SOGP: Sound Group Inc - American Depositary Shares
20.85 USD 0.71 (3.29%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SOGP hat sich für heute um -3.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.02 bis zu einem Hoch von 22.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sound Group Inc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SOGP News
- Sound Group to pay $1 per ADS special dividend with Oct 1 ex-date
- What's Going On With Sound Group Stock Friday? - Sound Group (NASDAQ:SOGP)
- Why Autodesk Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.16%
- Nasdaq Surges 100 Points; Dollar General Earnings Beat Views - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Accelerant Holdings (NYSE:ARX)
- Sound Group (SOGP) Stock Surges On Return To Profitability, Special Dividend - Sound Group (NASDAQ:SOGP)
- US Stocks Mixed; Nvidia Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB)
- Sound Group launches $4 million share buyback program
Tagesspanne
20.02 22.23
Jahresspanne
1.18 36.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.56
- Eröffnung
- 22.20
- Bid
- 20.85
- Ask
- 21.15
- Tief
- 20.02
- Hoch
- 22.23
- Volumen
- 375
- Tagesänderung
- -3.29%
- Monatsänderung
- 84.02%
- 6-Monatsänderung
- 878.87%
- Jahresänderung
- 768.75%
