OI: O-I Glass Inc

12.81 USD 0.21 (1.67%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OI hat sich für heute um 1.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.57 bis zu einem Hoch von 12.91 gehandelt.

Verfolgen Sie die O-I Glass Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
12.57 12.91
Jahresspanne
9.00 16.04
Vorheriger Schlusskurs
12.60
Eröffnung
12.66
Bid
12.81
Ask
13.11
Tief
12.57
Hoch
12.91
Volumen
1.652 K
Tagesänderung
1.67%
Monatsänderung
0.47%
6-Monatsänderung
11.98%
Jahresänderung
-1.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
