AVA: Avista Corporation
36.07 USD 0.02 (0.06%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AVA para hoje mudou para 0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 35.83 e o mais alto foi 36.15.
Veja a dinâmica do par de moedas Avista Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
35.83 36.15
Faixa anual
34.80 43.09
- Fechamento anterior
- 36.05
- Open
- 36.01
- Bid
- 36.07
- Ask
- 36.37
- Low
- 35.83
- High
- 36.15
- Volume
- 266
- Mudança diária
- 0.06%
- Mudança mensal
- -1.21%
- Mudança de 6 meses
- -13.83%
- Mudança anual
- -7.39%
