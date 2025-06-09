通貨 / SOGP
SOGP: Sound Group Inc - American Depositary Shares
20.85 USD 0.71 (3.29%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SOGPの今日の為替レートは、-3.29%変化しました。日中、通貨は1あたり20.02の安値と22.23の高値で取引されました。
Sound Group Inc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
20.02 22.23
1年のレンジ
1.18 36.97
- 以前の終値
- 21.56
- 始値
- 22.20
- 買値
- 20.85
- 買値
- 21.15
- 安値
- 20.02
- 高値
- 22.23
- 出来高
- 375
- 1日の変化
- -3.29%
- 1ヶ月の変化
- 84.02%
- 6ヶ月の変化
- 878.87%
- 1年の変化
- 768.75%
