Dövizler / AVA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AVA: Avista Corporation
36.35 USD 0.05 (0.14%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AVA fiyatı bugün -0.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.32 ve Yüksek fiyatı olarak 36.52 aralığında işlem gördü.
Avista Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVA haberleri
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Southern Company Stock Is a Smart Hold in Today's Market
- Avista Corp.: Bargain Utility Near 52-Week Low (NYSE:AVA)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Utilities Stocks Delivering High-Dividend Yields - Avista (NYSE:AVA), AES (NYSE:AES)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Mizuho lowers Avista stock price target to $39 on non-utility losses
- Avista (AVA) Q2 EPS Drops 41%
- Avista declares quarterly dividend of $0.49 per share
- Avista earnings missed by $0.13, revenue fell short of estimates
- Avista Q2 2025 slides: Utility strength offsets clean tech headwinds
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Avista Stock?
- Avista Corp issues $120 million in first mortgage bonds due 2055
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Utilities Stocks With Over 5% Dividend Yields - Avista (NYSE:AVA), AES (NYSE:AES)
- Pinnacle West Vs. Avista: A Classic Tradeoff For Investors (NYSE:PNW)
- Avista Corp reaches settlement on Idaho rate cases
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Utilities Stocks Delivering High-Dividend Yields - Avista (NYSE:AVA), AES (NYSE:AES)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Jefferies lowers Avista stock price target to $40 from $44
- Avista: Maybe Boring Utility Returns, But Not With This Strategy (NYSE:AVA)
- Ladenburg Thalmann cuts Northwestern stock rating to neutral
- Avista seeks energy solutions to meet growing demand
- Jefferies raises Hawaiian Electric target to $11.25, keeps Hold rating
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Utilities Stocks Delivering High-Dividend Yields - Dominion Energy (NYSE:D), Avista (NYSE:AVA)
- Unitil Stock: Solid Growth, But Current Valuation Is A Bit High (NYSE:UTL)
Günlük aralık
36.32 36.52
Yıllık aralık
34.80 43.09
- Önceki kapanış
- 36.40
- Açılış
- 36.44
- Satış
- 36.35
- Alış
- 36.65
- Düşük
- 36.32
- Yüksek
- 36.52
- Hacim
- 534
- Günlük değişim
- -0.14%
- Aylık değişim
- -0.44%
- 6 aylık değişim
- -13.16%
- Yıllık değişim
- -6.68%
21 Eylül, Pazar