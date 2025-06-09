Devises / SOGP
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SOGP: Sound Group Inc - American Depositary Shares
21.80 USD 0.95 (4.56%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SOGP a changé de 4.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.67 et à un maximum de 21.84.
Suivez la dynamique Sound Group Inc - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOGP Nouvelles
- Sound Group to pay $1 per ADS special dividend with Oct 1 ex-date
- What's Going On With Sound Group Stock Friday? - Sound Group (NASDAQ:SOGP)
- Why Autodesk Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.16%
- Nasdaq Surges 100 Points; Dollar General Earnings Beat Views - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Accelerant Holdings (NYSE:ARX)
- Sound Group (SOGP) Stock Surges On Return To Profitability, Special Dividend - Sound Group (NASDAQ:SOGP)
- US Stocks Mixed; Nvidia Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB)
- Sound Group launches $4 million share buyback program
Range quotidien
19.67 21.84
Range Annuel
1.18 36.97
- Clôture Précédente
- 20.85
- Ouverture
- 20.40
- Bid
- 21.80
- Ask
- 22.10
- Plus Bas
- 19.67
- Plus Haut
- 21.84
- Volume
- 290
- Changement quotidien
- 4.56%
- Changement Mensuel
- 92.41%
- Changement à 6 Mois
- 923.47%
- Changement Annuel
- 808.33%
20 septembre, samedi