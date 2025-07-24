クォートセクション
通貨 / OI
株に戻る

OI: O-I Glass Inc

12.81 USD 0.21 (1.67%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OIの今日の為替レートは、1.67%変化しました。日中、通貨は1あたり12.57の安値と12.91の高値で取引されました。

O-I Glass Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OI News

1日のレンジ
12.57 12.91
1年のレンジ
9.00 16.04
以前の終値
12.60
始値
12.66
買値
12.81
買値
13.11
安値
12.57
高値
12.91
出来高
1.652 K
1日の変化
1.67%
1ヶ月の変化
0.47%
6ヶ月の変化
11.98%
1年の変化
-1.54%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K