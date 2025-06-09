Dövizler / SOGP
SOGP: Sound Group Inc - American Depositary Shares
21.80 USD 0.95 (4.56%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SOGP fiyatı bugün 4.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.67 ve Yüksek fiyatı olarak 21.84 aralığında işlem gördü.
Sound Group Inc - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SOGP haberleri
- Sound Group to pay $1 per ADS special dividend with Oct 1 ex-date
- What's Going On With Sound Group Stock Friday? - Sound Group (NASDAQ:SOGP)
- Why Autodesk Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.16%
- Nasdaq Surges 100 Points; Dollar General Earnings Beat Views - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Accelerant Holdings (NYSE:ARX)
- Sound Group (SOGP) Stock Surges On Return To Profitability, Special Dividend - Sound Group (NASDAQ:SOGP)
- US Stocks Mixed; Nvidia Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB)
- Sound Group launches $4 million share buyback program
Günlük aralık
19.67 21.84
Yıllık aralık
1.18 36.97
- Önceki kapanış
- 20.85
- Açılış
- 20.40
- Satış
- 21.80
- Alış
- 22.10
- Düşük
- 19.67
- Yüksek
- 21.84
- Hacim
- 290
- Günlük değişim
- 4.56%
- Aylık değişim
- 92.41%
- 6 aylık değişim
- 923.47%
- Yıllık değişim
- 808.33%
21 Eylül, Pazar