OI: O-I Glass Inc
12.81 USD 0.21 (1.67%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OIの今日の為替レートは、1.67%変化しました。日中、通貨は1あたり12.57の安値と12.91の高値で取引されました。
O-I Glass Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
12.57 12.91
1年のレンジ
9.00 16.04
- 以前の終値
- 12.60
- 始値
- 12.66
- 買値
- 12.81
- 買値
- 13.11
- 安値
- 12.57
- 高値
- 12.91
- 出来高
- 1.652 K
- 1日の変化
- 1.67%
- 1ヶ月の変化
- 0.47%
- 6ヶ月の変化
- 11.98%
- 1年の変化
- -1.54%
