишь технический анализ (ТА), слегка рискованно. Правильней бы было открывать позицию, исходя как из фундаментального, так и технического анализа. Чаще всего трейдеры, работающие по ТА, используют календарь событий, чтобы учесть возможную волатильость рынка и не подвергать свою позицию неоправданному риску. Было бы очень удобно, если бы на ценовом графике отображались все ключевые события торгового дня. Например:





15.05.2006;9:00; Заказы пром. предприятий M.M ;Япония;Март;3.40%;1.00%;

15.05.2006;16:30; Индекс ФРБ Нью-Йорка ;США;Май;15.8;15;

15.05.2006;17:00; Нетто-приток иностр. капитала ;США;Март;86.9млрд.;80.0млрд.;

16.05.2006;12:30; HICP Y.Y ;Британия;Апрель;1.80%;2.00%;

16.05.2006;13:00; Индекс экон. настроений ZEW ;Германия;Май;62.7;65;

16.05.2006;16:00; Отчёт Wal-Mart Stores ;США;1кв.;-0.61;-;

16.05.2006;16:30; PPI M.M ;США;Апрель;0.50%;0.70%;

16.05.2006;16:30; PPI без прод. и энерг. M.M;США;Апрель;0.10%;0.20%;

16.05.2006;16:30; Новое строительство ;США;Апрель;1.960млн.;1.960млн.;

16.05.2006;16:30; Разрешения на строительство ;США;Апрель;2.094млн.;2.050млн.;

16.05.2006;17:15; Промышленное производство M.M;США;Апрель;0.60%;0.40%;

16.05.2006;17:15; Загрузка произв. мощностей ;США;Апрель;81.30%;81.50%;

17.05.2006;8:30; Пром. производство (уточн.) M.M ;Япония;Март;0.20%;0.20%;

17.05.2006;12:30; Число безработных M.M ;Британия;Апрель;+12,600;+5,000;

17.05.2006;12:30; Протокол заседания BoE 4.05 ;Британия;-;-;-;

17.05.2006;13:00; Промышленное производство M.M;ЕС;Март;0.00%;-0.20%;

17.05.2006;13:00; Промышленное производство Y.Y ;ЕС;Март;3.20%;2.80%;

17.05.2006;13:00; HICP (уточн.) Y.Y ;ЕС;Апрель;2.40%;2.40%;

17.05.2006;16:30; CPI M.M;США;Апрель;0.40%;0.50%;

17.05.2006;16:30; CPI без прод. и энерг. M.M ;США;Апрель;0.30%;0.20%;

18.05.2006;12:30; Розничные продажи M.M ;Британия;Апрель;0.70%;0.20%;

18.05.2006;12:30; Розничные продажи Y.Y;Британия;Апрель;2.60%;2.60%;

18.05.2006;16:30; Первичные обращения ;США;8-14.05;324,000;320,000;

18.05.2006;17:30; Выступление Б. Бернанке ;США;-;-;-;

18.05.2006;8:00; Опережающие индикаторы M.M ;США;Апрель;-0.10%;0.10%;

18.05.2006;20:00; Индекс ФРБ Филадельфии ;США;Май;13.2;12;

19.05.2006;1:30; Выступление А. Гринспена;США;-;-;-;

19.05.2006;3:50; ВВП (предварит.) Q.Q ;Япония;1кв.;1.30%;0.20%;

19.05.2006;8:00; Заседание центробанка ;Япония;-;-;-;

19.05.2006;13:00; Торговый баланс ;ЕС;Март;-4.5млрд.;-3.0млрд.;



Для чтения данных из файла необходимо сначала связаться с ним, т.е. открыть его для чтения. Для этого в MQL4, существует оператор



int FileOpen ( string filename, int mode, int delimiter= ';' )

параметрами которого являются: имя файла, тип (бинарный FILE_BIN или строковой с разделителями FILE_CSV), способ доступа (запись FILE_READ или чтение FILE_WRITE), и символ разделитель между строковыми данными. В случае удачного открытия файла, идентификатору присваивается уникальное значение, в противном случае, идентификатору файла присваивается значение -1. Для детализации информации об ошибке можно воспользоваться функцией GetLastError(). Переменная FileName вынесена в заголовок скрипта.



#property show_inputs extern string FileName = "week.txt" ; … int handle; handle= FileOpen (FileName, FILE_CSV | FILE_READ , ';' ); if (handle< 1 ) { Print ( "Файл не найден: " , GetLastError ()); return ( false ); }

Так мы связались с файлом. Следующим этапом будет чтение всех данных. Читать будем строки, далее конвертировать их в нужные нам типы. Далее попробуем написать фильтр отображения событий. Для этого потребуется всего лишь вынести переменные в заголовок скрипта, которые и будут обозначать, надо ли отображать событие этой страны на ценовом графике.



while (! FileIsEnding (handle)) { string sDate= FileReadString (handle); string sTime= FileReadString (handle); string sCountry= FileReadString (handle); string sPeriod= FileReadString (handle); string sDescription= FileReadString (handle); string sPrev= FileReadString (handle); string sForecast= FileReadString (handle); string sCurrent= FileReadString (handle); FileReadString (handle); Print ( sDate+ " " ,sTime+ " " ,sCountry+ " " ,sPeriod+ " " ,sDescription+ " " ,sForecast+ " " ,sCurrent+ " " ); i++; datetime dt = StrToTime(sDate+ " " +sTime); color c = Red; if (sCountry == "Япония" ) c = Yellow; if (sCountry == "США" ) c = Brown; if (sCountry == "Германия" ) c = Green; if (sCountry == "Еврозона" ) c = Blue; if (sCountry == "Великобритания" ) c = Orange; if (sCountry == "Канада" ) c = Gray; if (sCountry == "Австралия" ) c = DarkViolet; if (sCountry == "Швеция" ) c = FireBrick; if (sCountry == "ЮАР" ) c = DodgerBlue; if (sCountry == "Дания" ) c = RosyBrown; if (sCountry == "Норвегия" ) c = HotPink; if ((sCountry == "Япония" ) && (!Japan)) continue ; if ((sCountry == "США" ) && (!USA)) continue ; if ((sCountry == "Германия" ) && (!Germany)) continue ; if ((sCountry == "Еврозона" ) && (!ES)) continue ; if ((sCountry == "Великобритания" ) && (!GB)) continue ; if ((sCountry == "Канада" ) && (!Canada)) continue ; if ((sCountry == "Австралия" ) && (!Australia)) continue ; if ((sCountry == "Швеция" ) && (!Shweden)) continue ; if ((sCountry == "ЮАР" )&& (!UAR)) continue ; if ((sCountry == "Дания" ) && (!Dania)) continue ; if ((sCountry == "Норвегия" ) && (!Norvegia)) continue ; if (DisplayText) { ObjectCreate ( "x" +i, OBJ_TEXT , 0 , dt, Close[ 0 ]); ObjectSet( "x" +i, OBJPROP_COLOR , c); ObjectSetText( "x" +i, sDescription + " " + sCountry + " " + sPeriod + " " + sCurrent + " " + sForecast, 8 ); ObjectSet( "x" +i, OBJPROP_ANGLE , 90 ); } ObjectCreate (sCountry+ " " +i, OBJ_VLINE , 0 , dt, Close[ 0 ]); ObjectSet(sCountry+ " " +i, OBJPROP_COLOR , c); ObjectSet(sCountry+ " " +i, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSet(sCountry+ " " +i, OBJPROP_BACK , true ); ObjectSetText(sCountry+ " " +i, sDescription + " · " + sPeriod + " · " + sCurrent + " · " + sForecast, 8 ); }

Теперь вы всегда можете визуально видеть предстоящие события, и их влияние на рынок. Готовый код скрипта и файлы с данными прикреплены к статье. Не забудьте, что скрипты находятся в директории Experts/Scripts а файлы данных должны находится в Experts/Files. Также следует не забывать о формате даты. YYYY.MM.DD HH:MM, и о символах разделителях. Иллюстрации работы скрипта ниже.





















Работа с файлами в MQL4 предоставляет пользователю широкий выбор возможностей, это как связь терминала с внешними источниками данных, так и упрощения или оптимизация работы с торговым терминалом. Примерами есть как ведение логов, так и возможность отображения уровней поддержки/сопротивления, получая данные прямо с World Wide Web. Т.е не следует забывать, что пользователь неограничен в выборе методов работы с файлом. А автоматизация процессов происходящих в торговле для открытия и управления позициями должна способствовать меньшей психологической нагрузке на трейдера, и в свою очередь дать возможность анализировать большее количество факторов влияющих на торговлю. В принципе язык MQL4 предназначен именно для этого.

Все функции MQL4 для работы с файлом. Подробная информация в документации MQL4.

