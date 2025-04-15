通貨 / AVA
AVA: Avista Corporation
36.40 USD 0.35 (0.97%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AVAの今日の為替レートは、0.97%変化しました。日中、通貨は1あたり35.83の安値と36.45の高値で取引されました。
Avista Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
35.83 36.45
1年のレンジ
34.80 43.09
- 以前の終値
- 36.05
- 始値
- 36.01
- 買値
- 36.40
- 買値
- 36.70
- 安値
- 35.83
- 高値
- 36.45
- 出来高
- 1.174 K
- 1日の変化
- 0.97%
- 1ヶ月の変化
- -0.30%
- 6ヶ月の変化
- -13.04%
- 1年の変化
- -6.55%
