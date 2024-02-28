Перестановка ценовых баров в MQL5

Введение

Тестер стратегий MetaTrader 5 — это основной инструмент, используемый многими трейдерами для оценки потенциала советников. Опытные разработчики могут использовать его для создания "хитрых" советников, способных демонстрировать исключительную производительность. Мы все видели скриншоты с кривыми эквити, демонстрирующими невероятную эффективность. Выглядят они, конечно, впечатляюще, но часто, когда стратегия применяется на реальном рынке, картина получается совершенно другой. Как мы можем спастись от таких уловок? В этой статье мы рассмотрим такую систему и продемонстрируем, как можно использовать тест перестановки, чтобы прорваться сквозь дымовую завесу вводящих в заблуждение кривых капитала и получить более точное представление об эффективности стратегии. Также в предыдущей статье мы видели реализацию алгоритма перестановки тиковых данных. На этот раз мы опишем метод перестановки ценовых баров.



Перестановка данных OHLC

Перестановку ценовых баров выполнить немного сложнее из-за задействования нескольких рядов. Подобно перестановке тиковых данных, при работе с ценовыми барами мы стремимся сохранить общую тенденцию исходного ценового ряда. Также важно, чтобы мы никогда не позволяли открытию или закрытию бара выходить за пределы максимума и минимума. Цель состоит в том, чтобы получить серию баров с точно таким же распределением признаков, как и в исходных данных.



Помимо тренда, мы должны поддерживать дисперсию изменений цен по мере продвижения серии от открытия к закрытию. Разброс изменений цен между открытием и закрытием должен быть таким же в переставленных барах, как и в исходном. За пределами самих баров мы должны убедиться, что распределение изменений цен между барами также одинаково, включая разницу между закрытием одного бара и открытием следующего.



Это важно, чтобы не поставить в невыгодное положение тестируемую стратегию. Общие характеристики серии должны быть схожими. Единственное различие должна заключаться в абсолютных значениях каждого открытия, максимума, минимума и закрытия (OHLC) между первым и последним баром. Код реализации очень похож на код, используемый в классе CPermuteTicks, представленном в статье "Тесты на перестановку Монте-Карло в MetaTrader 5". Код перестановки ценовых баров будет инкапсулирован в класс CPermuteRates, содержащийся в PermuteRates.mqh.





Класс CPermuteRates

struct CRelRates { double rel_open; double rel_high; double rel_low; double rel_close; }; class CPermuteRates { private : MqlRates m_rates[]; CRelRates m_differenced[]; bool m_initialized; CUniFrand *m_random; public : CPermuteRates( void ); ~CPermuteRates( void ); bool Initialize( MqlRates &in_rates[]); bool Permute( MqlRates &out_rates[]); };

PermuteRate.mqh начинается с определения простой структуры, которая будет хранить логарифмическую разность необработанных цен.



rel_open будет хранить логарифмическую разность текущего открытия и закрытия предыдущего бара.

rel_high представляет собой логарифмическую разницу между максимумом текущего бара и ценой открытия.

rel_low относится к логарифмической разнице между минимумом текущего бара и ценой открытия.

rel_close — это опять же логарифмическая разница между закрытием и открытием текущего бара.

Пользовательская структура CRelRates представляет данные, извлеченные из MqlRates, которые будут переставлены. Другие члены структуры MqlRates не будут изменены. В конечном результате переставленных цен эти члены структуры будут скопированы из исходного ряда цен. Как уже упоминалось, изменятся только значения OHLC.

bool CPermuteRates::Permute( MqlRates &out_rates[]) { if (!m_initialized) { Print ( "Initialization error" ); ZeroMemory (out_rates); return false ; } int i,j; double temp= 0.0 ; i= ArraySize (m_rates)- 2 ; while (i > 1 && ! IsStopped ()) { j = ( int )(m_random.RandomDouble() * i) ; if (j >= i) j = i - 1 ; --i ; temp = m_differenced[i+ 1 ].rel_open ; m_differenced[i+ 1 ].rel_open = m_differenced[j+ 1 ].rel_open ; m_differenced[j+ 1 ].rel_open = temp ; } i = ArraySize (m_rates)- 2 ; while (i > 1 && ! IsStopped ()) { j = ( int )(m_random.RandomDouble() * i) ; if (j >= i) j = i - 1 ; --i ; temp = m_differenced[i].rel_high; m_differenced[i].rel_high = m_differenced[j].rel_high ; m_differenced[j].rel_high = temp ; temp = m_differenced[i].rel_low ; m_differenced[i].rel_low = m_differenced[j].rel_low ; m_differenced[j].rel_low = temp ; temp = m_differenced[i].rel_close ; m_differenced[i].rel_close = m_differenced[j].rel_close ; m_differenced[j].rel_close = temp ; } if ( ArrayCopy (out_rates,m_rates)!= int (m_rates.Size())) { ZeroMemory (out_rates); Print ( "Copy error " , GetLastError ()); return false ; } for (i= 1 ; i< ArraySize (out_rates) && ! IsStopped () ; i++) { out_rates[i].open = MathExp ((( MathLog (out_rates[i- 1 ].close)) + m_differenced[i- 1 ].rel_open)) ; out_rates[i].high = MathExp ((( MathLog (out_rates[i].open)) + m_differenced[i- 1 ].rel_high)) ; out_rates[i].low = MathExp ((( MathLog (out_rates[i].open)) + m_differenced[i- 1 ].rel_low)) ; out_rates[i].close = MathExp ((( MathLog (out_rates[i].open)) + m_differenced[i- 1 ].rel_close)) ; } if ( IsStopped ()) return false ; return true ; }



Перестановка выполняется в методе Permute(). Структура CRelRates разделяет данные баров на два типа дескрипторов. Ряд значений rel_open представляет изменения от одного бара к другому, тогда как rel_high, rel_low и rel_close представляют изменения внутри бара. Чтобы переставить бары, мы сначала перетасовываем ряд цен rel_open. Это разница между барами. После этого изменения внутреннего бара перемешиваются. Новая серия OHLC построена на основе данных перетасованных баров, чтобы получить новые значения открытия с соответствующими высокими, минимальными ценами и ценами закрытия, построенными на основе изменений перетасованных внутренних баров.





Изменения в CPermuteTicks

Существует ряд различий между CPermuteRates и старым классом CPermuteTicks. Одним из них является использование собственного генератора случайных чисел, который, как я обнаружил, работает немного быстрее, чем использование встроенных функций MQL5.

#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.MQL5.com" class CUniFrand { private : uint m_m[ 256 ]; int m_mwc_initialized; int m_mwc_seed; uint m_carry; uint random( void ); public : CUniFrand( void ); ~CUniFrand( void ); void SetSeed( const int iseed); double RandomDouble( void ); }; CUniFrand::CUniFrand( void ) { m_mwc_initialized= 0 ; m_mwc_seed= 123456789 ; m_carry= 362436 ; } CUniFrand::~CUniFrand( void ) { } uint CUniFrand::random( void ) { uint t,a= 809430660 ; static uchar i; if (!m_mwc_initialized) { uint k,j=m_mwc_seed; m_mwc_initialized= 1 ; for (k= 0 ; k< 256 ; k++) { j = 69069 * j + 12345 ; m_m[k]=j; } } t=a*m_m[++i] + m_carry; m_carry = ( uint )(t>> 32 ); m_m[i] = ( uint )(t& UINT_MAX ); return m_m[i]; } void CUniFrand::SetSeed( const int iseed) { m_mwc_seed=iseed; m_mwc_initialized= 0 ; } double CUniFrand::RandomDouble( void ) { double mult = 1.0 / UINT_MAX ; return mult * random(); }

Код также применяется к новому классу CPermuteTicks. В целях повышения эффективности были устранены ненужные посреднические операции. Перетасовываются только цены bid. Поскольку другие свойства тиков копируются из исходной серии тиков, это решает проблему, которая иногда приводит к перестановке тиков с нереалистичными спредами. Ниже показана новая серия CPermuteTick.

#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.MQL5.com" #include<UniformRandom.mqh> class CPermuteTicks { private : MqlTick m_ticks[]; double m_differenced[]; bool m_initialized; CUniFrand *m_random; public : CPermuteTicks( void ); ~CPermuteTicks( void ); bool Initialize( MqlTick &in_ticks[]); bool Permute( MqlTick &out_ticks[]); }; CPermuteTicks::CPermuteTicks( void ):m_initialized( false ) { m_random = new CUniFrand(); m_random.SetSeed( MathRand ()); } CPermuteTicks::~CPermuteTicks( void ) { delete m_random; ArrayFree (m_ticks); ArrayFree (m_differenced); } bool CPermuteTicks::Initialize( MqlTick &in_ticks[]) { if (m_random== NULL ) { Print ( "Critical internal error, failed to initialize random number generator" ); return false ; } m_initialized= false ; if (in_ticks.Size()< 5 ) { Print ( "Insufficient amount of data supplied " ); return false ; } if ( ArrayCopy (m_ticks,in_ticks)!= int (in_ticks.Size())) { Print ( "Error copying ticks " , GetLastError ()); return false ; } if (m_differenced.Size()!=m_ticks.Size()- 1 ) ArrayResize (m_differenced,m_ticks.Size()- 1 ); for ( uint i= 1 ; i<m_ticks.Size() && ! IsStopped (); i++) { m_differenced[i- 1 ]= MathLog (m_ticks[i].bid/m_ticks[i- 1 ].bid); } m_initialized= true ; return true ; } bool CPermuteTicks::Permute( MqlTick &out_ticks[]) { if (!m_initialized) { Print ( "not initialized" ); return false ; } int i,j; double tempvalue; i=( int )m_ticks.Size()- 1 ; while (i> 1 && ! IsStopped ()) { j=( int )(m_random.RandomDouble()*i); if (j>=i) j=i- 1 ; --i; tempvalue=m_differenced[i]; m_differenced[i]=m_differenced[j]; m_differenced[j]=tempvalue; } if ( IsStopped ()) return false ; if ( ArrayCopy (out_ticks,m_ticks)!= int (m_ticks.Size())) { Print ( __FUNCTION__ , " array copy failure " , GetLastError ()); return false ; } for ( uint k = 1 ; k<m_ticks.Size() && ! IsStopped (); k++) { out_ticks[k].bid= MathExp (( MathLog (out_ticks[k- 1 ].bid) + m_differenced[k- 1 ])); out_ticks[k].ask=out_ticks[k].bid + (m_ticks[k].ask - m_ticks[k].bid); } if ( IsStopped ()) return false ; else return true ; }

CPermuteTicks по-прежнему работает так же, как и предыдущая версия. CPermuteRates работает аналогично. Разница между ними в том, что один работает с тиками, а другой — с ценами.



Класс CPermutedSymbolData

Скрипт PrepareSymbolsForPermutationTest был обновлен, чтобы отразить изменения, внесенные в CPermuteTicks, а также появление CPermuteRates. Функционал скрипта заключен в классе CPermutedSymbolData. Он позволяет создавать собственные символы с перестановкой тиков или ставок на основе существующего символа.



enum ENUM_RATES_TICKS { ENUM_USE_RATES= 0 , ENUM_USE_TICKS }; #define MAX_DOWNLOAD_ATTEMPTS 10 #define RESIZE_RESERVE 100 class CPermuteSymbolData { private : ENUM_RATES_TICKS m_use_rates_or_ticks; string m_basesymbol; string m_symbols_id; datetime m_datarangestart; datetime m_datarangestop; uint m_permutations; MqlTick m_baseticks[]; MqlTick m_permutedticks[]; MqlRates m_baserates[]; MqlRates m_permutedrates[]; CPermuteRates *m_rates_shuffler; CPermuteTicks *m_ticks_shuffler; CNewSymbol *m_csymbols[]; public : CPermuteSymbolData( const ENUM_RATES_TICKS mode); ~CPermuteSymbolData( void ); bool Initiate( const string base_symbol, const string symbols_id, const datetime start_date, const datetime stop_date); uint Generate( const uint permutations); };



Это достигается путем указания типа данных, подлежащих перетасовке (тики или цены) в вызове конструктора. Перечисление ENUM_RATES_TICKS описывает параметры, доступные для одного параметра конструктора.

bool CPermuteSymbolData::Initiate( const string base_symbol, const string symbols_id, const datetime start_date, const datetime stop_date) { m_permutations= 0 ; m_basesymbol=base_symbol; if (! SymbolSelect (m_basesymbol, true )) { Print ( "Failed to select " , m_basesymbol, " error " , GetLastError ()); return false ; } m_symbols_id=symbols_id; if (start_date>=stop_date) { Print ( "Invalid date range " ); return false ; } else { m_datarangestart= start_date; m_datarangestop = stop_date; } Comment ( "Downloading data" ); uint attempts= 0 ; int downloaded=- 1 ; while (attempts<MAX_DOWNLOAD_ATTEMPTS && ! IsStopped ()) { downloaded=(m_use_rates_or_ticks==ENUM_USE_TICKS)? CopyTicksRange (m_basesymbol,m_baseticks, COPY_TICKS_ALL , long (m_datarangestart)* 1000 , long (m_datarangestop)* 1000 ): CopyRates (m_basesymbol, PERIOD_M1 ,m_datarangestart,m_datarangestop,m_baserates); if (downloaded<= 0 ) { Sleep ( 500 ); ++attempts; } else break ; } if (downloaded<= 0 ) { Print ( "Failed to download data for " ,m_basesymbol, " error " , GetLastError ()); Comment ( "" ); return false ; } switch (m_use_rates_or_ticks) { case ENUM_USE_TICKS: { if (m_ticks_shuffler== NULL ) m_ticks_shuffler= new CPermuteTicks(); return m_ticks_shuffler.Initialize(m_baseticks); } case ENUM_USE_RATES: { if (m_rates_shuffler== NULL ) m_rates_shuffler= new CPermuteRates(); return m_rates_shuffler.Initialize(m_baserates); } default : return false ; } }

После создания экземпляра CPermutedSymbolData следует вызвать метод Initiate(), чтобы указать символ и период даты, определяющие тики или цены, на которых будут основаны перестановки.

uint CPermuteSymbolData::Generate( const uint permutations) { if (!permutations) { Print ( "Invalid parameter value for Permutations " ); Comment ( "" ); return 0 ; } if (m_csymbols.Size()!=m_permutations+permutations) ArrayResize (m_csymbols,m_permutations+permutations,RESIZE_RESERVE); string symspath=m_basesymbol+m_symbols_id+ "_PermutedData" ; for ( uint i=m_permutations; i<m_csymbols.Size() && ! IsStopped (); i++) { if ( CheckPointer (m_csymbols[i])== POINTER_INVALID ) m_csymbols[i]= new CNewSymbol(); if (m_csymbols[i].Create(m_basesymbol+m_symbols_id+ "_" + string (i+ 1 ),symspath,m_basesymbol)< 0 ) continue ; Comment ( "Processing Symbol " +m_basesymbol+m_symbols_id+ "_" + string (i+ 1 )); if (!m_csymbols[i].Clone(m_basesymbol) || (m_use_rates_or_ticks==ENUM_USE_TICKS && !m_ticks_shuffler.Permute(m_permutedticks)) || (m_use_rates_or_ticks==ENUM_USE_RATES && !m_rates_shuffler.Permute(m_permutedrates))) break ; else { m_csymbols[i].Select( true ); Comment ( "Adding permuted data" ); if (m_use_rates_or_ticks==ENUM_USE_TICKS) m_permutations+=(m_csymbols[i].TicksReplace(m_permutedticks)> 0 )? 1 : 0 ; else m_permutations+=(m_csymbols[i].RatesUpdate(m_permutedrates)> 0 )? 1 : 0 ; } } Comment ( "" ); if ( IsStopped ()) return 0 ; return m_permutations; }

Если Initiate() возвращает true, можно вызвать метод Generate() с необходимым количеством перестановок. Метод вернет количество пользовательских символов, данные которых были успешно пополнены переставленными тиками или ценами.



#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.MQL5.com" #property version "1.00" #include<PermutedSymbolData.mqh> #property script_show_inputs input string BaseSymbol= "EURUSD" ; input ENUM_RATES_TICKS PermuteRatesOrTicks=ENUM_USE_RATES; input datetime StartDate= D'2022.01.01 00:00' ; input datetime EndDate= D'2023.01.01 00:00' ; input uint Permutations= 100 ; input string CustomID= "_p" ; CPermuteSymbolData *symdata; void OnStart () { ulong startime = GetTickCount64 (); uint permutations_completed= 0 ; symdata = new CPermuteSymbolData(PermuteRatesOrTicks); if (symdata.Initiate(BaseSymbol,CustomID,StartDate,EndDate)) permutations_completed = symdata.Generate(Permutations); Print ( "Number of permuted symbols is " , permutations_completed, ", Runtime " , NormalizeDouble ( double ( GetTickCount64 ()-startime)/ double ( 60000 ), 1 ), "mins" ); delete symdata; }

Выше приведен код скрипта. Весь исходный код приложен к статье.





Применение тестирования на перестановку

Во введении к статье я упомянул о проблеме, с которой сталкиваются многие потенциальные покупатели советников. Существует вероятность того, что недобросовестные продавцы могут использовать обманную тактику. Часто продавцы демонстрируют скриншоты привлекательных кривых эквити, демонстрирующих потенциальную прибыль. Многие стали жертвами этой тактики и на собственном горьком опыте усвоили, что эти скриншоты были созданы на основе искусственных стратегий. В этом разделе мы рассмотрим один такой советник, доступный в CodeBase, который можно использовать для создания вводящих в заблуждение кривых эквити. Также мы применим тест на перестановку, чтобы раскрыть обман.

Обзор теста на перестановку

Тест достаточно трудоемкий и требует значительных временных и вычислительных ресурсов. Хотя, на мой взгляд, результаты стоят затраченных усилий и могут уберечь от ошибок. Используемый метод предполагает отбор подходящего выборки для тестирования. Выборка разделяется на внутривыборочные и вневыборочные наборы данных. Советник будет оптимизирован на внутривыборочных данных, а окончательная производительность будет определена в ходе тестов, проведенных на вневыборочных данных с использованием оптимизированных параметров. Это делается с использованием исходного ряда данных, а также как минимум 100 перестановочных наборов данных. Именно это и было сделано для тестирования советника, использованного в нашей демонстрации.



Тестирование советника grr-al

Любой, кто изучал документацию MQL5 или изучал кодовую базу, наверняка сталкивался с этим советником. В документации MQL5 он назван "тестовым Граалем". Когда он запускается в тестере стратегий в режиме генерации тиков "OHLC на M1" или "Только цены открытия", получается впечатляющая кривая эквити. Это советник, который мы будем использовать в нашей демонстрации. Мы немного изменили код, чтобы показать некоторые глобальные переменные для оптимизации. Два из трех параметров были выбраны для оптимизации, а именно SL, TP и DELTA.



#define MAGIC_NUMBER 12937 #define DEV 20 #define RISK 0.0 #define BASELOT 0.1 input double DELTA = 30 ; input double SL = 700 ; input double TP = 100 ;



Настройки, используемые для оптимизации, показаны на скриншоте.





В качестве набора данных был выбран EURUSD H1 за весь 2022 год. Первые шесть месяцев 2022 года использовались для оптимизации, а вторая половина — как период вне выборки для тестирования оптимальных параметров.





Сначала был использован скрипт PrepareSymbolsForPermutationsTests для создания пользовательских символов перестановочных данных. Выполнение программы было рассчитано по времени и отмечено, как показано ниже. Код ошибки связан с тем, что с первой попытки мне не хватило места на диске, и было успешно добавлено только 99 пользовательских символов.



PR 0 11 : 53 : 04.548 PrepareSymbolsForPermutationTests (EURUSD,MN1) CNewSymbol::TicksReplace: failed to replace ticks! Error code: 5310 EL 0 11 : 53 : 04.702 PrepareSymbolsForPermutationTests (EURUSD,MN1) Number of permuted symbols is 99 , Runtime 48.9 mins

Объем сгенерированных данных составил почти 40 гигабайт тиковых данных за год, когда данные переставлялись 100 раз!





При использовании цен всё происходило гораздо быстрее, а данные занимали гораздо меньше места.

NK 0 12 : 51 : 23.166 PrepareSymbolsForPermutationTests (EURUSD,M1) Number of permuted symbols is 100 , Runtime 1.4 mins



С этими данными каждый символ был оптимизирован на внутривыборочных наборах.

Параметры, которые принесли наибольшую абсолютную прибыль, использовались во вневыборочном тесте. Оптимизация и вневыборочное тестирование проводились с использованием тикового режима по ценам открытия. Это означает, что у советника были все преимущества для отображения выдающихся результатов.



Результаты всех тестов представлены в csv-файле. IS Profit и OOS PROFIT - это прибыль в выборке и вне выборки соответственно



<SYMBOL> <OPTIMAL DELTA > <OPTIMAL SL > <IS PROFIT > <OOS PROFIT > EURUSD 3.00 250.00 31995.60 32347.20 EURUSD_p_1 3.00 50.00 29283.40 34168.20 EURUSD_p_2 5.00 50.00 32283.50 21047.60 EURUSD_p_3 3.00 20.00 33696.20 34915.30 EURUSD_p_4 3.00 20.00 32589.30 38693.20 EURUSD_p_5 3.00 230.00 33771.10 40458.20 EURUSD_p_6 3.00 40.00 30899.10 34061.50 EURUSD_p_7 3.00 250.00 34309.10 31861.20 EURUSD_p_8 3.00 40.00 33729.00 35359.90 EURUSD_p_9 3.00 300.00 36027.90 38174.50 EURUSD_p_10 3.00 30.00 33405.90 35693.70 EURUSD_p_11 3.00 30.00 32723.30 36453.00 EURUSD_p_12 11.00 300.00 34191.20 34277.80 EURUSD_p_13 3.00 130.00 35029.70 33930.00 EURUSD_p_14 11.00 290.00 33924.40 34851.70 EURUSD_p_15 3.00 140.00 33920.50 32263.20 EURUSD_p_16 3.00 20.00 34388.00 33694.40 EURUSD_p_17 3.00 60.00 35081.70 35612.20 EURUSD_p_18 5.00 70.00 36830.00 40442.30 EURUSD_p_19 3.00 170.00 37693.70 37404.90 EURUSD_p_20 3.00 50.00 31265.30 34875.10 EURUSD_p_21 3.00 20.00 30248.10 38426.00 EURUSD_p_22 5.00 250.00 32369.80 37263.80 EURUSD_p_23 7.00 50.00 31197.50 35466.40 EURUSD_p_24 7.00 30.00 26252.20 34963.10 EURUSD_p_25 3.00 20.00 31343.90 37156.00 EURUSD_p_26 25.00 280.00 29762.10 27336.10 EURUSD_p_27 3.00 60.00 33775.10 37034.60 EURUSD_p_28 3.00 260.00 35341.70 36744.20 EURUSD_p_29 5.00 50.00 31775.80 34673.60 EURUSD_p_30 3.00 20.00 32520.30 37907.10 EURUSD_p_31 3.00 230.00 35481.40 42938.20 EURUSD_p_32 3.00 100.00 32862.70 38291.70 EURUSD_p_33 3.00 190.00 36511.70 26714.30 EURUSD_p_34 3.00 290.00 29809.10 35312.40 EURUSD_p_35 3.00 290.00 34044.60 33460.00 EURUSD_p_36 3.00 90.00 32203.10 35730.90 EURUSD_p_37 3.00 180.00 39506.50 30947.30 EURUSD_p_38 3.00 180.00 35844.90 41717.30 EURUSD_p_39 3.00 90.00 30602.30 35390.10 EURUSD_p_40 3.00 250.00 29592.20 33025.90 EURUSD_p_41 3.00 140.00 34281.80 31501.40 EURUSD_p_42 3.00 30.00 34235.70 39422.40 EURUSD_p_43 3.00 170.00 35580.10 35994.20 EURUSD_p_44 3.00 20.00 34400.60 36250.50 EURUSD_p_45 5.00 190.00 35942.70 31068.30 EURUSD_p_46 3.00 20.00 32560.60 37114.70 EURUSD_p_47 3.00 200.00 36837.30 40843.10 EURUSD_p_48 3.00 20.00 29188.30 33418.10 EURUSD_p_49 3.00 40.00 33985.60 29720.50 EURUSD_p_50 3.00 250.00 36849.00 38007.00 EURUSD_p_51 3.00 50.00 33867.90 39323.30 EURUSD_p_52 3.00 120.00 33066.30 39852.40 EURUSD_p_53 3.00 60.00 36977.30 37284.40 EURUSD_p_54 3.00 20.00 29990.30 35975.70 EURUSD_p_55 15.00 70.00 29872.80 34179.40 EURUSD_p_56 3.00 250.00 35909.60 35911.50 EURUSD_p_57 3.00 200.00 37642.70 34849.80 EURUSD_p_58 3.00 290.00 39164.00 35440.90 EURUSD_p_59 3.00 100.00 28312.70 33917.80 EURUSD_p_60 3.00 60.00 28141.60 38826.00 EURUSD_p_61 3.00 50.00 29670.90 34973.70 EURUSD_p_62 3.00 40.00 32170.80 31062.60 EURUSD_p_63 3.00 260.00 28312.80 29236.50 EURUSD_p_64 3.00 20.00 31632.50 35458.30 EURUSD_p_65 3.00 260.00 35345.20 38522.70 EURUSD_p_66 7.00 270.00 31077.60 34531.10 EURUSD_p_67 3.00 90.00 33893.70 30969.00 EURUSD_p_68 3.00 170.00 34118.70 37280.50 EURUSD_p_69 3.00 40.00 33867.50 35256.20 EURUSD_p_70 3.00 180.00 37710.60 30337.20 EURUSD_p_71 5.00 200.00 40851.10 40985.60 EURUSD_p_72 3.00 20.00 29258.40 31194.70 EURUSD_p_73 3.00 20.00 30956.50 38021.40 EURUSD_p_74 3.00 90.00 35807.40 32625.70 EURUSD_p_75 3.00 260.00 32801.10 36161.70 EURUSD_p_76 3.00 260.00 34825.40 28957.70 EURUSD_p_77 3.00 90.00 39725.80 35923.00 EURUSD_p_78 3.00 180.00 37880.80 37090.90 EURUSD_p_79 3.00 180.00 34191.50 38190.70 EURUSD_p_80 3.00 40.00 29235.30 33207.70 EURUSD_p_81 3.00 20.00 29923.50 34291.00 EURUSD_p_82 3.00 90.00 35077.80 37203.40 EURUSD_p_83 3.00 40.00 32901.50 32182.40 EURUSD_p_84 3.00 50.00 31302.60 34339.00 EURUSD_p_85 3.00 60.00 30336.90 37948.10 EURUSD_p_86 5.00 50.00 35166.10 37898.60 EURUSD_p_87 5.00 290.00 33005.20 32648.30 EURUSD_p_88 7.00 140.00 34349.70 31435.50 EURUSD_p_89 3.00 20.00 30680.20 37002.30 EURUSD_p_90 3.00 100.00 35382.50 37643.80 EURUSD_p_91 3.00 50.00 35187.20 36392.00 EURUSD_p_92 3.00 120.00 32423.10 35943.20 EURUSD_p_93 3.00 100.00 31722.70 39913.30 EURUSD_p_94 11.00 300.00 31548.40 32684.70 EURUSD_p_95 3.00 100.00 30094.00 38929.70 EURUSD_p_96 3.00 170.00 35400.30 29260.30 EURUSD_p_97 3.00 300.00 35696.50 35772.20 EURUSD_p_98 3.00 20.00 31336.20 35935.70 EURUSD_p_99 3.00 20.00 32466.30 39986.40 EURUSD_p_100 3.00 20.00 32082.40 33625.10

Рассчитанное значение p равно 0,8217821782178217.

MO 0 09 : 49 : 57.991 ProcessOptFiles (EURUSD,MN1) P-value is 0.8217821782178217

Таким образом, вероятность наблюдения производительности, достигнутой в исходном наборе данных случайным образом, превышает 80 процентов. Это ясно указывает на то, что советник бесполезен.



Почему это работает?

Предпосылка тестирования на перестановку в контексте разработки стратегии заключается в том, что стратегия советника представляет собой описание шаблона или набора правил, используемых для получения преимущества в торговле. Когда данные, с которыми он работает, изменяются, исходные шаблоны, следуя которым советник мог бы получить прибыль, могут быть нарушены. Если советник действительно торгует по какому-то шаблону, его производительность на перестановочных данных пострадает. Если сравнить производительность тестов с перестановкой и без, становится ясно, что даже после оптимизации советник на самом деле полагается на какой-то уникальный шаблон или правило. Производительность неперестановочного набора данных должна отличаться от перестановочных тестов.



Как мы увидели из продемонстрированного теста, рассматриваемый советник использует метод генерации тиков и не применяет никакой реальной стратегии (паттернов или правил). Тест на перестановку смог это выявить.



Тесты на перестановку также можно использовать для определения степени переобучения после оптимизации. Чтобы проверить переобучение, нам нужно будет протестировать и сравнить производительность в выборке из перестановочных и неперестановочных наборов данных. Степень, в которой показатели производительности без перестановок отличаются от результатов с перестановками, можно использовать для количественной оценки переобучения. Когда преобладает переобучение, разница между перестановочными и неперестановочными результатами производительности будет небольшой. Мы увидим довольно большие значения p.



Заключение

Мы рассмотрели реализацию алгоритма перестановки ценовых баров, а также обновили код для создания пользовательских символов с переставленными тиками или барами. Описанные программы были использованы для демонстрации перестановочного теста на советнике с положительными результатами производительности. Тестирование на перестановку — важный инструмент для всех, кто интересуется автоматической торговлей. Настолько важный, что, на мой взгляд, его следует добавить в качестве функции тестера стратегий MetaTrader 5.



Файл

Описание

MQL5\Experts\grr-al.mq5

Это слегка модифицированная версия советника, доступная в CodeBase на MQL5.com. Она торгует, используя метод генерации тиков тестера стратегий в режиме "OHLC на M1"

MQL5\Include\NewSymbol.mqh

Определение класса CNewSymbol для создания пользовательских символов

MQL5\Include\ PermutedSymbolData.mqh

Определение класса CPermutedSymbolData для создания пользовательских символов с переставленными ценами или тиками

MQL5\Include\PermuteRates.mqh

Класс CPermuteRates для создания перестановок массива данных MqlRates

MQL5\Include\PermuteTicks.mqh

Определение класса CPermuteTicks для создания перестановок массива данных MqlTick

MQL5\Include\UniformRandom.mqh

CUniFrand инкапсулирует равномерно распределенный генератор случайных чисел

MQL5\Scripts\PrepareSymbolsForPermutationTests.mq5

Скрипт, который объединяет весь вспомогательный код для создания пользовательских символов в MetaTrader 5.





