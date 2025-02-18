Devises / ISPR
ISPR: Ispire Technology Inc
2.78 USD 0.38 (12.03%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ISPR a changé de -12.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.78 et à un maximum de 3.15.
Suivez la dynamique Ispire Technology Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ISPR Nouvelles
- Ispire Technology Inc. (ISPR) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Transcription de l’alerte résultats : Ispire Technology T4 2025 révèle une surprise au niveau du chiffre d’affaires
- Earnings call transcript: Ispire Technology Q4 2025 reveals revenue surprise
- Les actions d’Ispire Technology chutent de plus de 2% suite à des résultats décevants malgré un chiffre d’affaires supérieur aux attentes
- Ispire Technology shares fall over 2% as earnings miss overshadows revenue beat
- Ispire Technology Inc. (ISPR) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
- Ferguson, Kirklands, and more set to report earnings Tuesday
- Hormel Foods (HRL) Q3 Earnings Miss Estimates
- Ispire-Backed IKE Tech to Spotlight Breakthroughs in Vape Safety and Harm Reduction at World Vape Show Dubai
- Ispire Malaysia confirms full compliance with export-only operations
- Ispire to Participate in the Benzinga Cannabis Capital Conference in Chicago on Tuesday, June 10, 2025
- Ispire-Backed IKE Tech to Present 7th Annual Next Generation Nicotine Delivery USA Conference
- Ispire secures interim license for nicotine production in Malaysia
- Ispire Tech stock hits 52-week low at $2.5 amid market challenges
- Ispire Technology appoints new CFO and cuts costs
- Forget The Price Of A Stock. What Is It Worth?
Range quotidien
2.78 3.15
Range Annuel
2.09 7.47
- Clôture Précédente
- 3.16
- Ouverture
- 3.15
- Bid
- 2.78
- Ask
- 3.08
- Plus Bas
- 2.78
- Plus Haut
- 3.15
- Volume
- 205
- Changement quotidien
- -12.03%
- Changement Mensuel
- -12.30%
- Changement à 6 Mois
- 1.46%
- Changement Annuel
- -54.43%
