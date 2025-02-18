Dövizler / ISPR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ISPR: Ispire Technology Inc
2.78 USD 0.38 (12.03%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ISPR fiyatı bugün -12.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.78 ve Yüksek fiyatı olarak 3.15 aralığında işlem gördü.
Ispire Technology Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ISPR haberleri
- Ispire Technology Inc. (ISPR) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Ispire Technology’nin 2025 Mali Yılı 4. Çeyrek Kazanç Raporu Gelir Sürprizi Gösterdi
- Earnings call transcript: Ispire Technology Q4 2025 reveals revenue surprise
- Ispire Technology hisseleri, gelir beklentilerini aşmasına rağmen kazanç düşüşüyle %2’den fazla geriledi
- Ispire Technology shares fall over 2% as earnings miss overshadows revenue beat
- Ispire Technology Inc. (ISPR) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
- Ferguson, Kirklands, and more set to report earnings Tuesday
- Hormel Foods (HRL) Q3 Earnings Miss Estimates
- Ispire-Backed IKE Tech to Spotlight Breakthroughs in Vape Safety and Harm Reduction at World Vape Show Dubai
- Ispire Malaysia confirms full compliance with export-only operations
- Ispire to Participate in the Benzinga Cannabis Capital Conference in Chicago on Tuesday, June 10, 2025
- Ispire-Backed IKE Tech to Present 7th Annual Next Generation Nicotine Delivery USA Conference
- Ispire secures interim license for nicotine production in Malaysia
- Ispire Tech stock hits 52-week low at $2.5 amid market challenges
- Ispire Technology appoints new CFO and cuts costs
- Forget The Price Of A Stock. What Is It Worth?
Günlük aralık
2.78 3.15
Yıllık aralık
2.09 7.47
- Önceki kapanış
- 3.16
- Açılış
- 3.15
- Satış
- 2.78
- Alış
- 3.08
- Düşük
- 2.78
- Yüksek
- 3.15
- Hacim
- 205
- Günlük değişim
- -12.03%
- Aylık değişim
- -12.30%
- 6 aylık değişim
- 1.46%
- Yıllık değişim
- -54.43%
21 Eylül, Pazar