QuotazioniSezioni
Valute / SOGP
Tornare a Azioni

SOGP: Sound Group Inc - American Depositary Shares

21.80 USD 0.95 (4.56%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SOGP ha avuto una variazione del 4.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.67 e ad un massimo di 21.84.

Segui le dinamiche di Sound Group Inc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SOGP News

Intervallo Giornaliero
19.67 21.84
Intervallo Annuale
1.18 36.97
Chiusura Precedente
20.85
Apertura
20.40
Bid
21.80
Ask
22.10
Minimo
19.67
Massimo
21.84
Volume
290
Variazione giornaliera
4.56%
Variazione Mensile
92.41%
Variazione Semestrale
923.47%
Variazione Annuale
808.33%
20 settembre, sabato