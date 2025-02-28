Moedas / OPK
OPK: Opko Health Inc
1.43 USD 0.04 (2.88%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OPK para hoje mudou para 2.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.38 e o mais alto foi 1.43.
Veja a dinâmica do par de moedas Opko Health Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPK Notícias
- LH Stock Rises on Acquisition of BioReference Health's Select Assets
- Labcorp conclui aquisição de ativos de oncologia da BioReference Health
- Here's Why You Should Retain OPKO Health Stock in Your Portfolio
- Opko Health (OPK) Q2 Revenue Falls 14%
- OPK Stock Slips Following Q2 Earnings Miss, Gross Margin Expands
- Opko Health stock hits 52-week low at 1.21 USD
- OPKO Health, Inc. (OPK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Opko Health earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: Opko Health Q2 2025 misses EPS, stock drops
- Compared to Estimates, OPKO Health (OPK) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- OPKO Health (OPK) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- OPKO Health to Participate in the 3rd Annual Piper Sandler Virtual Obesity Symposium
- GeneDx Holdings: A More Reasonable Valuation (NASDAQ:WGS)
- OPKO Health: Strong Pipeline Of Drugs, But Not Rushing To Buy (NASDAQ:OPK)
- ModeX assembles advisory board for antibody development
- Opko Health at Jefferies Conference: Strategic Restructuring and Growth Plans
- Opko Health grants stock options, approves bonuses
- Is Novo Nordisk Immune To Trump's Drug Price Plans (NYSE:NVO)
- Opko Health at BioConnect: Strategic Shifts and Financial Insights
- OPKO Health to Participate in Two Upcoming Investor Conferences
- This Rocket Lab Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Friday - OPKO Health (NASDAQ:OPK), Philip Morris Intl (NYSE:PM)
- Labcorp Holdings (LH) Stock: Regaining Credibility
- Opko Health (OPK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- OPKO Health, Inc. (OPK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
1.38 1.43
Faixa anual
1.11 2.04
- Fechamento anterior
- 1.39
- Open
- 1.40
- Bid
- 1.43
- Ask
- 1.73
- Low
- 1.38
- High
- 1.43
- Volume
- 373
- Mudança diária
- 2.88%
- Mudança mensal
- 5.15%
- Mudança de 6 meses
- -14.88%
- Mudança anual
- -3.38%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh