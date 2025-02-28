货币 / OPK
OPK: Opko Health Inc
1.42 USD 0.03 (2.16%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OPK汇率已更改2.16%。当日，交易品种以低点1.39和高点1.42进行交易。
关注Opko Health Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
1.39 1.42
年范围
1.11 2.04
- 前一天收盘价
- 1.39
- 开盘价
- 1.41
- 卖价
- 1.42
- 买价
- 1.72
- 最低价
- 1.39
- 最高价
- 1.42
- 交易量
- 730
- 日变化
- 2.16%
- 月变化
- 4.41%
- 6个月变化
- -15.48%
- 年变化
- -4.05%
