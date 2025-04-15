Валюты / HDSN
HDSN: Hudson Technologies Inc
10.30 USD 0.14 (1.34%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HDSN за сегодня изменился на -1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.21, а максимальная — 10.49.
Следите за динамикой Hudson Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
10.21 10.49
Годовой диапазон
5.11 10.52
- Предыдущее закрытие
- 10.44
- Open
- 10.49
- Bid
- 10.30
- Ask
- 10.60
- Low
- 10.21
- High
- 10.49
- Объем
- 1.095 K
- Дневное изменение
- -1.34%
- Месячное изменение
- 2.08%
- 6-месячное изменение
- 67.21%
- Годовое изменение
- 24.70%
