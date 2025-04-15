KurseKategorien
AVA: Avista Corporation

36.40 USD 0.35 (0.97%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AVA hat sich für heute um 0.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.83 bis zu einem Hoch von 36.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die Avista Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AVA News

Tagesspanne
35.83 36.45
Jahresspanne
34.80 43.09
Vorheriger Schlusskurs
36.05
Eröffnung
36.01
Bid
36.40
Ask
36.70
Tief
35.83
Hoch
36.45
Volumen
1.174 K
Tagesänderung
0.97%
Monatsänderung
-0.30%
6-Monatsänderung
-13.04%
Jahresänderung
-6.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K