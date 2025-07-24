Moedas / OI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
OI: O-I Glass Inc
12.77 USD 0.17 (1.35%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OI para hoje mudou para 1.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.57 e o mais alto foi 12.88.
Veja a dinâmica do par de moedas O-I Glass Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OI Notícias
- Should Value Investors Buy OI Glass (OI) Stock?
- O-I Glass Stock: Big Winner From Rate Cuts Ready For A Turnaround (NYSE:OI)
- Ethereum To $6,800 By Year End? CME Futures Data Shows Record Institutional Demand
- Cardano Derivatives Market Fires Up As Futures Open Interest Explodes, A Rally For ADA Ahead?
- Solana Futures Market Surges As Open Interest Hits Record Levels, A Rally Brewing?
- Are Investors Undervaluing OI Glass (OI) Right Now?
- Whales Load Up On Ethereum, But Analysts Fear $4K Dip Ahead
- O-I Glass (OI) Up 3% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Wall Street Analysts Believe O-I Glass (OI) Could Rally 28.58%: Here's is How to Trade
- Zacks Industry Outlook Highlights Array Digital Infrastructure, Liberty Latin America and Cambium Networks
- Zacks Industry Outlook Highlights O-I Glass and Apogee Enterprises
- 2 Stocks to Buy From the Prospering Glass Products Industry
- Is OI Glass (OI) Stock Undervalued Right Now?
- Ethereum Futures Demand Pushes Open Interest To Record Levels As Price Rallies
- O-I Glass Q2 EPS Beats by 29%
- Top 3 Materials Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In Q3 - LSB Industries (NYSE:LXU), O-I Glass (NYSE:OI)
- O-I Glass, Inc. (OI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- O-I Glass Tops Earnings Estimates in Q2, Raises '25 EPS Outlook
- Is OI Glass (OI) a Great Value Stock Right Now?
- O-I Glass Q2 2025 slides: Cost savings drive earnings growth, guidance raised
- O-I Glass (OI) Q2 Earnings Top Estimates
- O-I Glass shares up as adjusted earnings beat expectations
- O-I Glass earnings beat by $0.12, revenue was in line with estimates
- Are Investors Undervaluing Apogee Enterprises (APOG) Right Now?
Faixa diária
12.57 12.88
Faixa anual
9.00 16.04
- Fechamento anterior
- 12.60
- Open
- 12.66
- Bid
- 12.77
- Ask
- 13.07
- Low
- 12.57
- High
- 12.88
- Volume
- 256
- Mudança diária
- 1.35%
- Mudança mensal
- 0.16%
- Mudança de 6 meses
- 11.63%
- Mudança anual
- -1.84%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh