КотировкиРазделы
Валюты / SOGP
Назад в Рынок акций США

SOGP: Sound Group Inc - American Depositary Shares

20.98 USD 4.54 (17.79%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SOGP за сегодня изменился на -17.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.93, а максимальная — 26.56.

Следите за динамикой Sound Group Inc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SOGP

Дневной диапазон
18.93 26.56
Годовой диапазон
1.18 36.97
Предыдущее закрытие
25.52
Open
24.83
Bid
20.98
Ask
21.28
Low
18.93
High
26.56
Объем
797
Дневное изменение
-17.79%
Месячное изменение
85.17%
6-месячное изменение
884.98%
Годовое изменение
774.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.