ISPR: Ispire Technology Inc
3.01 USD 0.15 (4.75%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ISPR hat sich für heute um -4.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.95 bis zu einem Hoch von 3.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ispire Technology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.95 3.15
Jahresspanne
2.09 7.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.16
- Eröffnung
- 3.15
- Bid
- 3.01
- Ask
- 3.31
- Tief
- 2.95
- Hoch
- 3.15
- Volumen
- 78
- Tagesänderung
- -4.75%
- Monatsänderung
- -5.05%
- 6-Monatsänderung
- 9.85%
- Jahresänderung
- -50.66%
