ISPR: Ispire Technology Inc

3.25 USD 0.18 (5.25%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ISPR за сегодня изменился на -5.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.03, а максимальная — 3.42.

Следите за динамикой Ispire Technology Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
3.03 3.42
Годовой диапазон
2.09 7.47
Предыдущее закрытие
3.43
Open
3.10
Bid
3.25
Ask
3.55
Low
3.03
High
3.42
Объем
131
Дневное изменение
-5.25%
Месячное изменение
2.52%
6-месячное изменение
18.61%
Годовое изменение
-46.72%
