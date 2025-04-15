Moedas / HDSN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
HDSN: Hudson Technologies Inc
10.24 USD 0.14 (1.39%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HDSN para hoje mudou para 1.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.08 e o mais alto foi 10.30.
Veja a dinâmica do par de moedas Hudson Technologies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HDSN Notícias
- Are Industrial Products Stocks Lagging Hudson Technologies (HDSN) This Year?
- Are Investors Undervaluing Hudson Technologies (HDSN) Right Now?
- Hudson Technologies partners with DC utility for refrigerant recovery pilot
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Hudson Technologies (HDSN) is a Great Choice
- Is Hudson Technologies (HDSN) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
- 3 Industrial Stocks to Ride the 2025 Manufacturing Rebound
- Is Hudson Technologies (HDSN) Stock Undervalued Right Now?
- HDSN or SITE: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Hudson Technologies (HDSN) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Trane's Moat And Secular Trend Positioning Justify A High Multiple. (NYSE:TT)
- Has Century Aluminum (CENX) Outpaced Other Industrial Products Stocks This Year?
- Hudson Technologies: The Perfect Tariff-Spread Play You Should Consider (NASDAQ:HDSN)
- Hudson Tech HDSN Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Hudson Tech (HDSN) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
- HDSN vs. SITE: Which Stock Is the Better Value Option?
- Is Hudson Technologies (HDSN) a Great Value Stock Right Now?
- Hudson (HDSN) Q2 EPS Jumps 15%
- Hudson Technologies stock upgraded by Canaccord Genuity on pricing strength
- Hudson Technologies, Inc. (HDSN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Hudson Technologies (HDSN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Hudson Technologies Stock: Stable Business With Material Upside (NASDAQ:HDSN)
- B.Riley upgrades Hudson Technologies stock rating on improving refrigerant prices
- Notorious internet messageboard 4chan has been hacked, posts claim
Faixa diária
10.08 10.30
Faixa anual
5.11 10.52
- Fechamento anterior
- 10.10
- Open
- 10.14
- Bid
- 10.24
- Ask
- 10.54
- Low
- 10.08
- High
- 10.30
- Volume
- 181
- Mudança diária
- 1.39%
- Mudança mensal
- 1.49%
- Mudança de 6 meses
- 66.23%
- Mudança anual
- 23.97%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh