OPK: Opko Health Inc
1.39 USD 0.01 (0.72%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OPK за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.37, а максимальная — 1.41.
Следите за динамикой Opko Health Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.37 1.41
Годовой диапазон
1.11 2.04
- Предыдущее закрытие
- 1.38
- Open
- 1.37
- Bid
- 1.39
- Ask
- 1.69
- Low
- 1.37
- High
- 1.41
- Объем
- 1.872 K
- Дневное изменение
- 0.72%
- Месячное изменение
- 2.21%
- 6-месячное изменение
- -17.26%
- Годовое изменение
- -6.08%
