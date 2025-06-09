CotationsSections
SOGP: Sound Group Inc - American Depositary Shares

21.80 USD 0.95 (4.56%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SOGP a changé de 4.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.67 et à un maximum de 21.84.

Range quotidien
19.67 21.84
Range Annuel
1.18 36.97
Clôture Précédente
20.85
Ouverture
20.40
Bid
21.80
Ask
22.10
Plus Bas
19.67
Plus Haut
21.84
Volume
290
Changement quotidien
4.56%
Changement Mensuel
92.41%
Changement à 6 Mois
923.47%
Changement Annuel
808.33%
20 septembre, samedi