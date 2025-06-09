통화 / SOGP
SOGP: Sound Group Inc - American Depositary Shares
21.80 USD 0.95 (4.56%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SOGP 환율이 오늘 4.56%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.67이고 고가는 21.84이었습니다.
Sound Group Inc - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
19.67 21.84
년간 변동
1.18 36.97
- 이전 종가
- 20.85
- 시가
- 20.40
- Bid
- 21.80
- Ask
- 22.10
- 저가
- 19.67
- 고가
- 21.84
- 볼륨
- 290
- 일일 변동
- 4.56%
- 월 변동
- 92.41%
- 6개월 변동
- 923.47%
- 년간 변동율
- 808.33%
