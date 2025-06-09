货币 / SOGP
SOGP: Sound Group Inc - American Depositary Shares
21.70 USD 0.72 (3.43%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SOGP汇率已更改3.43%。当日，交易品种以低点19.00和高点23.50进行交易。
关注Sound Group Inc - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOGP新闻
- Sound Group to pay $1 per ADS special dividend with Oct 1 ex-date
- What's Going On With Sound Group Stock Friday? - Sound Group (NASDAQ:SOGP)
- Why Autodesk Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.16%
- Nasdaq Surges 100 Points; Dollar General Earnings Beat Views - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Accelerant Holdings (NYSE:ARX)
- Sound Group (SOGP) Stock Surges On Return To Profitability, Special Dividend - Sound Group (NASDAQ:SOGP)
- US Stocks Mixed; Nvidia Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB)
- Sound Group launches $4 million share buyback program
日范围
19.00 23.50
年范围
1.18 36.97
- 前一天收盘价
- 20.98
- 开盘价
- 22.00
- 卖价
- 21.70
- 买价
- 22.00
- 最低价
- 19.00
- 最高价
- 23.50
- 交易量
- 445
- 日变化
- 3.43%
- 月变化
- 91.53%
- 6个月变化
- 918.78%
- 年变化
- 804.17%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值