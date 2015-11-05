Pause zwischen Trades





1. Obligatorisch oder freiwillig?

Im Kundenterminal MetaTrader 3 war unmöglich, zwei Trades mit einem Zeitintervall von weniger als 10 Sekunden zu tätigen. Bei der Entwicklung des Terminals MT 4 kam das Unternehmen MetaQuotes den Wünschen von Händlern entgegen, und diese Begrenzung wurde aufgehoben. Es gibt tatsächlich Situationen, wo mehrere Trades einer nach dem anderen akzeptabel sind (Verschiebung des Stop-Loss-Levels für mehrere Positionen, Löschung offener Orders usw.) Einige Händler haben das aber falsch verstanden und begannen Killer-Experten zu schreiben, die mehrere Positionen ohne Pause eine nach der anderen öffnen. Zum Ergebnis wurde gesperrtes Konto oder im besten Fall schlechte Beziehungen zum Makler.

Dieser Artikel ist nicht für solche Händler. Er soll denjenigen helfen, die den Handel komfortabel für sich und seinen Makler gestalten wollen.

2. Ein Expert Advisor oder mehrere - Was ist der Unterschied?

Wenn Sie nur ein Terminal gestartet haben und da nur ein Expert Advisor arbeitet, ist es am einfachsten, eine Pause einzulegen. Dafür muss eine globale Variable erstellt werden (eine an der globalen Ebene angegebene Variable; nicht verwechseln mit Globalen Variablen des Terminals); die Zeit des letzten Trades ist in dieser Variablen zu speichern. Vor jedem Trade muss natürlich geprüft werden, ob genug Zeit nach dem letzten Tradeversuch vergangen ist.

Dies wird folgendermaßen aussehen:



datetime LastTradeTime = 0 ; int start() { ... ... if (LocalTime() - LastTradeTime < 10 ) { Comment ( "Seit dem letzten Trade sind weniger als 10 Sekunden vergangen!" , " Dieser Expert Advisor wird nicht handeln!" ); return (- 1 ); } if ( OrderSend (...) < 0 ) { Alert ( "Fehler bei Positioneröffnung № " , GetLastError () ); return (- 2 ); } LastTradeTime = LocalTime(); return ( 0 ); }

Dieses Beispiel ist nur für einen Expert Advisor in einem Terminal geeignet. Wenn man noch einen oder mehrere Experten parallel dazu startet, werden diese die zehnsekundige Pause nicht einhalten. Sie werden nicht wissen, wann der andere Expert Advisor handelte. Jeder Experte hat eine eigene lokale Variable LastTradeTime. Die Lösung dieses Problems ist offensichtlich: man muss eine Globale Variable erstellen und die Zeit des Trades in ihr speichern. Hier geht es gerade um die Globale Variable des Terminals, zu der alle Experten den Zugang haben werden.

3. Funktion _PauseBeforeTrade()

Da der Pausecode für alle Experten gleich ist, scheint logisch, ihn als eine Funktion zu erstellen. Das macht ihn leicht handhabbar und das Codevolumen - minimal.



Vor dem Schreiben eines Codes definieren wir präziser die Aufgabe, denn dies erspart uns Zeit und Kraft. Also, was gehört zu Funktionsaufgaben:

prüfen, ob die globale Variable erstellt wurde, wenn nicht, dann diese erstellen . Logischer und sparsamer wäre, einen Experten aus der Funktion init() zu machen, dann könnte aber der User sie löschen, und alle aktiven Experten hätten dann die Pause zwischen Trades nicht eingehalten. Deswegen wird sie im Funktionskörper platziert;

. Logischer und sparsamer wäre, einen Experten aus der Funktion init() zu machen, dann könnte aber der User sie löschen, und alle aktiven Experten hätten dann die Pause zwischen Trades nicht eingehalten. Deswegen wird sie im Funktionskörper platziert; laufende Zeit in der globalen Variablen speichern , damit andere Experten Pause einhalten;

, damit andere Experten Pause einhalten; prüfen, ob nach dem letzten Trade genug Zeit vergangen ist . Für eine leichte Handhabung ist eine externe Variable hinzuzufügen, die eine notwendige Pausenlänge setzt. Ihren Wert kann man für jeden Expert Advisor einzeln ändern;

. Für eine leichte Handhabung ist eine externe Variable hinzuzufügen, die eine notwendige Pausenlänge setzt. Ihren Wert kann man für jeden Expert Advisor einzeln ändern; Information über den Prozess und alle Fehler während des Prozesses anzeigen;

über den Prozess und alle Fehler während des Prozesses anzeigen; unterschiedliche Werte je nach dem Ergebnis liefern.

Wenn die Funktion feststellt, dass nach dem letzten Trade nicht genug Zeit vergangen ist, muss sie warten. Die Funktion Sleep() ermöglicht das Warten und prüft die IsStopped(). D.h. wenn man den Experten während des "Schlafs" löscht, wird dieser weder hängen noch zwangsweise beendet.

Damit man über mehr Informationen verfügt, wird jede Sekunde während des "Schlafs" anzeigt, wie lange man noch warten muss.



Es ergibt sich Folgendes:



extern int PauseBeforeTrade = 10 ; int _PauseBeforeTrade() { if (IsTesting()) return ( 1 ); int _GetLastError = 0 ; int _LastTradeTime, RealPauseBeforeTrade; while ( true ) { if ( IsStopped ()) { Print ( "Der Expert Advisor wurde vom User gestoppt!" ); return (- 1 ); } if ( GlobalVariableCheck ( "LastTradeTime" )) break ; else { _GetLastError = GetLastError (); if (_GetLastError != 0 ) { Print ( "_PauseBeforeTrade()-GlobalVariableCheck(\"LastTradeTime\")-Error #" , _GetLastError ); Sleep ( 100 ); continue ; } } if ( GlobalVariableSet ( "LastTradeTime" , LocalTime() ) > 0 ) return ( 1 ); else { _GetLastError = GetLastError (); if (_GetLastError != 0 ) { Print ( "_PauseBeforeTrade()-GlobalVariableSet(\"LastTradeTime\", " , LocalTime(), ") - Error #" , _GetLastError ); Sleep ( 100 ); continue ; } } } while ( true ) { if ( IsStopped ()) { Print ( "Expert Advisor wurde vom Benutzer gestoppt!" ); return (- 1 ); } _LastTradeTime = GlobalVariableGet ( "LastTradeTime" ); _GetLastError = GetLastError (); if (_GetLastError != 0 ) { Print ( "_PauseBeforeTrade()-GlobalVariableGet(\"LastTradeTime\")-Error #" , _GetLastError ); continue ; } RealPauseBeforeTrade = LocalTime() - _LastTradeTime; if (RealPauseBeforeTrade < PauseBeforeTrade) { Comment ( "Pause zwischen Trades. geblieben sind " , PauseBeforeTrade - RealPauseBeforeTrade, " Sekunden" ); Sleep ( 1000 ); continue ; } else break ; } while ( true ) { if ( IsStopped ()) { Print ( "Der Experte wurde vom Benutzer beendet!" ); return (- 1 ); } if ( GlobalVariableSet ( "LastTradeTime" , LocalTime() ) > 0 ) { Comment ( "" ); return ( 1 ); } else { _GetLastError = GetLastError (); if (_GetLastError != 0 ) { Print ( "_PauseBeforeTrade()-GlobalVariableSet(\"LastTradeTime\", " , LocalTime(), " ) - Error #" , _GetLastError ); Sleep ( 100 ); continue ; } } } }





4. Eingliederung in Expert Advisors und Nutzung

Damit man die Funktionsfähigkeit prüfen könnte, wurde ein Testexperte entwickelt, der zwischen Trades Pause einhält. Die Funktion _PauseBeforeTrade() war zuerst in die Datei PauseBeforeTrade.mq4 platziert, die mit der Anweisung #include in den Experten eingeschlossen wurde.

Achtung! Dieser Expert Advisor ist ausschließlich für die Überprüfung der Funktionsfähigkeit bestimmt! Für Trades ist er ungeeignet!



#include <PauseBeforeTrade.mq4> int ticket = 0 ; int start() { if (ticket <= 0 ) { if (_PauseBeforeTrade() < 0 ) return (- 1 ); RefreshRates(); ticket = OrderSend ( Symbol (), OP_BUY, 0.1 , Ask, 5 , 0.0 , 0.0 , "PauseTest" , 123 , 0 , Lime); if (ticket < 0 ) Alert ( "Fehler OrderSend № " , GetLastError ()); } else { if (_PauseBeforeTrade() < 0 ) return (- 1 ); RefreshRates(); if (!OrderClose( ticket, 0.1 , Bid, 5 , Lime )) Alert ( "Fehler OrderClose № " , GetLastError ()); else ticket = 0 ; } return ( 0 ); }



Danach wurde ein Experte dem Chart EURUSD, M1 und der andere, der gleich ist, dem Chart GBPUSD, M1 hinzugefügt. Das Ergebnis hat nicht lange auf sich warten lassen: beide Experten fingen an, mit der Pause von 10 Sekunden zu handeln:





5. Eventuelle Probleme

Wenn mehrere Expert Advisors mit einer globalen Variablen arbeiten, können Fehler auftreten. Um dies zu vermeiden, muss der Zugang zur Variablen abgegrenzt werden. Der Algotithmus dieser "Abgrenzung" ist ausführlich im Artikel "Fehler 146 ("Handelskontext ist besetzt") und wie man ihn behandelt" beschrieben, ihn werden wir auch benutzen.

Der Expert Advisor wird endgültig folgendermaßen aussehen:

