AVA: Avista Corporation
35.55 USD 0.51 (1.41%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AVA за сегодня изменился на -1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.50, а максимальная — 36.07.
Следите за динамикой Avista Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
35.50 36.07
Годовой диапазон
34.80 43.09
- Предыдущее закрытие
- 36.06
- Open
- 35.96
- Bid
- 35.55
- Ask
- 35.85
- Low
- 35.50
- High
- 36.07
- Объем
- 696
- Дневное изменение
- -1.41%
- Месячное изменение
- -2.63%
- 6-месячное изменение
- -15.07%
- Годовое изменение
- -8.73%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.