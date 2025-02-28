Währungen / OPK
OPK: Opko Health Inc
1.51 USD 0.12 (8.63%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OPK hat sich für heute um 8.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.38 bis zu einem Hoch von 1.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Opko Health Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPK News
- LH Stock Rises on Acquisition of BioReference Health's Select Assets
- Labcorp schließt Übernahme von Onkologie-Vermögenswerten von BioReference Health ab
- Here's Why You Should Retain OPKO Health Stock in Your Portfolio
- Opko Health (OPK) Q2 Revenue Falls 14%
- OPK Stock Slips Following Q2 Earnings Miss, Gross Margin Expands
- Opko Health stock hits 52-week low at 1.21 USD
- OPKO Health, Inc. (OPK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Opko Health earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: Opko Health Q2 2025 misses EPS, stock drops
- Compared to Estimates, OPKO Health (OPK) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- OPKO Health (OPK) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- OPKO Health to Participate in the 3rd Annual Piper Sandler Virtual Obesity Symposium
- GeneDx Holdings: A More Reasonable Valuation (NASDAQ:WGS)
- OPKO Health: Strong Pipeline Of Drugs, But Not Rushing To Buy (NASDAQ:OPK)
- ModeX assembles advisory board for antibody development
- Opko Health at Jefferies Conference: Strategic Restructuring and Growth Plans
- Opko Health grants stock options, approves bonuses
- Is Novo Nordisk Immune To Trump's Drug Price Plans (NYSE:NVO)
- Opko Health at BioConnect: Strategic Shifts and Financial Insights
- OPKO Health to Participate in Two Upcoming Investor Conferences
- This Rocket Lab Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Friday - OPKO Health (NASDAQ:OPK), Philip Morris Intl (NYSE:PM)
- Labcorp Holdings (LH) Stock: Regaining Credibility
- Opko Health (OPK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- OPKO Health, Inc. (OPK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
1.38 1.52
Jahresspanne
1.11 2.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.39
- Eröffnung
- 1.40
- Bid
- 1.51
- Ask
- 1.81
- Tief
- 1.38
- Hoch
- 1.52
- Volumen
- 2.729 K
- Tagesänderung
- 8.63%
- Monatsänderung
- 11.03%
- 6-Monatsänderung
- -10.12%
- Jahresänderung
- 2.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K