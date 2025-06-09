Divisas / SOGP
SOGP: Sound Group Inc - American Depositary Shares
21.56 USD 0.58 (2.76%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SOGP de hoy ha cambiado un 2.76%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.00, mientras que el máximo ha alcanzado 23.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sound Group Inc - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
19.00 23.50
Rango anual
1.18 36.97
- Cierres anteriores
- 20.98
- Open
- 22.00
- Bid
- 21.56
- Ask
- 21.86
- Low
- 19.00
- High
- 23.50
- Volumen
- 680
- Cambio diario
- 2.76%
- Cambio mensual
- 90.29%
- Cambio a 6 meses
- 912.21%
- Cambio anual
- 798.33%
