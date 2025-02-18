QuotazioniSezioni
Valute / ISPR
Tornare a Azioni

ISPR: Ispire Technology Inc

2.78 USD 0.38 (12.03%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ISPR ha avuto una variazione del -12.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.78 e ad un massimo di 3.15.

Segui le dinamiche di Ispire Technology Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ISPR News

Intervallo Giornaliero
2.78 3.15
Intervallo Annuale
2.09 7.47
Chiusura Precedente
3.16
Apertura
3.15
Bid
2.78
Ask
3.08
Minimo
2.78
Massimo
3.15
Volume
205
Variazione giornaliera
-12.03%
Variazione Mensile
-12.30%
Variazione Semestrale
1.46%
Variazione Annuale
-54.43%
21 settembre, domenica