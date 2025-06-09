Moedas / SOGP
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SOGP: Sound Group Inc - American Depositary Shares
22.00 USD 0.44 (2.04%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SOGP para hoje mudou para 2.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.66 e o mais alto foi 22.23.
Veja a dinâmica do par de moedas Sound Group Inc - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOGP Notícias
- Sound Group to pay $1 per ADS special dividend with Oct 1 ex-date
- What's Going On With Sound Group Stock Friday? - Sound Group (NASDAQ:SOGP)
- Why Autodesk Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.16%
- Nasdaq Surges 100 Points; Dollar General Earnings Beat Views - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Accelerant Holdings (NYSE:ARX)
- Sound Group (SOGP) Stock Surges On Return To Profitability, Special Dividend - Sound Group (NASDAQ:SOGP)
- US Stocks Mixed; Nvidia Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB)
- Sound Group launches $4 million share buyback program
Faixa diária
21.66 22.23
Faixa anual
1.18 36.97
- Fechamento anterior
- 21.56
- Open
- 22.20
- Bid
- 22.00
- Ask
- 22.30
- Low
- 21.66
- High
- 22.23
- Volume
- 98
- Mudança diária
- 2.04%
- Mudança mensal
- 94.17%
- Mudança de 6 meses
- 932.86%
- Mudança anual
- 816.67%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh