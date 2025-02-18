Moedas / ISPR
ISPR: Ispire Technology Inc
3.04 USD 0.13 (4.10%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ISPR para hoje mudou para -4.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.00 e o mais alto foi 3.25.
Veja a dinâmica do par de moedas Ispire Technology Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
3.00 3.25
Faixa anual
2.09 7.47
- Fechamento anterior
- 3.17
- Open
- 3.22
- Bid
- 3.04
- Ask
- 3.34
- Low
- 3.00
- High
- 3.25
- Volume
- 90
- Mudança diária
- -4.10%
- Mudança mensal
- -4.10%
- Mudança de 6 meses
- 10.95%
- Mudança anual
- -50.16%
