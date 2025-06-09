クォートセクション
通貨 / SOGP
SOGP: Sound Group Inc - American Depositary Shares

20.85 USD 0.71 (3.29%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SOGPの今日の為替レートは、-3.29%変化しました。日中、通貨は1あたり20.02の安値と22.23の高値で取引されました。

Sound Group Inc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
20.02 22.23
1年のレンジ
1.18 36.97
以前の終値
21.56
始値
22.20
買値
20.85
買値
21.15
安値
20.02
高値
22.23
出来高
375
1日の変化
-3.29%
1ヶ月の変化
84.02%
6ヶ月の変化
878.87%
1年の変化
768.75%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K