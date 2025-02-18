Валюты / ISPR
ISPR: Ispire Technology Inc
3.25 USD 0.18 (5.25%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ISPR за сегодня изменился на -5.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.03, а максимальная — 3.42.
Следите за динамикой Ispire Technology Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.03 3.42
Годовой диапазон
2.09 7.47
- Предыдущее закрытие
- 3.43
- Open
- 3.10
- Bid
- 3.25
- Ask
- 3.55
- Low
- 3.03
- High
- 3.42
- Объем
- 131
- Дневное изменение
- -5.25%
- Месячное изменение
- 2.52%
- 6-месячное изменение
- 18.61%
- Годовое изменение
- -46.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.