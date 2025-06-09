Валюты / SOGP
SOGP: Sound Group Inc - American Depositary Shares
20.98 USD 4.54 (17.79%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SOGP за сегодня изменился на -17.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.93, а максимальная — 26.56.
Следите за динамикой Sound Group Inc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SOGP
- Sound Group to pay $1 per ADS special dividend with Oct 1 ex-date
- What's Going On With Sound Group Stock Friday? - Sound Group (NASDAQ:SOGP)
- Why Autodesk Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.16%
- Nasdaq Surges 100 Points; Dollar General Earnings Beat Views - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Accelerant Holdings (NYSE:ARX)
- Sound Group (SOGP) Stock Surges On Return To Profitability, Special Dividend - Sound Group (NASDAQ:SOGP)
- US Stocks Mixed; Nvidia Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB)
- Sound Group launches $4 million share buyback program
Дневной диапазон
18.93 26.56
Годовой диапазон
1.18 36.97
- Предыдущее закрытие
- 25.52
- Open
- 24.83
- Bid
- 20.98
- Ask
- 21.28
- Low
- 18.93
- High
- 26.56
- Объем
- 797
- Дневное изменение
- -17.79%
- Месячное изменение
- 85.17%
- 6-месячное изменение
- 884.98%
- Годовое изменение
- 774.17%
