SOGP: Sound Group Inc - American Depositary Shares

20.85 USD 0.71 (3.29%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SOGP hat sich für heute um -3.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.02 bis zu einem Hoch von 22.23 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sound Group Inc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
20.02 22.23
Jahresspanne
1.18 36.97
Vorheriger Schlusskurs
21.56
Eröffnung
22.20
Bid
20.85
Ask
21.15
Tief
20.02
Hoch
22.23
Volumen
375
Tagesänderung
-3.29%
Monatsänderung
84.02%
6-Monatsänderung
878.87%
Jahresänderung
768.75%
