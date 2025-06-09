FiyatlarBölümler
SOGP: Sound Group Inc - American Depositary Shares

21.80 USD 0.95 (4.56%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SOGP fiyatı bugün 4.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.67 ve Yüksek fiyatı olarak 21.84 aralığında işlem gördü.

Sound Group Inc - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
19.67 21.84
Yıllık aralık
1.18 36.97
Önceki kapanış
20.85
Açılış
20.40
Satış
21.80
Alış
22.10
Düşük
19.67
Yüksek
21.84
Hacim
290
Günlük değişim
4.56%
Aylık değişim
92.41%
6 aylık değişim
923.47%
Yıllık değişim
808.33%
21 Eylül, Pazar