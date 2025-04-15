Währungen / AVA
AVA: Avista Corporation
36.40 USD 0.35 (0.97%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AVA hat sich für heute um 0.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.83 bis zu einem Hoch von 36.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Avista Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
35.83 36.45
Jahresspanne
34.80 43.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.05
- Eröffnung
- 36.01
- Bid
- 36.40
- Ask
- 36.70
- Tief
- 35.83
- Hoch
- 36.45
- Volumen
- 1.174 K
- Tagesänderung
- 0.97%
- Monatsänderung
- -0.30%
- 6-Monatsänderung
- -13.04%
- Jahresänderung
- -6.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K