SOGP: Sound Group Inc - American Depositary Shares
21.80 USD 0.95 (4.56%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SOGP ha avuto una variazione del 4.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.67 e ad un massimo di 21.84.
Segui le dinamiche di Sound Group Inc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
19.67 21.84
Intervallo Annuale
1.18 36.97
- Chiusura Precedente
- 20.85
- Apertura
- 20.40
- Bid
- 21.80
- Ask
- 22.10
- Minimo
- 19.67
- Massimo
- 21.84
- Volume
- 290
- Variazione giornaliera
- 4.56%
- Variazione Mensile
- 92.41%
- Variazione Semestrale
- 923.47%
- Variazione Annuale
- 808.33%
20 settembre, sabato